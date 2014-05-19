通过有用的技术组合让您的 MQL5 客户惊叹！

简介

得益于 MQL5 为编程人员提供的一套非常完整的函数集和面向对象 API，他们可以在 MetaTrader 环境中大展身手。然而，Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助：当您需要完成一些非常具体的工作；希望用一些不同的东西给您的客户留下深刻印象；或仅仅是您没有足够的时间来掌握 MT5 标准库的特定部分。今天的练习引导您完成有关如何在创建令人惊叹的技术组合的同时，管理您的开发时间的实例。

本教程向您展示如何从令人望而生畏的 Web 驱动 GUI（图形用户界面）创建 CSV 文件。具体而言，我们将创建在《建立自动新闻交易者》一文中阐述的 EA 所使用的新闻日历。我们将使用的 Web 技术包括 HTML5、CSS 和 JQuery。本练习对于已经掌握一些 Web 知识或希望学习一些相关技术以与他们的 MQL5 开发相结合的 MQL5 开发人员特别有用。就我个人而言，最近几年我有机会接触到 JQuery、HTML5 和 CSS，因此我对这些都很熟悉。所有这些都被认为是网络应用程序的客户端。





图 1. 鸡尾酒。图片由 mountainhiker 根据知识共享许可在 Flickr 上发布

本月，我没有很多时间来学习《用于创建控制面板和对话框的类》，因此我更喜欢采用《HTML 中的图表》一文中讨论的方法。这就是我打开线程 EA 的数据输入用户图形界面的原因。





1. 技术组合

HTML 语言和 Web 诞生于不算久远的 1989 年，用于在 CERN（欧洲核研究组织）描述和分享一些科学文献。HTML 最初是作为学术界的通信工具。从那时起，超文本标记语言一直在不断演变，以在遍布世界各地的人们之间分享信息。我不是要用这些科学史和技术史来烦扰读者，但记住这些信息。



所以，在一开始，随着开发人员使用 HTML 来做一些很酷的事情，他们习惯将 HTML 代码、CSS 样式代码以及 JavaScript 都写入一个文档中。他们混合一切，并很快认识到他们必须采取分离事物的理念，以减少 Web 应用程序的错误。这就是如今当我们在 Web 应用程序的客户端工作时，总是区分结构 (HTML)、视觉呈现 (CSS) 以及行为 (JavaScript) 的原因。无论何时您想要进行像今天这样的练习，您应该知道这三个相互依存的技术。







2. 易用性如何？



易用性意味着容易使用。这意味着事物学习使用的容易程度、使用效率以及使用时出错的容易程度，或有多少用户喜欢使用该事物。让我们简单回顾一下。我们正在开发 Web 驱动的 GUI，以便我们的客户可以为我们的 MQL5 产品 - 在《建立自动新闻交易者》一文中讨论的 EA 制作新闻日历。易用性方面十分重要，因为我们集成了多项技术。但我们必须小心谨慎，所有这些必须对用户透明！当我们的客户使用我们的 Web 驱动的解决方案并最终说“使用这个产品真酷！”、“我超爱它！”时，我们就成功了。

我们的 GUI 设计遵循许多已知的易用性指南：



它的背景颜色较浅而字体颜色较深，以使文本易于辨认。

字体大小足够大，普通观众可以辨认文本。

图标不是单独出现，而是与其对应的文本说明一起出现。

链接采用蓝色并添加下划线。这使得它们比较明显。





3. 用于创建新闻 CSV 的 Web GUI

本练习的全部代码在 news-watcher-csv.html 中提供。我们会将这些与 EA 一起交付给我们的客户。顺便说一下，我建议您先看看这个文件，我将在下文中详细说明。

3.1. 加载行为层 (JS) 和显示层 (CSS)



Google Hosted Libraries 是最流行的开源 JavaScript 库的内容分发网络。您可以从 Google 的服务器获得您需要的 JS 库，因此您无需将它们复制到您的机器上来使用它们，您的 Web 应用程序会在第一个 HTTP 请求中向谷歌请求您指定的库。这是本练习为了使浏览器加载 JQuery 库及其相应的 CSS 而采取的方法。

我们在文档的头文件标记中加载所有必要内容：

< link rel= "stylesheet" href= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" /> < link rel= "stylesheet" href= "jquery.timepicker.css" /> < script src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js" > </ script > < script src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js" > </ script > < script src= "jquery.timepicker.min.js" > </ script >

