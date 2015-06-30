Самые богатые люди мира потеряли вчера $70 млрд

400 самых богатых людей в мире потеряли, в общей сложности, около $70 млрд в понедельник, когда мировые фондовые рынки обвалились на опасениях о Греции, а китайский рынок продолжил снижение, подогревая интерес инвесторов, выходящих на рынок.

Потери для миллиардеров составили в среднем по $175 млн, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index. Нигерийский миллиардер Алико Данготе, самый богатый человек в Африке и 59-й в мире, был одним из 12 миллиардеров (среди тех 400), кто увеличил свое состояние в понедельник — заработав $180 млн.

Общие потери миллиардеров составили более чем 1,5%, но в денежном выражении это больше, чем рыночная капитализация Ford Motor Co. или Twenty-First Century Fox Inc. S&P упал на 2,09% вчера, а Nasdaq — на 2,4%. В Европе индекс Euro Stoxx потерял 4,2%, в Китае Shenzhen Stock Exchange Composite Index потерял более 6%.

Среди самых богатых людей в мире испанский инвестор Амансио Ортега потерял больше всех - $2,2 млрд за весь день, это 3,2% его сбережений. Ортега является самым богатым человеком в Европе и вторым в списке самых богатых частных лиц в мире (у него $69,2 млрд). Американский инвестор Уоррен Баффет занимает лишь третье место — со своими $67,1 млрд, а он потерял вчера $1,6 млрд. Билл Гейтс, самый богатый человек на планете, потерял $1,4 млрд (минус 1,7%).

К слову, все эти 400 самых богатых людей в мире контролируют в общем $4,2 трлн, это почти на $400 млрд больше, чем ВВП Германии.