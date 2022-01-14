Bir MQL5 Expert Advisor'dan GSM Modem ile Çalışma

Giriş

Şu anda bir alım satım hesabının rahat bir şekilde uzaktan izlenmesi için makul sayıda araç var: mobil terminaller, push bildirimleri, ICQ ile çalışma. Ama hepsi internet bağlantısı gerektiriyor. Bu makale, mobil İnternet olmadığında bile çağrılar ve metin mesajları yoluyla alım satım terminalinizle iletişim halinde kalmanızı sağlayacak bir Expert Advisor oluşturma sürecini açıklamaktadır. Ek olarak, bu Expert Advisor, alım satım sunucusuyla olan bağlantının koptuğunu veya yeniden kurulduğunu size bildirebilecektir.



Bu amaçla, hemen hemen her GSM modem ve modem işlevine sahip çoğu telefon iş görecektir. Örnek olarak, bu modem türünün en yaygın kullanılan cihazlarından biri olduğu için Huawei E1550'i seçtim. Ayrıca, makalenin sonunda, modemi eski bir cep telefonu Siemens M55 (2003'te piyasaya sürüldü) ile değiştirmeye çalışacağız ve ne olacağını göreceğiz.

Ama önce, bir bayt verinin Expert Advisor'dan modeme nasıl gönderileceğine dair birkaç kelam.

1. COM Portu ile Çalışma

Modemi bilgisayarınıza bağladıktan ve gerekli tüm sürücüleri yükledikten sonra sistemde sanal bir COM portu görebileceksiniz. Modem ile gelecekteki tüm işlemler bu port üzerinden gerçekleştirilir. Sonuç olarak, modem ile veri alışverişi yapmak için önce COM portuna erişim sağlamalısınız.





Şek. 1. Huawei modem COM3 bağlantı noktasına bağlı



Burada, İnternette serbestçe dağıtılan TrComPort.dll DLL kitaplığına ihtiyacımız olacak kaynak dosyalarla birlikte. COM portunu yapılandırmak, durumunu sorgulamak ve ayrıca veri almak ve göndermek için kullanılacaktır. Bunu yapmak için aşağıdaki işlevleri kullanacağız:

#import "TrComPort.dll" int TrComPortOpen( int portnum); int TrComPortClose( int portid); int TrComPortSetConfig( int portid, TrComPortParameters& parameters); int TrComPortGetConfig( int portid, TrComPortParameters& parameters); int TrComPortWriteArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout); int TrComPortReadArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout); int TrComPortGetQueue( int portid, uint & input_queue, uint & output_queue); #import

İletilen veri türlerinin MQL5 ile uyumluluk için biraz değiştirilmesi gerekiyordu.



TrComPortParameters yapısı aşağıdaki gibidir:

struct TrComPortParameters { uint DesiredParams; int BaudRate; int DefaultTimeout; uchar ByteSize; uchar StopBits; uchar CheckParity; uchar Parity; uchar RtsControl; uchar DtrControl; };

Çoğu cihaz aşağıdaki ayarlarla çalışır: 8 veri biti, eşlik kontrolü yok, 1 stop biti. Bu nedenle, tüm COM port parametrelerinden yalnızca Expert Advisor'ın parametrelerine COM port numarasını ve veri hızını eklemek mantıklıdır:

input ComPortList inp_com_port_index=COM3; input BaudRateList inp_com_baudrate=_9600bps;

COM port başlatma işlevi aşağıdaki gibi olacaktır:

bool InitComPort() { rx_cnt= 0 ; tx_cnt= 0 ; tx_err= 0 ; PortID=TrComPortOpen(inp_com_port_index); if (PortID!=inp_com_port_index) { Print ( "Error when opening the COM port" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )); return ( false ); } else { Print ( "The COM port" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )+ " opened successfully" ); com_par.DesiredParams=tcpmpBaudRate|tcpmpDefaultTimeout|tcpmpByteSize|tcpmpStopBits|tcpmpCheckParity|tcpmpParity|tcpmpEnableRtsControl|tcpmpEnableDtrControl; if (TrComPortGetConfig(PortID,com_par)==- 1 ) ,bn return ( false ); com_par.ByteSize= 8 ; com_par.Parity= 0 ; com_par.StopBits= 0 ; com_par.DefaultTimeout= 100 ; com_par.BaudRate=inp_com_baudrate; if (TrComPortSetConfig(PortID,com_par)==- 1 ) return ( false ); } return ( true ); }

Başarılı başlatma durumunda, PortID değişkeni, açık COM portunun tanımlayıcısını depolayacaktır.



Burada tanımlayıcıların sıfırdan numaralandırıldığına dikkat edilmelidir, bu nedenle COM3 port tanımlayıcısı 2'ye eşit olacaktır. Artık port açık olduğuna göre modem ile veri alışverişi yapabiliriz. Bu arada, sadece bir modemle değil. Expert Advisor'dan COM portuna erişim, lehimlemede iyi olanlar için büyük yaratıcılık fırsatları sunar: Expert Advisor'ı belirli döviz çiftlerinin özsermaye veya piyasa fiyatlarını göstermesi için bir LED'e veya hareketli bir metin ekranına bağlayabilirsiniz.

TrComPortGetQueue işlevi, COM bağlantı noktası alıcı ve vericisinin kuyruğundaki verilerin ayrıntılarını almak için kullanılacaktır:

int TrComPortGetQueue( int portid, uint & input_queue, uint & output_queue );

Bir hata durumunda, hata kodunun negatif değerini verir. Hata kodlarının ayrıntılı açıklaması arşivde TrComPort.dll kitaplığı kaynak kodlarıyla mevcuttur.



İşlev, alıcı arabelleğinde sıfır olmayan sayıda veri verirse, bunların okunması gerekir. Bunun için TrComPortReadArray işlevini kullanıyoruz:

int TrComPortReadArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout ) );

Bir hata durumunda, hata kodunun negatif değerini verir. Veri baytlarının sayısı, TrComPortGetQueue işlevi tarafından verilen değere karşılık gelmelidir.



Varsayılan zaman aşımını kullanmak için (COM port başlatmada ayarlanır) -1 değerini iletmeniz gerekir.

