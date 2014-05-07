¡Impresione sus clientes con un cóctel eficiente de tecnologías!
Introducción
MQL5 proporciona a los programadores un conjunto muy completo de funciones y API orientados a objetos, permitiéndoles hacer todo lo que quieran en el entorno de MetaTrader. Sin embargo, hoy en día, la tecnología web es una herramienta extremadamente versátil y puede resultar útil cuando le surge la necesidad de hacer algo muy específico, quiere sorprender sus clientes con algo diferente o simplemente no dispone del tiempo suficiente para dominar una parte concreta de la librería estándar de MQL5. A través del ejercicio de hoy, vamos a recorrer un ejemplo práctico acerca de cómo puede manejar el tiempo que dedica al desarrollo al mismo tiempo que crea un impresionante cóctel tecnológico.
Este tutorial le muestra cómo puede crear un archivo CSV desde una impresionante interfaz gráfica de usuario "GUI" (Graphical User Interface) basada en la web. En concreto, crearemos el calendario de noticias utilizado por el Asesor Experto descrito en el artículo Implementar un trader de noticias automático. Las tecnologías web con las que vamos a trabajar son HTML5, CSS y JQuery. Este ejercicio es especialmente interesante para los desarrolladores MQL5 que ya tengan conocimientos web o quieran aprender algunas de estás tecnologías con el fin de combinarlas con sus programas desarrollados en MQL5. Durante los últimos años, he tenido personalmente la oportunidad de trabajar con JQuery, HTML5 y CSS, por lo que estoy muy familiarizado con todas estas tecnologías. A todo esto, se le conoce como el lado del cliente de una aplicación web.
Figura 1. Cócteles. Imagen distribuida por mountainhiker bajo una licencia de Creative Commons en Flickr
Este mes, no tengo tiempo para estudiar las clases para la creación de paneles de control y diálogos, por lo que he decidido utilizar el método descrito en Gráficos y diagramas en HTML. Es por ello que he abierto el hilo EA's GUIs to enter data (GUI de Asesores Expertos para introducir datos).
1. El cóctel de tecnologías
El lenguaje HTML y la web nacieron en 1989, no hace mucho tiempo, para describir y compartir algunos documentos científicos en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). Inicialmente, se diseñó HTML como un medio de comunicación para la comunidad científica. Desde entonces, HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) ha estado en constante evolución, permitiendo compartir informaciones entre personas de todo el mundo. No quiero aburrirle con la historia de la ciencia y tecnología, así que no voy a entrar en más detalles.
Al principio, cuando los creadores acababan de crear HTML y se dedicaron a hacer cosas interesantes, solían escribir el código HTML, el código del estilo CSS y el JavaScript todo junto en un solo documento. Así que lo mezclaban todo, y pronto se dieron cuenta de que tienen que dividir las cosas de modo que hayan menos errores en el funcionamiento de las aplicaciones web. Es por eso que hoy en día separamos siempre la estructura (HTML), la presentación visual (CSS) y la capa del comportamiento (JavaScript) cuando trabajamos en el lado del cliente de una aplicación web. Siempre que quiera hacer un ejercicio como el de hoy, debe conocer estas tres tecnologías interdependientes.
2. Y ¿qué pasa con la usabilidad?
Usabilidad significa fácil de usar. Quiere decir lo fácil que es aprender a usar algo, el grado de eficiencia que se siente al usarlo, lo fácil que es cometer un error usando algo, o cuántos usuarios les gusta usarlo. Hagamos un breve recordatorio. Estamos desarrollando una interfaz gráfica de usuario basada en la web, para que nuestros clientes puedan hacer un calendario de noticias para nuestro producto MQL5, es decir, el Asesor Experto descrito en el artículo Implementar un trader de noticias automático. El aspecto de la usabilidad es muy importante, ya que estamos incorporando varias tecnologías. Pero tenemos que ir con cuidado, ¡todo esto tiene que quedar muy claro para el cliente! Tendremos éxito, cuando los clientes usan nuestra solución basada en la web y acaban diciendo, "¡Cómo mola utilizar este producto!", "¡Me encanta!".
