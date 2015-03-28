Три привычки Уоррена Баффетта, которым мы все должны следовать

Уоррен Баффет вырос из мальчика, который в 7 лет скитался по улицам Омаха и продавал бутылки Coca-Cola за монетки в пять центов, в человека, находящегося сейчас во главе собственной империи Berkshire Hathaway, имеющую более чем $525 трлн в своих активах.

Интересно узнать, какие привычки позволили ему туда попасть? По словам издания CNN-Money, их всего три и нам следовало бы взять их все на вооружение.

1. Никогда не переставайте учиться. В своем ежегодном письме к акционерам Berkshire Hathaway Чарли Мангер, член команды фонда, говорил об одной из самых важных черт Баффета, которая привела его к успеху: "Решение Баффета ограничить свою деятельность в нескольких видах, максимально уделять им внимание и продолжать делать это в течение 50 лет сделало его успешным. Точно так же спортсмены добиваются исключительных результатов, когда концентрируются только на тренировках». Другими словами, Баффет понял, что хорошо бы выбрать свою нишу и постоянно оттачивать свое мастерство.

В книге «Outliers» Малкольм Гладуэлл дает совет: тому, кто по-настоящему хочет стать экспертом в чем-то, важно не только иметь какие-то необходимые навыки, но и постоянно их практиковать. По его словам, нужно посвятить по меньшей мере 10.000 часов на практику, чтобы стать настоящим экспертом. В качестве примеров он приводит Билла Гейтса, который в детстве тайком уходил из дома своих родителей в ночное время, чтобы научиться компьютерному кодированию, или The Beatles, которые играли по восемь часов в день в различных барах по всему Гамбургу, прежде чем на самом деле освоили свое ремесло.

То же самое можно сказать и о Баффете. Как он сам однажды сказал: "Я много времени трачу каждый день, чтобы просто сидеть и думать. Это бывает очень редко в американском бизнесе. Я читаю и думаю, поэтому делаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе".

2. Терпение — ключевой навык. Мир вокруг нас движется с такой скоростью, что иногда его действительно бывает трудно понять. Как писали Wall Street Journal, им потребовалось 75 лет, чтобы достичь 50 миллионов читателей, в то время как Angry Birds достигли этой аудитории всего лишь за 35 дней".

Это одна из замечательных характеристик Баффета - его терпение. В 2003 году он сказал: «Мы купили акции Wells Fargo в прошлом году. До этого среди наших активов было шесть крупнейших холдингов, и последний раз мы меняли позиции для Coca-Cola в 1994 году, для American Express в 1998 году, для Gillette в 1989 году, для Washington Post в 1973 году, и для Moody 's - в 2000 году. Брокеры нас не любят".

3. Поощряйте, когда это необходимо. Одна из последних привычек Баффета — это его стремление выразить признательность команде менеджеров, которые его окружают.

Человек, который имеет больше, чем $70 млрд, понимает, что работа других была так же важна для достижения успеха, как и его собственная. Поэтому независимо от того, где мы находимся, мы всегда должны найти время, чтобы поблагодарить людей, которые помогли нам добиться своих целей.