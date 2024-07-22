Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 15): Готовим советник к реальной торговле

В предыдущих статьях мы уже достигли определённых результатов, но в целом работу нельзя считать завершенной. Конечным результатом мы хотели бы видеть мультивалютный советник, который можно поставить работать на реальном счёте или нескольких реальных счетах у разных брокеров. Пока что наши усилия были сосредоточены на достижении хороших торговых результатов при тестировании, так как без этого нельзя добиться затем хорошей торговли с помощью разработанного советника на реальном счёте. Теперь, когда более-менее приличные результаты тестирования у нас есть, можно немного посмотреть в сторону обеспечения корректной работы на реальном счёте.



Частично мы уже затрагивали эту сторону разработки советника. В частности, разработка риск-менеджера — это был шаг в сторону обеспечения выполнения требований, которые могут возникнуть уже в процессе реальной торговли. Для тестирования торговых идей риск-менеджер не нужен, так как он является хоть и важным, но вспомогательным инструментом.

В рамках данной статьи попробуем предусмотреть другие важные механизмы, без которых торговлю на реальных счетах начинать нежелательно. Поскольку это будут вещи, которые должны обрабатывать ситуации, не встречающиеся при прогоне советника в тестере стратегий, то для их отладки и проверки корректности работы нам придётся, скорее всего, разработать дополнительные советники.





Намечаем путь



Нюансов, требующих учёта и внимания при торговле на реальных счетах довольно много. Сосредоточимся пока что на нескольких из них, которые перечислены ниже:

Подмена символов . Мы проводили оптимизацию и формировали строки инициализации советников используя вполне конкретные названия торговых инструментов (символов). Но может так случиться, что на реальном счёте названия торговых инструментов отличаются от использованных нами. Отличия могут быть, например, в наличии суффиксов или префиксов в названиях (EURGBP.x или xEURGBP вместо EURGBP), записью в другом регистре (eurgbp вместо EURGBP). В будущем возможно расширение списка торговых инструментов и такими, у которых различия в названиях будут ещё более существенны. Поэтому необходима возможность задать правила подмены названий торговых инструментов, чтобы советник смог работать на тех символах, которые использует конкретный брокер.





. Мы проводили оптимизацию и формировали строки инициализации советников используя вполне конкретные названия торговых инструментов (символов). Но может так случиться, что на реальном счёте названия торговых инструментов отличаются от использованных нами. Отличия могут быть, например, в наличии суффиксов или префиксов в названиях (EURGBP.x или xEURGBP вместо EURGBP), записью в другом регистре (eurgbp вместо EURGBP). В будущем возможно расширение списка торговых инструментов и такими, у которых различия в названиях будут ещё более существенны. Поэтому необходима возможность задать правила подмены названий торговых инструментов, чтобы советник смог работать на тех символах, которые использует конкретный брокер. Режим завершения торговли . Поскольку мы планируем периодически обновлять состав и настройки экземпляров торговых стратегий, работающих одновременно внутри советника, то желательно обеспечить возможность перевести уже работающий советник в специальный режим, в котором он будет работать "только на закрытие", то есть будет стремиться завершить торговлю, закрыв (желательно с суммарной прибылью) все открытые позиции. На этот процесс может понадобиться некоторое время, если мы решим завершать торговлю этим советником в момент убытка по открытым позициям.





Восстановление после перезапуска. Под этим подразумевается возможность советника продолжать свою работу после перезагрузки терминала, которая может быть вызвана различными причинами. Застраховаться от некоторых из этих причин невозможно. Однако советник должен не просто продолжать работу, а именно так, как советник работал бы, если бы перезагрузки не было. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы советник в процессе работы сохранял всю необходимую информацию, по которой он сможет восстановить своё состояние после перезапуска.

Приступим к реализации задуманного.





Подмена символов



Начнём с наиболее простого — добавим возможность задавать в настройках советника правила подмены названий торговых инструментов. Как правило, отличия будут заключаться в наличии дополнительных суффиксов и/или префиксов. Поэтому на первый взгляд можно добавить во входные параметры два новых, в которых мы будем задавать суффиксы и префиксы.

