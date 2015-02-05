Уоррен Баффетт: ФРС не сможет просто взять и повысить ставки при сильном долларе

По мнению главы Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, ФРС будет очень непросто повышать процентные ставки в 2015 году из-за укрепления доллара. Такое мнение он высказал в интервью Fox Business: «Повышение ставок усугубило бы ситуацию. Думаю, это будет не так легко и вообще имеет последствия для всей мировой экономики».

Экономический рост в США опережает большинство промышленно развитых стран, и это подтолкнуло национальную валюту к росту более высокому, чем это было последние десять лет. Это делает доллар дешевле для американцев, особенно если они хотят покупать импортные товары, а также помогает снизить инфляцию, которая, кстати, уже ниже цели ФРС — и это усложняет намерения регулятора повысить ставки.

Вспомните, что председатель ФРС Джанет Йеллен сказала 17 декабря - центральные банки должны быть "точно уверены", что инфляция вернется к их цели в 2% на долгий срок, чтобы начать повышение процентных ставок (которые почти около нуля вот уже с декабря 2008 года). Ставки хотят повысить, чтобы еще больше стимулировать экономику.

Сильный доллар, в свою очередь, снижает доходность долгосрочных гособлигаций до рекордно низкого уровня, когда иностранные инвесторы видят прибыль от роста валюты. К концу января 30-летние облигации торговались с доходностью в 2,22% - наименьшей, по крайней мере с 1977 года, когда министр финансов начал регулярные продажи ценных бумаг. В эту среду ставка доходности по ним выросла до 2,35%.

Баффет уже давно советовал инвесторам держаться подальше от облигаций с низкими уровнями доходности, а в 2012 вообще сказал, что они являются одними из "самых опасных" активов. Вместо этого он предлагает выбирать акции или покупать целые предприятия, чтобы построить хороший инвестпортфель. "Последний из активов, которые я хотел бы купить, - это 30-летние государственные облигации, но этот побочный продукт имеет смысл в экономике других стран", - сказал он.