Универсальный торговый эксперт: Доступ к свойствам инструмента (часть 8)

Введение

Прошло некоторое время с выхода последней части статьи, посвященной торговому движку CStrategy. Это время понадобилось для осмысления того пути развития, который прошел CStrategy от небольшой вспомогательной торговой библиотеки до полнофункционального торгового комплекса, включающего в себя большинство часто используемых инструментов для построения полноценной торговой стратегии. По прошествии этого времени появилось новое понимание того, в какую сторону необходимо развивать CStrategy дальше. Практическое применение CStrategy в течение этого времени выявило также несколько недостатков, свойственных последним версиям движка. Исправление этих недостатков вылилось в написание новых статей серии "Универсальный торговый эксперт". В данной, восьмой части статьи, будет освещена работа с торговыми инструментами через объектно-ориентированный класс CStrategy.



Обзор работы с рабочим инструментом в предыдущих версиях CStrategy



Торговое окружение эксперта объемно и многообразно. Это разнообразная информация о счете, данные котировок, функции по работе с временем и, конечно же, информация о торговых инструментах, доступная в терминале. Большинство этой информации сосредоточено в функциях по работе с торговыми инструментами: получение текущих котировок и работа с свойствами рабочего инструмента. Как правило, все торговые эксперты очень активно работают с информацией о цене. Они рассчитывают на основе последних данных некий ценовой паттерн или торговый сигнал и заключают сделку на его основе. Для правильного формирования торгового приказа они также используют информацию о свойствах текущего рабочего символа: например, это минимальный объем заключаемой сделки или уровень freeze level — диапазон от текущей цены, внутри которого запрещена установка отложенных ордеров.

Ясно, что данная информация должна быть легкодоступной и быть всегда "под рукой". Однако так ли это было в прошлых редакциях CStrategy? Давайте разберемся с этим, сделав небольшой экскурс в историю: опишем, как происходила работа с торговым символом раньше. В третьей части статьи была предложена система доступа к котировкам через привычный индексатор []. В класс CStrategy включались несколько вспомогательных классов COpen, CHigh, CLow, CClose, CVolume, CTime, каждый из которых возвращал соответствующее значение по запрашиваемому индексу. Это позволяло в коде эксперта достаточно удобно получать информацию о текущем символе. Например, чтобы узнать цену закрытия текущего бара, достаточно было написать:

... double close = Close[ 0 ]; ...

Однако доступа к ценам в формате OHLC оказалось недостаточно, и класс CStrategy пришлось снабдить дополнительными методами Ask(), Bid(), Last(). Вскоре и этих методов было мало. Потребовалось добавить еще несколько методов вроде FreezeLevel(), получающих основную информацию о текущем инструменте. Объем базового класса CStrategy стал расти большими темпами. Обилие доступных методов внутри CStrategy начало приводить к путанице. Но основные трудности начались, когда с помощью CStrategy была сделана попытка создать эксперт, торгующий на нескольких инструментах одновременно. Формально CStrategy — мультиинструментальный движок. Это значит, что с его помощью можно создать как несколько экспертов, торгующих на разных инструментах независимо друг от друга, так и одного эксперта, торгующего на двух и более инструментах. Однако последнее оказалось выполнить не так просто, т.к. в этом случае потребовалось на лету переконфигурировать классы таймсерий, выставляя тот или иной рабочий символ поочередно:

string symbol1 = "EURUSD" ; string symbol2 = "GBPUSD" ; Close . Symbol (symbol1); double close_eurusd = Close [ 0 ]; Close . Symbol (symbol2); double close_gbpusd = Close [ 0 ]; ...

Все эти трудности привели к пониманию того, что информация об рабочем инструменте слишком объемна и разнообразна, чтобы ее мог реализовать непосредственно CStrategy. Сам класс CStrategy уже выполняет трудоемкую и сложную работу по организации последовательности торговых действий, и наделение его дополнительным функционалом приводило к снижению степени управляемости кодом. Вместо этого решено было выделить методы для работы с инструментом в отдельный класс CSymbol.





