Honda заплатит штраф в $70 млн

Власти США наложили на автоконцерн Honda штраф на рекордную сумму в 70 млн долларов. Это случилось в связи с тем, что концерн за 11 лет скрыл данные о более чем 1,7 тысяч катастроф с участием своих машин. По предварительным оценкам, сумма взыскания должна была быть не больше 35 млн долларов (что тоже было беспрецедентно крупным штрафом), однако министр безопасности США Энтони Фокс довольно жестко заявил, что мириться с проблемами безопасности не собирается.



Напомним, что волна проблем началась в этом году после обнаружения дефектов подушек безопасности производства Takata Corp. Этими подушками комплектовались автомобили нескольких крупных мировых марок, в том числе Honda, Toyota и многие другие. В 2014 г в США было отозвано 62 млн автомобилей в силу проблем с безопасностью (это рекордное количество). Всё это вызвало волну пристальных проверок со стороны регуляторов. В частности, нарушение со стороны Honda было выявлено в ходе дополнительного аудита: за прошедшие 11 лет концерн сообщил властям об 1 144 авариях с участием своих автомобилей, повлекших за собой смерть или тяжелые травмы. Но оказалось, что еще о 1 700 случаях концерн умолчал, за что теперь придется заплатить беспрецедентно крупный штраф.