Однако такой способ обладает меньшей гибкостью, так как подразумевает возможность использовать только фиксированный алгоритм получения правильного названия символа из исходных названий, взятых из строки инициализации. Да и приведение к нижнему регистру потребует ещё одного параметра. Поэтому реализуем другой способ.

Мы добавим один параметр к советнику, который будет содержать строку следующего вида:

<Symbol1>=<TargetSymbol1>;<Symbol2>=<TargetSymbol2>;...<SymbolN>=<TargetSymbolN>

Здесь <Symbol[i]> — это исходные названия торговых инструментов, которые используются в строке инициализации, а <TargetSymbol[i]> — это целевые названия торговых инструментов, которые будут использоваться для реальной торговли. Например:

EURGBP=EURGBPx; EURUSD=EURUSDx; GBPUSD=GBPUSDx

Значение этого параметра мы будем передавать специальному методу объекта эксперта (класса CVirtualAdvisor), который будет выполнять все необходимые дальнейшие действия. Если этому методу будет передаваться пустая строка, то никаких изменений в названия торговых инструментов вносить не требуется.

Назовём этот метод SymbolsReplace, и добавим его вызов в код функции инициализации советника:

... input string symbolsReplace_ = "" ; datetime fromDate = TimeCurrent (); CVirtualAdvisor *expert; int OnInit () { ... expert = NEW(expertParams); if (!expert) return INIT_FAILED ; if (!expert.SymbolsReplace(symbolsReplace_)) return INIT_FAILED ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVolumesExpert.mq5 в текущей папке.





Добавим описание метода эксперта, выполняющего замену названий символов, в класс эксперта и его реализацию. Внутри этого метода мы разберем передаваемую строку замен на составные части, разделяя её сначала по символам точки с запятой ';', а затем по символам знака равенства '='. Из полученных частей мы сформируем словарь, связывающий названия исходного символа с названием целевого символа. Этот словарь мы затем будем по очереди передавать каждому экземпляру торговой стратегии, чтобы они могли выполнить нужную замену, если их символы присутствуют в виде ключей в данного словаря.

На каждом шаге, где возможно возникновение ошибки, мы обновляем переменную результата, чтобы вышестоящая функция могла узнать о неудаче при выполнении замен имён символов. В этом случае советник сообщит о провале инициализации.

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... public : ... bool SymbolsReplace( const string p_symbolsReplace); }; ... bool CVirtualAdvisor::SymbolsReplace( string p_symbolsReplace) { if (p_symbolsReplace == "" ) { return true ; } bool res = true ; string symbolKeyValuePairs[]; string symbolPair[]; StringSplit (p_symbolsReplace, ';' , symbolKeyValuePairs); CHashMap< string , string > symbolsMap; FOREACH(symbolKeyValuePairs, { StringSplit (symbolKeyValuePairs[i], '=' , symbolPair); bool custom = false ; res &= SymbolExist (symbolPair[ 1 ], custom); if (!res) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Target symbol %s for mapping %s not found" , symbolPair[ 1 ], symbolKeyValuePairs[i]); return res; } res &= symbolsMap.Add(symbolPair[ 0 ], symbolPair[ 1 ]); }); if (res) { FOREACH(m_strategies, res &= ((CVirtualStrategy*) m_strategies[i]).SymbolsReplace(symbolsMap)); } return res; }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualAdvisor.mqh в текущей папке.





В класс торговой стратегии мы добавим одноимённый метод, но принимать в качестве аргумента он будет уже не строку с заменами, а словарь замен. В классе CVirtualStrategy мы, к сожалению, не можем написать его реализацию, так как на уровне этого класса мы ещё ничего не знаем об используемых торговых инструментах. Поэтому сделаем его виртуальным, перенеся обязанность по реализации на уровень ниже — в дочерние классы.

class CVirtualStrategy : public CStrategy { ... public : ... virtual bool SymbolsReplace(CHashMap< string , string > &p_symbolsMap) { return true ; } };

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualStrategy.mqh в текущей папке.





Дочерний класс у нас пока что только один, и в нём есть свойство m_symbol, которое как раз и хранит название торгового инструмента. Добавим в него метод SymbolsReplace(), который будет просто проверять, нет ли в переданном словаре ключа, совпадающего с названием текущего торгового инструмента и изменять торговый инструмент при необходимости:

class CSimpleVolumesStrategy : public CVirtualStrategy { protected : string m_symbol; ... public : ... virtual bool SymbolsReplace(CHashMap< string , string > &p_symbolsMap); }; ... bool CSimpleVolumesStrategy::SymbolsReplace(CHashMap< string , string > &p_symbolsMap) { if (p_symbolsMap.ContainsKey(m_symbol)) { string targetSymbol; if (p_symbolsMap.TryGetValue(m_symbol, targetSymbol)) { m_symbol = targetSymbol; } } return true ; }

Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVoumesStrategy.mqh в текущей папке.

На этом правки, относящиеся к данной подзадаче, закончены. Проверка в тестере показала, что советник успешно начинает торговлю по новым символам, в соответствии с правилами замены. Стоит отметить, что поскольку мы применяем для наполнения словаря замен метод CHashMap::Add(), то попытка добавить новый элемент (целевой символ) с уже существующим ключом (исходный символ) приводит к ошибке.

Это значит, что если в строке замен мы дважды укажем правило замены для одного и того же символа, то советник не пройдёт инициализацию. Потребуется исправить строку замен, исключив из неё повторение правил замены для одинаковых торговых инструментов.





Режим завершения торговли



Следующим пунктом мы наметили добавить возможность задать особый режим работы советника — завершение торговли. Для начала нам надо договориться что мы будем под этим подразумевать. Поскольку включать такой режим планируется только тогда, когда мы хотим запустить новый советник с другими параметрами вместо уже работающего, то, с одной стороны, мы заинтересованы как можно скорее зарыть все открытые старым советником позиции. С другой стороны, мы бы не хотели закрывать позиции, если в данный момент плавающая прибыль по ним отрицательна. В этом случае, возможно, лучше подождать некоторое время, пока советник не выйдет из просадки. Поэтому сформулируем задачу так: при включении режима завершения торговли советник должен закрыть все позиции и не открывать новых, как только плавающая прибыль будет неотрицательна. Если прибыль неотрицательна в момент включения этого режима, то ждать не придётся совсем — советник закрывает все позиции немедленно. Если же нет, то придётся подождать. Следующий вопрос в том, а сколько нам ждать? Глядя на результаты тестирования на истории мы можем наблюдать просадки, продолжительность которых достигала нескольких месяцев. Поэтому если мы будем просто ждать, то при неудачном времени запуска режима завершения торговли ожидание может довольно сильно затянуться. Возможно, было бы более выгодно закрыть все позиции старой версии не дожидаясь выхода в плюс, то есть принять текущие убытки. Это позволило бы быстрее ввести в работу новую версию, которая, возможно, за время ожидания выхода в плюс старой версии смогла бы дать прибыль, покрывающую принятые при остановке старой версии убытки. Однако мы не можем точно знать заранее, ни время выхода из просадки старой версии, ни потенциальную прибыль новой версии на этом периоде, так как в момент принятия решения эти результаты располагаются в будущем. Одним из возможных компромиссов в данной ситуации может быть введение некоторого предельного времени ожидания, по прошествии которого все позиции старой версии будут принудительно закрыты при любой текущей просадке. Можно придумать и более сложные варианты. Например, использовать это предельное время как параметр линейной или нелинейной функции от времени, возвращающей значение средств, при котором в данный момент мы согласны закрыть все позиции. В простейшем случае это будет пороговая функция, которая до этого предельного времени возвращает 0, а после него будет возвращать значение, меньшее чем текущие средства на счёте. Это приведёт к гарантированному закрытию всех позиций спустя отведённое время. Приступим к реализации. Первый вариант состоял в добавлении двух входных параметров (включение режима закрытия и предельное время в днях) в файл советника и дальнейшем их использовании в функции инициализации и далее: ... input bool useOnlyCloseMode_ = false ; input double onlyCloseDays_ = 0 ; ... int OnInit () { ... string expertParams = StringFormat ( "class CVirtualAdvisor(

" " class CVirtualStrategyGroup(

" " [

" " %s

" " ],%f

" " ),

" " class CVirtualRiskManager(

" " %d,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%.2f" " )

