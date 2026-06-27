Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 8): Объединение волатильности, структуры и временных фильтров

Введение



Большинство краткосрочных торговых систем терпят неудачу по одной простой причине. Они относятся к каждому рыночному состоянию, каждому дню и каждому часу так, будто они равнозначны. Входы срабатывают без контекста. Стопы размещаются без структуры. Выходы выбираются без логики. В результате получается механическая стратегия, которая реагирует на цену, но по-настоящему ее не понимает.

Ларри Уильямс смотрел на рынок под другим углом. Он начинал не с индикаторов или жестких правил, а с поведения. Как расширяется ценовой диапазон. Как волатильность предшествует трендам. Как эмоциональные экстремумы создают возможности и как само время влияет на рыночное движение. Его подход — не про одну конкретную систему, а про построение торговой логики, основанной на том, как рынки действительно ведут себя.

В этой статье мы объединяем несколько ключевых идей Ларри Уильямса в одну тестируемую торговую модель. Мы сочетаем краткосрочную рыночную структуру со входами на основе волатильности. Добавляем временные фильтры, отражающие реальные временные смещения в поведении рынка. Вводим гибкое размещение стоп-лосса и адаптивную фиксацию прибыли. Кроме того, все это реализовано в полностью настраиваемом советнике, который можно изучать, тестировать, изменять и расширять.

Это не очередной жесткий шаблон стратегии, а гибкая концептуальная рамка: способ рассматривать входы, выходы, риск и тайминг как связанные компоненты, а не как изолированные правила. Каждая ключевая точка принятия решения вынесена в пользовательские настройки. Каждая концепция реализована как логика, которую можно проверять тестированием, а не мнением.



Наша цель проста: показать, как профессиональные торговые идеи можно перевести в понятную и структурированную логику на MQL5. Кроме того, мы хотим дать основу, которую можно развивать, добавляя более глубокие фильтры, лучшие выходы и новые исследовательские идеи.





Обзор стратегии



Эта торговая модель строится вокруг простой идеи. Тренды начинаются с волатильности. Волатильность дает входы. Фильтры улучшают качество отбора сигналов. Избирательность повышает устойчивость стратегии.

Вместо реакции на случайное ценовое движение советник ждет заметного изменения рыночной структуры. Бычья конфигурация формируется, когда три последовательных бара создают краткосрочный свинг-минимум. Медвежья конфигурация формируется, когда три последовательных бара создают краткосрочный свинг-максимум. Эти точки свинга представляют зоны, где цена не смогла продвинуться дальше в одном направлении и начала разворачиваться. Они дают структурный контекст для следующего возможного расширения движения.

Когда на открытии нового бара появляется корректный свинг-сигнал, советник не входит в рынок сразу. Вместо этого он рассчитывает уровень входа на пробой с использованием одной из двух моделей волатильности. Первая модель измеряет диапазон предыдущего завершенного бара и использует его как рабочий диапазон. Вторая модель использует методику Ларри Уильямса для измерения волатильности по свингам: она сравнивает два исторических расстояния свинга и выбирает доминирующее значение как рабочий диапазон. Выбранная модель входа задается через входной параметр пользователя.

На основе этого рабочего диапазона советник рассчитывает уровни покупки и продажи. Эти уровни выступают как ценовые пороги. Позиция открывается только если цена поднимается выше уровня покупки или опускается ниже уровня продажи. Если цена не достигает ни одного из уровней в течение текущего торгового периода, сценарий отбрасывается. Поздние входы не допускаются. Каждая сделка должна быть подтверждена и структурой, и расширением волатильности.

Размещение стоп-лосса следует той же логике гибкости и учета структуры. Советник поддерживает два режима размещения стопа. В первом режиме стоп-лосс рассчитывается как процент рабочего диапазона и размещается относительно цены входа. Во втором режиме стоп-лосс размещается на экстремуме свинга. Для бычьей сделки это минимум среднего бара свинга. Для медвежьей сделки — максимум среднего бара свинга. Выбранная модель стопа задается пользователем.

Логика фиксации прибыли тоже вынесена в отдельный настраиваемый компонент. Советник поддерживает три режима выхода. Первый закрывает сделку при первом открытии бара, на котором позиция находится в прибыли. Второй закрывает позицию после заданного пользователем количества баров. Третий устанавливает уровень тейк-профита на основе соотношения риск/прибыль, используя расстояние между входом и стоп-лоссом. Эти модели выхода позволяют тестировать одну и ту же логику стратегии при очень разных подходах к сопровождению сделок.

Временная фильтрация применяется как дополнительный слой. Сделки можно ограничивать по торговому дню недели или по времени суток. Это позволяет изучать, как рыночное поведение меняется в разных временных сегментах, и выделять периоды, в которых сигналы надежнее. Эти фильтры можно включать и отключать независимо друг от друга; они применяются до исполнения любой сделки.

Управление риском встроено непосредственно в логику входа. Советник поддерживает как ручной, так и автоматический расчет размера позиции на основе фиксированного процента от баланса счета. В автоматическом режиме размер позиции рассчитывается исходя из расстояния до стоп-лосса, что обеспечивает единообразный уровень риска по сделкам.

В любой момент времени допускается только одна позиция. Это правило упрощает управление сделками и гарантирует, что каждый сигнал оценивается отдельно. Советник можно настроить на торговлю только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях.

Эта модель отличается от типичных пробойных систем последовательностью принятия решений. Входы запускаются не одной лишь волатильностью. Сначала требуется структура, затем — волатильность. Фильтры не добавляются задним числом как второстепенные элементы. Они рассматриваются как ключевые компоненты, формирующие качество отбора сделок. Выходы не фиксированы: они адаптируемы и пригодны для тестирования.