然而，我们也包含允许客户选择具体时间的小组件 jquery.timepicker 的 CSS 和 JavaScript。这是因为并没有什么尚方宝剑！JQuery UI 不包含任何用于从框中选择时间的可视化小组件，所以我们不得不求助于这个第三方组件。文件 jquery.timepicker.css 和 jquery.timepicker.min.js 在 Google 的服务器上不可用，所以我们必须将它们复制到我们的本地机器上并在 HTML 文档中引用它们。



这对于我们的客户来说可能不太方便，因此在本次练习的背景下，我建议您首先将这两个文件上传至一个可靠的公共服务器，然后从您的 HTML 文档指向它们，就像我们对托管于 Google 的 JQuery 库所做的那样。客户看到的文件越少越好。记住，我们之前讨论的是关于易用性的问题！这留给您作为一次改进练习。在任何情况下，请记住所有这些都基于我们的客户有互联网连接以便使用此 GUI 的假设。



3.2. 我们的 GUI 中使用的 JQuery 小组件



我们的 GUI 包含下列 JQuery 可视化控件。请记住，所有这些已经在此 JavaScript 框架中编程！请看看官方文档以加深 JQuery 和 JQuery UI 方面的知识。稍后我将说明 jQuery 主程序是如何工作的。



3.2.1. Datepicker



本控件可以让用户轻松输入特定的日期。







图 2. jQuery datepicker





3.2.2. Timepicker



本插件帮助用户输入具体时间。它的灵感来自 Google 日历。







图 3. jQuery timepicker此扩展由 Jon Thornton 编写





3.2.3. Sortable



这用于通过鼠标在列表或网格中重新排序新闻。







图 4. jQuery sortable







3.2.4. Dialog



本控件用于在交互式叠加中显示内容。易用性纯粹主义者不会推荐此控件，因为它稍有打扰用户之嫌。它还迫使用户小心地移动他们的手与其进行交互，因此有运动神经问题的用户在与 jQuery 对话框交互时可能会感觉不便，然而，这个小组件可以在一些情形中使用。我意识到了这一点。改进此图形用户界面以使 CSV 内容以不那么打扰的方式显示为留作读者的练习。











图 5. jQuery 对话框







3.3. 奇迹 - 为您的产品添加自定义价值



无论是作为一名自由职业者或是一家公司，也许您正基于 MT5 提供解决方案，并有一个存储您客户的市场营销问题偏好的数据库，在这种情况下，您可以利用该信息来自定义您的 Web 驱动的 GUI：







图 6. 您可以加入一个 Scarlatti 剪辑以便 Bob 可以在一个放松的环境中创建日历





在本例中，您的客户 Bob 喜欢著名的意大利/西班牙巴洛克作曲家 Domenico Scarlatti，因此您可以加入一个 Scarlatti 剪辑以便 Bob 可以在一个放松的环境中创建日历。

3.4. 我们的 GUI 的 JQuery 代码



现在请打开文件 news-watcher-csv.html，观察我们在本教程前面讨论的三个部分。请记住，客户端 Web 应用程序包含视觉呈现 (CSS)、结构 (HTML) 和行为 (JavaScript/jQuery)。搞明白了一些，您便能轻松理解 jQuery 程序的功能。

jQuery 主程序十分简单。首先，它对 YouTube 的内嵌框架进行小的修正，以使文档的 HTML5 代码可以正确验证。接下来，该应用程序初始化我们之前讨论的小组件，并最终对添加新闻的按钮和创建 CSV 内容的链接的行为进行编程。就是这样！

$(function() { $( 'iframe' ).each(function(){ var url = $( this ).attr( "src" ); $( this ).attr( "src" ,url+ "?wmode=transparent" ); }); $( "#datepicker" ).datepicker({ 'dateFormat' : 'yy.m.dd' }); $( "#timepicker" ).timepicker({ 'timeFormat' : 'H:i:s' }); $( "#sortable" ).sortable().disableSelection(); $( "#news-calendar" ).hide(); $( "#add-new" ).click(function() { $( "#news-calendar" ).fadeIn( "500" ); $( "#sortable" ).append( '<li class="ui-state-default"><span class="ui-icon ui-icon-arrowthick-2-n-s"></span>' + $( '#base-currency' ).val() + ';' + $( '#datepicker' ).val() + ';' + $( '#timepicker' ).val() + ';' + $( '#description' ).val() + '</li>' ); }); $( "#get-csv" ).click(function() { var csv = "Country;Time;Event

" ; $( "#sortable li" ).each(function(){ csv += $( this ).text() + "