Первое знакомство с объектом WS и классом CSymbol



Теперь вместо разрозненных методов вроде Ask(), Bid(), Last и специальных классов вроде CHigh и CLow, торговой стратегии на базе CStrategy доступен специальный объект WS, созданный на основе класса CSymbol. Этот класс, принадлежащий набору библиотек CStrategy, имеет ряд методов, делающих его схожим со стандартным классом СSymbolInfo. Однако это другой класс, работающий не только со свойствами инструмента, но и позволяющий получать его котировки, включая информацию о лимитных заявках (стакан цен). Название объекта WS — аббревиатура от "Work Symbol", и он доступен непосредственно в коде стратегии. Такое короткое название выбрано не случайно. В процессе работы требуется очень часто обращаться к тому или иному свойству инструмента, поэтому двухсимвольная аббревиатура позволяет коду оставаться компактным и выразительным.

Как уже было сказано в предыдущих частях статьи, прежде чем передать управление эксперту, торговый движок CStrategy проводит ряд инициализаций объектов внутреннего окружения. Запоминается имя рабочего инструмента и таймфрейм, создаются классы отслеживающие поступление новых событий (по умолчанию это новый тик и новый бар). Устанавливается логирование, выставляются флаги режимов работы. В этот же момент инициализируется объект WS класса CSymbol. Его внутреннее устройство достаточно просто. Он содержит два внутренних поля: символ инструмента и его таймфрейм, а также специальные объекты для доступа к котировкам инструмента. Сам объект WS инициируется методом InitSeries. Зная рабочий символ и таймфрейм эксперта, инициировать его не составляет труда:

CStrategy::CStrategy( void ) { WS.InitSeries(ExpertSymbol(), Timeframe()); }

После того, как объект инициализирован, с его помощью можно получить то или иное свойство инструмента. Например, чтобы получить максимальную цену текущего бара, достаточно написать следующее:

double max = WS. High [ 0 ];

Объект WS обладает дополнительным рядом свойств, делающим его использование в непосредственных расчетах удобным и самодостаточным средством. Разберем распространенный случай, когда требуется поставить BuyStop ордер чуть выше цены максимума предыдущего бара. Допустим, если мы торгуем на EURUSD и хотим, чтобы наш стоп-ордер был выставлен на расстоянии трех пятизначных пунктов от максимума предыдущего бара, нам нужно написать следующий код:

void CMovingAverage::InitBuy( const MarketEvent & event ) { ... Trade.BuyStop( 1.0 , WS.High[ 1 ] + WS.StepToPrice( 3 ), WS.Name()); ... }

Так всего в одной строчке кода мы уместили большой объем действий:

Получили экстремум предыдущего бара (WS.High[1]);

Значение одного пункта умножили на три, получив тем самым ценовой зазор в три пункта (WS.StepToPrice(3));

Прибавили к цене экстремума полученный ценовой зазор (WS.High[1] + WS.StepToPrice(3));

Отправили торговый приказ BuyStop, уровнем срабатывания которого стала получившаяся цена, указав в качестве символа имя текущего инструмента (WS.Name()).

Метод StepToPrice может показаться весьма отличным от системы наименований, принятой в MetaTrader. В других торговых платформах под прайсстепом (price step) принято понимать минимальное изменение цены. Его эквивалент в MetaTrader называется SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE. Это название можно легко спутать с размером или стоимостью одного тика SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, поэтому в CSymbol используется другое название для этого параметра. Однако большинство других названий методов CSymbol совпадает с системными модификаторами и методами MQL5, но, как показывает пример с StepToPrice, они не всегда идентичны. Ведь главная цель CSymbol — дать простой и интуитивно понятный набор методов для получения полной информации о торговом инструменте.





Структура класса CSymbol. Сравнительная таблица методов



Торговый инструмент в MetaTrader обладает большим набором свойств. Прежде всего, все свойства можно условно разделить на целочисленные, вещественные и строковые. К целочисленным свойствам относятся логические свойства (bool), системные модификаторы в виде перечислений (enum), дата и время (datetime) и собственно целочисленные свойства (int и long). К вещественным свойствам относятся разнообразные дробные значения (double). Наконец, к строковым свойствам (string) относятся свойства, возвращающие строки: название инструмента, строковое описание символа и т.п. Наконец, для инструмента доступен ряд свойств, специфичных для определенного рыночного сегмента. Так, для рынка ФОРТС доступны дополнительные свойства текущей торговой сессии. Для рынков опционов доступны свои уникальные свойства. Класс CSymbol определяет свойства текущей торговой сессии ФОРТС в дополнительном внутреннем классе SessionInfo. Остальные же свойства не разделяются по типам и присутствуют "как есть" в виде одноименных методов.