" " ,%d,%s,%d

" " ,%d,%.2f

" ")" , strategiesParams, scale_, rmIsActive_, rmStartBaseBalance_, rmCalcDailyLossLimit_, rmMaxDailyLossLimit_, rmCloseDailyPart_, rmCalcOverallLossLimit_, rmMaxOverallLossLimit_, rmCloseOverallPart_, rmCalcOverallProfitLimit_, rmMaxOverallProfitLimit_, rmMaxRestoreTime_, rmLastVirtualProfitFactor_, magic_, "SimpleVolumes" , useOnlyNewBars_, useOnlyCloseMode_, onlyCloseDays_ ); expert = NEW(expertParams); ... return ( INIT_SUCCEEDED ); } Однако по мере продвижения становилось понятно, что нам придётся писать код, который очень похож на то, что мы делали совсем недавно. Как оказалось, необходимое поведение в режиме закрытия очень напоминает поведение советника, у которого в риск-менеджере задано значение целевой прибыли, равное разности между текущим балансом на момент старта режима закрытия и базовым балансом. Поэтому почему бы не доработать немного риск-менеджер, чтобы режим закрытия мог быть реализован просто через установку нужных параметров в риск-менеджере? Давайте подумаем, чего нам не хватает в риск-менеджере для реализации работы в режиме закрытия. В самом простом случае, если мы не будем связываться с предельным временем, то риск-менеджер в доработке не нуждается. Нам достаточно в старой версии установить в параметре целевой прибыли значение, равное разности между текущим балансом счёта и базовым балансом и ждать его достижения этого значения. Можно даже пойти дальше и периодически изменять его с течением времени. Всё-таки к использованию этого механизма предполагается прибегать довольно редко. Но автоматическое закрытие по истечении положенного времени было бы предпочтительнее. Поэтому давайте добавим в риск-менеджер возможность задать не только целевую прибыль, но и максимально допустимое время её ожидания. Оно и будет играть роль предельного времени закрытия позиций. Это время нам удобнее передать в виде конкретной даты и времени, избавившись таким образом от необходимости запоминания дату начала работы, от которой надо отсчитывать заданный интервал. Добавим этот параметр в набор входных параметров, относящихся к риск-менеджеру. Также добавим подстановку его значения в строку инициализации: ... input group "::: Риск-менеджер" ... input ENUM_RM_CALC_OVERALL_PROFIT rmCalcOverallProfitLimit_ = RM_CALC_OVERALL_PROFIT_MONEY_BB; input double rmMaxOverallProfitLimit_ = 1000000 ; input datetime rmMaxOverallProfitDate_ = 0 ; ... int OnInit () { ... string expertParams = StringFormat ( "class CVirtualAdvisor(

" " class CVirtualStrategyGroup(

" " [

" " %s

" " ],%f

" " ),

" " class CVirtualRiskManager(

" " %d,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f, %d ,%.2f,%.2f" " )

" " ,%d,%s,%d

" ")" , strategiesParams, scale_, rmIsActive_, rmStartBaseBalance_, rmCalcDailyLossLimit_, rmMaxDailyLossLimit_, rmCloseDailyPart_, rmCalcOverallLossLimit_, rmMaxOverallLossLimit_, rmCloseOverallPart_, rmCalcOverallProfitLimit_, rmMaxOverallProfitLimit_, rmMaxOverallProfitDate_ , rmMaxRestoreTime_, rmLastVirtualProfitFactor_, magic_, "SimpleVolumes" , useOnlyNewBars_ ); expert = NEW(expertParams); ... return ( INIT_SUCCEEDED ); } Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVolumesExpert.mq5 в текущей папке.

