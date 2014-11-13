Видеоуроки: Макс Кайзер. Власть корпораций, йети и счастье людей

В очередном выпуске "Обзора Макса Кайзера" - экономические новости с комментариями от ведущих, серьезны и не очень высказывания о современном состоянии в мире.



Многие страны привлекает уничтожение торговых барьеров между государствами, но лишь не многие понимают те риски, с которыми связана отмена таможенных пошлин, налогов и ограничений. Ведущие программы обсуждают власть корпораций, а во второй части их гость - исследователь проблем влияния мировой экономики на культуру и сельское хозяйство Хелена Норберг-Ходж - рассуждает о том, как глобализация влияет на способность людей чувствовать себя счастливыми.

Снежные люди, которых назовут в нашу честь - это реальность? Скоро будет еще и йети-версия обзора Макса Кайзера, где будут говорить на йети-языке? Обо всем этом - в сегодняшнем видеоуроке.



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