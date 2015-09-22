Катастрофа в Volkswagen: тайное становится явным

В понедельник акции концерна Volkswagen, выпускающего как бюджетные автомобили (Skoda и Seat), так и премиальные марки (Bentley и Lamborghini), обвалились на 18,6%. Сегодня снижение капитализации одного из крупнейших автомобильных концернов продолжается: к 12.03 акции Volkswagen потеряли уже 5,48% с начала сессии во Франкфурте и находятся на минимумах более чем за 3 года. На сегодняшний день капитализация Volkswagen подтаяла на 15,6 млрд долларов. Это случилось после того, как немецкий автопроизводитель признал, что фальсифицировал результаты экологических тестов дизельных машин, работающих в США. В минувшую пятницу в США выпущено предписание дилерам Volkswagen остановить продажи автомобилей 2015 — 2016 модельного ряда с 2,0-литровыми дизельными двигателями.

Дело в том, что на моторах этих машин стоит своеобразный «жучок», который при подключении к мотору проверочных устройств включает очистку выхлопа. Соответственно, вне проверочного режима выхлопы оказывались в 10 — 40 раз выше. Первоначальные подсчеты показывают, что в США сейчас ездят порядка 500 000 Volkswagen, оснащенных обманными устройствами. Мошенничество началось не сегодня и не вчера, а цветет минимум с 2009 года. Расследование продолжается.

Представители немецких властей выразили обеспокоенность потенциальным ущербом. Они вполне обоснованно боятся, что скандал может нанести удар по репутации автомобильной промышленности, составляющей основную статью экспорта в Германии. Поэтому чиновники уже направили руководству концерна запрос о полном разъяснении вопроса и пообещали провести тщательное расследование того, не сфальсифицированы ли данные о выбросах в Европе. Даже в Белом Доме и Конгрессе скандал вызвал живой отклик: там тоже «весьма обеспокоены», а Министерство юстиции начало уголовное расследование.

Американские власти заявили, что планируют ужесточить проверки других автопроизводителей. Дизельные автомобили, кроме Volkswagen, продают в США и другие производители, включая General Motors Co и Chrusler Fiat Automobiles. Сейчас их продукция подвергнется тщательной проверке в США со стороны регулирующих органов. Немецкие конкуренты Volkswagen — Daimler и BMW уже выступили с заявлениями о том, что обвинения, выдвигаемые властями США, их не касаются и к их продукции неприменимы.

Главный исполнительный директор Volkswagen, Мартин Винтеркорн, пообещал всячески посодействовать проверкам, а также принес «глубокие извинения» за нарушения американских законов и распорядился провести расследование.

Фердинанд Дуденхёффер, руководитель Центра автомобильных исследований при Университете Дюйсбурга, откровенно говорит: «Эта катастрофа превзошла все ожидания».

Сейчас аналитики затрудняются оценить, в какую сумму обойдется концерну этот скандал. По предварительным оценкам, компании грозит выплата штрафа за загрязнение окружающей среды в размере порядка 18 млрд долларов, и это только если говорить об Америке и не считать ущерба от обвала акций и от полного прекращения продаж. Кроме того, не исключена волна судебных исков от частных лиц.

Сегодня поступила информация о том, что масштабные проверки трех моделей «народного автомобиля» начались в Южной Корее.

Катастрофа произошла в и без того сложные для Volkswagen времена: в пятницу должно было состояться заседание наблюдательного совета с обсуждением новой структуры и управляющего состава компании. В частности, на заседании должно было обсуждаться продление полномочия Винтеркорна до конца 2018 года. Винтеркорн не мог не знать о манипуляциях с «жучками», а значит, допустил преступление. Впрочем, даже если предположить, что все делалось без его ведома, значит, Винтеркорн не имеет контроля над компанией.

В любом случае, топ-менеджерам компании, судя по всему, придется освободить свои кресла. Ситуация выходит за рамки простого скандала: это полновесная катастрофа, которая будет стоить Volkswagen репутации и огромной доли рынка, особенно американского рынка дизельных автомобилей.