El diseño de nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) sigue una serie de pautas conocidas de usabilidad:
- Tiene un color de fondo claro y un color de fuente oscuro para que el texto sea legible.
- El tamaño de la fuente es lo suficientemente grande para que se pueda leer el texto por un público normal.
- No hay que tener en cuenta solo los iconos, sino también el texto que los describe.
- Los enlaces están subrayados y de color azul. Esto los hace más visibles.
3. La interfaz gráfica de usuario para la creación de un CSV de noticias
El código entero de este ejercicio está disponible en news-watcher-csv.html. Es lo que entregamos a nuestro cliente, junto con nuestro Asesor Experto. Por cierto, le recomiendo primero echar un vistazo a este archivo que voy a explicar en detalle a continuación.
3.1. Cargar la capa de comportamiento (JS) y la capa de presentación (CSS)
Google Hosted Libraries es una red de distribución de contenidos para las librerías JavaScript de código abierto más populares. Puede coger las librerías JS que necesita a partir de los servidores de Google y así no tiene que copiarlas en su ordenador para trabajar con ellas, su aplicación web solicitará en la primera petición HTTP a Google las librerías que indica. Este es el planteamiento que se utiliza en este ejercicio para que el navegador pueda cargar la librería JQuery y sus CSS correspondientes.
Cargamos todos los elementos necesarios en la etiqueta del encabezado del documento:
<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" /> <link rel="stylesheet" href="jquery.timepicker.css" /> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js"></script> <script src="jquery.timepicker.min.js"></script>
No obstante, también incluimos los CSS y JavaScript de jquery.timepicker, el widget que permite a los clientes seleccionar una hora concreta. Se hace así, por no existir soluciones mágicas. JQuery UI no viene con ningún widget visual para seleccionar la hora del día, así que tenemos que recurrir a este tipo de componentes de terceros. Los archivos jquery.timepicker.css y jquery.timepicker.min.js no están disponibles en los servidores de Google, de modo que tenemos que copiarlos en nuestro equipo local y enlazarlos a un documento HTML.
Esto puede ser un inconveniente para nuestros clientes, por lo que en el contexto de este ejercicio, le recomiendo primero cargar estos dos archivos a un servidor público fiable y luego enlazarlos a partir de cualquier documento HTML, justo como hicimos con la librería JQuery alojada en Google. Menos archivos ve nuestro cliente, mejor. ¡Recuerde lo que habíamos comentado antes acerca de la usabilidad! Le dejo esta tarea como un ejercicio adicional. En cualquier caso, para todas estas operaciones, estamos suponiendo que nuestro cliente dispone de una conexión a internet para poder utilizar nuestra interfaz gráfica de usuario.
3.2. Los widgets JQuery utilizados en nuestra interfaz gráfica de usuario
Nuestra interfaz gráfica de usuario contiene los siguientes controles visuales JQuery. ¡Recuerde que todo esto ya está programado en este marco de trabajo (framework) JavaScript! Consulte la documentación oficial para profundizar sus conocimientos en JQuery y JQuery UI. Explicaré más adelante cómo funciona el programa principal jQuery.
3.2.1. Datepicker
Este control permite a los usuarios introducir fácilmente una fecha concreta.
Figura 2. jQuery datepicker
3.2.2. Timepicker
Este plugin ayuda los usuarios a introducir una hora específica. Está basado en Google Calendar.
Figura 3. jQuery timepicker. Esta extensión ha sido diseñado por John Thornton
3.2.3. Sortable
Sirve para reordenar las noticias en una lista o cuadrícula usando el ratón.
Figura 4. jQuery sortable
3.2.4. Dialog
Este control sirve para mostrar algunos contenidos en una ventana superpuesta. Los puristas de la usabilidad no lo recomiendan porque parece un poco invasivo para el cliente. También obliga los usuarios a mover sus manos con cuidado para interactuar con él, por lo que puede que las personas con problemas de habilidades motoras no se sientan cómodas interactuando con el cuadro de diálogo jQuery, sin embargo, se puede usar este widget en algunos casos. Soy consciente de ello. Como ejercicio, le dejo la tarea de mejorar esta interfaz gráfica de usuario para que se muestre el contenido CSV de un modo menos invasivo.
Figura 5. jQuery dialog
3.3. Lo impresionante; añadir valores personalizados a su producto
Tal vez usted, ya sea como profesional independiente o como empresa, está ofreciendo soluciones basadas en MT5 y tiene una base de datos con las preferencias de sus clientes en cuanto a temas de marketing. En este caso, puede aprovecharse de esta información para personalizar su GUI basada en la web:
Figura 6. Puede incorporar un vídeo de Scarlatti para que Bob pueda crear su calendario en un ambiente relajado
En este ejemplo, su cliente Bob le encanta Domenico Scarlatti, el famoso compositor barroco italo-español, así que incorpora un vídeo de Scarlatti para que Bob pueda crear su calendario en un ambiente relajado.
3.4. El código JQuery de nuestra interfaz gráfica de usuario
Abra ahora el archivo news-watcher-csv.html y observe las tres partes que hemos comentado anteriormente en este tutorial. Recuerde que la aplicación web del cliente consiste en la presentación (CSS), la estructura (HTML) y el comportamiento (JavaScript/jQuery). Con todo esto en mente, entenderás fácilmente lo que hace el programa jQuery.
el programa principal jQuery es bastante sencillo. En primer lugar, hace una pequeña modificación en el marco flotante (iframe) de YouTube, de modo que se pueda validar el código HTML5 del documento correctamente. Después, la aplicación inicializa los widgets que hemos comentado anteriormente, y por último, programa el comportamiento del botón para añadir las noticias y el enlace para crear el contenido CSV. ¡Y eso es todo!
$(function() { // fix YouTube's zIndex iframes issue $('iframe').each(function(){ var url = $(this).attr("src"); $(this).attr("src",url+"?wmode=transparent"); }); // Init GUI elements $("#datepicker").datepicker({ 'dateFormat': 'yy.m.dd' }); $("#timepicker").timepicker({ 'timeFormat': 'H:i:s' }); $("#sortable").sortable().disableSelection(); $("#news-calendar").hide(); // Buttons behavior $("#add-new").click(function() { $("#news-calendar").fadeIn("500"); $("#sortable").append('<li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>' + $('#base-currency').val() + ';' + $('#datepicker').val() + ';' + $('#timepicker').val() + ';' + $('#description').val() + '</li>'); }); $("#get-csv").click(function() { var csv = "Country;Time;Event\n"; $("#sortable li").each(function(){ csv += $(this).text() + "\n"; }); $("#dialog").empty().dialog({ modal: true, width: 650, show: { effect: "blind", duration: 400 }, hide: { effect: "explode", duration: 400 }, buttons: { Ok: function() { $( this ).dialog( "close" ); } } }).append(csv.replace(/\n/g, '<br/>')); return false; }); });
El código jQuery anterior manipula dinámicamente la siguiente estructura HTML:
<div id="csv-generator"> <p>Dear Bob, please, generate the CSV file for NewsWatcher EA while you listen to your favourite music:</p> <iframe id="video" width="400" height="280" src="https://www.youtube.com/embed/4pSh8kHKuYw" allowfullscreen></iframe> <div id="form"> <p>Enter news in your CSV calendar:</p> <div class="form-field"> <label>Base currency:</label> <select id="base-currency"> <option>AUD</option> <option>CAD</option> <option>CHF</option> <option>CNY</option> <option>EUR</option> <option>GBP</option> <option>JPY</option> <option>NZD</option> <option>USD</option> </select> </div> <div class="form-field"> <label>Date:</label> <input type="text" id="datepicker"/> </div> <div class="form-field"> <label>Time:</label> <input type="text" id="timepicker"/> </div> <div class="form-field"> <label>Description:</label> <input id="description" type="text"/> </div> <div id="add-new-button" class="form-field"> <label></label> <button id="add-new">+ Add new</button> </div> </div> </div><!-- end of csv-generator --> <div id="news-calendar"> <p><a id="get-csv" href="#">Get CSV</a></p> <ul id="sortable"></ul> </div> <div id="dialog" title="Please, copy and paste in data_folder\MQL5\FILES\news_watcher.csv"></div>
Finalmente, no hace falta decir que la capa de presentación consiste en el siguiente código que está claramente separado de las dos otras capas:
<style> /* Simple CSS reset */ * { margin: 0; padding: 0 } /* HTML tags */ body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 0em 2em } header { border-bottom: 1px solid #cccccc } footer { border-top: 1px solid #cccccc; margin-top: 2em; padding-top: 1em } h1, h2, h3, h4, h5, p { padding: 1em 0em } label { width: 150px; display: inline-block; margin: 5px; text-align: right } input { border: 1px solid #cccccc } button, option, input { padding: 4px } select { padding: 3px } /* Custom ids */ #csv-generator { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#fafafa'); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#fafafa)); background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #fafafa); width: 100%; clear: both; overflow: hidden } #video { width: 30%; float: left; margin-right: 1em; -moz-box-shadow: 0px 3px 5px #888; -webkit-box-shadow: 0px 3px 5px #888; box-shadow: 0px 3px 5px #888; border:0 } #dialog { font-size: 12px } /* Form for adding the news */ #form { width: 65%; float: right } input#datepicker, input#timepicker { width: 100px } input#description { width: 300px } #add-new-button { float: left; margin-right: 1em } /* Sortable */ #news-calendar { clear: both; margin-top: 2em; padding: 0em 2em 2em 1em; background: #fafafa; border: 1px solid #cccccc } #sortable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0em; width: auto; clear: both } #sortable li { margin: 3px; padding: 0.4em; padding-left: 1.5em; } #sortable li span { position: absolute; margin-left: -1.3em; } a#get-csv { background: url('http://icons.iconarchive.com/icons/deleket/soft-scraps/24/File-New-icon.png') no-repeat 0px 8px; padding: 10px 58px 20px 30px; } /* Custom classes */ .form-field { margin-bottom: 0.5em } /* Overwrites */ .ui-dialog-title { font-size: 12px } </style>
También se puede mejorar esta sencilla capa de presentación, por ejemplo, escribiendo un código CSS que tenga en cuenta todos los dispositivos móviles. Esto es actualmente posible mediante las consultas de medios (media queries) de CSS3 y un diseño web adaptable, pero no hay bastante espacio en este artículo para explorar esta técnica, de modo que lo dejamos como una tarea para los lectores.
Conclusión
Hoy en día, la tecnología web es un instrumento extremadamente versátil y puede resultar útil en algunas situaciones. Acabamos de desarrollar una interfaz gráfica de usuario basada en la web para la creación de calendarios de noticias en el formato CSV para ser utilizadas por el Asesor Experto que ya hemos desarrollado en el artículo Implementar un trader de noticias automático.
Las principales tecnologías web con las que hemos trabajado son HTML5, CSS y JQuery. A todo esto, se le conoce como el lado del cliente de una aplicación web. Además, hemos comentado brevemente la necesidad de siempre tener en cuenta las necesidades de los usuarios que van a utilizar la interfaz, haciendo un pequeño inciso acerca de las cuestiones de usabilidad.
*Observaciones muy importantes: El código HTML5 de este tutorial ha sido validado a través de W3C Markup Validation Service para garantizar la calidad del producto, y ha sido probado en las últimas versiones de los navegadores Chrome y Firefox. IE8 se está quedando obsoleto, no ejecute este ejercicio en este navegador. jQuery 2.0 no es compatible con IE6, 7 y 8. Se envían los tres archivos de este tutorial en el formato txt, ya que MQL5 no permite el envío de archivos HTML, CSS y JavaScript. Descargue y cambie el nombre de news-watcher-csv.txt a news-watcher-csv.html, jquery.timepicker.txt a jquery.timepicker.css y jquery.timepicker.min.txt a jquery.timepicker.min.js.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/articles/728
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Gracias por la mejora,
Cualquier ampliación es bienvenida, ¡esa es la idea! Podemos utilizar la tecnología web en nuestros desarrollos MQL5 para crear software multiplataforma. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para hacer un comentario.
