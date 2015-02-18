Уоррен Баффетт делает ставку на СМИ, автопромышленность и международные платежные системы

Вчера стало известно, что всемирно известный инвестор Уоррен Баффет приобрел часть акций в медиабизнесе Руперта Мэрдока — он купил долю в мультимедийной компании 21st Century Fox. Об этом писало издание Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, Баффет приобрел 4,75 млн акций компании на сумму около $160 млн. В группу 21st Century Fox входят также кабельный телеканал Fox News и голливудская киностудия.

Кроме того, Уоррен Баффет повысил свою долю в американском операторе телевизионных спутниковых сетей DirectTV, в капитале автостроительного гиганта GM и в платежных системах Visa и MasterCard. Экономисты уверены, что приобретения инвестор сделал на вырученные от продажи в последнем квартале 2014 года акций в ведущих нефтяных компаниях США. От тех сделок, по разным данным, Баффет получил не менее $4 млрд.

Похоже, успешный инвестор реши выйти из нефтяной сферы и делает сейчас ставку на СМИ, автомобильную промышленность и электронные платежные системы. К слову, состояние Баффета сейчас оценивают в $73 млрд, он возглавляет инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway.