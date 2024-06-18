Как разработать агент обучения с подкреплением на MQL5 с интеграцией RestAPI (Часть 4): Организация функций в классах в MQL5

Введение

Добро пожаловать в четвертую часть нашей серии, в которой мы исследуем создание агента обучения с подкреплением на MQL5 с интеграцией RestAPI. До сегодняшней статьи мы рассматривали такие важные аспекты, как использование RestAPI в MQL5, создание MQL5-функций для взаимодействия с REST API в крестики-нолики, а также выполнение автоматических ходов и тестовых скриптов. Это дало нам прочную основу и помогло понять, как MQL5 взаимодействует с внешними элементами.

В этой статье мы сделаем важный шаг и организуем наши функции в классы в MQL5. Для этого, мы будем использовать объектно-ориентированное программирование, которое представляет собой способ написания кода, помогающий сохранить его организованность и простоту понимания. Это важно, поскольку облегчает нам обслуживание и улучшение кода. Хорошо организованный и модульный код мы сможем использовать в разных частях проекта или даже в будущих проектах.

В оставшейся части статьи мы расскажем, как реструктурировать существующие MQL5-функции в классы. Мы покажем, как это может сделать код более читабельным и эффективным, и также приведем практические примеры того, как это сделать, показывая как это может облегчить обслуживание и улучшение кода.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - это мощный способ разработки программного обеспечения. В MQL5 использование классов является большим превосходством по сравнению с процедурным методом написания кода. В этой части мы рассмотрим, как улучшить качество нашего проекта с помощью этой характеристики. Давайте рассмотрим четыре важных аспекта:

Инкапсуляция и модульность: Классы помогают организовать связанные функции и переменные в одном месте, что упрощает обслуживание и уменьшает количество ошибок. Повторное использование кода: Написав класс, можно использовать его в разных местах, что экономит время и поддерживает согласованность кода. Простота обслуживания и улучшения: Если функции разделены на классы, проще найти и исправить ошибки или внести улучшения, так как четкая структура делает код более доступным. Абстракция и гибкость: Классы способствуют абстрагированию, скрывая сложность и раскрывая только то, что нам необходимо. Это делает код более интуитивным и гибким.

Мы покажем, что перестановка функций в классы в MQL5 - это не только красоты ради, это значительное изменение, которое делает код более эффективным, простым для понимания и обслуживания. Мы расскажем о преобразовании изолированных функций в четко определенные методы класса, что даст преимущества и сразу, и в долгосрочной перспективе. Это не только улучшит наш текущий проект, но и поможет нам создать прочный фундамент для будущих проектов на MQL5.



Текущее состояние кода

В текущем состоянии наш код состоит из ряда функций для обработки HTTP-запросов, таких как SendGetRequest, SendPostRequest и Request. Данные функции отвечают за отправку GET- и POST-запросов к API, обработку ответов и устранение возможных ошибок.

#property copyright "Copyright 2023, Lejjo Digital" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/14134597" #property version "1.00" #define ERR_HTTP_ERROR_FIRST ERR_USER_ERROR_FIRST + 1000 int SendGetRequest( const string url, const string query_param, string &out, string headers = "" , const int timeout = 5000 , bool debug= false ) { char data[]; uchar result[]; string result_headers; int res = - 1 ; int data_size = StringLen (query_param); if (data_size > 0 ) { StringToCharArray (query_param, data, 0 , data_size); res = WebRequest ( "GET" , url + "?" + query_param, NULL , NULL , timeout, data, data_size, result, result_headers); } else { res = WebRequest ( "GET" , url, headers, timeout, data, result, result_headers); } if (res >= 200 && res <= 204 ) { int start_index = 0 ; int size = ArraySize (result); for ( int i = 0 ; i < fmin (size, 8 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } else { if (res == - 1 ) { return ( _LastError ); } else { if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } return (res); } } return ( 0 ); } int SendPostRequest( const string url, const string payload, string &out, string headers = "" , const int timeout = 5000 , bool debug= false ) { char data[]; uchar result[]; string result_headers; int res = - 1 ; ArrayResize (data, StringToCharArray (payload, data, 0 , WHOLE_ARRAY ) - 1 ); if (headers == "" ) { headers = "Content-Type: application/json\r

" ; } res = WebRequest ( "POST" , url, headers, timeout, data, result, result_headers); if (res >= 200 && res <= 204 ) { int start_index = 0 ; int size = ArraySize (result); for ( int i = 0 ; i < fmin (size, 8 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } else { if (res == - 1 ) { return ( _LastError ); } else { if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } return (res); } } return res; } int Request( string method, string &out, const string url, const string payload = "" , const string query_param = "" , string headers = "" , const int timeout = 5000 ) { ResetLastError (); if (method == "GET" ) { return SendGetRequest(url, query_param, out, headers, timeout); } else if (method == "POST" ) { return SendPostRequest(url, payload, out, headers, timeout); } return - 1 ; }





Вызовы и проблемы данного подхода:

Отсутствие инкапсуляции и модульности: В настоящее время функции расположены изолированно, без четкого механизма для их группировки по функциональности или назначению. В результате получается код с низкой сплоченностью и высокой связностью, что усложняет обслуживание и понимание логического потока. Ограниченное повторное использование кода: Поскольку функции специфичны и не организованы в модульную структуру, повторное использование кода в различных контекстах или проектах будет ограничено, что может привести к дублированию кода, что увеличивает риск возникновения несоответствий и ошибок. Сложное обслуживание и расширяемость: Без четкого разделения обязанностей, выявление и исправление ошибок, а также добавление новых функциональных возможностей превращается в сложные задачи. Особенно проблемным это становится для проектов, которые расширяются или требуют постоянного обновления.

Примеры текущей организации функций:

В текущем их состоянии функции выполняются по процедурной схеме. Например, функция SendGetRequest принимает параметры URL, параметры запроса и другие, и возвращает результат, используя как основу ответ WebRequest. Аналогичным образом SendPostRequest обрабатывает POST-запросы. Функция Request служит для облегчения вызова функций GET и POST, в зависимости от указанного нами метода HTTP.



Функция SendGetRequest:

int SendGetRequest( const string url, const string query_param, string &out, string headers = "" , const int timeout = 5000 , bool debug= false ) { char data[]; uchar result[]; string result_headers; int res = - 1 ; int data_size = StringLen (query_param); if (data_size > 0 ) { StringToCharArray (query_param, data, 0 , data_size); res = WebRequest ( "GET" , url + "?" + query_param, NULL , NULL , timeout, data, data_size, result, result_headers); } else { res = WebRequest ( "GET" , url, headers, timeout, data, result, result_headers); } if (res >= 200 && res <= 204 ) { int start_index = 0 ; int size = ArraySize (result); for ( int i = 0 ; i < fmin (size, 8 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } else { if (res == - 1 ) { return ( _LastError ); } else { if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } return (res); } } return ( 0 ); }

Функция SendPostRequest:



int SendPostRequest( const string url, const string payload, string &out, string headers = "" , const int timeout = 5000 , bool debug= false ) { char data[]; uchar result[]; string result_headers; int res = - 1 ; ArrayResize (data, StringToCharArray (payload, data, 0 , WHOLE_ARRAY ) - 1 ); if (headers == "" ) { headers = "Content-Type: application/json\r

" ; } res = WebRequest ( "POST" , url, headers, timeout, data, result, result_headers); if (res >= 200 && res <= 204 ) { int start_index = 0 ; int size = ArraySize (result); for ( int i = 0 ; i < fmin (size, 8 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } else { if (res == - 1 ) { return ( _LastError ); } else { if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (debug) Print (out); return res; } return (res); } } return res; }

Обратите внимание, что функции содержат несколько повторяющихся элементов, что делает сложным, например, обработку ответов на разные ошибки, так как их можно применить в одной части и игнорировать в другой, или похожие ситуации.



Данный подход, хотя и функционален, но он не использует преимущества объектной ориентации, такие как инкапсуляция и модульность. Каждая функция работает относительно независимо, без единой структуры, которая бы связывала их или управляла их поведением согласованно.





Важность ООП



ООП - это парадигма программирования, которая использует "объекты" в качестве фундаментальных строительных блоков. Эти объекты представляют собой структуры данных, состоящие из полей данных и процедур, называемых методами, которые представляют сущности или концепции реального мира. В ООП каждый объект имеет возможность принимать и отправлять сообщения, а также обрабатывать данные, действуя при этом в качестве автономной единицы с определенными функциями или обязанностями в рамках программной системы.

Преимущества ООП в обслуживании и масштабировании проектов:

Упрощенное обслуживание: ООП облегчает обслуживание программного обеспечения благодаря модульной конструкции. Каждый объект - это независимая единица со своей логикой и данными, а это значит, что изменения в конкретном объекте, как правило, не влияют на другие объекты. Эта характеристика делает процесс обновления, исправления ошибок и улучшения системы гораздо более управляемым. Улучшенная масштабируемость: ООП позволяет разработчикам создавать системы, которые можно легко масштабировать по размеру и сложности. Добавление новых функциональных возможностей становится более эффективным, так как новые объекты могут быть созданы с определенными функциями без необходимости обширной модификации существующего кода. Повторное использование кода: Наследование, один из основных принципов ООП, позволяет разработчикам создавать новые классы на основе существующих. Это способствует повторному использованию кода, уменьшает избыточность и облегчает обслуживание.

Как модульность помогает улучшить наш код?

Модульность - одно из главных преимуществ ООП. Она предоставляет разработчикам следующие возможности:

Разделение сложных систем: С помощью ООП сложную систему можно разбить на более мелкие, управляемые компоненты (объекты), каждый из которых имеет четко определенные обязанности. Это облегчает понимание, разработку и обслуживание системы. Акцент на абстракцию: Модульность позволяет разработчикам сосредоточиться на абстракции, работать с высокоуровневыми понятиями, а не с низкоуровневыми деталями, а это облегчает решение сложных проблем и делает код более ясным. Поощрение гибкости и расширяемости: Объекты и классы можно разработать так, чтобы они были гибкими и расширяемыми, чтобы позволить системе развиваться и адаптироваться со временем без необходимости полного переписывания. Поощрение сотрудничества: В среде совместной разработки разные команды или разработчики могут одновременно работать над отличающимися модулями или объектами, что повышает эффективность и сокращает время разработки.

Применение ООП в нашем проекте с интеграцией RestAPI обеспечивает надежный подход к управлению сложностью программного обеспечения, что значительно улучшает обслуживание, масштабируемость и общее качество кода.





Рефакторинг функций в классах



Теперь, когда мы понимаем важность ООП и то, как оно может улучшить обслуживание и масштабируемость наших проектов, предлагаю провести рефакторинг существующих функций в классы. Чтобы лучше проиллюстрировать данный процесс, мы приведем диаграмму, которая покажет, как новый объектно-ориентированный код будет более организованным и понятным. Мы будем следовать пошаговому процессу преобразования нашего процедурного кода в более организованный и понятный объектно-ориентированный код.





Реализация



Шаг 1. Определяем интерфейсы. Начнем с определения интерфейсов для наших объектов, которые будут описывать методы и функциональные возможности, которыми они должны обладать. В нашем случае у нас есть два: IHttpRequest и IHttpResponseProcessor. Данные интерфейсы устанавливают контракты, которым должны следовать наши конкретные классы.

interface IHttpRequest { public : virtual int Request( string method, string &out, const string url, const string payload = "" , const string query_param = "" ) = 0 ; virtual int ValidateMethod( string method) = 0 ; virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) = 0 ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) = 0 ; }; interface IHttpResponseProcessor { public : virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) = 0 ; };

Шаг 2. Создаем абстрактные классы. Мы создаем абстрактные классы, которые реализуют эти интерфейсы. Эти классы не имеют фактической реализации методов, но определяют их структуру. Абстрактными классами являются HttpResponseProcessorBase и HttpRequestBase.