I ngeneral, el código JavaScript no debería utilizar controles ActiveX por cuestiones de seguridad , ya que los creadores de softwaremalicioso podrían escribir programas ActiveX para introducirse en el sistema Windows del usuario. Tus clientes deben confiar en ti para que hagas algo así, y debes explicarles claramente que estás usando ActiveX para ejecutar ciertas funciones, etc.
Por supuesto, puedes usar ActiveX para tu propio uso, interactuando con tu Windows como quieras.
Más información aquí, como ejemplo:
http://entertainment.howstuffworks.com/activex-for-animation3.htm
http://articles.winferno.com/web-browser-security/dangers-of-activex/
Desde este punto de vista, la mayoría de las tareas similares serían mucho más seguras de resolver en un editor de texto local. Y sería más seguro al 100% en una máquina de escribir. Y en lugar de un ordenador sería mejor usar calculadora ;). Pero esto, por desgracia, afectaría a la facilidad de uso.
Pero creo que no hay que preocuparse demasiado por esto, porque la lucha contra los virus llevados por los programas antivirus especiales y sitios. Sólo queda por proteger a nuestros clientes en el entorno MetaTrader, donde el riesgo en menor medida con respecto a los virus, pero en mayor medida con respecto a las operaciones de cambio.
Gracias por el comentario. Efectivamente, ActiveX, así como otras tecnologías de Internet de Microsoft, pueden utilizarse para la distribución de virus. La misma situación se observa en otras soluciones para la comunicación, como Google, etc. Por supuesto, el principal distribuidor de virus hoy en día es Internet.
Desde este punto de vista, la mayoría de las tareas similares serían mucho más seguras de resolver en un editor de texto local. Y sería más seguro al 100% en una máquina de escribir. Y en lugar de un ordenador sería mejor usar calculadora ;). Pero esto, por desgracia, afectaría a la facilidad de uso.
Pero creo que no hay que preocuparse demasiado por esto, porque la lucha contra los virus llevados por los programas antivirus especiales y sitios. Sólo queda por proteger a nuestros clientes en el entorno MetaTrader, donde el riesgo en menor medida con respecto a los virus, pero en mayor medida con respecto a las operaciones de cambio.
Dicho esto, si sus clientes confían en usted, puede utilizar ActiveX. Puedes poner un cuadro de diálogo explicando muy bien a los usuarios lo que hace tu aplicación, pidiéndoles que acepten que tu aplicación necesita ejecutar ciertas funciones para funcionar correctamente, etc.
IMHO, creo que la tecnologia web puede ayudarte a complementar algunos de tus desarrollos MQL5 sin usar ActiveX, de una forma muy segura.
Bueno, creo que el comentario sobre ActiveX debe hacerse. Me gusta la idea de los EA multiplataforma, pero los usuarios de la Web deben ser conscientes de que ActiveX puede ser peligroso.
Dicho esto, si tus clientes confían en ti, puedes utilizar ActiveX. Puedes poner un cuadro de diálogo explicando muy bien a los usuarios lo que hace tu aplicación, pidiéndoles que acepten que tu aplicación necesita ejecutar ciertas funciones para funcionar correctamente, etc.
IMHO, creo que la tecnología web puede ayudarte a complementar algunos de tus desarrollos MQL5 sin usar ActiveX, de una forma muy segura.