COM portuna veri iletmek için TrComPortWriteArray işlevini kullanırız:

int TrComPortWriteArray( int portid, uchar & buffer[], uint length, int timeout ) );

Uygulama örneği. "Merhaba dünya!" mesajına cevap olarak, "İyi günler!" göndermeliyiz.



uchar rx_buf[ 1024 ]; uchar tx_buf[ 1024 ]; string rx_str; int rxn, txn; TrComPortGetQueue(PortID, rxn, txn); if (rxn> 0 ) { TrComPortReadArray(PortID, rx_buf, rxn, - 1 ); rx_str = CharArrayToString (rx_buf, 0 ,rxn, CP_ACP ); if ( StringFind (rx_str, "Hello world!" , 0 )!=- 1 ) { string tx_str = "Have a nice day!" ; int len = StringLen (tx_str); StringToCharArray (tx_str, tx_buf, 0 , len, CP_ACP ); if (TrComPortWriteArray(PortID, tx_buf, len, - 1 )< 0 ) Print ( "Error when writing to the port" ); } }

Port kapatma işlevine özel dikkat gösterilmelidir:

int TrComPortClose( int portid );

Bu işlev, Expert Advisor başlatmadan kaldırma sürecinde her zaman mevcut olmalıdır. Çoğu durumda, açık bırakılan port ancak sistem yeniden başlatıldıktan sonra tekrar kullanılabilir hale gelir. Aslında, modemi kapatıp açmak bile yardımcı olmayabilir.







2. AT Komutları ve Modemle Çalışma



Bir modemle çalışma, АТ komutları kullanılarak düzenlenir. Bir bilgisayardan mobil İnternet kullanmış olanlarınız, kabaca aşağıdaki gibi görünen "modem başlatma dizesi" denen şeyi hatırlıyor olmalıdır: AT+CGDCONT=1,"IP","internet". Bu AT komutlarından biridir. Hemen hemen hepsi AT öneki ile başlar ve 0x0d (satır başı) ile biter.



İstenen işlevselliğin uygulanması için gereken minimum AT komut setini kullanacağız. Bu, komut setinin çeşitli cihazlarla uyumluluğunu sağlama çabasını azaltacaktır.

İşleyicimiz tarafından modemle çalışmak için kullanılan AT komutlarının listesi aşağıdadır:



Komut Açıklama ATE1

Yankıyı etkinleştir

AT+CGMI

Üreticinin adını al

AT+CGMM

Cihazın modelini al

AT^SCKS

SIM kart durumunu al

AT^SYSINFO

Sistem bilgileri

AT+CREG

Ağ kayıt durumunu al

AT+COPS

Mevcut mobil operatörün adını al

AT+CMGF

Metin/PDU modları arasında geçiş yap

AT+CLIP

Arama hattı tanımlamasını etkinleştir

AT+CPAS

Modem durumunu al

AT+CSQ

Sinyal kalitesi al

AT+CUSD

USSD isteği gönder

AT+CALM

Sessiz modu etkinleştir (telefonlar için geçerlidir)

AT+CBC

Pil durumunu al (telefonlar için geçerlidir)

AT+CSCA

SMS servis merkezi numarasını al

AT+CMGL

SMS mesajlarının listesini al

AT+CPMS

SMS mesajları için hafıza seç

AT+CMGD

SMS mesajını hafızadan sil

AT+CMGR

Hafızadan SMS mesajını oku

AT+CHUP

Gelen aramayı reddet

AT+CMGS

SMS mesajı gönder







AT komutlarıyla çalışmanın inceliklerini açıklayarak konudan ayrılmayacağım. Teknik forumlarda konuyla ilgili birçok bilgi var. Ayrıca, her şey zaten uygulandı ve bir modem ile çalışabilen bir Expert Advisor oluşturmak için tek ihtiyacımız olan bir başlık dosyası eklemek ve hazır işlev ve yapıları kullanmaya başlamak. Detaylandıracağım konu da bu olacak.





2.1. İşlevler

COM port başlatma:

bool InitComPort();

Verilen değer: başarıyla başlatılırsa doğru, aksi takdirde yanlıştır. Modem başlatılmadan önce OnInit() işlevinden çağrılır.



COM port sıfırlama:

void DeinitComPort();

Dönüş değeri: hiçbiri. OnDeinit() işlevinden çağrılır.



Modem başlatma:

void InitModem();

Dönüş değeri: hiçbiri. COM portunun başarılı bir şekilde başlatılmasının ardından OnInit() işlevinden çağrılır.

Modem olayı işleyicisi:

void ModemTimerProc();

Dönüş değeri: hiçbiri. 1 saniyelik aralıklarla OnTimer() işlevinden çağrılır.

Modem hafızasından indekse göre SMS mesajı okuma:

bool ReadSMSbyIndex( int index, INCOMING_SMS_STR& sms );

Verilen değer: başarıyla okunursa doğru, aksi takdirde yanlıştır.

Modem hafızasından indekse göre SMS mesajı silme:

bool DelSMSbyIndex( int index );

Dönüştürülen değer: başarıyla silinirse - doğru, aksi takdirde - yanlış.

Bağlantı kalitesi indeksinin bir dizeye dönüştürülmesi:

string rssi_to_str( int rssi );

Verilen değer: bir dize, örneğin "-55 dBm".



SMS mesajı gönderme:

bool SendSMS( string da, string text, bool flash );

Dönüştürülen değer: başarıyla gönderilirse - doğru, aksi takdirde - yanlış. SMS mesajları yalnızca Latin karakterleri kullanılarak yazıldığında gönderilebilir. Kiril karakterleri yalnızca gelen SMS mesajları için desteklenir. flash=true ayarlanırsa bir hızlı mesaj gönderilir.







2.2. Olaylar (modem işleyicisi tarafından çağrılan işlevler)

Modem durum yapısındaki verilerin güncellenmesi:

void ModemChState();

Geçilen parametreler: yok. Bu işlev modem işleyicisi tarafından arandığında, modem yapısındaki verilerin güncellendiğini gösterir (yapının açıklaması aşağıda verilecektir).

Gelen çağrı:

void IncomingCall( string number );

Geçilen parametreler: arayan numarası. Bu işlev modem işleyicisi tarafından arandığında, 'numara' numarasından gelen aramanın kabul edildiğini ve reddedildiğini gösterir.

Yeni gelen SMS mesajı:

void IncomingSMS( INCOMING_SMS_STR& sms );

Geçilen parametreler: SMS mesaj yapısı (yapının açıklaması aşağıda verilecektir). Bu işlev modem işleyicisi tarafından arandığında, modem belleğinde bir veya daha fazla yeni okunmamış SMS mesajı olduğunu gösterir. Okunmamış mesaj sayısı birden fazlaysa, en son mesaj bu işleve iletilecektir.