class HttpResponseProcessorBase : public IHttpResponseProcessor { public : HttpResponseProcessorBase() {} virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) override = 0 ; }; class HttpRequestBase : public IHttpRequest { protected : string m_headers; int m_timeout; IHttpResponseProcessor *responseProcessor; public : HttpRequestBase( string headers = "" , int timeout = 5000 ) : m_headers(headers), m_timeout(timeout) { if (responseProcessor == NULL ) { responseProcessor = new HttpResponseProcessor(); } } virtual int Request( string method, string &out, const string url, const string payload = "" , const string query_param = "" ) override ; virtual int ValidateMethod( string method) override ; virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) override = 0 ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) override = 0 ; virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; };

Класс HttpRequestBase:

HttpRequestBase(string headers = "", int timeout = 5000): Это конструктор класса HttpRequestBase. Он принимает два необязательных параметра, headers и timeout, которые указывают HTTP-заголовки для отправки в запросах и таймаут для ответа, соответственно. Конструктор инициализирует данные значения и создает экземпляр класса HttpResponseProcessor (класс, который обрабатывает HTTP-ответы). virtual int Request(string method, string &out, const string url, const string payload = "", const string query_param = ""): Этот виртуальный метод позволяет выполнить HTTP-запрос. Принимает метод HTTP (GET или POST), URL назначения, возможное тело запроса (payload) и параметры запроса (query_param). Координирует вызов функций PerformGetRequest или PerformPostRequest на основе указанного метода, а затем обрабатывает ответ путем использования метода ProcessResponse. virtual int ValidateMethod(string method): Этот метод проверяет, действителен ли указанный метод HTTP (GET или POST). Возвращает true, если он действителен, и возвращает false в обратном случае. virtual int PerformGetRequest(char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param): Этот абстрактный виртуальный метод должен быть реализован производными классами. Выполняет HTTP GET-запрос к указанному URL и возвращает данные ответа в параметре data, результат в параметре result и заголовки ответа в result_headers. virtual int PerformPostRequest(char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload): Этот абстрактный виртуальный метод должен быть реализован производными классами. Выполняет HTTP POST-запрос к указанному URL с телом запроса (payload) и возвращает данные ответа в параметре data, результат в параметре result и заголовки ответа в result_headers. virtual int ProcessResponse(int res, string &out, uchar &result[]): Этот абстрактный виртуальный метод должен быть реализован производными классами. Он обрабатывает HTTP-ответ на основе кода ответа res. Если ответ успешный (код ответа находится в диапазоне от 200 до 299), вызывается ProcessSuccessResponse. В противном случае вызывает ProcessErrorResponse. Результат хранится в out, а необработанные данные ответа - в result.





Шаг 3. Создаем конкретные классы. Мы создаем конкретные классы, с помощью которых реализуются методы интерфейсов. HttpRequest и HttpResponseProcessor являются конкретными классами.

class HttpRequest : public HttpRequestBase { public : HttpRequest( string headers = "" , int timeout = 5000 ) : HttpRequestBase(headers, timeout) {} virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) override ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) override ; virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; }; class HttpResponseProcessor : public HttpResponseProcessorBase { public : virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) override ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) override ; };





Шаг 4. Реализуем методы конкретных классов. Мы реализуем методы конкретных классов с реальными функциональными возможностями. Здесь у нас методы PerformGetRequest, PerformPostRequest, ProcessResponse, ProcessSuccessResponse, ProcessErrorResponse и DetectAndSkipBOM.

int HttpRequest::PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) { if ( StringLen (query_param) > 0 ) return WebRequest ( "GET" , url + "?" + query_param, NULL , NULL , m_timeout, data, StringLen (query_param), result, result_headers); return WebRequest ( "GET" , url, m_headers, m_timeout, data, result, result_headers); } int HttpRequest::PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) { if (m_headers == "" ) m_headers = "Content-Type: application/json\r

" ; ArrayResize (data, StringToCharArray (payload, data, 0 , WHOLE_ARRAY ) - 1 ); return WebRequest ( "POST" , url, m_headers, m_timeout, data, result, result_headers); } int HttpRequest::ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) { if (res >= 200 && res <= 299 ) return responseProcessor.ProcessSuccessResponse(out, result); return responseProcessor.ProcessErrorResponse(res, out, result); } int HttpResponseProcessor::ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) { if (res >= 200 && res <= 299 ) return ProcessSuccessResponse(out, result); return ProcessErrorResponse(res, out, result); } int HttpResponseProcessor::ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) { int size = ArraySize (result); int start_index = DetectAndSkipBOM(result, size); out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); return 0 ; } int HttpResponseProcessor::ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) { ResetLastError (); if (res == - 1 ) return GetLastError (); else if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result); Print (out); return res; } return res; } int HttpResponseProcessor::DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) { int start_index = 0 ; for ( int i = 0 ; i < MathMin (size, 3 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } return start_index; }

Класс HttpRequest:

HttpRequest(string headers = "", int timeout = 5000): Это конструктор класса HttpRequest. Вызывает конструктор базового класса HttpRequestBase для того, чтобы запускать параметры заголовка и таймаута. virtual int PerformGetRequest(char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param): Это реализация метода PerformGetRequest в классе HttpRequest. Выполняет HTTP GET-запрос к указанному URL, включая параметры запроса, если такие имеются. Необработанные данные ответа сохраним в data, результат - в result, а заголовки ответа - в result_headers. virtual int PerformPostRequest(char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload): Это реализация метода PerformPostRequest в классе HttpRequest. Выполняет HTTP POST-запрос на указанный URL, включая тело запроса (payload). Необработанные данные ответа сохраним в data, результат - в result, а заголовки ответа - в result_headers. virtual int ProcessResponse(int res, string &out, uchar &result[]): Это реализация метода ProcessResponse в классе HttpRequest. Вызывает ProcessSuccessResponse в случае успешного ответа (код ответа находится в диапазоне от 200 до 299), иначе ProcessErrorResponse. Результат сохраним в out, а необработанные данные ответа - в result.

Преимущества рефакторинга:

Рефакторинг кода нашего проекта, при котором мы переходим от процедурного к объектно-ориентированному подходу, показывает несколько существенных преимуществ. Мы их обсудим, сравнив старый код с новым, который использует классы, и сосредоточимся на том, как это улучшает читабельность, обслуживание и адаптивность кода.

Сравнение старого и нового кода с классами:

Предыдущий код (процедурный):

Структура: Код состоял из отдельных функций (SendGetRequest, SendPostRequest, Request), которые обрабатывали различные аспекты HTTP-запросов.

Обслуживание: Любые изменения в одной функции могли бы потребовать аналогичных изменений в других, поскольку код повторялся и не обеспечивал эффективного обмена общей логикой.

Читабельность: Хотя каждая функция была относительно простой, понять код в целом было сложнее, особенно для начинающих разработчиков.

Новый (объектно-ориентированный) код:

Структура: Введение интерфейсов (IHttpRequest, IHttpResponseProcessor) и абстрактных классов (HttpRequestBase, HttpResponseProcessorBase), а следом конкретных реализаций (HttpRequest, HttpResponseProcessor).

Обслуживание: Теперь код стал более модульным, с четко определенными задачами для каждого класса. Это облегчает обновление и исправление кода, так как изменения в одном классе обычно не влияют на другие классы.

Читабельность: Организация на классы и методы делает код более интуитивным. Все классы и методы имеют четкое назначение, что облегчает понимание того, что делает код и как он работает.

Улучшение читабельности и обслуживания:

Читабельность:

Логическая организация: Теперь код разделен на классы с определенными функциями, что облегчает понимание связи между различными частями кода.

Описательные названия: При использовании классов и методов названия могут быть более описательными, чтобы четко отражать функциональность каждой части кода.

Обслуживание:

Простота обновления: Изменения в одной части кода (например, в логике обработки HTTP-ответов) могут быть сделаны в одном месте, без необходимости изменять множество функций, разбросанных по всему коду.

Расширяемость: Добавить новую функциональность или адаптировать код к новым требованиям очень просто, поскольку объектно-ориентированная структура рассчитана на расширение и гибкость.

Масштабируемость: По мере увеличения проекта,всё проще становится добавление новой функциональности или интеграция с другими API и системами. Классы можно расширять или создавать новые классы на основе существующих.

Повторное использование кода: Компоненты можно использовать снова в разных частях проекта или даже в других проектах, что экономит время и силы.

Простота тестирования: Тестирование кода становится проще, так как можно сосредоточиться на конкретных единицах (классах или методах) по отдельности.