В классе риск-менеджера мы прежде всего добавим новое свойство для предельного времени ожидания заданной прибыли и установку в конструкторе его значения из строки инициализации. Также добавим новый метод OverallProfit(), который будет возвращать значение желаемой прибыли для закрытия: class CVirtualRiskManager : public CFactorable { protected : ... ENUM_RM_CALC_OVERALL_PROFIT m_calcOverallProfitLimit; double m_maxOverallProfitLimit; datetime m_maxOverallProfitDate ; ... double DailyLoss(); double OverallLoss(); double OverallProfit() ; ... }; CVirtualRiskManager::CVirtualRiskManager( string p_params) { m_params = p_params; m_isActive = ( bool ) ReadLong(p_params); m_baseBalance = ReadDouble(p_params); m_calcDailyLossLimit = (ENUM_RM_CALC_DAILY_LOSS) ReadLong(p_params); m_maxDailyLossLimit = ReadDouble(p_params); m_closeDailyPart = ReadDouble(p_params); m_calcOverallLossLimit = (ENUM_RM_CALC_OVERALL_LOSS) ReadLong(p_params); m_maxOverallLossLimit = ReadDouble(p_params); m_closeOverallPart = ReadDouble(p_params); m_calcOverallProfitLimit = (ENUM_RM_CALC_OVERALL_PROFIT) ReadLong(p_params); m_maxOverallProfitLimit = ReadDouble(p_params); m_maxOverallProfitDate = ( datetime ) ReadLong(p_params) ; m_maxRestoreTime = ReadDouble(p_params); m_lastVirtualProfitFactor = ReadDouble(p_params); ... }

Метод OverallProfit() будет вначале проверять, задано ли время достижения желаемой прибыли. Если время задано, и текущее время уже превысило заданное время, то метод возвращает значение текущей прибыли, так как значение, которое есть сейчас, уже является желаемым. Это приведёт в итоге к закрытию всех позиций и прекращению торговли. Если время ещё не достигнуто, то тогда метод возвращает значение желаемой прибыли, вычисленной из входных параметров: double CVirtualRiskManager::OverallProfit() { datetime tc = TimeCurrent (); if (m_maxOverallProfitDate && tc > m_maxOverallProfitDate) { return m_overallProfit; } else if (m_calcOverallProfitLimit == RM_CALC_OVERALL_PROFIT_PERCENT_BB) { return m_baseBalance * m_maxOverallProfitLimit / 100 ; } else { return m_maxOverallProfitLimit; } }

Использовать этот метод мы будем при проверке необходимости закрытия внутри метода CheckOverallProfitLimit(): bool CVirtualRiskManager::CheckOverallProfitLimit() { if ( m_overallProfit >= OverallProfit() && CMoney::DepoPart() > 0 ) { m_overallDepoPart = 0 ; m_state = RM_STATE_OVERALL_PROFIT; SetDepoPart(); ... return true ; } return false ; } Сохраним сделанные изменения в файле VirtualRiskManager.mqh в текущей папке. Правки, касающиеся режима закрытия в основном завершены. Остальное мы добавим далее, работая над обеспечением возможности восстановления работы после перезапуска.



Восстановление после перезапуска



Необходимость обеспечения такой возможности была предусмотрена, начиная ещё с первых частей цикла. Многие созданные нами классы уже имеют в своем составе методы Save() и Load(), предназначенные как раз для сохранения и загрузки состояния объекта. В некоторых из этих методов у нас уже был написан работоспособный код, но затем мы занимались другими вещами и не следили за сохранением правильной работы этих методов за ненадобностью. Пришла пора вернуться к ним и вернуть их снова в рабочее состояние.

Пожалуй, основные изменения нам предстоит сделать снова в классе риск-менеджера, так как в нём эти методы пока абсолютно пустые. Также нам понадобится обеспечить вызов методов сохранения и загрузки риск-менеджера при загрузке/сохранении эксперта, так как риск-менеджер появился позже, и не был добавлен в состав сохраняемой информации.

Начнём с того, что добавим входной параметр советника, определяющий, надо ли восстанавливать прошлое состояние. По умолчанию он будет равен True. Если же мы захотим начать работу советника с чистого листа, то его можно установить равным False, перезапустить советник (в этом случае вся сохранённая ранее информация будет перезаписана новой), а потом снова вернуть этому параметру значение True. В функции инициализации советника будем проверять, надо ли загрузить предыдущее состояние, и если да, то загружаем его:

... input bool usePrevState_ = true ; ... int OnInit () { ... expert = NEW(expertParams); if (!expert) return INIT_FAILED ; if (!expert.SymbolsReplace(symbolsReplace_)) return INIT_FAILED ; if (usePrevState_) { expert.Load() ; expert.Tick(); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVolumesExpert.mq5 в текущей папке.