SMS hafızası dolu:

void SMSMemoryFull( int n );

Geçilen parametreler: modem belleğindeki mesaj sayısı. Bu işlev modem işleyicisi tarafından arandığında, SMS belleğinin dolu olduğunu ve bellek serbest bırakılıncaya kadar modemin yeni mesajları kabul etmeyeceğini gösterir.







2.3. Modem parametrelerinin durum yapısı

struct MODEM_STR { bool init_ok; string manufacturer; string device; int sim_stat; int net_reg; int status; string op; int rssi; string sms_sca; int bat_stat; int bat_charge; double bal; string exp_date; int sms_free; int sms_free_cnt; int sms_mem_size; int sms_mem_used; string incoming; }; MODEM_STR modem;

Bu yapı yalnızca modem etkinlik işleyicisi tarafından doldurulur ve diğer işlevler tarafından yalnızca okuma için kullanılmalıdır.

Yapı öğelerinin açıklaması aşağıdadır:

Öğe Açıklama

modem.init_ok

Modemin başarıyla başlatıldığını gösteren bir gösterge.

Başlatma tamamlandıktan sonra false başlangıç değeri true olur.

modem.manufacturer

Modem üreticisi, örneğin "huawei".

Başlangıç değeri "n/a"dır.

modem.device

Modem modeli, ör. "E1550"

Başlangıç değeri "n/a"dır. modem.sim_stat

Sim kart durumu. Aşağıdaki değerleri alabilir:

-1 - veri yok

0 - kart eksik, bloke veya bozuk

1 - kart mevcut

modem.net_reg

Ağ kayıt durumu. Aşağıdaki değerleri alabilir:

-1 - veri yok

0 - kayıtlı değil

1 - kayıtlı

2 - arıyor

3 - yasaklandı

4 - tanımsız durum

5 - dolaşımda kayıtlı

modem.status

Modem durumu. Aşağıdaki değerleri alabilir:

-1 - başlatma

0 - hazır

1 - hata

2 - hata

3 - gelen çağrı

4 - aktif çağrı

modem.op

Mevcut mobil operatör.

Operatör adına (örn. "MTS UKR"),

veya uluslararası operatör koduna (örn. "25501") eşit olabilir.

Başlangıç değeri "n/a"dır.

modem.rssi

Sinyal kalitesi endeksi. Aşağıdaki değerleri alabilir:

-1 - veri yok

0 - sinyal -113 dBm veya daha düşük

1 - sinyal -111 dBm

2...30 - sinyal -109...-53 dBm

31 - sinyal -51 dBm veya daha yüksek

99 - veri yok

Bir dizgeye dönüştürmek için rssi_to_str() işlevini kullanın.

modem.sms_sca

SMS servis merkezi numarası. SIM kart hafızasında bulunur.

Giden bir SMS mesajı oluşturmak için gereklidir.

Nadir durumlarda, numara SIM kart belleğine kaydedilmezse Expert Advisor'ın

giriş parametrelerinde belirtilen numara ile değiştirilecektir.

modem.bat_stat

Modem pil durumu (yalnızca telefonlar için geçerlidir).

Aşağıdaki değerleri alabilir:

-1 - veri yok

0 - cihaz pil gücüyle çalışır

1 - pil mevcut ancak cihaz pille çalışmıyor

2 - pil yok

3 - hata

modem.bat_charge

Yüzde olarak pil şarjı.

0'dan 100'e kadar değer alabilir.

modem.bal

Mobil hesap bakiyesi. Değer, ilgili USSD talebine

verilen operatör yanıtından elde edilir.

Başlangıç değeri (başlatmadan önce): -10000.

modem.exp_date

Cep telefonu numarası son kullanma tarihi. Değer, ilgili USSD talebine

verilen operatör yanıtından elde edilir.

Başlangıç değeri "n/a"dır.

modem.sms_free

Mevcut paket SMS sayısı. Kullanılan SMS paketinin başlangıç

numarası ile sayacı arasındaki fark olarak hesaplanır.

modem.sms_free_cnt

Kullanılan paket SMS sayacı. Değer, ilgili USSD talebine

verilen operatör yanıtından elde edilir. Başlangıç değeri -1'dir.

modem.sms_mem_size

Modem SMS bellek boyutu.

modem.sms_mem_used

Kullanılan modem SMS belleği.

modem.incoming

Son arayanın numarası.

Başlangıç değeri "n/a"dır.







2.4. SMS mesajı yapısı



struct INCOMING_SMS_STR { int index; string sca; string sender; INCOMING_CTST_STR scts; string text; };

SMS merkezi zaman etiketi, göndericiden belirli bir mesajın SMS merkezine ulaştığı saattir. Zaman etiketi yapısı aşağıdaki gibidir:

struct INCOMING_CTST_STR { datetime time; int gmt; };

Saat dilimi 15 dakikalık aralıklarla ifade edilir. Yani 8 değeri GMT+02:00'ye karşılık gelir.



Alınan SMS mesajının metni, Kiril karakterlerinin yanı sıra Latince kullanılarak da yazılabilir. Alınan mesajlarda 7 bit ve UCS2 kodlamaları desteklenir. Uzun mesajların birleştirilmesi uygulanamamaktadır (bu işlemin kısa komutlar için tasarlandığı gözükmektedir).

SMS mesajları yalnızca Latin karakterleri kullanılarak yazıldığında gönderilebilir. Maksimum mesaj uzunluğu 158 karakterdir. Daha uzun bir mesaj olması durumunda, belirtilen sayıyı aşan karakterler olmadan gönderilecektir.



3. Uzman Danışman Geliştirme



Başlangıç için, TrComPort.dll dosyasını Kütüphaneler klasörüne kopyalamanız ve ComPort.mqh, modem.mqh ve sms.mqh dosyasını Dahili klasörüne yerleştirmeniz gereklidir.



