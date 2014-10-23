Новые отзывы автомобилей: проблемы у Honda, Mazda, Nissan

В США продолжается масштабный отзыв автомобилей и сервисная программа из-за обнаруженных нисправностей и бракованных деталей у выпущенных авто. В последний «черный список» попали автомобили Toyota, Honda, Mazda, BMW, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Chrysler, Ford и General Motors.

На этот раз история продолжается из-за дефекта в системе подушек безопасности, которые поставляет автопроизводителям компания Takata. Автопроизводители вынуждены отозвать или отремонтировать (бесплатно заменить подушки) 6,1 млн. Автомобилей.

Как сообщает в своем предупреждении Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), бракованный элемент в подушках безопасности, которые поставлялись компанией Takata, может спровоцировать взрыв во время срабатывания подушки, из-за чего пассажиры рискуют получить осколочные ранения.

Уже вчера члены комитета по энергетике и торговле заявили, что они просят объяснений от Национального управления по обеспечению безопасности дорожного движения по поводу отзывов подушек безопасности производства Takata, с которыми связаны четыре смертельных случая в автомобилях Honda. Заметим, что это произошло на следующий день после того, как регуляторы США расширили список слабо защищенных автомобилей еще на 3 млн. Теперь в этом списке уже 7,8 млн автомобилей, а компания GM пошла по примеру Toyota и предупреждает не садиться на переднее пассажирское сидение.

Любопытно, что в прошлом году Toyota, Honda, Nissan и BMW уже отозвали 3,6 млн автомобилей разных моделей из-за проблем с нагнетателем Takata. Сейчас оказалось, что список серийных номеров дефектных нагнетателей был неполным. И в результате Toyota в середине текущего месяца отозвала ещё 2,3 млн автомобилей. На аналогичные меры теперь вынуждены пойти и другие производители авто.

Публикация нового предупреждения NHTSA привело к тому, что за один день на Токийской фондовой бирже стоимость акций Takata упала почти на 24%. Сейчас акции Takata торгуются на отметке $30,93, потеряв 23,93% на вчерашней сессии.