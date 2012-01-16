Создание советников при помощи Expert Advisor Visual Wizard



Введение



Программа Expert Advisor Visual Wizard для MetaTrader 5 предоставляет интуитивно понятную графическую среду с полным набором готовых торговых блоков, которые позволят вам за несколько минут создавать советники. Знания программирования и языка MQL5 не требуется.



Подход "click, drag and drop", реализованный в Expert Advisor Visual Wizard, позволяет вам создавать визуальные представления торговых стратегий и сигналов, как при работе с карандашом и бумагой. Эти торговые диаграммы автоматически анализируются генератором MQL5-кода, разработанным Molanis, который преобразует их в готовые к работе советники. Интерактивная графическая среда упрощает процесс проектирования и избавляет от необходимости написания кода на MQL5.



С программой Expert Advisor Visual Wizard для создания советника и торговли нужно пройти 3 шага:





Рис. 1. Принцип работы с Using Expert Advisor Visual Wizard



1. Торговая диаграмма



Торговая диаграмма (trading diagram) - это графическое представление советника. Она показывает процесс принятия решений торговой системы. Торговые диаграммы создаются из торговых блоков, которые соединяются между собой для создания сложных советников.



Единственное, что требуется для создания торговой диаграммы - добавить торговые блоки, задать их параметры и установить связи между ними.

Стратегия на базе пересечения скользящих средних (Moving Average Strategy)

Как правило, советники по стратегии с двумя скользящими средними основаны на следующих торговых условиях:



Покупка, когда быстрая скользящая средняя (с коротким периодом) оказалась выше средней с длинным периодом (красная линия выше зеленой)

Продажа, когда быстрая средняя оказалась ниже средней с длинным периодом (красная линия ниже зеленой)





Рис. 2. Сигналы на покупку и продажу

Вместо того чтобы тратить время на программирование этого советника, при помощи Expert Advisor Visual Wizard можно за несколько секунд создать торговую диаграмму, представляющую стратегию на базе пересечения двух скользящих средних.



Запустим Expert Advisor Visual Wizard:





Рис. 3. Программа Expert Advisor Visual Wizard



A. Поместим пару блоков "Technical Analysis" на торговую диаграмму:





Рис. 4. Добавляем блоки Technical Analysis (TA)



Чтобы определить торговые условия стратегии, кликнем мышкой по иконкам "TA" и зададим параметры, указанные на рисунках ниже:

Параметры открытия длинной позиции (или условия на покупку):





Рис. 5. Параметры открытия длинных позиций (buy)



Параметры открытия короткой позиции (условия на продажу):





Рис. 6. Параметры открытия коротких позиций (sell)

B. Поместим (drag and drop) на торговую диаграмму блоки "BUY" и "SELL":





Рис. 7. Добавляем блоки "Buy" и "Sell" в торговую диаграмму



Зададим размер позиции (Lot Size), параметры Take Profit, Stop Loss, и величину Trailing Stop нашего советника, как указано на рис. 8:





Рис. 8. Настройки торгового блока "Buy"



Проделаем то же самое с блоком "SELL":







Рис. 9. Настройки торгового блока "Sell"

C. Соединим все блоки вместе и получим торговую диаграмму, приведенную на рис. 10:





Рис. 10. Соединяем блоки вместе



2. Создание кода советника



После того, как торговая диаграмма готова, нужно сгенерировать код советника, выбрав пункт "Generate MQL5 Code" в подменю "Trading Diagram" главного меню:







Рис. 11. Генерация MQL5-кода советника



Программа Expert Adviosr Visual Wizard преобразует торговую диаграмму в полностью работоспособный советник.



Также она дает доступ к полученному коду советника на MQL5:







Рис. 12. Код советника на языке MQL5 успешно создан



3. Торговля в терминале MetaTrader 5

После генерации кода советника он становится доступным для торговли в терминале MetaTrader 5. Для начала торговли запустите его на графике.





Рис. 13. Входные параметры советника



Все советники, сгенерированные при помощи программного обеспечения компании Molanis, имеют следующие настройки:



Trading bars or ticks - работа на барах или тиках;

Alert mode (Does not trade but gives signals) - режим оповещения;

4 or 5 decimals - работа с 4/5-значными котировками;

Time filter - временной фильтр;



ECN orders - ECN-ордера;

Maximum volume size - максимальный торговый объем;

Maximum percentage at risk - максимальный процент риска;

Lot size management - управление размером лота.

4. Создание советников, использующих пользовательские индикаторы

Стратегия прорыва диапазона канала (Breakthrough of the Price Channel Range Strategy)



Логика работы советника: позиции открываются при прорыве ценой границ канала. Для создания этого советника нам понадобится пользовательский индикатор Price Channel, разработанный Сергеем Грицаем. Добавить этот хорошо написанный пользовательский индикатор в программу EA Visual Wizard вы можете при помощи кнопки "Import Custom Indicator".

В блоке "Technical Analysis" укажите использование пользовательского индикатора, выбрав "Custom Indicator – iCustom", затем нажмите кнопку "Import Custom Indicator".





Рис. 14. Редактирование торговых условий



Выберите пользовательский индикатор, который требуется импортировать.



Пользовательские индикаторы должны находится в папке индикаторов (каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators).





Рис. 15. Импорт пользовательского индикатора







Функция импорта пользовательского индикатора анализирует код индикатора и на его основе создает несколько режимов (сигналов) и параметров индикатора. При помощи данной функции нельзя выбрать режим или параметр сдвига индикатора, это вы должны сделать самостоятельно - предполагается, что вы знаете параметры работы вашего советника.









Рис. 16. Индикатор успешно импортирован



После завершения импорта пользовательского индикатора вы можете задать торговые условия для вашего советника.



Торговые условия для продажи:





Рис. 17. Торговые условия на продажу

Для покупки:





Рис. 18. Торговые условия на покупку





Теперь соединив блоки, получим диаграмму как на рис. 19:







Рис. 19. Диаграмма советника



Выводы

Программа Expert Advisor Visual Wizard - прекрасный инструмент для создания советников в считанные минуты. На базе статьи "20 торговых сигналов на MQL5" мы разработали 15 примеров, рекомендую ознакомиться с ними на странице Expert Advisors for MT5 - Examples нашего сайта.

К статье приложен код примера 1 (простая стратегия пересечения 2-х скольящих средних), описанного в разделе 1 статьи. Стратегию прорыва диапазона канала (Breakthrough of the Price Channel Range), которая использовалась для описания процесса импорта пользовательского индикатора в разделе 4, можно найти в примере 7.



Торговые стратегии (15 примеров):