Главная проектная цель этого советника — не выдать одну оптимизированную стратегию. Его задача — дать гибкую исследовательскую платформу для проверки того, как взаимодействуют волатильность, структура и время. Каждая ключевая точка принятия решения настраивается пользователем. Каждая концепция представлена как логическая конструкция, которую можно изменять и изучать. Благодаря этому советник становится не просто торговым инструментом, а исследовательской платформой для построения и проверки профессиональных краткосрочных торговых идей.





Пошаговое построение советника

Прежде чем писать код, нужно четко понимать, какие базовые знания требуются для корректного прохождения этого раздела.

Во-первых, предполагается базовое знакомство с языком программирования MQL5. Такие понятия, как переменные, функции, условные операторы, циклы, перечисления, структуры и использование стандартных библиотек, уже должны быть понятны. Если вы пока не уверенно владеете этими основами, официальная справка MQL5 будет хорошей отправной точкой перед продолжением.

Во-вторых, предполагается, что читатель уже имеет опыт работы с платформой MetaTrader 5. Сюда входят базовая навигация по интерфейсу, открытие графиков, прикрепление советников и запуск бэктестов в Тестере стратегий.

В-третьих, предполагается практическое знание MetaEditor. Предполагается, что читатель умеет создавать новые исходные файлы, писать код, компилировать его и проверять ошибки при их появлении.

Этот раздел построен как практическая сборка. Программирование лучше всего осваивается действием, а не пассивным чтением. Для поддержки такого подхода к статье приложен полный исходный файл lwVolatilityStructureTimeFilterExpert.mq5. Рекомендуется скачать его и держать открытым в отдельной вкладке для сверки, пока мы шаг за шагом строим ту же логику.

Создание основы советника

Начинаем с открытия MetaEditor и создания нового пустого исходного файла советника. Имя может быть любым, но для ясности и единообразия мы будем использовать то же имя, что и у приложенного файла. Затем вставим в новый файл следующий базовый код.

#property copyright "Copyright 2026, MetaQuotes Ltd. Developer is Chacha Ian" #property link "https://www.mql5.com/en/users/chachaian" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_TRADE_DIRECTION { ONLY_LONG, ONLY_SHORT, TRADE_BOTH }; enum ENUM_VOLATILITY_ENTRY_MODE { VOL_SIMPLE_PREVIOUS_RANGE, VOL_SWING_BASED }; enum ENUM_STOP_LOSS_MODE { SL_BY_RANGE_PERCENT, SL_AT_SWING_EXTREME }; enum ENUM_TAKE_PROFIT_MODE { TP_FIRST_PROFITABLE_OPEN, TP_AFTER_N_CANDLES, TP_BY_RISK_REWARD }; enum ENUM_TDW_MODE { TDW_ALL_DAYS, TDW_SELECTED_DAYS }; enum ENUM_LOT_SIZE_INPUT_MODE { MODE_MANUAL, MODE_AUTO }; input group "Информация" input ulong magicNumber = 254700680002 ; input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_CURRENT ; input group "Параметры пробоя волатильности" input ENUM_VOLATILITY_ENTRY_MODE volatilityEntryMode = VOL_SIMPLE_PREVIOUS_RANGE; input double inpBuyRangeMultiplier = 0.50 ; input double inpSellRangeMultiplier = 0.50 ; input double inpStopRangeMultiplier = 0.50 ; input group "Фильтр TDW" input ENUM_TDW_MODE tradeDayMode = TDW_SELECTED_DAYS; input bool tradeSunday = false ; input bool tradeMonday = true ; input bool tradeTuesday = false ; input bool tradeWednesday = false ; input bool tradeThursday = false ; input bool tradeFriday = false ; input bool tradeSaturday = false ; input group "Фильтр времени суток" input bool useTimeFilter = false ; input double startTime = 9.30 ; input double endTime = 16.00 ; input group "Торговля и управление риском" input ENUM_TRADE_DIRECTION direction = ONLY_LONG; input ENUM_STOP_LOSS_MODE stopLossMode = SL_BY_RANGE_PERCENT; input ENUM_TAKE_PROFIT_MODE takeProfitMode = TP_BY_RISK_REWARD; input double riskRewardRatio = 3.0 ; input int exitAfterCandles = 3 ; input ENUM_LOT_SIZE_INPUT_MODE lotSizeMode = MODE_AUTO; input double riskPerTradePercent = 1.0 ; input double positionSize = 0.1 ; CTrade Trade; double askPrice; double bidPrice; datetime currentTime; int OnInit (){ Trade.SetExpertMagicNumber(magicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason){ Print ( "Советник остановлен. Код причины: " , reason); } void OnTick (){ askPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); bidPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); currentTime = TimeCurrent (); }

Эта основа задает идентификацию советника, подключает стандартную торговую библиотеку, объявляет пользовательские перечисления для всех настраиваемых режимов и объявляет входные параметры, управляющие логикой волатильности, фильтрами, управлением риском и поведением исполнения.

На этом этапе советник еще ничего не торгует. Мы только определили, что он может делать, но не то, что он будет делать. Следующие шаги постепенно дадут этой заготовке реальную способность принимать решения.

Определение открытия нового бара

Логика стратегии работает на открытии нового бара выбранного таймфрейма. Это важно, потому что точки свинга, диапазоны волатильности и расчетные уровни входа должны пересчитываться только после полного завершения бара.

Для поддержки такого поведения мы определяем следующую функцию.

bool IsNewBar( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf, datetime &lastTm){ datetime currentTm = iTime (symbol, tf, 0 ); if (currentTm != lastTm){ lastTm = currentTm; return true ; } return false ; }

Эта функция получает время открытия самого последнего бара и сравнивает его с сохраненным значением. Когда время меняется, сформировался новый бар. Сохраненное значение обновляется по ссылке, чтобы следующий вызов мог определить очередную смену бара. Для поддержки этой логики мы объявляем глобальную переменную.

datetime lastBarOpenTime;

Эта переменная хранит последнее известное время открытия бара и инициализируется нулем при инициализации советника.

int OnInit (){ ... lastBarOpenTime = 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

С этого момента любую логику, которая должна выполняться только один раз на бар, можно безопасно помещать внутрь этого условия.

