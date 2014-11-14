Сильный доллар снова толкает вниз золото

На открытии европейской сессии в пятницу днем цены на золото показывают падение, поскольку окрепший доллар давит на «золотой» спрос.

В ходе торгов на Comex золото с поставкой в декабре торговалось на отметке $1152,50 за унцию. Сейчас снижение уже на 0,82% - до уровня 1151,60 за унцию.

Напомним, вчера декабрьский контракт на золото вырос на 0,21% - до $1161,5 за унцию.

Скорее всего, фьючерсы найдут поддержку на уровне $1130,40, минимуме 7 ноября, и сопротивление на уровне $1169,40, максимуме 12 ноября.

Доллар восстанавливается после небольших потерь, полученных в четверг после очтетов от Министерства труда США о том, что число лиц, подавших первоначальные заявки на пособия по безработице, увеличилось на 12000 на прошлой неделе. Аналитики ждали увеличение только на 4000.

Серебро на Comex с поставкой в декабре упало на 1,80% - до $15,340 за унцию, а медь с поставкой в декабре подорожала на 0,07% - до уровня $2,997 за фунт.