Адаптация к будущим изменениям:

Рефакторинг нашего кода в соответствии с объектно-ориентированным подходом был стратегическим изменением, которое не только улучшает текущее качество нашего проекта, но и заложило прочный фундамент для его дальнейшего развития. Благодаря этой трансформации мы получаем более чистый код, который легче понять, обслуживать и расширять.

Если инкапсулировать логику в четко определенные классы, мы сократим избыточность, улучшим ясность и повысим эффективность нашего кода. Это особенно важно в постоянно меняющейся среде, где важна гибкость и способность быстро реагировать на новые требования.

Кроме того, модульность, достигаемая при ООП, облегчает совместную работу команды, когда над разными частями проекта можно работать одновременно с меньшим риском конфликтов кода. Это также открывает двери для более продвинутых методов разработки, таких как модульное тестирование, которые легче реализовать в объектно-ориентированной структуре.

#property copyright "Copyright 2023, Lejjo Digital" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/14134597" #property version "1.05" interface IHttpRequest { public : virtual int Request( string method, string &out, const string url, const string payload = "" , const string query_param = "" ) = 0 ; virtual int ValidateMethod( string method) = 0 ; virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) = 0 ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) = 0 ; }; interface IHttpResponseProcessor { public : virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) = 0 ; }; class HttpResponseProcessorBase : public IHttpResponseProcessor { public : HttpResponseProcessorBase() {}; virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override = 0 ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) override = 0 ; }; class HttpRequestBase : public IHttpRequest { protected : string m_headers; int m_timeout; IHttpResponseProcessor *responseProcessor; public : HttpRequestBase( string headers = "" , int timeout = 5000 ) : m_headers(headers), m_timeout(timeout) { if (responseProcessor == NULL ) { responseProcessor = new HttpResponseProcessor(); } } virtual int Request( string method, string &out, const string url, const string payload = "" , const string query_param = "" ) override ; virtual int ValidateMethod( string method) override ; virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) override = 0 ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) override = 0 ; virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) = 0 ; }; int HttpRequestBase::Request( string method, string &out, const string url, const string payload, const string query_param) override { if (!ValidateMethod(method)) { out = "Método HTTP inválido." ; return - 1 ; } char data[]; uchar result[]; string result_headers; int res = - 1 ; if (method == "GET" ) res = PerformGetRequest(data, result, result_headers, url, query_param); else if (method == "POST" ) res = PerformPostRequest(data, result, result_headers, url, payload); if (res >= 0 ) return ProcessResponse(res, out, result); else { out = "Error when making HTTP request." ; return res; } } int HttpRequestBase::ValidateMethod( string method) { return (method == "GET" || method == "POST" ); } class HttpRequest : public HttpRequestBase { public : HttpRequest( string headers = "" , int timeout = 5000 ) : HttpRequestBase(headers, timeout) {} virtual int PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) override ; virtual int PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) override ; virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; }; int HttpRequest::PerformGetRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string query_param) { if ( StringLen (query_param) > 0 ) return WebRequest ( "GET" , url + "?" + query_param, NULL , NULL , m_timeout, data, StringLen (query_param), result, result_headers); return WebRequest ( "GET" , url, m_headers, m_timeout, data, result, result_headers); } int HttpRequest::PerformPostRequest( char &data[], uchar &result[], string &result_headers, const string url, const string payload) { if (m_headers == "" ) m_headers = "Content-Type: application/json\r

" ; ArrayResize (data, StringToCharArray (payload, data, 0 , WHOLE_ARRAY ) - 1 ); return WebRequest ( "POST" , url, m_headers, m_timeout, data, result, result_headers); } int HttpRequest::ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) { if (res >= 200 && res <= 299 ) return responseProcessor.ProcessSuccessResponse(out, result); return responseProcessor.ProcessErrorResponse(res, out, result); } class HttpResponseProcessor : public HttpResponseProcessorBase { public : virtual int ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; virtual int ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) override ; virtual int ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override ; virtual int DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) override ; }; int HttpResponseProcessor::ProcessResponse( int res, string &out, uchar &result[]) { if (res >= 200 && res <= 299 ) return ProcessSuccessResponse(out, result); return ProcessErrorResponse(res, out, result); } int HttpResponseProcessor::ProcessSuccessResponse( string &out, uchar &result[]) override { int size = ArraySize (result); int start_index = DetectAndSkipBOM(result, size); out = CharArrayToString (result, start_index, WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); return 0 ; } int HttpResponseProcessor::ProcessErrorResponse( int res, string &out, uchar &result[]) override { ResetLastError (); if (res == - 1 ) return GetLastError (); else if (res >= 100 && res <= 511 ) { out = CharArrayToString (result); Print (out); return res; } return res; }; int HttpResponseProcessor::DetectAndSkipBOM( uchar &result[], int size) override { int start_index = 0 ; for ( int i = 0 ; i < MathMin (size, 3 ); i++) { if (result[i] == 0xef || result[i] == 0xbb || result[i] == 0xbf ) start_index = i + 1 ; else break ; } return start_index; };





Примеры использования классов



В этом разделе мы приведем практические примеры использования классов, созданных для выполнения HTTP-запросов в MQL5. Данные примеры важны для иллюстрации повторного использования кода и эффективности создания новой функциональности.

Проверка успешности ответа:

void TestProcessSuccessResponse() { HttpResponseProcessor processor; string output; uchar result[]; string mockResponse = "{\"status\": \"success\", \"data\": \"Sample data\"}" ; StringToCharArray (mockResponse, result); processor.ProcessSuccessResponse(output, result); Print ( "Success Test: " , output); }

Объяснение:

HttpResponseProcessor processor: Создание объекта процессора класса HttpResponseProcessor.

StringToCharArray: Преобразует строку смоделированного ответа в массив символов.

processor.ProcessSuccessResponse(output, result): Вызывает метод для обработки смоделированного ответа.



Тест реакции на ошибку:

void TestProcessErrorResponse() { HttpResponseProcessor processor; string output; uchar result[]; string mockResponse = "404 Not Found" ; StringToCharArray (mockResponse, result); processor.ProcessErrorResponse( 404 , output, result); Print ( "Error Test: " , output); }

Объяснение:

Данный пример похож на предыдущий, но он посвящен моделированию и обработке ответа на HTTP-ошибку.

Тест на обнаружение и устранение BOM:

void TestDetectAndSkipBOM() { HttpResponseProcessor processor; uchar result[ 6 ] = { 0xEF , 0xBB , 0xBF , 'a' , 'b' , 'c' }; int startIndex = processor.DetectAndSkipBOM(result, ArraySize (result)); Print ( "Start index after BOM: " , startIndex); }

Объяснение:

uchar result[6] = {0xEF, 0xBB, 0xBF, 'a', 'b', 'c'};: Создает массив с BOM UTF-8, за которым следует 'abc'.

processor.DetectAndSkipBOM(result, ArraySize(result));: Определяет и пропускает BOM, и далее возвращает индекс начала соответствующего содержимого.

Выполнение теста и HTTP GET-запрос:

int OnInit () { RunTests(); HttpRequest httpRequest( "" , 5000 ); string output; int responseCode = httpRequest.Request( "GET" , output, "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1" ); Print ( "Response Code: " , responseCode); Print ( "Output: " , output); }

Объяснение:

HttpRequest httpRequest("", 5000): Создайте объект httpRequest класса HttpRequest со стандартными настройками.

httpRequest.Request("GET", output, "https://..."): Выполняет GET-запрос к указанному URL и сохраняет ответ в выходной переменной.



Данные примеры показывают, как можно использовать классы HttpResponseProcessor и HttpRequest для обработки различных аспектов HTTP-ответов, таких как успех, ошибка и наличие BOM. Они также демонстрируют, как легко осуществить GET-запросы с помощью класса HttpRequest.

Модулирование кода на классы - это фундаментальный подход к программированию, который позволяет создать организованную и понятную систему. Эта практика подразумевает разбиение кода на независимые единицы, называемые классами, каждый из которых несет свою ответственность и обладает определенной функциональностью.