Прежде чем перейти к методам сохранения/загрузки состояния, обратим внимание на такой аспект. В предыдущей версии мы формировали имя файла для сохранения из названия эксперта, его магического номера и слова ".test" при запуске в режиме визуального тестирования. Название эксперта у нас константная величина — она зашита в исходном коде и не меняется через входные параметры советника. Магический номер менять через входные параметры можно. Это означает, что если мы поменяем магический номер, то советник уже не будет загружать файл, сформированный при прежнем используемом магическом номере. Но это также означает, что если мы поменяем состав одиночных экземпляров торговых стратегий, но оставим тот же магический номер, то советник попытается использовать предыдущий файл для загрузки состояния.

Это, скорее всего, приведёт к ошибкам, поэтому надо защититься от возникновения подобной ситуации. Одним из возможных путей является включение в имя файла некоторой части, которая будет зависеть от используемых экземпляров торговых стратегий. Тогда если их состав меняется, то меняется и эта часть имени файла, а значит советник не будет использовать старый файл после обновления состава стратегий.

Сформировать такую меняющуюся часть имени файла можно через вычисление какой-либо хеш-функции от строки инициализации эксперта или её части. В самом деле, мы же говорили о необходимости использовать другой файл только при изменении состава торговых стратегий. Если же мы меняем, например, настройки риск-менеджера, то это изменяет строку инициализации, но не должно приводить к изменению имени используемого файла для сохранения состояния. Поэтому будем вычислять хеш-функцию только от части строки инициализации, содержащей информацию об одиночных экземплярах торговых стратегий.

Для этого добавим новый метод HashParams() и внесём изменения в конструктор эксперта:

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : ... virtual string HashParams( string p_name); public : ... }; ... string CVirtualAdvisor::HashParams( string p_params) { uchar hash[], key[], data[]; StringToCharArray (p_params, data); CryptEncode ( CRYPT_HASH_MD5 , data, key, hash); string res = "" ; FOREACH(hash, res += StringFormat ( "%X" , hash[i]); if (i % 4 == 3 && i < 15 ) res += "-" ); return res; } CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor( string p_params) { ... if (IsValid()) { ... m_name = StringFormat ( "%s-%d -%s %s.csv" , (p_name != "" ? p_name : "Expert" ), p_magic, HashParams(groupParams) , ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) ? ".test" : "" ) );; ... } }





Добавляем сохранение/загрузку риск-менеджера в соответствующие методы эксперта:

bool CVirtualAdvisor::Save() { bool res = true ; if ( true && m_lastSaveTime < CVirtualReceiver::s_lastChangeTime && ! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) ) { int f = FileOpen (m_name, FILE_CSV | FILE_WRITE , '\t' ); if (f != INVALID_HANDLE ) { FileWrite (f, CVirtualReceiver::s_lastChangeTime); FOREACH(m_strategies, ((CVirtualStrategy*) m_strategies[i]).Save(f)); m_riskManager.Save(f) ; FileClose (f); m_lastSaveTime = CVirtualReceiver::s_lastChangeTime; PrintFormat ( __FUNCTION__ " | OK at %s to %s" , TimeToString (m_lastSaveTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ), m_name); } else { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Operation FileOpen for %s failed, LastError=%d" , m_name, GetLastError ()); res = false ; } } return res; } bool CVirtualAdvisor::Load() { bool res = true ; if ( true && FileIsExist (m_name) && ! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) ) { int f = FileOpen (m_name, FILE_CSV | FILE_READ , '\t' ); if (f != INVALID_HANDLE ) { m_lastSaveTime = FileReadDatetime (f); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | LAST SAVE at %s" , TimeToString (m_lastSaveTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); FOREACH(m_strategies, { res &= ((CVirtualStrategy*) m_strategies[i]).Load(f); if (!res) break ; }); if (!res) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR loading strategies from file %s" , m_name); } res &= m_riskManager.Load(f) ; if (!res) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR loading risk manager from file %s" , m_name); } FileClose (f); } else { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | ERROR: Operation FileOpen for %s failed, LastError=%d" , m_name, GetLastError ()); res = false ; } } return res; }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualAdvisor.mq5 в текущей папке.





