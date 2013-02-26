Рецепты MQL5 - Как получить свойства позиции?

Введение

В предыдущей статье Рецепты MQL5 - Вывод информации в печать в разных режимах было показано, как можно быстро сделать скрипт и вывести необходимую информацию тремя разными способами. Теперь создадим скрипт, который получает все свойства позиции и показывает их пользователю.

Сделаем так, чтобы во внешних параметрах скрипта была реализована следующая возможность выбора: получить свойства только одного (текущего) символа или же пройти поочерёдно по всем открытым позициям (если они есть) на всех символах. Просматривать информацию на этот раз будем прямо в диалоговом окне. Это тоже довольно удобный способ и, возможно, кому-нибудь он понравится больше.





Процесс разработки скрипта

Начало программы примерно такое же, как и в предыдущей статье (смотрите код ниже). Сначала идут свойства программы. Далее следует строка с директивой #define, после которой переменной SCRIPT_NAME с помощью функции MQLInfoString() и указанной в ней константы MQL_PROGRAM_NAME, присваивается имя программы. В Справочнике MQL5 вы можете подробнее ознакомиться со всеми возможными значениями для функции MQLInfoString().

Далее идет перечисление режимов. Если напротив каждого идентификатора написать комментарий, то его текст будет отображаться в выпадающем списке во внешних параметрах. Всего два режима:

Текущий символ - вывести свойства позиции только текущего символа.

- вывести свойства позиции только текущего символа. Все символы - вывести свойства позиций всех символов.

Внешний параметр только один (mode), который служит для выбора режима. Комментарий после строки внешнего параметра также будет отображаться и в окне внешних параметров. Это позволяет делать более осмысленные названия параметров, в тот же момент для кода будет более удобным более краткие варианты имён переменных.

#property copyright "Copyright 2012, http://tol64.blogspot.com" #property link "http://tol64.blogspot.com" #property description "email: hello.tol64@gmail.com" #property version "1.0" #property script_show_inputs #define SCRIPT_NAME MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) enum ENUM_SYMBOLS_MODE { CURRENT_SYMBOL = 0 , ALL_SYMBOLS = 1 }; input ENUM_SYMBOLS_MODE mode=CURRENT_SYMBOL;

Далее по коду следуют глобальные переменные. Глобальные переменные доступны в любом месте программы и для этого должны быть расположены вне функций (обычно - в самом начале программы).

long pos_magic= 0 ; string pos_symbol= "" ; string pos_comment= "" ; double pos_swap= 0.0 ; double pos_commission= 0.0 ; double pos_price= 0.0 ; double pos_cprice= 0.0 ; double pos_profit= 0.0 ; double pos_volume= 0.0 ; double pos_sl= 0.0 ; double pos_tp= 0.0 ; datetime pos_time= NULL ; long pos_id= 0 ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type= NULL ;

В главной функции программы будет вызываться только одна пользовательская функция PrintPositionProperties(), в которой будут совершаться все необходимые операции:

void OnStart () { PrintPositionProperties(); }

Теперь пошагово рассмотрим построение пользовательской функции PrintPositionProperties(). Сначала напишем каркас, от которого будем двигаться дальше. Он очень простой и в коде выглядит вот так:

void PrintPositionProperties() { int err= 0 ; if (mode==CURRENT_SYMBOL) { } if (mode==ALL_SYMBOLS) { } }

Всего лишь две ветки, в начале функции также объявлена локальная переменная err для обработки ошибок. Теперь нужно для каждого варианта написать свой сценарий. Будем идти по порядку и займёмся первым, т.е. "Если нужно получить свойства позиции только на текущем символе".

Всё просто. Сначала нужно проверить, есть ли позиция на текущем символе. Для этой проверки в MQL5 есть функция PositionSelect(). Ей в качестве единственного параметра передаётся имя символа. Чтобы передать имя текущего символа? нужно воспользоваться или функцией Symbol() или предопределённой переменной _Symbol, которая уже содержит имя текущего символа. Функция PositionSelect() возвратит положительный результат, если позиция на этом символе есть, или отрицательный результат, если позиции нет или была ошибка.

Код с подробными комментариями для первого варианта можно посмотреть ниже:

if ( PositionSelect ( _Symbol )) { GetPositionProperties(); MessageBox ( "Symbol : " +pos_symbol+ "

" + "Comment : " +pos_comment+ "

" + "Magic Number : " + IntegerToString (pos_magic)+ "

" + "Price Open : " + DoubleToString (pos_price, _Digits )+ "

" + "Current Price : " + DoubleToString (pos_cprice, _Digits )+ "

" + "Stop Loss : " + DoubleToString (pos_sl, _Digits )+ "

" + "Take Profit : " + DoubleToString (pos_tp, _Digits )+ "

" + "Type : " +PositionTypeToString(pos_type)+ "

" + "Volume : " + DoubleToString (pos_volume, 2 )+ "

" + "Commission : " + DoubleToString (pos_commission, 2 )+ "

" + "Swap : " + DoubleToString (pos_swap, 2 )+ "

" + "Profit : " + DoubleToString (pos_profit, 2 )+ "

" + "Time : " + TimeToString (pos_time)+ "

" + "Identifier : " + IntegerToString (pos_id)+ "" , "Message Box" , MB_ICONASTERISK ); return ; } else { err= GetLastError (); if (err> 0 ) { MessageBox ( "Ошибка (" + IntegerToString (err)+ ") при выборе позиции (" + _Symbol + ") !



