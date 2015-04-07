Акции «КАМАЗа» во вторник выросли на 27% на фоне позитивных новостей

По данным Московской биржи, к 11:55 акции ООО «КАМАЗ» торговались на уровне 44,20 руб., прежде их цена поднималась до отметки 44,85 руб. При открытии торгов обыкновенная акция компании торговалась на отметке 36,10 руб. Рост цены акций составил почти 27%.

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Вьетнам договорились о 17 инвестиционных проектах, самым интересным из которых для инвесторов станет промышленная сборка российских автомобилей во Вьетнаме.

Как пишет "Интерфакс", акции компании «КАМАЗ» подросли также после новости о том, что немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG объявил о планах построить в России завод по выпуску автомобилей Mercedes-Benz. По информации издания, концерн Daimler уже в мае может принять решение о строительстве в России завода, тогда строительство начнут уже в конце 2015 года, а в 2017 году производство выведут на полную мощность.

К слову, в России Daimler вместе с "КАМАЗ" выпускает грузовые автомобили в Набережных Челнах, а в Нижнем Новгороде на совместном предприятии с группой "ГАЗ" выпускаются микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter.