Ardından Sihirbazı kullanarak yeni bir Expert Advisor oluşturuyoruz ve modemle çalışmak için gereken minimum değeri ekliyoruz. Yani:

modem.mqh: ekleyin

#include <modem.mqh>

Giriş parametreleri ekleyin:

input string str00= "COM port settings" ; input ComPortList inp_com_port_index=COM3; input BaudRateList inp_com_baudrate=_9600bps; input string str01= "Modem" ; input int inp_refr_period= 3 ; input int inp_ussd_request_tout= 20 ; input string inp_sms_service_center= "" ; input string str02= "Balance" ; input int inp_refr_bal_period= 12 ; input string inp_ussd_get_balance= "" ; input string inp_ussd_bal_suffix= "" ; input string inp_ussd_exp_prefix= "" ; input string str03= "Number of package SMS" ; input int inp_refr_smscnt_period= 6 ; input string inp_ussd_get_sms_cnt= "" ; input string inp_ussd_sms_suffix= "" ; input int inp_free_sms_daily= 0 ;

Modem işleyicisi tarafından çağrılan işlevler:

void IncomingSMS(INCOMING_SMS_STR& sms) { } void SMSMemoryFull( int n) { } void IncomingCall( string number) { } void ModemChState() { static bool init_ok = false ; if (modem.init_ok== true && init_ok== false ) { Print ( "Modem initialized successfully" ); init_ok = true ; } }

COM bağlantı noktası ve modem başlatma, 1 saniyelik aralıklarla ayarlanmış bir zamanlayıcı ile birlikte OnInit() işlevine eklenmelidir:

int OnInit () { if (InitComPort()== false ) { Print ( "Error when initializing the COM" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )+ " port" ); return ( INIT_FAILED ); } InitModem(); EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnTimer() işlevinde modem işleyicisini aramamız gerekiyor:

void OnTimer () { ModemTimerProc(); }

OnDeinit() işlevinde COM port sıfırlamayı çağırmak gerekir:

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComPort(); }

Kodu derliyoruz ve görüyoruz: 0 hata(lar).



Şimdi Expert Advisor'ı çalıştırın ancak DLL içe aktarımına izin vermeyi ve modemle ilişkili COM bağlantı noktasını seçmeyi unutmayın. "Expert Advisors" sekmesinde aşağıdaki mesajları görebilmeniz gerekir:







Şek. 2. Başarılı bir çalışmanın ardından Expert Advisor'ın mesajları



Aynı mesajları alıyorsanız, modeminizin (telefonunuzun) bu Expert Advisor ile çalışmaya uygun olduğu anlamına gelir. Bu durumda ilerlemeye devam ediyoruz.



Modem parametrelerinin görselleştirilmesi için bir tablo çizelim. Terminal penceresinin sol üst köşesine, OHLC satırının altına yerleştirilecektir. Tabloda kullanılacak metin yazı tipi tek aralıklı olacaktır, örn. "Kurye Yeni".

void TextXY( string ObjName, string Text, int x, int y, color TextColor) { ObjectDelete ( 0 ,ObjName); ObjectCreate ( 0 ,ObjName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_COLOR ,TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjName, OBJPROP_FONTSIZE , 9 ); ObjectSetString ( 0 ,ObjName, OBJPROP_FONT , "Courier New" ); ObjectSetString ( 0 ,ObjName, OBJPROP_TEXT ,Text); } void DrawTab() { int x= 20 , y = 20 , dy = 15 ; ObjectDelete ( 0 , "bgnd000" ); ObjectCreate ( 0 , "bgnd000" , OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_XDISTANCE ,x- 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_YDISTANCE ,y- 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_XSIZE , 270 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_YSIZE , 420 ); ObjectSetInteger ( 0 , "bgnd000" , OBJPROP_BGCOLOR , clrBlack ); TextXY( "str0" , "Port: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str1" , "Speed: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str2" , "Rx: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str3" , "Tx: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str4" , "Err: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str5" , "Modem: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str6" , "SIM: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str7" , "NET: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str8" , "Operator: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str9" , "SMSC: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str10" , "RSSI: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str11" , "Bat: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str12" , "Modem status: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str13" , "Balance: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str14" , "Expiration date: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str15" , "Free SMS: " , x, y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str16" , "Incoming: " ,x,y, clrWhite ); y+=(dy* 3 )/ 2 ; TextXY( "str17" , "SMS mem full: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str18" , "SMS number: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str19" , "SMS date/time: " , x, y, clrWhite ); y+=dy; TextXY( "str20" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str21" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str22" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str23" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; TextXY( "str24" , " " , x, y, clrGray ); y+=dy; ChartRedraw ( 0 ); }

Tablodaki verileri yenilemek için RefreshTab() işlevini kullanacağız:

void RefreshTab() { string str; str= "COM" + DoubleToString (PortID+ 1 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str0" , OBJPROP_TEXT , "Port: " +str); str= DoubleToString (inp_com_baudrate, 0 )+ " bps" ; ObjectSetString ( 0 , "str1" , OBJPROP_TEXT , "Speed: " +str); str= DoubleToString (rx_cnt, 0 )+ " bytes" ; ObjectSetString ( 0 , "str2" , OBJPROP_TEXT , "Rx: " +str); str= DoubleToString (tx_cnt, 0 )+ " bytes" ; ObjectSetString ( 0 , "str3" , OBJPROP_TEXT , "Tx: " +str); str= DoubleToString (tx_err, 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str4" , OBJPROP_TEXT , "Err: " +str); str=modem.manufacturer+ " " +modem.device; ObjectSetString ( 0 , "str5" , OBJPROP_TEXT , "Modem: " +str); string sim_stat_str[ 2 ]={ "Error" , "Ok" }; if (modem.sim_stat==- 1 ) str= "n/a" ; else str=sim_stat_str[modem.sim_stat]; ObjectSetString ( 0 , "str6" , OBJPROP_TEXT , "SIM: " +str); string net_reg_str[ 6 ]={ "No" , "Ok" , "Search..." , "Restricted" , "Unknown" , "Roaming" }; if (modem.net_reg==- 1 ) str= "n/a" ; else str=net_reg_str[modem.net_reg]; ObjectSetString ( 0 , "str7" , OBJPROP_TEXT , "NET: " +str); ObjectSetString ( 0 , "str8" , OBJPROP_TEXT , "Operator: " +modem.op); ObjectSetString ( 0 , "str9" , OBJPROP_TEXT , "SMSC: " +modem.sms_sca); if (modem.rssi==- 1 ) str= "n/a" ; else str=rssi_to_str(modem.rssi); ObjectSetString ( 0 , "str10" , OBJPROP_TEXT , "RSSI: " +str); string bat_stats_str[ 4 ]={ "Ok, " , "Ok, " , "No" , "Err" }; if (modem.bat_stat==- 1 ) str= "n/a" ; else str=bat_stats_str[modem.bat_stat]; if (modem.bat_stat== 0 || modem.bat_stat== 1 ) str+= DoubleToString (modem.bat_charge, 0 )+ "%" ; ObjectSetString ( 0 , "str11" , OBJPROP_TEXT , "Bat: " +str); string modem_stat_str[ 5 ]={ "Ready" , "Err" , "Err" , "Incoming call" , "Active call" }; if (modem.status==- 1 ) str= "init..." ; else { if (modem.status> 4 || modem.status< 0 ) Print ( "Unknown modem status: " + DoubleToString (modem.status, 0 )); else str=modem_stat_str[modem.status]; } ObjectSetString ( 0 , "str12" , OBJPROP_TEXT , "Modem status: " +str); if (modem.bal==- 10000 ) str= "n/a" ; else str= DoubleToString (modem.bal, 2 )+ " " +inp_ussd_bal_suffix; ObjectSetString ( 0 , "str13" , OBJPROP_TEXT , "Balance: " +str); ObjectSetString ( 0 , "str14" , OBJPROP_TEXT , "Expiration date: " +modem.exp_date); if (modem.sms_free< 0 ) str= "n/a" ; else str= DoubleToString (modem.sms_free, 0 ); ObjectSetString ( 0 , "str15" , OBJPROP_TEXT , "Free SMS: " +str); if (sms_mem_full== true ) str= "Yes" ; else str= "No" ; ObjectSetString ( 0 , "str17" , OBJPROP_TEXT , "SMS mem full: " +str); ChartRedraw ( 0 ); }

