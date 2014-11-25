Honda заплатит гигантский штраф в США

Японский автомобильный концерн Honda Motor Co. грозит огромный штраф размером до 35 млн долларов из-за сокрытия сведений об авариях на дорогах с участием машин Honda и повлекших за собой травмы или смерть. По результатам расследования, Honda скрыла информацию о более чем 1,7 тысячах таких катастроф, а вот о 1444 авариях власти были проинформированы. Автопроизводители. По мнению американских регуляторов, не проявила должную добросовестность и не рассказала властям о потенциальных дефектах.

При этом президент Honda заявляет, что руководство концерна расходится в оценках ситуации с мнением американских регуляторов.