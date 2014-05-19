MetaTrader 5 / 示例
通过有用的技术组合让您的 MQL5 客户惊叹！

简介

得益于 MQL5 为编程人员提供的一套非常完整的函数集和面向对象 API，他们可以在 MetaTrader 环境中大展身手。然而，Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助：当您需要完成一些非常具体的工作；希望用一些不同的东西给您的客户留下深刻印象；或仅仅是您没有足够的时间来掌握 MT5 标准库的特定部分。今天的练习引导您完成有关如何在创建令人惊叹的技术组合的同时，管理您的开发时间的实例。

本教程向您展示如何从令人望而生畏的 Web 驱动 GUI（图形用户界面）创建 CSV 文件。具体而言，我们将创建在《建立自动新闻交易者》一文中阐述的 EA 所使用的新闻日历。我们将使用的 Web 技术包括 HTML5、CSS 和 JQuery。本练习对于已经掌握一些 Web 知识或希望学习一些相关技术以与他们的 MQL5 开发相结合的 MQL5 开发人员特别有用。就我个人而言，最近几年我有机会接触到 JQuery、HTML5 和 CSS，因此我对这些都很熟悉。所有这些都被认为是网络应用程序的客户端。

图 1. 鸡尾酒。图片由 mountainhiker 根据知识共享许可在 Flickr 上发布

本月，我没有很多时间来学习《用于创建控制面板和对话框的类》，因此我更喜欢采用《HTML 中的图表》一文中讨论的方法。这就是我打开线程 EA 的数据输入用户图形界面的原因。


1. 技术组合

HTML 语言和 Web 诞生于不算久远的 1989 年，用于在 CERN（欧洲核研究组织）描述和分享一些科学文献。HTML 最初是作为学术界的通信工具。从那时起，超文本标记语言一直在不断演变，以在遍布世界各地的人们之间分享信息。我不是要用这些科学史和技术史来烦扰读者，但记住这些信息。

所以，在一开始，随着开发人员使用 HTML 来做一些很酷的事情，他们习惯将 HTML 代码、CSS 样式代码以及 JavaScript 都写入一个文档中。他们混合一切，并很快认识到他们必须采取分离事物的理念，以减少 Web 应用程序的错误。这就是如今当我们在 Web 应用程序的客户端工作时，总是区分结构 (HTML)、视觉呈现 (CSS) 以及行为 (JavaScript) 的原因。无论何时您想要进行像今天这样的练习，您应该知道这三个相互依存的技术。


2. 易用性如何？

易用性意味着容易使用。这意味着事物学习使用的容易程度、使用效率以及使用时出错的容易程度，或有多少用户喜欢使用该事物。让我们简单回顾一下。我们正在开发 Web 驱动的 GUI，以便我们的客户可以为我们的 MQL5 产品 - 在《建立自动新闻交易者》一文中讨论的 EA 制作新闻日历。易用性方面十分重要，因为我们集成了多项技术。但我们必须小心谨慎，所有这些必须对用户透明！当我们的客户使用我们的 Web 驱动的解决方案并最终说“使用这个产品真酷！”、“我超爱它！”时，我们就成功了。

我们的 GUI 设计遵循许多已知的易用性指南：

  • 它的背景颜色较浅而字体颜色较深，以使文本易于辨认。
  • 字体大小足够大，普通观众可以辨认文本。
  • 图标不是单独出现，而是与其对应的文本说明一起出现。
  • 链接采用蓝色并添加下划线。这使得它们比较明显。


3. 用于创建新闻 CSV 的 Web GUI

本练习的全部代码在 news-watcher-csv.html 中提供。我们会将这些与 EA 一起交付给我们的客户。顺便说一下，我建议您先看看这个文件，我将在下文中详细说明。

3.1. 加载行为层 (JS) 和显示层 (CSS)

Google Hosted Libraries 是最流行的开源 JavaScript 库的内容分发网络。您可以从 Google 的服务器获得您需要的 JS 库，因此您无需将它们复制到您的机器上来使用它们，您的 Web 应用程序会在第一个 HTTP 请求中向谷歌请求您指定的库。这是本练习为了使浏览器加载 JQuery 库及其相应的 CSS 而采取的方法。

我们在文档的头文件标记中加载所有必要内容：

<link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="jquery.timepicker.css" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="jquery.timepicker.min.js"></script>

然而，我们也包含允许客户选择具体时间的小组件 jquery.timepicker 的 CSS 和 JavaScript。这是因为并没有什么尚方宝剑！JQuery UI 不包含任何用于从框中选择时间的可视化小组件，所以我们不得不求助于这个第三方组件。文件 jquery.timepicker.cssjquery.timepicker.min.js 在 Google 的服务器上不可用，所以我们必须将它们复制到我们的本地机器上并在 HTML 文档中引用它们。