DelTab() işlevi tabloyu siler:

void DelTab() { for ( int i= 0 ; i< 25 ; i++) ObjectDelete ( 0 , "str" + DoubleToString (i, 0 )); ObjectDelete ( 0 , "bgnd000" ); }

OnInit() ve OnDeinit() olay işleyicilerine ve ayrıca ModemChState() işlevine, tablo ile çalışması için işlevler ekleyelim:

int OnInit () { if (InitComPort()== false ) { Print ( "Error when initializing the COM port" + DoubleToString (inp_com_port_index+ 1 , 0 )); return ( INIT_FAILED ); } DrawTab(); InitModem(); EventSetTimer ( 1 ); RefreshTab(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeinitComPort(); DelTab(); } void ModemChState() { static bool init_ok= false ; if (modem.init_ok== true && init_ok== false ) { Print ( "Modem initialized successfully" ); init_ok= true ; } RefreshTab(); }

Ayrıca, IncomingCall() işlevine tablodaki son gelen aramanın numarasını yenileme fırsatını ekleriz:



void IncomingCall( string number) { ObjectSetString ( 0 , "str16" , OBJPROP_TEXT , "Incoming: " +number); }

Şimdi kodu derleyin ve Expert Advisor'ı çalıştırın. Aşağıdaki raporu terminal penceresinde görebilmeniz gereklidir:





Şek. 3. Modem parametreleri



Modeme çağrı yapmayı deneyin. Çağrı reddedilecek ve numaranız "Gelen" satırında görünecektir.





4. USSD İstekleriyle Çalışmak

Zamanında yükleme yapılmayan bir mobil hesap, en uygunsuz anda Expert Advisor'ın işleyişini bozabilir. Bu nedenle, hesap bakiyesini kontrol eden işlev en önemlilerinden biridir. Mobil hesap bakiyesini kontrol etmek için genellikle USSD isteklerini kullanırız. Ayrıca, mevcut paket SMS sayısı hakkında bilgi almak için USSD isteklerini kullanacağız.



İstek oluşturmaya ve alınan yanıtları işlemeye yönelik veriler, giriş parametrelerinde bulunur:



input string str02= "=== Balance ======" ; input int inp_refr_bal_period= 12 ; input string inp_ussd_get_balance= "" ; input string inp_ussd_bal_suffix= "" ; input string inp_ussd_exp_prefix= "" ; input string str03= "= Number of package SMS ==" ; input int inp_refr_smscnt_period= 6 ; input string inp_ussd_get_sms_cnt= "" ; input string inp_ussd_sms_suffix= "" ; input int inp_free_sms_daily= 0 ;

İstek numarası belirtilmezse istek işleme alınmayacaktır. Alternatif olarak, istek, modemin başlatılmasından hemen sonra gönderilir ve belirtilen süre sonunda tekrar tekrar gönderilir. Ayrıca, modeminiz (telefonunuz) ilgili BT komutunu desteklemiyorsa (eski cep telefonu modellerini ilgilendirir) istek işleme alınmayacaktır.

Bakiye isteğini takiben operatörünüzden aşağıdaki yanıtı aldığınızı varsayın:



7.13 UAH, 22.05.2014 tarihinde sona eriyor. Telefon Planı - Süper MTS 3D Null 25.



İşleyicinin yanıtı doğru bir şekilde tanımlamasını sağlamak için bakiye son eki "UAH" olarak ayarlanmalı ve numara son kullanma tarihinin öneki "sona eriyor" olmalıdır.

Expert Advisor'ın çok sık SMS göndermesi beklendiği için operatörünüzden bir SMS paketi, yani cüzi bir ücret karşılığında belirli sayıda SMS aldığınız bir hizmet satın almanız iyi olur. Bu durumda kaç adet SMS paketinin kaldığını bilmek çok faydalı olabilir. Bu, bir USSD isteği kullanılarak da yapılabilir. Operatör genellikle mevcut SMS sayısı yerine kullanılan SMS sayısı ile yanıt verir.



Operatörünüzden aşağıdaki yanıtı aldığınızı varsayın:

Bakiye: Bugün içinde 69 dakikalık yerel çağrı. Bugün kullanılan: 0 SMS ve 0 MB.

Bu durumda SMS sayaç eki "SMS" olarak ayarlanır ve günlük limit SMS paketi hüküm ve koşullarına göre belirlenir. Örneğin size günde 30 mesaj veriliyorsa ve istek 10 değerini verdiyse 30-10=20 SMS'iniz var demektir. Bu numara, işleyici tarafından modem durum yapısının uygun elemanına yerleştirilecektir.

DİKKAT! USSD istek numaralarında çok dikkatli olun! Yanlış bir istek göndermenin istenmeyen sonuçları olabilir, örneğin bazı istenmeyen ücretli hizmetlerin etkinleştirilmesi!

Expert Advisor'ımızın USSD istekleri ile çalışmaya başlaması için ilgili giriş parametrelerini belirtmemiz yeterlidir.

Örneğin Ukraynalı mobil operatör MTS Ukraine için parametreler aşağıdaki gibi olacaktır:





Şek. 4. Kullanılabilir bakiye için USSD isteği parametreleri







Şek. 5. Mevcut SMS paketi sayısı için USSD isteği parametreleri



Mobil operatörünüzle ilgili değerleri ayarlayın. Bundan sonra, mobil hesabınızdaki mevcut bakiye ve mevcut SMS sayısı, modem durumu tablosunda görüntülenecektir:

Şek. 6. USSD yanıtlarından elde edilen parametreler



Bu yazıyı yazarken, mobil operatörüm numara son kullanma tarihi yerine Noel reklamı gönderiyordu. Sonuç olarak, işleyici tarih değerini alamadı, bu nedenle "Son kullanma tarihi" satırında "yok" ifadesini görebiliriz. Lütfen tüm operatör yanıtlarının "Expert Advisor'lar" sekmesinde görüntülendiğini unutmayın.