" + "Возможно, что на этом символе нет позиции. Если это не так, попробуйте ещё раз." , "Error" , MB_ICONWARNING ); return ; } }

В коде выше можно увидеть ещё две пользовательские функции GetPositionProperties() и PositionTypeToString(). Так как придется получать свойства не в одном месте программы, то имеет смысл создать отдельную функцию, чтобы уменьшить объем кода и, тем самым, улучшить его восприятие. Код этой функции ниже. Не забывайте также посмотреть в Справке дополнительную информацию об используемых внутри GetPositionProperties() функциях и идентификаторах языка MQL5.

void GetPositionProperties() { pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); pos_comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); pos_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); pos_cprice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); pos_tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); pos_type =( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); pos_volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); pos_commission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); pos_swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); pos_profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); pos_time =( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); pos_id = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); }

А пользовательская функция PositionTypeToString() конвертирует тип позиции, который возвращается в виде целого числа, в строковой читаемый вид. Смотрим код ниже:

string PositionTypeToString( int position_type) { string str= "" ; if (position_type== 0 ) { str= "buy" ; } if (position_type== 1 ) { str= "sell" ; } return (str); }

Для первого варианта, когда нужно показать свойства позиции только на текущем символе, код готов. Его даже можно уже прямо сейчас протестировать, если вы делали все сразу, читая статью. Откройте позицию в торговом терминале MetaTrader 5, используя штатные средства. Для этого нажмите клавишу F9: откроется окно Ордер, в котором есть все необходимые опции для настройки свойств позиции перед её открытием:

Рис. 1. Окно "Ордер" в клиентском терминале MetaTrader 5.

Настройте все свойства и нажмите Sell или Buy, а после запустите скрипт двойным щелчком или перетащив на график. Откроется окно скрипта. По умолчанию нужное значение (Текущий символ) параметра Режим уже установлено. Нажатие кнопки OK откроет диалоговое окно, в котором будут показаны все свойства позиции на текущем символе:

Рис. 2. Диалоговое окно со свойствами текущего символа.

Если же позиции на текущем символе нет, то выйдет диалоговое окно с предупреждением об этом:

Рис. 3. Диалоговое окно с предупреждением.

Всё работает так, как было задумано и реализовано в коде.

Теперь рассмотрим код, который используется в программе, если был выбран вариант для просмотра свойств всех открытых позиций. Код с подробными комментариями представлен ниже:

int digits= 0 ; int mb_res=- 1 ; int pos_total= PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<pos_total; i++) { ResetLastError (); pos_symbol= PositionGetSymbol (i); digits=( int ) SymbolInfoInteger (pos_symbol, SYMBOL_DIGITS ); if ( PositionSelect (pos_symbol)) { GetPositionProperties(); mb_res= MessageBox ( "Total Positions/Current: " + IntegerToString (pos_total)+ "/" + IntegerToString (i+ 1 )+ "

" + "---------------------------------

" + "Symbol: " +pos_symbol+ "

" + "Comment: " +pos_comment+ "

" + "Magic Number: " + IntegerToString (pos_magic)+ "

" + "Price Open: " + DoubleToString (pos_price,digits)+ "

" + "Current Price: " + DoubleToString (pos_cprice,digits)+ "

" + "Stop Loss: " + DoubleToString (pos_sl,digits)+ "

" + "Take Profit: " + DoubleToString (pos_tp,digits)+ "

" + "Type: " +PositionTypeToString(pos_type)+ "

" + "Volume: " + DoubleToString (pos_volume, 2 )+ "

" + "Commission: " + DoubleToString (pos_commission, 2 )+ "

" + "Swap: " + DoubleToString (pos_swap, 2 )+ "

" + "Profit: " + DoubleToString (pos_profit, 2 )+ "

" + "Time: " + TimeToString (pos_time)+ "

" + "Identifier: " + IntegerToString (pos_id)+ "" , "Message Box" , MB_CANCELTRYCONTINUE | MB_ICONASTERISK ); if (mb_res== IDCANCEL ) { Print ( "Программа (" +SCRIPT_NAME+ ") была прервана пользователем!" ); return ; } if (mb_res== IDTRYAGAIN ) { i--; } } else { err= GetLastError (); if (err> 0 ) { MessageBox ( "Ошибка (" + IntegerToString (err)+ ") при выборе позиции (" +pos_symbol+ ") !



" + "Возможно, на этом символе нет позиции. Если это не так, попробуйте ещё раз." , "Error" , MB_ICONWARNING ); } } }

Осталось протестировать и этот вариант. Например, откроем позиции на двух символах (AUDUSD и EURUSD). Запустив скрипт, выбрав во внешних параметрах в выпадающем списке вариант Все символы и нажав кнопку OK, откроется вот такое диалоговое окно:

Рис. 4. Диалоговое окно со свойствами позиции для второго варианта.





Заключение

Как видно на рисунке выше, у диалогового окна три кнопки. Если нажать кнопку Повторить, счётчик цикла будет отмотан назад и свойства позиции символа которого уже отображены в текущий момент будут обновлены в диалоговом окне. Если же нажать кнопку Продолжить, программа перейдёт к следующему символу. Кнопка Отмена завершает работу программы.

Также можно заметить, что в первой строке над списком свойств позиции отображается общее количество открытых позиций (Total Positions) и текущий номер счётчика позиций (Current).

На этом всё. Ниже можно скачать файл с исходным кодом, который нужно скомпилировать в редакторе MetaEditor.