这对于我们的客户来说可能不太方便，因此在本次练习的背景下，我建议您首先将这两个文件上传至一个可靠的公共服务器，然后从您的 HTML 文档指向它们，就像我们对托管于 Google 的 JQuery 库所做的那样。客户看到的文件越少越好。记住，我们之前讨论的是关于易用性的问题！这留给您作为一次改进练习。在任何情况下，请记住所有这些都基于我们的客户有互联网连接以便使用此 GUI 的假设。

3.2. 我们的 GUI 中使用的 JQuery 小组件

我们的 GUI 包含下列 JQuery 可视化控件。请记住，所有这些已经在此 JavaScript 框架中编程！请看看官方文档以加深 JQueryJQuery UI 方面的知识。稍后我将说明 jQuery 主程序是如何工作的。

3.2.1. Datepicker

本控件可以让用户轻松输入特定的日期。


图 2. jQuery datepicker


3.2.2. Timepicker

本插件帮助用户输入具体时间。它的灵感来自 Google 日历。


图 3. jQuery timepicker此扩展由 Jon Thornton 编写

3.2.3. Sortable

这用于通过鼠标在列表或网格中重新排序新闻。

图 4. jQuery sortable


3.2.4. Dialog

本控件用于在交互式叠加中显示内容。易用性纯粹主义者不会推荐此控件，因为它稍有打扰用户之嫌。它还迫使用户小心地移动他们的手与其进行交互，因此有运动神经问题的用户在与 jQuery 对话框交互时可能会感觉不便，然而，这个小组件可以在一些情形中使用。我意识到了这一点。改进此图形用户界面以使 CSV 内容以不那么打扰的方式显示为留作读者的练习。


图 5. jQuery 对话框


3.3. 奇迹 - 为您的产品添加自定义价值

无论是作为一名自由职业者或是一家公司，也许您正基于 MT5 提供解决方案，并有一个存储您客户的市场营销问题偏好的数据库，在这种情况下，您可以利用该信息来自定义您的 Web 驱动的 GUI：


图 6. 您可以加入一个 Scarlatti 剪辑以便 Bob 可以在一个放松的环境中创建日历

在本例中，您的客户 Bob 喜欢著名的意大利/西班牙巴洛克作曲家 Domenico Scarlatti，因此您可以加入一个 Scarlatti 剪辑以便 Bob 可以在一个放松的环境中创建日历。

3.4. 我们的 GUI 的 JQuery 代码

现在请打开文件 news-watcher-csv.html，观察我们在本教程前面讨论的三个部分。请记住，客户端 Web 应用程序包含视觉呈现 (CSS)、结构 (HTML) 和行为 (JavaScript/jQuery)。搞明白了一些，您便能轻松理解 jQuery 程序的功能。

jQuery 主程序十分简单。首先，它对 YouTube 的内嵌框架进行小的修正，以使文档的 HTML5 代码可以正确验证。接下来，该应用程序初始化我们之前讨论的小组件，并最终对添加新闻的按钮和创建 CSV 内容的链接的行为进行编程。就是这样！

$(function() { 

    // fix YouTube's zIndex iframes issue

    $('iframe').each(function(){
        var url = $(this).attr("src");
        $(this).attr("src",url+"?wmode=transparent");
    });

    // Init GUI elements

    $("#datepicker").datepicker({ 'dateFormat': 'yy.m.dd' });
    $("#timepicker").timepicker({ 'timeFormat': 'H:i:s' });                 
    $("#sortable").sortable().disableSelection();
    $("#news-calendar").hide();

    // Buttons behavior

    $("#add-new").click(function() {

        $("#news-calendar").fadeIn("500");

        $("#sortable").append('<li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>' + 
            $('#base-currency').val() + ';' + 
            $('#datepicker').val() + ';' + 
            $('#timepicker').val() + ';' + 
            $('#description').val() + '</li>');

    });

    $("#get-csv").click(function() {

        var csv = "Country;Time;Event\n";

        $("#sortable li").each(function(){

            csv += $(this).text() + "\n";

        });

        $("#dialog").empty().dialog({
            modal: true,
            width: 650,
            show: {
                effect: "blind",
                duration: 400
            },
            hide: {
                effect: "explode",
                duration: 400
            },
            buttons: {
                Ok: function() {
                $( this ).dialog( "close" );
                }
            }
        }).append(csv.replace(/\n/g, '<br/>'));

        return false;

    });

});

上述 jQuery 代码动态操作下述 HTML 结构：

<div id="csv-generator">
    <p>Dear Bob, please, generate the CSV file for NewsWatcher EA while you listen to your favourite music:</p>
    <iframe id="video" width="400" height="280" src="https://www.youtube.com/embed/4pSh8kHKuYw" allowfullscreen></iframe>
    <div id="form">
        <p>Enter news in your CSV calendar:</p>
        <div class="form-field">
            <label>Base currency:</label>
            <select id="base-currency">
                <option>AUD</option>
                <option>CAD</option>
                <option>CHF</option>
                <option>CNY</option>
                <option>EUR</option>
                <option>GBP</option>
                <option>JPY</option>
                <option>NZD</option>
                <option>USD</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-field">
            <label>Date:</label>
            <input type="text" id="datepicker"/>
        </div>
        <div class="form-field">
            <label>Time:</label>
            <input type="text" id="timepicker"/>
        </div>
        <div class="form-field">
            <label>Description:</label>
            <input id="description" type="text"/>
        </div>
        <div id="add-new-button" class="form-field">
            <label></label>
            <button id="add-new">+ Add new</button>
        </div>
    </div>
</div><!-- end of csv-generator -->
<div id="news-calendar">
    <p><a id="get-csv" href="#">Get CSV</a></p>
    <ul id="sortable"></ul>
</div>
<div id="dialog" title="Please, copy and paste in data_folder\MQL5\FILES\news_watcher.csv"></div>

最后，不用说，显示层就是下述与其他两层清晰分离的 CSS：

<style>

    /* Simple CSS reset */

    * {
        margin: 0;
        padding: 0
    }


    /* HTML tags */

    body {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        padding: 0em 2em
    }

    header { border-bottom: 1px solid #cccccc }
    footer { border-top: 1px solid #cccccc; margin-top: 2em; padding-top: 1em }

    h1, h2, h3, h4, h5, p { padding: 1em 0em }

    label {
        width: 150px;
        display: inline-block;
        margin: 5px;
        text-align: right
    }

    input { border: 1px solid #cccccc }           
    button, option, input { padding: 4px }
    select { padding: 3px }

    /* Custom ids */

    #csv-generator {
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#fafafa');
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#fafafa)); 
        background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #fafafa);
        width: 100%;
        clear: both;
        overflow: hidden
    }

    #video {
        width: 30%;
        float: left;
        margin-right: 1em;
        -moz-box-shadow: 0px 3px 5px #888;
        -webkit-box-shadow: 0px 3px 5px #888;
        box-shadow: 0px 3px 5px #888;
        border:0
    }  

    #dialog { font-size: 12px }

    /* Form for adding the news */

    #form { width: 65%; float: right }
    input#datepicker, input#timepicker { width: 100px }
    input#description { width: 300px } 
    #add-new-button { float: left; margin-right: 1em }

    /* Sortable */

    #news-calendar { clear: both; margin-top: 2em; padding: 0em 2em 2em 1em; background: #fafafa; border: 1px solid #cccccc }
    #sortable { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0em; width: auto; clear: both }
    #sortable li { margin: 3px; padding: 0.4em; padding-left: 1.5em; }
    #sortable li span { position: absolute; margin-left: -1.3em; }

    a#get-csv {
        background: url('http://icons.iconarchive.com/icons/deleket/soft-scraps/24/File-New-icon.png') no-repeat 0px 8px;
        padding: 10px 58px 20px 30px;
    }

    /* Custom classes */

    .form-field { margin-bottom: 0.5em }

    /* Overwrites */

    .ui-dialog-title { font-size: 12px }

</style>

还可以对这个简单的显示层进行改进，例如，通过编写一段将所有移动装置考虑在内的 CSS 代码。目前，使用 CSS3 媒体查询和响应式 Web 设计可实现这一点，但本文篇幅有限，不欲对该项技术进行探讨，因此将此留给读者作为练习。


总结

Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助。今天我们创建了基于 Web 的图形用户界面，以创建供我们已在《建立自动新闻交易者》一文中开发的“EA 交易”使用的 CSV 格式的新闻日历。

HTML5、CSS 和 JQuery 是我们使用的主要 Web 技术。所有这些都被认为是网络应用程序的客户端。我们还稍稍涉及了对总是考虑使用界面的人的需求，对易用性问题进行了简要说明。

*非常重要的注意事项：本教程的 HTML5 代码经 W3C 标记验证服务证明为优质产品，并在最新版本的 Chrome 和 Firefox 浏览器中进行了测试。IE8 已逐渐淘汰，请不要在该浏览器中运行本练习。jQuery 2.0 不支持 IE 6、7 或 8。本教程的三个文件以 txt 格式发送，因为 MQL5 不支持发送 HTML、CSS 和 JavaScript。请下载并将 news-watcher-csv.txt 重命名为 news-watcher-csv.html、将 jquery.timepicker.txt 重命名为 jquery.timepicker.css 和将 jquery.timepicker.min.txt 重命名为 jquery.timepicker.min.js



本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/728

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