Şek. 7. "Expert Advisor'lar" sekmesinde görüntülenen operatör yanıtları







5. SMS Mesajı Gönderme

Mevcut kârı, öz sermayeyi ve açık pozisyon sayısını belirten SMS mesajları göndermek gibi faydalı işlevler eklemeye başlayacağız. Gönderme, gelen bir çağrı ile başlatılacaktır.



Böyle bir yanıt kesinlikle yalnızca yönetici numarası olması durumunda beklenir, bu nedenle başka bir giriş parametremiz olacak:

input string inp_admin_number= "+XXXXXXXXXXXX" ;

Numara, numaradan önceki "+" dahil olmak üzere uluslararası formatta belirtilecektir.

Gelen çağrı işleyiciye numara kontrolü, SMS metin oluşturma ve gönderme eklenmelidir:

void IncomingCall( string number) { bool result; if (number==inp_admin_number) { Print ( "Administrator's phone number. Sending SMS." ); string mob_bal= "" ; if (modem.bal!=- 10000 ) mob_bal = "

(m.bal=" + DoubleToString (modem.bal, 2 )+ ")" ; result = SendSMS(inp_admin_number, "Account: " + DoubleToString ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), 0 ) + "

Profit: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ), 2 ) + "

Equity: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ) + "

Positions: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 ) +mob_bal , false ); if (result== true ) Print ( "SMS sent successfully" ); else Print ( "Error when sending SMS" ); } else Print ( "Unauthorized number (" +number+ ")" ); ObjectSetString ( 0 , "str16" , OBJPROP_TEXT , "Incoming: " +number); }

Şimdi, yöneticinin inp_admin_number numarasından modeme bir çağrı olursa, yanıt olarak bir SMS mesajı gönderilir:





Şek. 8. Yöneticinin telefon numarasından gelen çağrıya cevaben Expert Advisor tarafından gönderilen SMS mesajı



Burada, mevcut kar ve öz sermaye değerlerini, açık pozisyon sayısını ve mobil hesap bakiyesini görebiliriz.





6. Alım Satım Sunucusu ile Bağlantıyı İzleme



Alım satım sunucusuyla bağlantının kesilmesi ve yeniden kurulması durumunda bildirimleri ekleyelim. Bu amaçla, alım satım sunucu bağlantısını TERMINAL_CONNECTED özellik tanımlayıcısıyla TerminalInfoInteger() kullanarak her 10 saniyede bir kontrol edeceğiz.



Kısa süreli bağlantı kayıplarını filtrelemek için giriş parametreleri listesine eklenmesi gereken histerezis kullanacağız:

input int inp_conn_hyst= 6 ;

6 değeri, 6*10=60 saniyeden fazla bağlantı olmaması durumunda bağlantının kopmuş sayılacağı anlamına gelir. Benzer şekilde, 60 saniyeden daha uzun süre kullanılabilir durumdaysa bağlantı yeniden kurulmuş olarak kabul edilecektir. İlk kaydedilen bağlantı eksikliğinin yerel saati, bağlantı kaybının zamanı olarak kabul edilirken, bağlantının kullanıma sunulduğu ilk yerel saat, kurtarma zamanı olarak kabul edilecektir.



Bunu uygulamak için OnTimer() işlevine aşağıdaki kodu ekliyoruz:

static int s10 = 0 ; static datetime conn_time; static datetime disconn_time; if (++s10>= 10 ) { s10 = 0 ; if (( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== true ) { if (cm.conn_cnt== 0 ) conn_time = TimeLocal (); if (cm.conn_cnt<inp_conn_hyst) { if (++cm.conn_cnt>=inp_conn_hyst) { if (cm.connected == false ) { cm.connected = true ; cm.new_state = true ; cm.conn_time = conn_time; } } } cm.disconn_cnt = 0 ; } else { if (cm.disconn_cnt== 0 ) disconn_time = TimeLocal (); if (cm.disconn_cnt<inp_conn_hyst) { if (++cm.disconn_cnt>=inp_conn_hyst) { if (cm.connected == true ) { cm.connected = false ; cm.new_state = true ; cm.disconn_time = disconn_time; } } } cm.conn_cnt = 0 ; } } if (cm.new_state == true ) { if (cm.connected == true ) { string str = "Connected " + TimeToString (cm.conn_time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); if (cm.disconn_time!= 0 ) str+= ", offline: " +dTimeToString(( ulong )(cm.conn_time-cm.disconn_time)); Print (str); SendSMS(inp_admin_number, str, false ); } else { string str = "Disconnected " + TimeToString (cm.disconn_time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); if (cm.conn_time!= 0 ) str+= ", online: " +dTimeToString(( ulong )(cm.disconn_time-cm.conn_time)); Print (str); SendSMS(inp_admin_number, str, false ); } cm.new_state = false ; }

cm yapısı aşağıdaki gibidir:

struct CONN_MON_STR { bool new_state; bool connected; int conn_cnt; int disconn_cnt; datetime conn_time; datetime disconn_time; }; CONN_MON_STR cm;

SMS mesajının metninde, alım satım sunucusuyla bağlantının kesildiği (veya yeniden kurulduğu) zamanı ve ayrıca bağlantının mevcut olduğu (veya mevcut olmadığı) süreyi, bağlantının kesildiği ve kurulduğu zaman arasındaki fark olarak hesaplayacağız. Zaman farkını saniyeden gün:saat:dk'ye dönüştürmek için dTimeToString() işlevini ekleyeceğiz:

string dTimeToString( ulong sec) { string str; uint days = ( uint )(sec/ 86400 ); if (days> 0 ) { str+= DoubleToString (days, 0 )+ " days, " ; sec-= days* 86400 ; } uint hour = ( uint )(sec/ 3600 ); if (hour< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (hour, 0 )+ ":" ; sec-= hour* 3600 ; uint min = ( uint )(sec/ 60 ); if (min< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (min, 0 )+ ":" ; sec-= min* 60 ; if (sec< 10 ) str+= "0" ; str+= DoubleToString (sec, 0 ); return (str); }