Более того, в классе CSymbol содержится дополнительные коллекции, делающие возможным обращение к котировкам инструмента. Так, для доступа к сериям OHLCV публично определены классы COpen, CHigh, CLow, CClose, CVolume, а для доступа к стакану цен используется специальный класс CMarketWatch, подробное описание которого доступно в отдельной статье: "Рецепты MQL5 - пишем свой стакан цен". Помимо одноименных методов и классов-индексаторов, наподобие CClose, класс CSymbol содержит несколько методов, не имеющих очевидных аналогов в стандартных функциях MQL5 или классе SymbolInfo. Опишем их более подробно.

Available — данный метод возвращает true, если инструмент с заданным названием существует в терминале. Если такого инструмента нет, возвращается false.

IndexByTime — возвращает индекс бара, соответствующий указанному времени. Например, переменной index в следующем коде будет присвоено значение 1:

int index = WS.IndexByTime(WS. Time [ 1 ]);

Этот метод удобно использовать, если нам известно время и мы хотим получить номер бара, соответствующий этому времени. Предположим, что торговый эксперт должен закрыть позицию после того, как он удерживал ее в течении BarsHold баров. Тогда код, делающий это, мог бы выглядеть так:

void CImpulse::SupportBuy( const MarketEvent & event ,CPosition *pos) { int bar_open = WS.IndexByTime(pos.TimeOpen()); if (bar_open >= BarsHold) pos.CloseAtMarket( "Exit by time hold" ); }

StepToPrice — значение минимального изменения цены, выраженное в пунктах инструмента. Подробнее о предназначении этого метода было написано выше.

Полный перечень методов CSymbol представлен в сводной таблице ниже. В поле "Описание" дано краткое описание метода. В большинстве случаев оно совпадает с официальным описанием аналогичного свойства инструмента в соответствующем разделе документации, однако для некоторых методов дано более удачное, на мой взгляд, описание их возможностей.

Поле "Тип" возвращаемого значения содержит, соответственно тип, который возвращает тот или иной метод или коллекция.

Поле "Функция или системный идентификатор MQL5" содержит название системного идентификатора или функции MQL5, выполняющей аналогичные функции. Если указывается системная функция, то в конце ее названия ставятся круглые скобки, например, CopyOpen() или MarketBookGet(). Под системным модификатором имеется в виду один из трех модификаторов, который необходимо указать при вызове функций SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble или SymbolInfoString. Данный модификатор должен принадлежать одному из трех системных соответствующих перечислений: ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE или ENUM_SYMBOL_INFO_STRING. Например, если в колонке "Функция или системный идентификатор MQL5" указан модификатор SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, это означает, что для получения данного свойства необходимо вызвать функцию SymbolInfoInteger:

int stop_level = SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL );

Колонка "Название метода CSymbol" содержит собственно название метода, отвечающего за возврат того или иного свойства. Например, чтобы получить день недели начисления тройного свопа, необходимо вызывать метод:

ENUM_DAY_OF_WEEK day = WS.DayOfSwap3x();

Итак, таблица методов:



Описание Тип возвращаемого значения Функция или системный идентификатор MQL5 Название метода CSymbol ДОСТУП К ИСТОРИЧЕСКИМ КОТИРОВКАМ ИНСТРУМЕНТА Получение цены открытия по заданному индексу бара, с предустановленным таймфреймом инструмента double CopyOpen() Open[] Получение цены максимума по заданному индексу бара, с предустановленным таймфреймом инструмента double CopyHigh() High[] Получение цены минимума по заданному индексу бара, с предустановленным таймфреймом инструмента double CopyLow() Low[] Получение цены закрытия по заданному индексу бара, с предустановленным таймфреймом инструмента double CopyClose() Close[] Получение объема, соответствующего бару с заданным индексом double CopyVolume() Volume[] Получение свойств стакана цен данного инструмента, доступ к котировкам второго уровня MqlBookInfo MarketBookGet() MarketBook ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ СВОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА Признак того, что данный инструмент присутствует в терминале bool Нет аналогов Available Количество баров по данному символу и таймфрейму int Bars() BarsTotal Таймфрейм инструмента ENUM_TIMEFRAMES Period() Period Признак того, что символ выбран в Market Watch bool SYMBOL_SELECT SelectInMarketWatch Признак плавающего спреда bool SYMBOL_SPREAD_FLOAT SpreadFloat Размер спреда в пунктах int SYMBOL_SPREAD Spread Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров int SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL StopLevel Диапазон заморозки торговых операций (в пунктах) int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL FreezeLevel Флаги разрешенных режимов истечения ордера int SYMBOL_EXPIRATION_MODE FlagsExpirationOrders Флаги разрешенных режимов исполнения ордера int SYMBOL_FILLING_MODE FlagsExecutionOrders Флаги разрешенных типов ордеров int SYMBOL_ORDER_MODE FlagsAllowedOrders Возвращает индекс бара, время открытия которого соответствует переданному аргументу int Нет аналогов IndexByTime Способ вычисления стоимости контракта ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_CALC_MODE CalcContractType Тип исполнения ордеров ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_TRADE_MODE ExecuteOrderType Режим заключения сделок ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_TRADE_EXEMODE ExecuteDealsType Модель расчета свопа ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_MODE CalcSwapMode День недели для начисления тройного свопа ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS DayOfSwap3x Тип опциона ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_MODE OptionType Право опциона (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT SYMBOL_OPTION_RIGHT OptionRight Время последней котировки datetime SYMBOL_TIME TimeOfLastQuote Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) datetime SYMBOL_START_TIME StartDate Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME ExpirationDate СВОЙСТВА ТЕКУЩЕЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ФЬЮЧЕРСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ MOEX



Количество сделок в текущей сессии long SYMBOL_SESSION_DEALS SymbolInfo.DealsTotal Общее число ордеров на покупку в текущий момент long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS SymbolInfo.BuyOrdersTotal Общее число ордеров на продажу в текущий момент long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS SymbolInfo.SellOrdersTotal Максимальный объем за текущую торговую сессию long SYMBOL_VOLUMEHIGH SymbolInfo.HighVolume Минимальный объем за текущую торговую сессию long SYMBOL_VOLUMELOW SymbolInfo.LowVolume Максимальный Bid за день double SYMBOL_BIDHIGH SymbolInfo.BidHigh Максимальный Ask за день double SYMBOL_ASKHIGH SymbolInfo.AskHigh Минимальный Bid за день double SYMBOL_BIDLOW SymbolInfo.BidLow Минимальный Ask за день double SYMBOL_ASKLOW SymbolInfo.AskLow Максимальный Last за день double SYMBOL_LASTHIGH SymbolInfo.LastHigh Минимальный Last за день double SYMBOL_LASTLOW SymbolInfo.LastLow Cуммарный объём сделок в текущую сессию double SYMBOL_SESSION_VOLUME SymbolInfo.VolumeTotal Cуммарный оборот в текущую сессию double SYMBOL_SESSION_TURNOVER SymbolInfo.TurnoverTotal Cуммарный объём открытых позиций double SYMBOL_SESSION_INTEREST SymbolInfo.OpenInterestTotal Общий объём ордеров на покупку в текущий момент double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME SymbolInfo.BuyOrdersVolume Общий объём ордеров на продажу в текущий момент double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME SymbolInfo.SellOrdersVolume Цена открытия сессии double SYMBOL_SESSION_OPEN SymbolInfo.PriceSessionOpen Цена закрытия сессии double SYMBOL_SESSION_CLOSE SymbolInfo.PriceSessionClose Средневзвешенная цена сессии double SYMBOL_SESSION_AW SymbolInfo.PriceSessionAverage Цена поставки на текущую сессию double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT SymbolInfo.PriceSettlement Максимально допустимое значение цены на сессию double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX SymbolInfo.PriceLimitMax Минимально допустимое значение цены на сессию double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN SymbolInfo.PriceLimitMin ВЕЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА Ask — лучшее предложение на покупку double SYMBOL_ASK Ask Bid — лучшее предложение на продажу double SYMBOL_BID Bid Цена, по которой совершена последняя сделка double SYMBOL_LAST Last Значение минимального изменения цены, умноженное на переданное количество шагов цены double Нет аналогов StepToPrice Значение одного пункта (тика) double SYMBOL_POINT PriceStep Стоимость одного пункта (тика), выраженная в валюте депозита double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE TickValue Цена исполнения опциона double SYMBOL_OPTION_STRIKE OptionStrike Размер торгового контракта double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ContractSize Минимальный объем для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_MIN VolumeContractMin Максимальный объем для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_MAX VolumeContractMax Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки double SYMBOL_VOLUME_STEP VolumeContractStep Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа) double SYMBOL_VOLUME_LIMIT VolumeContractLimit Значение свопа, зачисляемого при удержании длиной позиции объемом в один контракт double SYMBOL_SWAP_LONG SwapLong Значение свопа, зачисляемого при удержании короткой позиции объемом в один контракт double SYMBOL_SWAP_SHORT SwapShort Маржа, необходимая для открытия позиции размером в один лот double SYMBOL_MARGIN_INITIAL MarginInit Маржа, необходимая для поддержания одного лота открытой позиции double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE MarginMaintenance Маржа, необходимая для удержания одного лота перекрытой позиции double SYMBOL_MARGIN_HEDGED MarginHedged СТРОКОВЫЕ СВОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА Имя инструмента string Symbol() Name Имя базового актива для производного инструмента string SYMBOL_BASIS NameBasisSymbol Базовая валюта инструмента string SYMBOL_CURRENCY_BASE NameBasisCurrency Валюта прибыли string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT NameCurrencyProfit Валюта, в которой вычисляются залоговые средства string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN NameCurrencyMargin Источник текущей котировки string SYMBOL_BANK NameBank Строковое описание символа string SYMBOL_DESCRIPTION Description Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN string SYMBOL_ISIN NameISIN Путь в дереве символов string SYMBOL_PATH SymbolPath





Использование нескольких инструментов одновременно



Так как CSymbol является обычным классом, то можно создать неограниченное количество объектов этого класса внутри своего эксперта. Объект WS — лишь только один из этих объектов, созданный заранее самим движком CStrategy и указывающий на текущий рабочий символ и таймфрейм эксперта. Самому эксперту ничто не мешает создать дополнительный символ, предоставляющий доступ к любому другому инструменту. Предположим, что наш эксперт торгует на срочной секции Московской биржи и одновременно отслеживает два инструмента — Si и Brent. Тогда в его коде можно разместить два объекта CSymbol, назвав их соответственно Si и Brent: #property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/c-4" #include <Strategy\Strategy.mqh> class CIntRate : public CStrategy { CSymbol Si; CSymbol Brent; public : virtual void OnEvent( const MarketEvent& event); virtual bool OnInit (); }; bool CIntRate:: OnInit ( void ) { Si.InitSeries( "Si Splice" , Timeframe()); Brent.InitSeries( "BR Splice" , Timeframe()); return true ; } void CIntRate::OnEvent( const MarketEvent &event) { double brent_in_rub = Brent.Last()*Si.Last()/Si.ContractSize(); } Данный код эксперта получает последние цены текущих фьючерсов нефти и рубля и вычисляет известную формулу стоимости нефти, выраженную в рублях. Так как один контракт фьючерса Si равен 1000$, то приходится дополнительно делить результат на размер одного контракта. Однако благодаря тому, что все свойства инструмента собраны в едином классе CSymbol, это достаточно простая операция. Остальной код тоже прост и выразителен. Главное — не забыть проинициализировать объекты Si и Brent в момент запуска эксперта, в методе OnInit.



