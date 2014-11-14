Убыток Газпрома из-за девальвации рубля составил $3,6 млрд

В III квартале убыток корпорации «Газпром» составил 119,196 млрд руб. ($3,6 млрд), сообщается в отчете компании по РСБУ. Компания переоценила валютный долг в результате падения рубля.

Выручка за третий квартал упала на 16% - до 749,738 млрд руб., а себестоимость осталась на уровне прошлого года. Это привело к 35%-ному падению валовой прибыли.

За девять месяцев 2014 года чистая прибыль "Газпрома" снизилась в годовом выражении в 13 раз - до 35,793 млрд руб.

НАК "Нафтогаз Украины" должен был ОАО "Газпром" за поставленный газ к концу сентября 2014 года около $5,3 млрд. К слову, "Нафтогаз Украины" 5 ноября частично погасил задолженность за поставленный газ — на сумму $1,45 млрд.

Учитывая "хронические неплатежи" НАК "Нафтогаз Украины", контракт перевели на систему предоплаты.