Quiero recordar que el DDE/OLE/ActiveX/COM/DCOM es una evolución de las tecnologías Microsoft de interacción entre programas. Estas tecnologías son soportadas por casi todas las aplicaciones y servicios de Windows. Estas tecnologías son la base de .Net
Por lo tanto, el abandono completo de la tecnología ActiveX equivale al abandono completo del sistema operativo Windows y, en consecuencia, de todos los programas escritos para Windows, como los Terminales MetaTrader y el IDE MetaEditor.Para explicar mejor el tema de nuestra discusión, pondré un ejemplo de la vida. Sabemos que los virus infectan a las personas moviéndose a través de gotitas en el aire. Para luchar contra la infección, podemos utilizar las vacunas antivirus, pastillas, mascarillas, etc. Pero también podemos luchar de forma más radical. Por analogía con su oferta, el abandono completo de ActiveX, abandonar por completo el aire. Pero, ¿quién necesita esta seguridad, si quitando a los virus su portador - el aire, podemos destruir el objetivo de la infección - la gente? )
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
Revista de prensa
newdigital, 2014.06.06 09:25
3 Pasos para operar los principales eventos noticiosos (basado en el artículo de dailyfx)
Puntos de discusión:
Los principales comunicados de prensa pueden ser estresantes para los operadores. Ese estrés puede manifestarse en una variedad de estilos de negociación.
- Los comunicados de prensa pueden ser estresantes para los operadores
- Desarrolle un plan antes de que llegue el evento
Tal vez ya se encuentre en una buena posición con una buena entrada y tema que el comunicado de prensa se lleve por delante su buena entrada.
Tal vez usted quiere entrar en una nueva posición, ya que los precios están cerca de un punto de entrada técnicamente sólida, pero no está seguro de si el cuadro técnico se mantendrá a través de la publicación volátil. Por lo tanto, usted agoniza sobre la decisión de si entrar ahora o después del evento de noticias.
Tal vez, le gusta estar en la acción e iniciar nuevas posiciones durante la publicación. La rápida volatilidad durante la publicación de las noticias hace que le suden las manos al colocar operaciones.
Como puede ver, las noticias estresan a los operadores de diversas maneras.
Hoy, vamos a cubrir tres pasos para operar eventos de noticias.
Paso 1 - Tener una estrategia
Suena sencillo, pero la emoción de la noticia puede desviarnos fácilmente del rumbo. Vemos que los precios se mueven rápidamente en línea recta y tenemos miedo de perder o de perder las ganancias que hemos estado acumulando. Por lo tanto, tomamos una decisión emocional y actuamos.
Tener una estrategia no tiene por qué ser complicado. Recuerde, permanecer fuera del mercado durante las noticias y no hacer nada es una estrategia.
Una estrategia para el operador con un beneficio flotante que entra en el evento de noticias podría ser tan simple como "Voy a cerrar la mitad de mi posición y mover mi stop loss a mejor que el punto de equilibrio".
Para el operador que desea iniciar una nueva posición con una base técnica, puede decidir esperar hasta al menos 15 minutos después de la publicación de la noticia y decidir entonces si la configuración sigue siendo válida.
El operador de noticias activo puede darse cuenta de que necesita un plan de reglas de compra y venta porque opera basándose en lo que "le parece bien".
Paso 2 - Utilice un apalancamiento conservador
Si está en el mercado cuando se publican las noticias, asegúrese de aplicar cantidades conservadoras de apalancamiento. No sabemos a dónde pueden ir los precios y, durante los comunicados, los precios tienden a moverse con rapidez. Por lo tanto, reste importancia a la influencia de cada operación en el capital de su cuenta utilizando cantidades bajas de apalancamiento.
Nuestra investigación Traits of Successful Traders descubrió que los operadores que aplican un apalancamiento efectivo inferior a diez veces tienden a ser más rentables de media.
3 - No se desvíe de la estrategia
Si se ha tomado el tiempo necesario para pensar en una estrategia desde el paso número uno y si se ha dado cuenta de la importancia de apalancarse de forma conservadora, entonces ya ha recorrido el 90% del camino. Sin embargo, este último 10% puede ser el más difícil. Sea cual sea su plan, ¡cúmplalo!
Si elaboro un plan para perder 20 libras de peso corporal que incluya comer más sano y hacer ejercicio, pero continúo comiendo alimentos ricos en grasas y azúcares con ejercicio limitado, entonces sólo me estoy abocando a la frustración.
Usted no tiene que estar estresado o frustrado a través de comunicados de prensa fundamentales.