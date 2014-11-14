Баффетт выкупил Duracell почти за $5 млрд у Procter & Gamble

Очередные денежные вложения проводит самый известный в мире инвестор. Так, инвестфонд Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway) договорился о приобретении производителя батареек Duracell, который принадлежит корпорации Procter & Gamble. Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

По условиям сделки, которую собираются оформить до середины 2015 года, фонд Berkshire Hathaway возвращает корпорации P&G его акции на сумму $4,7 млрд, это почти все имеющиеся у Berkshire ценные бумаги P&G. Компания со своей стороны докапитализирует Duracell, чтобы на момент передачи Berkshire объем денежных средств на счетах Duracell был не меньше $1,7 млрд.

Berkshire - пятый по величине акционер P&G. Примерная стоимость имеющихся у фонда акций этой компании составляет $4,724 млрд.

"Мне всегда нравилась Duracell - и как потребителю, и как инвестору в P&G и Gilette с многолетним стажем", - говорит сам Уоррен Баффет.