Expert Advisor her çalıştırıldığında, Expert Advisor'ın kurulan bağlantı ile ilgili bir metin mesajı göndermemesini sağlamak için, cm yapı öğelerine, sanki bağlantı kurulmuş gibi değerleri ayarlayan bir conn_mon_init() işlevi ekliyoruz. Bu durumda, Expert Advisor'ın çalıştırıldığı yerel saatte bağlantı kurulmuş kabul edilecektir. Bu işlev OnInit() işlevinden çağrılmalıdır.

void conn_mon_init() { cm.connected = true ; cm.conn_cnt = inp_conn_hyst; cm.disconn_cnt = 0 ; cm.conn_time = TimeLocal (); cm.new_state = false ; }

Şimdi Expert Advisor'ı derleyin ve çalıştırın. Ardından bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kesmeyi deneyin. 60 (aşağı yukarı 10 saniye değişebilir) saniye içinde sunucuyla bağlantının kesildiğini söyleyen bir mesaj alacaksınız. İnternete tekrar bağlanın. 60 saniye içinde, yeniden kurulan bağlantı hakkında toplam bağlantının kesilme süresini belirten bir mesaj alacaksınız:



Şek. 9. Sunucuyla bağlantının kesildiğini ve yeniden kurulduğunu bildiren kısa mesajlar







7. Pozisyon Açılış ve Kapanış Raporlarının Gönderilmesi



Pozisyonların açılış ve kapanışlarını izlemek için OnTradeTransaction() işlevine aşağıdaki kodu ekleyelim:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) { if (trans.deal_type== DEAL_TYPE_BUY || trans.deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { int i; for (i= 0 ;i<POS_BUF_LEN;i++) { if (ps[i].new_event== false ) break ; } if (i<POS_BUF_LEN) { ps[i].new_event = true ; ps[i].deal_type = trans.deal_type; ps[i].symbol = trans.symbol; ps[i].volume = trans.volume; ps[i].price = trans.price; ps[i].deal = trans.deal; } } } }

burada ps, POS_STR yapılarının arabelleğidir:

struct POS_STR { bool new_event; string symbol; ulong deal; ENUM_DEAL_TYPE deal_type; double volume; double price; }; #define POS_BUF_LEN 3 POS_STR ps[POS_BUF_LEN];

Kısa bir süre içinde birden fazla pozisyonun kapatılması (veya açılması) durumunda arabellek gereklidir. Bir pozisyon açıldığında veya kapatıldığında, yatırım geçmişe eklendikten sonra gerekli tüm parametreleri alıyoruz ve new_event bayrağını ayarlıyoruz.



new_event bayraklarını izlemek ve SMS raporları oluşturmak için OnTimer() işlevine eklenecek kod aşağıdadır:

string posstr= "" ; for ( int i= 0 ;i<POS_BUF_LEN;i++) { if (ps[i].new_event== true ) { string str; if (ps[i].deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) str+= "Buy " ; else if (ps[i].deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) str+= "Sell " ; str+= DoubleToString (ps[i].volume, 2 )+ " " +ps[i].symbol; int digits = ( int ) SymbolInfoInteger (ps[i].symbol, SYMBOL_DIGITS ); str+= ", price=" + DoubleToString (ps[i].price,digits); long deal_entry; HistorySelect ( TimeCurrent ()- 3600 , TimeCurrent ()); if ( HistoryDealGetInteger (ps[i].deal, DEAL_ENTRY ,deal_entry)== true ) { if ((( ENUM_DEAL_ENTRY )deal_entry)== DEAL_ENTRY_IN ) str+= ", entry: in" ; else if ((( ENUM_DEAL_ENTRY )deal_entry)== DEAL_ENTRY_OUT ) { str+= ", entry: out" ; double profit; if ( HistoryDealGetDouble (ps[i].deal, DEAL_PROFIT ,profit)== true ) { str+= ", profit = " + DoubleToString (profit, 2 ); } } } posstr+= str+ "\r

" ; ps[i].new_event= false ; } } if (posstr!= "" ) { Print (posstr+ "pos: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 )); SendSMS(inp_admin_number, posstr+ "pos: " + DoubleToString ( PositionsTotal (), 0 ), false ); }

Şimdi Expert Advisor'ı derleyin ve çalıştırın. 0,14 lot büyüklüğünde AUDCAD almaya çalışalım. Expert Advisor aşağıdaki SMS mesajını gönderecektir: "0,14 AUDCAD satın al, fiyat=0.96538, giriş: in". Kısa bir süre sonra pozisyonu kapatıyoruz ve pozisyonun kapanmasıyla ilgili aşağıdaki metin mesajını alıyoruz:

Şek. 10. Pozisyon açılış (girdi: in) ve kapanış (girdi: out) ile ilgili metin mesajları



8. Açık Pozisyon Yönetimi için Gelen SMS Mesajlarının İşlenmesi

Expert Advisor'ımız şimdiye kadar sadece yöneticinin telefon numarasına mesaj göndermiştir. Şimdi ona SMS komutlarını almayı ve yürütmeyi öğretelim. Bu, örneğin tüm veya bazı açık pozisyonların kapatılmasında faydalı olabilir. Bildiğimiz gibi, pozisyonunuzu zamanında kapatmak gibisi yoktur.

Ancak öncelikle SMS mesajlarının doğru alındığından emin olmalıyız. Bunu yapmak için, son alınan mesajın görüntüsünü IncomingSMS() işlevine ekleriz:

void IncomingSMS(INCOMING_SMS_STR& sms ) { string str, strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str18" , OBJPROP_TEXT , "SMS number: " +sms.sender); str = TimeToString (sms.scts.time, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); ObjectSetString ( 0 , "str19" , OBJPROP_TEXT , "SMS date/time: " +str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 0 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str20" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 32 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str21" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 64 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str22" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 96 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str23" , OBJPROP_TEXT , str); strtmp = StringSubstr (sms.text, 128 , 32 ); str = " " ; if (strtmp!= "" ) str = strtmp; ObjectSetString ( 0 , "str24" , OBJPROP_TEXT , str); }

Şimdi modeme bir SMS mesajı gönderirsek, tabloda görüntülenecektir:

Şek. 11. Terminal penceresinde görüntülendiği şekliyle gelen SMS mesajı



Lütfen tüm gelen SMS mesajlarının «"Expert Advisor" sekmesinde aşağıdaki biçimde görüntülendiğini unutmayın:<index_in_modem_memory> text_of_the_message:





Şek. 12. "Expert Advisor'lar" sekmesinde görüntülenen gelen SMS mesajı



"kapat" kelimesi, yatırımları kapatmak için bir komut olarak kullanılacaktır. Bunu boşluk ve parametre kapatılması gereken pozisyonun sembolü veya tüm pozisyonları kapatmanız gerekirse "tümü" takip etmelidir. Büyük veya küçük harf olması önemli değil zira mesaj metnini işlemeden önce StringToUpper() işlevini kullanıyoruz. Mesajı analiz ederken, gönderenin telefon numarasının yöneticinin ayarlanan numarasıyla eşleştiğinden emin olun.