Теперь нам остаётся только написать реализацию методов сохранения/загрузки риск-менеджера. Давайте посмотрим, что нам необходимо сохранять для риск-менеджера. Входные параметры риск-менеджера в сохранении не нуждаются — они всегда берутся из входных параметров советника, где при очередном запуске могут быть поставлены уже изменённые значения. Также нет необходимости сохранять значения, которые обновляются самим риск-менеджером: значения баланса, средств, дневной прибыли и прочие. Единственное, что из этих значений стоит сохранить — это значение дневного базового уровня, так как его расчёт случается только раз в сутки.

А все свойства, которые отнесены к текущему состоянию и управлением размером открытых позиций (кроме используемой части общего баланса), должны обязательно сохраняться.

ENUM_RM_STATE m_state; double m_lastVirtualProfit; datetime m_startRestoreTime; datetime m_startTime; ... double m_baseDepoPart; double m_dailyDepoPart; double m_overallDepoPart;





С учётом сказанного реализация этих методов может выглядеть так:

bool CVirtualRiskManager::Save( const int f) { FileWrite (f, m_state, m_lastVirtualProfit, m_startRestoreTime, m_startTime, m_dailyDepoPart, m_overallDepoPart); return true ; } bool CVirtualRiskManager::Load( const int f) { m_state = (ENUM_RM_STATE) FileReadNumber (f); m_lastVirtualProfit = FileReadNumber (f); m_startRestoreTime = FileReadDatetime (f); m_startTime = FileReadDatetime (f); m_dailyDepoPart = FileReadNumber (f); m_overallDepoPart = FileReadNumber (f); return true ; }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualRiskManager.mq5 в текущей папке.







Тестирование

Для тестирования добавленной функциональности пойдём двумя путями. Во-первых, поставим скомпилированный советник на график и проверим, что файл с данными о состоянии создаётся. Для дальнейшей проверки необходимо дождаться, пока советник откроет какие-либо позиции. Но ждать этого можно довольно долго, а ещё более долго нами придётся ждать срабатывания риск-менеджера, чтобы мы могли проверить корректность возобновления работы советника после его вмешательства. Во-вторых, воспользуемся тестером стратегий и смоделируем ситуацию возобновления работы советника после остановки. Для этого создадим новый советник на основе имеющегося, к которому добавим два новых входных параметра: время остановки перед перезапуском и время начала перезапуска. Обрабатываться они будут следующим образом: если время остановки перед перезапуском не указано (равно нулю или 1970-01-01 00:00:00) или оно не попадает в интервал тестирования, то советник работает как исходный советник;

если указано конкретное время остановки, попадающее в интервал тестирования, то при достижении этого времени советник перестаёт выполнять обработчик тика у объекта эксперта до тех пор, пока не наступит время, указанное во втором параметре. В коде эти два параметра будут выглядеть так: input datetime restartStopTime_ = 0 ; input datetime restartStartTime_ = 0 ; Внесём изменения в функцию обработки тика в советнике. Чтобы запомнить, что наступил перерыв, мы добавим глобальную логическую переменную isRestarting. Если она равна True, то сейчас перерыв в работе советника. Как только текущее время превышает время возобновления работы, то мы загружаем прошлое состояние эксперта и сбрасываем флаг isRestarting: void OnTick () { if (restartStopTime_ != 0 ) { datetime tc = TimeCurrent (); if (tc >= restartStopTime_ && tc <= restartStartTime_) { isRestarting = true ; return ; } if (isRestarting && tc > restartStartTime_) { expert.Load(); isRestarting = false ; } } expert.Tick(); } Сохраним сделанные изменения в файле SimpleVolumesTestRestartExpert.mq5 в текущей папке.

Посмотрим на результаты без прерывания на интервале 2021-2022 годов. Рис. 1. Результаты тестирования без прерывания торговли

Сделаем теперь небольшой перерыв в работе советника в какой-нибудь момент времени. После тестового прогона результаты получились точно такие же, как и без перерыва. Это говорит о том, что при небольшом перерыве советник успешно восстанавливает своё состояние и продолжает работу. Чтобы увидеть разницу, сделаем перерыв побольше, например, продолжительностью 4 месяца. Получим следующие результаты: