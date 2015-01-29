General Motors вновь остановит работу завода в Санкт-Петербурге на два месяца

Завод GM в Санкт-Петербурге, который и так работал в прошлом году с большими перебоями, вновь остановит работу с 23 марта по 15 мая. В компании говорят, что очередной простой связан с падением спроса и обвалом российского авторынка. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант».

Пресс-служба завода сообщила, что за простой сотрудники будут получать компенсацию.

Журналисты «Коммерсанта» напомнили читателям, что в прошлом году у этого завода GM в прошлом году уже была массовая приостановка работы - в октябре, например, завод проработал всего восемь дней, в сентябре и августе у сотрудников было всего четыре рабочих дня.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году продажи GM в России упали на 26,4%. Из-за падения курса рубля компании также пришлось значительно поднять цены на автомобили — около 35% за год.

В декабре компания говорила, что в этом году собирается обновить модельный ряд — хотела запустить выпуск кроссоверов Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, а в мае 2016 года планировалось начать сборку Opel Mokka. Сейчас руководство GM уже пересматривает планы.

Сегодня акции компании GM упали в цене на 1,74% - до уровня $32,84 за акцию.