" ; }); $( "#dialog" ).empty().dialog({ modal: true , width: 650 , show: { effect: "blind" , duration: 400 }, hide: { effect: "explode" , duration: 400 }, buttons: { Ok: function() { $( this ).dialog( "close" ); } } }).append(csv.replace(/

/g, '<br/>' )); return false ; }); });

上述 jQuery 代码动态操作下述 HTML 结构：

< div id= "csv-generator" > < p > Dear Bob, please, generate the CSV file for NewsWatcher EA while you listen to your favourite music: </ p > < iframe id= "video" width= "400" height= "280" src= "https://www.youtube.com/embed/4pSh8kHKuYw" allowfullscreen > </ iframe > < div id= "form" > < p > Enter news in your CSV calendar: </ p > < div class= "form-field" > < label > Base currency: </ label > < select id= "base-currency" > < option > AUD </ option > < option > CAD </ option > < option > CHF </ option > < option > CNY </ option > < option > EUR </ option > < option > GBP </ option > < option > JPY </ option > < option > NZD </ option > < option > USD </ option > </ select > </ div > < div class= "form-field" > < label > Date: </ label > < input type= "text" id= "datepicker" /> </ div > < div class= "form-field" > < label > Time: </ label > < input type= "text" id= "timepicker" /> </ div > < div class= "form-field" > < label > Description: </ label > < input id= "description" type= "text" /> </ div > < div id= "add-new-button" class= "form-field" > < label > </ label > < button id= "add-new" > + Add new </ button > </ div > </ div > </ div > < div id= "news-calendar" > < p > < a id= "get-csv" href= "#" > Get CSV </ a > </ p > < ul id= "sortable" > </ ul > </ div > < div id= "dialog" title= "Please, copy and paste in data_folder\MQL5\FILES

ews_watcher.csv" > </ div >

最后，不用说，显示层就是下述与其他两层清晰分离的 CSS：

<style> * { margin: 0 ; padding: 0 } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding: 0 em 2 em } header { border-bottom: 1 px solid #cccccc } footer { border-top: 1 px solid #cccccc; margin-top: 2 em; padding-top: 1 em } h1, h2, h3, h4, h5, p { padding: 1 em 0 em } label { width: 150 px; display: inline-block; margin: 5 px; text-align: right } input { border: 1 px solid #cccccc } button, option, input { padding: 4 px } select { padding: 3 px } #csv-generator { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr= '#ffffff' , endColorstr= '#fafafa' ); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from (#ffffff), to(#fafafa)); background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #fafafa); width: 100 %; clear: both; overflow: hidden } #video { width: 30 %; float : left; margin-right: 1 em; -moz-box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; -webkit-box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; box-shadow: 0 px 3 px 5 px # 888 ; border: 0 } #dialog { font-size: 12 px } #form { width: 65 %; float : right } input#datepicker, input#timepicker { width: 100 px } input#description { width: 300 px } #add- new -button { float : left; margin-right: 1 em } #news-calendar { clear: both; margin-top: 2 em; padding: 0 em 2 em 2 em 1 em; background: #fafafa; border: 1 px solid #cccccc } #sortable { list-style-type: none; margin: 0 ; padding: 0 em; width: auto; clear: both } #sortable li { margin: 3 px; padding: 0.4 em; padding-left: 1.5 em; } #sortable li span { position: absolute; margin-left: - 1.3 em; } a# get -csv { background: url( 'http://icons.iconarchive.com/icons/deleket/soft-scraps/24/File-New-icon.png' ) no-repeat 0 px 8 px; padding: 10 px 58 px 20 px 30 px; } .form-field { margin-bottom: 0.5 em } .ui-dialog-title { font-size: 12 px } </style>

还可以对这个简单的显示层进行改进，例如，通过编写一段将所有移动装置考虑在内的 CSS 代码。目前，使用 CSS3 媒体查询和响应式 Web 设计可实现这一点，但本文篇幅有限，不欲对该项技术进行探讨，因此将此留给读者作为练习。





总结



Web 技术如今是用途极为广泛的工具，可以在一些情形中提供帮助。今天我们创建了基于 Web 的图形用户界面，以创建供我们已在《建立自动新闻交易者》一文中开发的“EA 交易”使用的 CSV 格式的新闻日历。



HTML5、CSS 和 JQuery 是我们使用的主要 Web 技术。所有这些都被认为是网络应用程序的客户端。我们还稍稍涉及了对总是考虑使用界面的人的需求，对易用性问题进行了简要说明。