Используя данную технику, разработчики могут более логично и четко структурировать свой код, делая его более читабельным и легким для понимания. Это означает, что вместо монолитного кода, мы имеем дело с неорганизованным кодом; разработчик работает с небольшими частями системы, каждая из которых представлена классом.

Преимущество такого подхода заключается в том, что можно спроектировать классы целостно, со связанными методами и атрибутами, сгруппированными вместе. Это не только делает код более понятным, но и упрощает обслуживание и дальнейшее развитие, поскольку легче найти и исправить проблемы в отдельных блоках.

Кроме того, модульность классов способствует повторному использованию кода, поскольку классы могут использоваться в разных местах программы, что позволяет сэкономить время и усилия на создание аналогичной функциональности.

Сейчас мы представим полный пример, который включает тестовый код для демонстрации практического применения классов HttpResponseProcessor и HttpRequest. Данный пример поможет проиллюстрировать, как можно эффективно использовать классы для выполнения HTTP-запросов и обработки ответов, как при успехе, так и при неудаче, обеспечивая тем самым детальное и полное представление о том, как работает код.

#property copyright "Copyright 2023, Lejjo Digital" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/14134597" #property version "1.00" #include "Requests.mqh" void TestProcessSuccessResponse() { HttpResponseProcessor processor; string output; uchar result[]; string mockResponse = "{\"status\": \"success\", \"data\": \"Sample data\"}" ; StringToCharArray (mockResponse, result); processor.ProcessSuccessResponse(output, result); Print ( "Success Test: " , output); } void TestProcessErrorResponse() { HttpResponseProcessor processor; string output; uchar result[]; string mockResponse = "404 Not Found" ; StringToCharArray (mockResponse, result); processor.ProcessErrorResponse( 404 , output, result); Print ( "Error Test: " , output); } void TestDetectAndSkipBOM() { HttpResponseProcessor processor; uchar result[ 6 ] = { 0xEF , 0xBB , 0xBF , 'a' , 'b' , 'c' }; int startIndex = processor.DetectAndSkipBOM(result, ArraySize (result)); Print ( "Índice de início após BOM: " , startIndex); } void RunTests() { TestProcessSuccessResponse(); TestProcessErrorResponse(); TestDetectAndSkipBOM(); } int OnInit () { RunTests(); HttpRequest httpRequest( "" , 5000 ); string output; int responseCode = httpRequest.Request( "GET" , output, "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1" ); Print ( "Response Code: " , responseCode); Print ( "Output: " , output); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }





Заключение

Мы подошли к концу данной статьи, в которой рассмотрели трансформацию «традиционного» проекта в объектно-ориентированный. Переход от процедурной структуры кода к архитектуре, основанной на классах, не только обеспечивает более четкую организацию, но и облегчает обслуживание и расширение кода.

Актуальность ООП в MQL5:

Принятие парадигмы ООП представляет собой значительный качественный скачок в разработке программного обеспечения. В нашем контексте, где MQL5 в основном используется для алгоритмической торговли и автоматизации стратегий на финансовом рынке, важность хорошо структурированного и модульного кода еще значительнее.

Преимущества модульности и инкапсуляции:

Организация кода в классы позволяет нам инкапсулировать конкретные функциональные возможности, чтобы сделать систему более интуитивной и простой в обслуживании. Каждый класс становится модулем с определенными обязанностями, и это упрощает выявление и решение проблем, а также способствует расширению системы за счет новых функциональных возможностей.

Преимущества повторного использования кода:

ООП поощряет повторное использование кода. Создавая четко определенные классы, можно повторно использовать эти структуры в разных частях проекта или даже в других проектах. Это не только экономит время, но и повышает согласованность и надежность кода.

Простота обслуживания и масштабируемость:

Поддержка и масштабирование проекта становятся гораздо более жизнеспособными при ООП. По мере роста вашего проекта или адаптации к новым требованиям возможность изменять конкретный компонент, не затрагивая остальные элементы системы, является неоценимым преимуществом.

Я призываю всех читателей, независимо от уровня их опыта программирования, применять концепции ООП в своих MQL5-проектах. Поначалу переход на ООП может показаться сложным, но долгосрочные преимущества в плане качества кода, эффективности разработки и удобства обслуживания неоспоримы.