Создание контейнера для уровней волатильности

Одно из самых важных действий при открытии нового бара — расчет уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы эти значения были организованы и могли повторно использоваться в советнике, мы определяем для них структуру.

struct MqlLwVolatilityLevels { double range; double buyEntryPrice; double sellEntryPrice; double bullishStopLoss; double bearishStopLoss; double bullishTakeProfit; double bearishTakeProfit; double bullishStopDistance; double bearishStopDistance; };

Поле range хранит рабочий диапазон волатильности, используемый для расчетов.

хранит рабочий диапазон волатильности, используемый для расчетов. Поля buyEntryPrice и sellEntryPrice хранят уровни пробоя.

и хранят уровни пробоя. Поля стоп-лосса хранят расчетные защитные уровни.

Поля тейк-профита хранят расчетные цели, когда активен режим риск/доходность.

Поля расстояния до стопа хранят расстояние риска, используемое для динамического расчета размера позиции.

Каждое поле представляет отдельный компонент логики волатильности Ларри Уильямса.

Затем мы создаем один экземпляр этой структуры сразу под ее определением.

MqlLwVolatilityLevels lwVolatilityLevels;

Этот экземпляр служит общим хранилищем состояния для всех функций. Он позволяет рассчитывать уровни один раз на бар и последовательно использовать эти значения в логике входа, риска и выхода.

Во время инициализации советника мы обнуляем все поля.

int OnInit (){ ... ZeroMemory (lwVolatilityLevels); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Это гарантирует, что от предыдущих запусков не останется устаревших значений.

Определение краткосрочных точек свинга Ларри Уильямса

Логика стратегии начинается со структуры. Бычий сигнал действителен только при формировании краткосрочного свинг-минимума. Медвежий сигнал действителен только при формировании краткосрочного свинг-максимума.



Для определения краткосрочного свинг-максимума зададим:

bool IsLarryWilliamsShortTermHigh( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf){ double high1 = iHigh (symbol, tf, 1 ); double low1 = iLow (symbol, tf, 1 ); double high2 = iHigh (symbol, tf, 2 ); double low2 = iLow (symbol, tf, 2 ); double high3 = iHigh (symbol, tf, 3 ); double low3 = iLow (symbol, tf, 3 ); bool isSwingHigh = (high2 > high1) && (high2 > high3); if (!isSwingHigh){ return false ; } bool isOutsideBar = (high2 > high3) && (low2 < low3); if (isOutsideBar){ return false ; } bool isInsideBar = (high1 < high2) && (low1 > low2); if (isInsideBar){ return false ; } return true ; }

Эта функция получает максимумы и минимумы трех последних завершенных баров. Затем она проверяет три структурных условия. Во-первых, бар с индексом два должен быть свинг-максимумом: его максимум должен быть выше максимумов соседних баров. Во-вторых, бар с индексом два не должен быть внешним баром относительно бара с индексом три; это помогает избежать нестабильных или чрезмерно широких баров. В-третьих, бар с индексом один не должен быть внутренним баром относительно бара с индексом два; это помогает избежать сжатых моделей продолжения, которые не представляют чистый свинг. Только когда все три условия выполнены, функция возвращает true.

Логика краткосрочного свинг-минимума зеркально повторяет эту структуру.

bool IsLarryWilliamsShortTermLow( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf){ double high1 = iHigh (symbol, tf, 1 ); double low1 = iLow (symbol, tf, 1 ); double high2 = iHigh (symbol, tf, 2 ); double low2 = iLow (symbol, tf, 2 ); double high3 = iHigh (symbol, tf, 3 ); double low3 = iLow (symbol, tf, 3 ); bool isSwingLow = (low2 < low1) && (low2 < low3); if (!isSwingLow){ return false ; } bool isOutsideBar = (high2 > high3) && (low2 < low3); if (isOutsideBar){ return false ; } bool isInsideBar = (high1 < high2) && (low1 > low2); if (isInsideBar){ return false ; } return true ; }

Здесь бар с индексом два должен быть свинг-минимумом: его минимум должен быть ниже минимумов обоих соседних баров. Те же исключения внешнего и внутреннего бара применяются и здесь. Эти две функции определяют, когда существует валидный сигнал рыночной структуры. Вся дальнейшая логика входа сначала зависит от выполнения этих условий.

Измерение волатильности с помощью двух моделей Ларри Уильямса

Когда структурный сигнал уже есть, нужно измерить волатильность, чтобы рассчитать уровни входа. Мы поддерживаем две модели волатильности. Первая модель — волатильность на основе свингов.

double CalculateLwSwingVolatilityRange( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf){ double high_3_days_ago = iHigh (symbol, tf, 4 ); double low_yesterday = iLow (symbol, tf, 1 ); double high_1_day_ago = iHigh (symbol, tf, 2 ); double low_3_days_ago = iLow (symbol, tf, 4 ); if (high_3_days_ago == 0.0 || low_yesterday == 0.0 || high_1_day_ago == 0.0 || low_3_days_ago == 0.0 ) { return 0.0 ; } double swingRangeA = MathAbs (high_3_days_ago - low_yesterday); double swingRangeB = MathAbs (high_1_day_ago - low_3_days_ago); double usableRange = MathMax (swingRangeA, swingRangeB); return NormalizeDouble (usableRange, ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )); }

Эта функция измеряет два исторических расстояния свинга. Первое расстояние — от максимума три дня назад до вчерашнего минимума. Второе расстояние — от максимума один день назад до минимума три дня назад. Мы берем абсолютное значение обоих расстояний и выбираем большее. Это гарантирует, что всегда используется доминирующее недавнее расширение независимо от направления. Выбранный диапазон становится нашей рабочей мерой волатильности. Вторая модель — простая волатильность предыдущего диапазона.

double GetBarRange( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf, int index){ double high = iHigh (symbol, tf, index); double low = iLow (symbol, tf, index); if (high == 0.0 || low == 0.0 ){ return 0.0 ; } return NormalizeDouble (high - low, Digits ()); }

Эта функция возвращает разницу между максимумом и минимумом выбранного бара. В нашем случае используется бар с индексом один для измерения вчерашнего диапазона. Эти две функции поддерживают два разных подхода к волатильности: один фиксирует недавнее расширение свинга, другой — простое дневное движение без дополнительной обработки.

Расчет уровней входа

Когда рабочий диапазон уже есть, мы рассчитываем цены входа. Для бычьих пробоев:

double CalculateBuyEntryPrice( double todayOpen, double range, double buyMultiplier){ return todayOpen + (range * buyMultiplier); }

Мы прибавляем долю диапазона к сегодняшней цене открытия. Так формируется порог пробоя, который цена должна пересечь, чтобы подтвердить восходящий импульс.

Для медвежьих пробоев:

double CalculateSellEntryPrice( double todayOpen, double range, double sellMultiplier){ return todayOpen - (range * sellMultiplier); }

Мы вычитаем долю диапазона из сегодняшней цены открытия. Эти две функции превращают волатильность в рабочие уровни пробоя.

Расчет уровней стоп-лосса и тейк-профита

Стоп-лосс можно размещать с использованием двух моделей.



Модель на основе диапазона:

double CalculateBullishStopLoss( double entryPrice, double range, double stopMultiplier){ return entryPrice - (range * stopMultiplier); } double CalculateBearishStopLoss( double entryPrice, double range, double stopMultiplier){ return entryPrice + (range * stopMultiplier); }

Эти функции размещают стоп-лосс на расстоянии доли рабочего диапазона от цены входа. Модель экстремума свинга использует минимум или максимум бара с индексом два как защитный стоп.

Уровни тейк-профита рассчитываются только тогда, когда активен режим риск/доходность.

double CalculateBullishTakeProfit( double entryPrice, double stopLossPrice, double rewardValue){ double stopDistance = entryPrice - stopLossPrice; double rewardDistance = stopDistance * rewardValue; return NormalizeDouble (entryPrice + rewardDistance, Digits ()); } double CalculateBearishTakeProfit( double entryPrice, double stopLossPrice, double rewardValue){ double stopDistance = stopLossPrice - entryPrice; double rewardDistance = stopDistance * rewardValue; return NormalizeDouble (entryPrice - rewardDistance, Digits ()); }

Эти функции умножают расстояние до стопа на заданный коэффициент вознаграждения и соответствующим образом рассчитывают цель.

Централизация расчетов волатильности

Вся логика волатильности объединена в одной функции.

void UpdateVolatilityEntryLevels(){ if (volatilityEntryMode == VOL_SWING_BASED){ lwVolatilityLevels.range = CalculateLwSwingVolatilityRange( _Symbol , timeframe); lwVolatilityLevels.buyEntryPrice = CalculateBuyEntryPrice (askPrice, lwVolatilityLevels.range, inpBuyRangeMultiplier ); lwVolatilityLevels.sellEntryPrice = CalculateSellEntryPrice(bidPrice, lwVolatilityLevels.range, inpSellRangeMultiplier); if (stopLossMode == SL_BY_RANGE_PERCENT){ lwVolatilityLevels.bullishStopLoss = CalculateBullishStopLoss(lwVolatilityLevels.buyEntryPrice, lwVolatilityLevels.range, inpStopRangeMultiplier); lwVolatilityLevels.bearishStopLoss = CalculateBearishStopLoss(lwVolatilityLevels.sellEntryPrice, lwVolatilityLevels.range, inpStopRangeMultiplier); } if (stopLossMode == SL_AT_SWING_EXTREME){ lwVolatilityLevels.bullishStopLoss = iLow ( _Symbol , timeframe, 2 ); lwVolatilityLevels.bearishStopLoss = iHigh ( _Symbol , timeframe, 2 ); } lwVolatilityLevels.bullishTakeProfit = CalculateBullishTakeProfit(lwVolatilityLevels.buyEntryPrice, lwVolatilityLevels.bullishStopLoss, riskRewardRatio); lwVolatilityLevels.bearishTakeProfit = CalculateBearishTakeProfit(lwVolatilityLevels.sellEntryPrice, lwVolatilityLevels.bearishStopLoss, riskRewardRatio); lwVolatilityLevels.bullishStopDistance = lwVolatilityLevels.buyEntryPrice - lwVolatilityLevels.bullishStopLoss; lwVolatilityLevels.bearishStopDistance = lwVolatilityLevels.bearishStopLoss - lwVolatilityLevels.sellEntryPrice; } if (volatilityEntryMode == VOL_SIMPLE_PREVIOUS_RANGE){ lwVolatilityLevels.range = GetBarRange( _Symbol , timeframe, 1 ); lwVolatilityLevels.buyEntryPrice = CalculateBuyEntryPrice (askPrice, lwVolatilityLevels.range, inpBuyRangeMultiplier ); lwVolatilityLevels.sellEntryPrice = CalculateSellEntryPrice(bidPrice, lwVolatilityLevels.range, inpSellRangeMultiplier); if (stopLossMode == SL_BY_RANGE_PERCENT){ lwVolatilityLevels.bullishStopLoss = CalculateBullishStopLoss(lwVolatilityLevels.buyEntryPrice, lwVolatilityLevels.range, inpStopRangeMultiplier); lwVolatilityLevels.bearishStopLoss = CalculateBearishStopLoss(lwVolatilityLevels.sellEntryPrice, lwVolatilityLevels.range, inpStopRangeMultiplier); } if (stopLossMode == SL_AT_SWING_EXTREME){ lwVolatilityLevels.bullishStopLoss = iLow ( _Symbol , timeframe, 2 ); lwVolatilityLevels.bearishStopLoss = iHigh ( _Symbol , timeframe, 2 ); } lwVolatilityLevels.bullishTakeProfit = CalculateBullishTakeProfit(lwVolatilityLevels.buyEntryPrice, lwVolatilityLevels.bullishStopLoss, riskRewardRatio); lwVolatilityLevels.bearishTakeProfit = CalculateBearishTakeProfit(lwVolatilityLevels.sellEntryPrice, lwVolatilityLevels.bearishStopLoss, riskRewardRatio); lwVolatilityLevels.bullishStopDistance = lwVolatilityLevels.buyEntryPrice - lwVolatilityLevels.bullishStopLoss; lwVolatilityLevels.bearishStopDistance = lwVolatilityLevels.bearishStopLoss - lwVolatilityLevels.sellEntryPrice; } }

Эта функция проверяет, какая модель входа по волатильности выбрана. Она рассчитывает рабочий диапазон, уровни входа, уровни стоп-лосса, уровни тейк-профита и расстояния до стопа. Все значения сохраняются в общей структуре.

Эта функция вызывается один раз на новый бар внутри функции OnTick.

void OnTick (){ ... if (IsNewBar( _Symbol , timeframe, lastBarOpenTime)){ UpdateVolatilityEntryLevels(); } }

Отслеживание внутридневных пробоев по минутным данным

Мы не полагаемся на закрытия баров для подтверждения пробоев. Мы отслеживаем движение цены в реальном времени с помощью минутных данных. Для этого определяются две вспомогательные функции.

bool IsCrossOver( const double price, const double &closePriceMinsData[]){ if (closePriceMinsData[ 1 ] <= price && closePriceMinsData[ 0 ] > price){ return true ; } return false ; } bool IsCrossUnder( const double price, const double &closePriceMinsData[]){ if (closePriceMinsData[ 1 ] >= price && closePriceMinsData[ 0 ] < price){ return true ; } return false ; }

Эти функции сравнивают два последних минутных закрытия, чтобы определить, пересекла ли цена расчетный уровень вверх или вниз. Для поддержки этой логики мы определяем глобальный массив.

double closePriceMinutesData [];

Мы обрабатываем его как временной ряд и обновляем на каждом тике с помощью CopyClose.

Фильтрация по торговому дню и времени суток

Для реализации фильтра торгового дня недели мы определяем:

int TimeDayOfWeek( datetime time){ MqlDateTime timeStruct = {}; if (! TimeToStruct (time, timeStruct)){ Print ( "TimeDayOfWeek: сбой TimeToStruct" ); return - 1 ; } return timeStruct.day_of_week; } bool IsTradingDayAllowed( datetime time) { if (tradeDayMode == TDW_ALL_DAYS){ return true ; } int day = TimeDayOfWeek(time); switch (day) { case 0 : return tradeSunday; case 1 : return tradeMonday; case 2 : return tradeTuesday; case 3 : return tradeWednesday; case 4 : return tradeThursday; case 5 : return tradeFriday; case 6 : return tradeSaturday; } return false ; }

Первая функция извлекает день недели из значения datetime. Вторая проверяет, разрешена ли торговля на основе выбранного режима и пользовательских настроек.

Для реализации фильтра времени суток мы определяем:

bool ParseTime( double hhmm, int &hours, int &minutes){ if (hhmm < 0.0 || hhmm >= 24.00 ){ return false ; } hours = ( int )hhmm; double fractional = hhmm - hours; minutes = ( int ) MathRound (fractional * 100 ); if (minutes < 0 || minutes > 59 ){ return false ; } if (minutes >= 60 ){ hours += minutes / 60 ; minutes %= 60 ; } if (hours < 0 || hours > 23 ){ return false ; } return true ; } bool IsTimeWithinTradingHours(){ datetime currentTm = currentTime; MqlDateTime currentTimeStruct; if (! TimeToStruct (currentTm, currentTimeStruct)){ Print ( "Ошибка при преобразовании datetime в структуру MqlDateTime: " , GetLastError ()); return false ; } int startHour; int startMins; ParseTime(startTime, startHour, startMins); int endHour; int endMins; ParseTime(endTime, endHour, endMins); MqlDateTime startTimeStruct = currentTimeStruct; startTimeStruct.hour = startHour; startTimeStruct.min = startMins; startTimeStruct.sec = 0 ; MqlDateTime endTimeStruct = currentTimeStruct; endTimeStruct.hour = endHour; endTimeStruct.min = endMins; endTimeStruct.sec = 0 ; datetime startTm = StructToTime (startTimeStruct); datetime endTm = StructToTime (endTimeStruct); if (currentTm >= startTm && currentTm <= endTm){ return true ; } return false ; }

Эти функции преобразуют входные значения времени в структурированные значения datetime и определяют, попадает ли текущее время в разрешенное окно.

Ограничение одной открытой позицией

Чтобы в любой момент существовала только одна сделка, мы определяем:

bool IsThereAnActiveBuyPosition( ulong magic){ for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ){ Print ( "Ошибка при получении тикета позиции " , _LastError ); continue ; } else { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ){ return true ; } } } return false ; } bool IsThereAnActiveSellPosition( ulong magic){ for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ){ Print ( "Ошибка при получении тикета позиции " , _LastError ); continue ; } else { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ){ return true ; } } } return false ; }

Эти функции просматривают все открытые позиции и возвращают true, если позиция с magic number этого советника уже существует.

Нам нужен способ закрывать сделки, у которых нет жесткого уровня тейк-профита. Такие позиции следует закрывать, когда выполнены критерии фиксации прибыли. Поэтому определим следующую пользовательскую функцию:

void ClosePositionsByMagic( ulong magic) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic) { ulong positionType = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { Trade.PositionClose(ticket); } else if (positionType == POSITION_TYPE_SELL ) { Trade.PositionClose(ticket); } } } } }

Эта функция перебирает все текущие открытые позиции на торговом счете и закрывает только те, которые были открыты этим советником. Для идентификации и изоляции позиций, принадлежащих конкретному экземпляру советника, используется magic number.

Открытие сделок и расчет размера позиции

Динамический расчет размера позиции реализуется с помощью:

double CalculatePositionSizeByRisk( double stopDistance){ double amountAtRisk = (riskPerTradePercent / 100.0 ) * AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double contractSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); double volume = amountAtRisk / (contractSize * stopDistance); return NormalizeDouble (volume, 2 ); }

Эта функция рассчитывает объем на основе фиксированного процента от баланса счета и текущего расстояния до стопа.

Исполнение сделок выполняется через:

bool OpenBuy( double stopLoss, double takeProfit, double lotSize){ if (lotSizeMode == MODE_AUTO){ lotSize = CalculatePositionSizeByRisk(lwVolatilityLevels.bullishStopDistance); } if (takeProfitMode == TP_BY_RISK_REWARD){ if (!Trade.Buy(lotSize, _Symbol , askPrice, lwVolatilityLevels.bullishStopLoss, lwVolatilityLevels.bullishTakeProfit)){ Print ( "Ошибка при исполнении рыночной заявки на покупку: " , GetLastError ()); Print (Trade.ResultRetcode()); Print (Trade.ResultComment()); return false ; } return true ; } if (!Trade.Buy(lotSize, _Symbol , askPrice, lwVolatilityLevels.bullishStopLoss)){ Print ( "Ошибка при исполнении рыночной заявки на покупку: " , GetLastError ()); Print (Trade.ResultRetcode()); Print (Trade.ResultComment()); return false ; } return true ; } bool OpenSel( double stopLoss, double takeProfit, double lotSize){ if (lotSizeMode == MODE_AUTO){ lotSize = CalculatePositionSizeByRisk(lwVolatilityLevels.bearishStopDistance); } if (takeProfitMode == TP_BY_RISK_REWARD){ if (!Trade.Sell(lotSize, _Symbol , bidPrice, lwVolatilityLevels.bearishStopLoss, lwVolatilityLevels.bearishTakeProfit)){ Print ( "Ошибка при исполнении рыночной заявки на продажу: " , GetLastError ()); Print (Trade.ResultRetcode()); Print (Trade.ResultComment()); return false ; } return true ; } if (!Trade.Sell(lotSize, _Symbol , bidPrice, lwVolatilityLevels.bearishStopLoss)){ Print ( "Ошибка при исполнении рыночной заявки на продажу: " , GetLastError ()); Print (Trade.ResultRetcode()); Print (Trade.ResultComment()); return false ; } return true ; }

Эти функции поддерживают как фиксированный, так и динамический размер лота и применяют логику стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от выбранного режима прибыли.

Управление сигналами входа

Вся логика входа объединена в функции:

void EvaluateAndExecuteEntrySignals(){ bool timeAllowed = true ; if (useTimeFilter){ timeAllowed = IsTimeWithinTradingHours(); } if (IsLarryWilliamsShortTermLow( _Symbol , timeframe)){ if (IsCrossOver(lwVolatilityLevels.buyEntryPrice, closePriceMinutesData)){ if (timeAllowed){ if (tradeDayMode == TDW_SELECTED_DAYS){ if (IsTradingDayAllowed(currentTime)){ if (!IsThereAnActiveBuyPosition(magicNumber) && !IsThereAnActiveSellPosition(magicNumber)){ if (direction == TRADE_BOTH || direction == ONLY_LONG){ OpenBuy(lwVolatilityLevels.bullishStopLoss, lwVolatilityLevels.bullishTakeProfit, positionSize); if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ barsSinceEntry = 1 ; } } } } } else { if (!IsThereAnActiveBuyPosition(magicNumber) && !IsThereAnActiveSellPosition(magicNumber)){ if (direction == TRADE_BOTH || direction == ONLY_LONG){ OpenBuy(lwVolatilityLevels.bullishStopLoss, lwVolatilityLevels.bullishTakeProfit, positionSize); if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ barsSinceEntry = 1 ; } } } } } } } if (IsLarryWilliamsShortTermHigh( _Symbol , timeframe)){ if (IsCrossUnder(lwVolatilityLevels.sellEntryPrice, closePriceMinutesData)){ if (timeAllowed){ if (tradeDayMode == TDW_SELECTED_DAYS){ if (IsTradingDayAllowed(currentTime)){ if (!IsThereAnActiveBuyPosition(magicNumber) && !IsThereAnActiveSellPosition(magicNumber)){ if (direction == TRADE_BOTH || direction == ONLY_SHORT){ OpenSel(lwVolatilityLevels.bearishStopLoss, lwVolatilityLevels.bearishTakeProfit, positionSize); if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ barsSinceEntry = 1 ; } } } } } else { if (!IsThereAnActiveBuyPosition(magicNumber) && !IsThereAnActiveSellPosition(magicNumber)){ if (direction == TRADE_BOTH || direction == ONLY_SHORT){ OpenSel(lwVolatilityLevels.bearishStopLoss, lwVolatilityLevels.bearishTakeProfit, positionSize); if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ barsSinceEntry = 1 ; } } } } } } } }

Эта функция проверяет структурные свинг-сигналы, оценивает пробои волатильности, применяет фильтры по времени и дням, соблюдает правила направления торговли и открывает позиции, когда выполнены все условия. Она также инициализирует счетчик баров, когда режим тейк-профита требует выхода по времени.

Управление логикой выхода

Позиции, открытые без жесткого тейк-профита, управляются с помощью:

void ManageOpenPositionExits(){ if (takeProfitMode == TP_FIRST_PROFITABLE_OPEN){ for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ){ Print ( "Ошибка при получении тикета позиции " , GetLastError ()); continue ; } else { if ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ) > 0 ){ ClosePositionsByMagic(magicNumber); } } } } if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ if (barsSinceEntry > exitAfterCandles){ ClosePositionsByMagic(magicNumber); barsSinceEntry = 0 ; } } }

Эта функция закрывает позиции либо в первый прибыльный момент, либо после заданного количества баров.

Для поддержки выходов по времени мы определяем в глобальной области:

int barsSinceEntry;

Эта переменная отслеживает количество завершенных баров, прошедших с момента открытия текущей позиции.

Сведение всего вместе

Наконец, мы завершаем функцию OnTick.

void OnTick (){ askPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); bidPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); currentTime = TimeCurrent (); if ( CopyClose ( _Symbol , PERIOD_M1 , 0 , 5 , closePriceMinutesData) == - 1 ){ Print ( "Ошибка при копировании минутных данных " , GetLastError ()); return ; } if (IsNewBar( _Symbol , timeframe, lastBarOpenTime)){ UpdateVolatilityEntryLevels(); if (barsSinceEntry > 0 ){ barsSinceEntry = barsSinceEntry + 1 ; } if (takeProfitMode == TP_FIRST_PROFITABLE_OPEN){ ManageOpenPositionExits(); } } EvaluateAndExecuteEntrySignals(); if (takeProfitMode == TP_AFTER_N_CANDLES){ ManageOpenPositionExits(); } }

Она получает актуальные цены, обновляет минутные данные, пересчитывает уровни волатильности на новых барах, оценивает сигналы входа, увеличивает счетчики баров и применяет логику выхода. На этом этапе все компоненты советника работают вместе как единая логическая система.

Готовый исходный код приложен в файле lwVolatilityStructureTimeFilterExpert.mq5. Вместо полного листинга здесь мы будем ссылаться на этот файл как на итоговый результат сборки.

На этом базовая разработка советника завершена. Каждая функция существует по понятной причине. Каждый логический блок поддерживает определенную часть методики Ларри Уильямса. Структура определяет сигналы. Волатильность определяет входы. Фильтры уточняют исполнение. Управление риском защищает капитал. Логика выхода обеспечивает дисциплину.

Прежде чем перейти к тестированию, нужно убедиться, что среда графика ясно показывает движение цены и сделки на графике. Чистый и единообразный вид графика значительно упрощает визуальную проверку входов, выходов и общего поведения при тестировании стратегии. Поскольку этот советник предназначен для исследования и анализа, улучшение читаемости графика — небольшой, но важный шаг.

Для этого мы определяем пользовательскую служебную функцию, которая настраивает внешний вид графика при инициализации советника. Эта функция применяет набор визуальных параметров, чтобы свечи, фон и ценовые движения было легко различать во время тестирования и воспроизведения. Ниже приведено определение функции, которое следует разместить в разделе пользовательских функций MQL5.

bool ConfigureChartAppearance() { if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite )){ Print ( "Ошибка при настройке фона графика, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_GRID , false )){ Print ( "Ошибка при настройке сетки графика, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_MODE , CHART_CANDLES )){ Print ( "Ошибка при настройке режима графика, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND , clrBlack )){ Print ( "Ошибка при настройке переднего плана графика, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrSeaGreen )){ Print ( "Ошибка при настройке цвета бычьих свечей, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrBlack )){ Print ( "Ошибка при настройке цвета медвежьих свечей, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP , clrSeaGreen )){ Print ( "Ошибка при настройке цвета медвежьих свечей, " , GetLastError ()); return false ; } if (! ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN , clrBlack )){ Print ( "Ошибка при настройке цвета медвежьих свечей, " , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Функция работает через серию команд ChartSetInteger. Каждая команда изменяет определенное визуальное свойство текущего активного графика.

Сначала для фона графика устанавливается белый цвет. Светлый фон улучшает контраст и делает цвета свечей более заметными. Затем отключается сетка графика. Удаление сетки снижает визуальный шум и удерживает внимание на движении цены, а не на вспомогательных линиях. Далее режим графика устанавливается в вид японских свечей. Свечи дают больше информации, чем линейный график, и лучше подходят для анализа волатильности, структуры и внутридневного поведения.

После этого цвет переднего плана устанавливается черным. Это гарантирует, что текст графика и ценовые шкалы остаются хорошо видимыми на белом фоне. Затем функция задает разные цвета для бычьих и медвежьих свечей. Бычьи свечи окрашиваются в цвет SeaGreen, чтобы подчеркнуть восходящее движение цены, а медвежьи — в черный для нейтрального и читаемого контраста. Та же цветовая логика применяется к контурам баров для восходящего и нисходящего движения. Это делает тела и контуры свечей визуально согласованными и удобными для интерпретации.

Каждый вызов ChartSetInteger проверяется на успешность. Если какой-либо шаг настройки завершается ошибкой, сообщение об ошибке записывается в журнал, и функция сразу возвращает false. Это позволяет советнику заранее обнаружить проблемы конфигурации и не запускаться в непредусмотренных условиях графика. Если все настройки графика успешно применены, функция возвращает true, показывая, что график готов к тестированию и анализу.

После определения функция вызывается из функции инициализации советника. Это гарантирует, что внешний вид графика настраивается один раз — сразу при инициализации советника.

int OnInit (){ ... if (!ConfigureChartAppearance()){ Print ( "Ошибка при настройке внешнего вида графика" , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Внутри функции OnInit мы вызываем процедуру настройки графика и проверяем ее результат. Если настройка не удалась, советник прекращает инициализацию и сообщает о проблеме. Если настройка прошла успешно, инициализация продолжается обычным образом.

Такой подход гарантирует, что каждый тест начинается с чистого и читаемого графика, что упрощает оценку поведения сделок, просмотр исторической эффективности и визуальное подтверждение того, что логика стратегии работает при тестировании так, как задумано.





Бэктест стратегии на золоте



Когда основная логика завершена, следующий шаг — проверить поведение модели в реальных рыночных условиях. Чтобы тест был предметным и легко воспроизводимым, были выбраны один рынок и фиксированное временное окно. Используемый инструмент — XAUUSD (золото) на дневном таймфрейме. Период тестирования охватывает время с 1 января 2025 года по 30 декабря 2025 года, что на момент написания представляет полный год рыночных данных.

В этом запуске были разрешены только длинные сделки: направление торговли установлено в ONLY_LONG. Это позволяет сосредоточиться на бычьей стороне логики пробоя волатильности, не добавляя на этом этапе динамику коротких сделок. Расчет размера позиции был настроен в автоматическом режиме с фиксированным риском 2% от баланса счета на сделку. Стоп-лосс задавался как процент рабочего диапазона, чтобы риск был связан с рыночной волатильностью, а не с фиксированным расстоянием.

Чтобы результаты были полностью воспроизводимыми, к статье приложены два вспомогательных файла. Первый файл, configurations.ini, содержит настройки среды, использованные Тестером стратегий. Второй файл, parameters.set, хранит полный набор входных параметров, использованных в этом тесте. Вместе эти файлы позволяют восстановить те же условия с минимальными усилиями.

Бэктест начался с начального баланса счета $10 000. К концу периода тестирования система получила общую чистую прибыль $3 710,55.

Это соответствует доходности немного выше 35% за год. Зафиксированный процент прибыльных сделок составил 54,55%, что не является исключительно высоким показателем. Однако он соответствует природе систем пробоя волатильности, которые опираются на асимметричное соотношение доходности к риску, а не на частые выигрыши.

Один из самых обнадеживающих аспектов этого прогона — форма кривой капитала. Приложенный снимок показывает плавное увеличение счета без резких просадок или внезапных обвалов.

Это указывает на то, что сочетание входов на основе волатильности, подтверждения структурой и дисциплинированного расчета риска работает устойчиво. Поведение кривой капитала отражает контролируемый профиль риска, а не агрессивное наращивание. Системе не требуется высокая доля прибыльных сделок, чтобы оставаться прибыльной.

Эти результаты не следует считать окончательным вердиктом по стратегии. Они отражают одну конфигурацию, один рынок и одно временное окно. Советник намеренно разработан с гибкими входными параметрами для дальнейших экспериментов. Можно исследовать разные множители волатильности, модели стоп-лосса, режимы тейк-профита, временные фильтры и фильтры по дням, чтобы оценить чувствительность результатов к каждому компоненту.

На этом этапе самый ценный следующий шаг — независимое тестирование. Запуск той же модели на разных инструментах, таймфреймах и рыночных режимах может показать, является ли наблюдаемое поведение структурным или специфичным для конкретного рынка. Небольшие изменения конфигурации также могут выявить улучшения эффективности или компромиссы устойчивости. Любыми находками, наблюдениями или вариантами, дающими интересные результаты, стоит поделиться в комментариях к статье, чтобы более широкая исследовательская работа вышла за пределы одного примера.





Заключение



Эта статья сделала практический шаг от теории к реализации. Мы начали с ключевой идеи Ларри Уильямса: волатильность создает возможность, структура задает направление, а временные фильтры повышают избирательность. Вместо того чтобы рассматривать эти концепции как отдельные техники, мы объединили их в одну тестируемую торговую модель. Мы задокументировали весь процесс превращения этой модели в рабочий советник.

Получился не просто советник, который открывает сделки. Мы построили гибкую исследовательскую платформу. Система может рассчитывать уровни входа на основе волатильности с помощью двух разных моделей. Она может привязывать риск либо к рыночной структуре, либо к расстоянию, выведенному из волатильности. Она может выходить из сделок по временной логике, по логике прибыли или по заданному соотношению риск/доходность. Она может фильтровать сделки по дню недели и по времени суток. Каждый из этих элементов вынесен во входные параметры, что позволяет проверять идеи без переписывания основной архитектуры.

Бэктест на золоте показал, что даже простая конфигурация этой платформы может давать стабильный рост с контролируемыми просадками. Умеренной доли прибыльных сделок оказалось достаточно для получения значимой доходности, потому что риск был согласован с рыночным поведением, а не с фиксированными расстояниями. Что важнее, кривая капитала не зависела от небольшого числа экстремальных выигрышей. Она отражала последовательное участие в расширениях волатильности, отфильтрованных по структуре и времени.

По своей сути эта статья дала основу для дальнейших исследований. Советник не представлен как готовая система. Он представлен как лаборатория. Он приглашает к воспроизведению, модификации и расширению. Ту же архитектуру можно применять к другим рынкам, другим таймфреймам и другим наборам параметров, чтобы изучать, где базовая логика сохраняется, а где перестает работать.

Реальная ценность этой работы не в одном результате бэктеста. Она в методе. Теперь у нас есть структурированный способ изучать, как волатильность, структура и время взаимодействуют на реальных рынках. Это именно тот инструмент, который поддерживает долгосрочное обучение, а не краткосрочную оптимизацию.

Название файла Описание lwVolatilityStructureTimeFilterExpert.mq5

Основной исходный файл советника, реализующий полную торговую логику, включая модели пробоя волатильности Ларри Уильямса, определение свинг-структуры, временные и TDW-фильтры, а также правила торговли и управления риском.

configurations.ini

Конфигурация среды Тестера стратегий, использованная для бэктеста.

parameters.set

Файл настроек Тестера стратегий MetaTrader 5, содержащий фиксированный набор входных параметров, использованных для воспроизведения бэктестов и результатов, обсуждаемых в статье.

Следующая таблица перечисляет все дополнительные файлы, приложенные к статье, вместе с кратким описанием назначения каждого файла. Эти файлы предоставлены, чтобы помочь читателям воспроизвести обсуждаемые результаты и точно следовать реализации.