Ayrıca, SMS mesajının ciddi bir gecikmeyle (operatör tarafındaki teknik aksaklıklar vb. nedeniyle) alındığı durumlar olabileceği unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda mesajda gelen komutu dikkate alamazsınız çünkü piyasa durumu değişmiş olabilir. Bunun ışığında, başka bir giriş parametresi sunuyoruz:

input int inp_sms_max_old= 600 ;

600 değeri, teslim edilmesi 600 saniyeden (10 dakika) uzun süren komutların yok sayılacağını gösterir. Lütfen örnekte kullanılan teslimat süresini kontrol etme yönteminin, SMS hizmet merkezinin ve Expert Advisor'ın çalıştığı cihazın aynı saat diliminde yer aldığını kastettiğini unutmayın.



SMS komutlarını işlemek için IncomingSMS() işlevine aşağıdaki kodu ekleyelim:

if (sms.sender==inp_admin_number) { Print ( "SMS from the administrator" ); datetime t = TimeLocal (); if (t-sms.scts.time<=inp_sms_max_old) { string cmdstr = sms.text; StringToUpper (cmdstr); int pos = StringFind (cmdstr, "CLOSE" , 0 ); cmdstr = StringSubstr (cmdstr, pos+ 6 , 6 ); if (pos>= 0 ) { ClosePositions(cmdstr); } } else Print ( "The SMS command has expired" ); }

SMS mesajı yöneticiden teslim edildiyse, süresi dolmamıştır ve bir komutu temsil ediyordur ("Kapat" anahtar kelimesini içerir), parametresini ClosePositions() işlevi tarafından işlenmek üzere göndeririz:

uint ClosePositions( string sstr) { bool all = false ; if ( StringFind (sstr, "ALL" , 0 )>= 0 ) all = true ; uint res = 0 ; for ( int i= 0 ;i< PositionsTotal ();i++) { string symbol = PositionGetSymbol (i); if (all== true || sstr==symbol) { if ( PositionSelect (symbol)== true ) { long pos_type; double pos_vol; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ,pos_type)== true ) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ,pos_vol)== true ) { if (OrderClose(symbol, ( ENUM_POSITION_TYPE )pos_type, pos_vol)== true ) res|= 0x01 ; else res|= 0x02 ; } } } } } return (res); }

Bu işlev, komutta alınan parametre (sembol) açısından herhangi bir açık pozisyonla eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Bu koşulu sağlayan pozisyonlar, OrderClose() işlevi kullanılarak kapatılır:

bool OrderClose( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE pos_type, double vol) { MqlTick last_tick; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; double price = 0 ; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) { price = last_tick.bid; } else { Print ( "Error when getting current prices" ); return ( false ); } if (pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { request.type = ORDER_TYPE_SELL ; } else if (pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { request.type = ORDER_TYPE_BUY ; } else return ( false ); request.price = NormalizeDouble (price, _Digits ); request.deviation = 20 ; request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = symbol; request.volume = NormalizeDouble (vol, 2 ); if (request.volume== 0 ) return ( false ); request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; if ( OrderSend (request, result)== true ) { if (result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE || result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL ) { Print ( "Order executed successfully" ); return ( true ); } } else { Print ( "Order parameter error: " , GetLastError (), ", Trade server return code: " , result.retcode); return ( false ); } return ( false ); }

Talimatların başarılı bir şekilde işlenmesinden sonra, pozisyon değişikliklerini izleme işlevi bir SMS bildirimi oluşturacak ve gönderecektir.







9. Modem Belleğinden Mesaj Silme



Lütfen gelen SMS mesajlarının, modem işleyicisi tarafından kendi kendine silinmediğini unutmayın. Bu nedenle, SMS belleği zamanla dolduğunda, işleyici SMSMemoryFull() işlevini arayacak ve ona modem belleğindeki mevcut mesaj sayısını iletecektir. Hepsini silebilir veya seçerek silebilirsiniz. Bellek boşalıncaya kadar modem yeni mesajları kabul etmeyecektir.



void SMSMemoryFull( int n) { sms_mem_full = true ; for ( int i= 0 ; i<n; i++) { if (DelSMSbyIndex(i)== false ) break ; else sms_mem_full = false ; } }

Ayrıca SMS mesajlarını işlendikten hemen sonra silebilirsiniz. IncomingSMS() işlevi modem işleyicisi tarafından arandığında, INCOMING_SMS_STR yapısı, modem belleğindeki mesaj indeksini geçirir, bu da mesajın işlemden hemen sonra silinmesine izin verir. DelSMSbyIndex() işlevi:





Sonuç

Bu makale, alım satım terminalini uzaktan izlemek için bir GSM modem kullanan Expert Advisor'ın geliştirilmesini ele almaktadır. Açık pozisyonlar, cari kar ve diğer veriler hakkında SMS bildirimleri ile bilgi alma yöntemlerini inceledik. Ayrıca SMS komutlarını kullanarak açık pozisyon yönetimi için temel fonksiyonları da uyguladık. Verilen örnekte İngilizce komutlar bulunmaktadır ancak Rusça komutları da aynı derecede iyi kullanabilirsiniz (telefonunuzda farklı klavye düzenleri arasında geçiş yaparak zaman kaybetmemek için).



Son olarak, 10 yılı aşkın bir süre önce piyasaya sürülen eski bir cep telefonuyla uğraşırken Expert Advisor'ımızın davranışını kontrol edelim. Cihaz - Siemens M55. Bağlayalım:

Şek. 13. Siemens M55'in bağlanması







Şek. 14. Siemens M55, "Expert Advisor'lar" sekmesinin başarıyla başlatılması



Gerekli tüm parametrelerin elde edildiğini görebilirsiniz. Tek sorun USSD isteklerinden aldığımız veriler. Mesele şu ki, Siemens M55, USSD istekleriyle çalışmak için AT komutunu desteklemiyor. Bunun dışında işlevselliği, günümüz modemlerininki kadar iyidir, bu nedenle Expert Advisor'ımızla çalışmak için kullanılabilir.





