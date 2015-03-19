Россия остается без импортных автомобилей: на очереди SsangYong

Едва успев переварить оглушительную новость о внезапном стремительном уходе с российского автомобильного рынка брендов Chevrolet и Opel, российский потребитель готовится к худшему. И правильно делает. Сегодня южнокорейская автомобильная компания SsangYong, которая в последние годы становится все более популярной в России, официально объявила о том, что отгрузки ее машин в нашу страну приостановлены. Корейцам не нравится то, как сказывается на их прибыли ослабление рубля и сокращение спроса.

Концерн достаточно категорично озвучивает свои планы: поставки не возобновятся, пока не стабилизируется курс российской валюты.