Построение профиля процентной ставки с помощью CSymbol



Последний пример использования CSymbol, который мы разберем, будет чуть более сложным, но и более интересным. Известно, что фьючерсные контракты торгуются с некоторым контанго по отношению к базовому активу. Это связано с тем, что цена на товар в будущем обычно дороже, чем текущая цена. По сути, такая разница определяет рыночную процентную ставку на тот или иной товар или актив. Расмотрим пример с фьючерсом рубль/доллар. Его текущая цена на момент написания этих строк составляла 56.2875 рублей за 1 доллар, а цена ближайшего фьючерсного контракта по Si-6.17 была 56682 рублей за 1000$ или 56,682 рублей за 1 доллар. Т.е. разница между ценой сейчас и ценой через 30 дней (на 16.05.2017 Si-6.17 истекает ровно через 30 дней) составляет 0,395 рубля, или 39,5 копеек. Т.е. за 1 месяц, по мнению рынка, рубль обесценится на 39,5 копеек, что составит 0.7% от текущей его стоимости. Нетрудно подсчитать, что за 12 месяцев инфляция, по мнению рынка, составит 8,42%. Но это уровень инфляции, рассчитанный только для ближайшего фьючерса. Если вместо Si-6.17 подставить Si-9.17 то инфляция будет ниже и составит около 7.8% годовых. Таким образом, сравнив все фьючерсы Si с базовой ценой актива, мы сможем получить профиль процентной ставки. Этот профиль будет выглядеть в виде таблицы, показывающей ожидания инвесторов в зависимости от времени. Например мы узнаем процентную ставку на ближайшие 30, 100, 200, 300, 400 и 500 дней.

Чтобы рассчитать все эти значения, нам придется активно использовать различные свойства инструментов, а также манипулировать самим списком этих инструментов. Вот как выглядит задача для расчета профиля процентной ставки по пунктам.

Эксперт загружается на любом фьючерсном инструменте. Он анализирует название инструмента и загружает все фьючерсы, связанные с ним. Каждый загруженный фьючерс представляет объект CSymbol, который размещается в списке инструментов. В момент прихода нового тика эксперт перебирает коллекцию инструментов. Для каждого инструмента находится его базовый символ. Производится расчет разницы между ценой выбранного инструмента и ценой его базового символа. Эта разница конвертируется в проценты, которые затем преобразуются в годовой эквивалент, для чего учитывается оставшееся время обращения фьючерсного контракта. Получившаяся разница выводится на панель в виде строки таблицы. Каждая строка имеет вид: "Название фьючерса — Количество дней до экспирации — процентная ставка".

Как видно из описания, алгоритм получается в действительности не так прост, как может показаться. Однако благодаря движку CStrategy и объекту CSymbol мы существенно снизим вычислительную сложность для эксперта. Наш код будет выполнен в виде эксперта, однако сам эксперт не будет совершать каких-либо торговых действий. Вместо этого он будет просто выводить значение процентных ставок на панель. Итак, рассмотрим получившийся код:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/c-4" #include <Strategy\Strategy.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Panel.mqh" class CIntRate : public CStrategy { CArrayObj Symbols; CPercentPanel Panel; double BaseRate(CSymbol* fut); public : virtual void OnEvent( const MarketEvent& event); virtual bool OnInit (); }; bool CIntRate:: OnInit ( void ) { string basis = WS.NameBasisSymbol(); for ( int i = 0 ; i < SymbolsTotal ( false ); i++) { string name = SymbolName (i, false ); int index = StringFind (name, basis, 0 ); if (index != 0 ) continue ; CSymbol* Fut = new CSymbol(name, Timeframe()); if (Fut.ExpirationDate() == 0 || Fut.ExpirationDate() < TimeCurrent ()) { delete Fut; continue ; } string text = "Add new symbol " + Fut.Name() + " in symbols list" ; CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_INFO, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); Symbols.Add(Fut); } string text = "Total add symbols " + ( string )Symbols.Total(); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_INFO, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); if (Symbols.Total() > 0 ) { Panel.Show(); } return true ; } void CIntRate::OnEvent( const MarketEvent &event) { double sec_one_day = 60 * 60 * 24 ; for ( int i = 0 ; i < Symbols.Total(); i++) { CSymbol* Fut = Symbols.At(i); double brate = BaseRate(Fut); double days = (Fut.ExpirationDate()- TimeCurrent ())/sec_one_day; if (Fut.Last() == 0.0 ) continue ; double per = (Fut.Last() - brate)/brate* 100.0 ; double per_in_year = per/days* 365 ; Panel.SetLine(i, Fut.NameBasisSymbol() + " " + DoubleToString (days, 0 ) + " Days:" , DoubleToString (per_in_year, 2 )+ "%" ); } } double CIntRate::BaseRate(CSymbol* fut) { string name = fut.NameBasisSymbol(); if ( StringFind (name, "Si" , 0 ) == 0 ) return SymbolInfoDouble ( "USDRUB_TOD" , SYMBOL_LAST )*fut.ContractSize(); return SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_LAST )*fut.ContractSize(); }

Основной функционал заложен в метод OnInit. Он получает имя базового символа через WS.NameBasisSymbol() и через перебор всех инструментов находит все фьючерсы, соответствующие данному базовому символу. Каждый такой фьючерс преобразуется в объект CSymbol и размещается в списке символов CArrayObj. Однако предварительно делается проверка, является ли данный фьючерс действующим, и если его время экспирации находится в будущем, значит, это именно тот фьючерс, который нам нужен.

В методе OnEvent делается собственно расчет процентной ставки для каждого фьючерса, размещенного в коллекции Symbols. Рассчитывается количество дней до экспирации, дельта между фьючерсом и ценой спота. Разница цен преобразуется в процент, а уже процент нормируется в соответствии с годовой доходностью. Получившееся значение заносится в таблицу Panel (метод SetLine).

Сама таблица достаточно просто устроена и базируется на том же комплекте графических классов, что и панель CStrategy, появляющаяся вместе с экспертом. Код графической компоненты эксперта представлен ниже:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include <Panel\ElChart.mqh> class CPercentPanel : public CElChart { private : CArrayObj m_fields; CArrayObj m_values; public : CPercentPanel( void ); void SetLine( int index, string field, string value); }; CPercentPanel::CPercentPanel( void ) : CElChart( OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { Width( 200 ); Height( 200 ); } void CPercentPanel::SetLine( int index, string field, string value) { if (m_fields.Total() <= index) { CElChart* sfield = new CElChart( OBJ_LABEL ); sfield.XCoord(XCoord()+ 10 ); sfield.YCoord(YCoord()+ 21 *index+ 10 ); sfield.Text(field); m_fields.Add(sfield); m_elements.Add(sfield); CElChart* svalue = new CElChart( OBJ_LABEL ); svalue.YCoord(YCoord()+ 21 *index+ 10 ); svalue.XCoord(XCoord()+ 132 ); svalue.Text(value); svalue.TextColor( clrGreen ); m_values.Add(svalue); m_elements.Add(svalue); if (IsShowed()) { sfield.Show(); svalue.Show(); } Height(m_fields.Total()* 20 + m_fields.Total()* 2 + 10 ); } else { CElChart* el = m_fields.At(index); el.Text(field); el = m_values.At(index); el.Text(value); } ChartRedraw (); }

После того, как данный эксперт будет скомпилирован и запущен на одном из графиков фьючерсного контракта Si, должна появиться такая таблица:

Профиль процентной ставки Рубль/Доллар в виде таблицы

Как видно из таблицы, процентные ставки практически на всех временных горизонтах равны и составляют чуть более 7% годовых. Чуть большую процентную ставку показывает ближайший фьючерс.

Важное замечание: прежде чем запускать эксперта на графике, убедитесь, что котировки по всем требуемым фьючерсам доступны и были ранее загружены. В противном случае результат может быть неопределенным.





Заключение



Мы рассмотрели новый класс CSymbol в составе классов CStrategy. Благодаря этому классу, стало легче работать с торговыми инструментами, получая то или иное их свойство. Благодаря CSymbol мы построили достаточно интересный и нетривиальный индикатор профиля процентной ставки. Этот пример очень показательный. Множество свойств инструментов были легко получены из объектов CSymbol, а сам расчет оказался не столь сложным. Эксперт одновременно манипулировал шестью инструментами, однако код от этого не стал больше. Благодаря тому, что CStrategy наследуется от CObject, экземпляры этого класса легко размещать в стандартных коллекциях, делая обработку данных на его основе масштабируемой и универсальной. Кроме того, CStrategy делегировал CSymbol несвойственный ему функционал, благодаря чему сам класс CStrategy стал более легковесным и управляемым.