Шаблоны проектирования в MQL5 (Часть 2): Структурные шаблоны

Введение

Представляю вашему вниманию новую статью, посвященную важному аспекту разработки программного обеспечения — шаблонам проектирования. В предыдущей статье мы говорили о порождающих шаблонах. Если вы ее не читали, рекомендую начать именно с нее: Шаблоны проектирования в MQL5 (Часть I): Порождающие шаблоны. Предыдущая статья представляет собой введение в тему дизайн-паттернов и рассказывает в целом, насколько они полезны при разработке программного обеспечения.

Кому стоит изучать шаблоны проектирования? Всем, кто хочет развить навыки программирования и вывести их на новый уровень. Эти паттерны дают готовый план для решения конкретных проблем. С ними не нужно изобретать велосипед. Вы используете эти паттерны и получаете очень практичные и тестируемые решения.

В этой статье мы изучим структурные шаблоны проектирования. Посмотрим, чем они могут быть полезны при написании программ, как они помогают формировать более крупные структуры. При этом будем использовать имеющиеся классы. Ну и конечно, основная цель статьи — показать, как можно использовать такие шаблоны при программировании на MQL5, как с помощью них разрабатывать эффективное приложения для торговли и как их использовать в терминале MetaTrader 5.

Паттерны структурного типа изучим в следующих разделах:

Надеюсь, статья окажется полезной и поможет вам в развитии навыков разработки и программирования. Снова напомню, что тема дизайн-паттернов тесно связана с объектно-ориентированным программированием, с которым очень желательно быть знакомым для понимания этой серии статей. Поэтому, если вам нужно больше вводных данных об ООП, рекомендую прочитать одну из моих более ранних статей, в которой рассказывается об этом: "Объектно-ориентированное программирование (ООП) в MQL5".

Внимание! Содержание настоящей статьи предоставляется "как есть", предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.





Структурные шаблоны

В этой части мы познакомимся со структурными шаблонами проектирования, их типами и структурами. Структурные паттерны связаны с методом структурирования классов и объектов, которые будут служить компонентами для создания более крупных структур. Эти паттерны используются для составления композиций из интерфейсов и реализаций, в основе своей используя концепцию наследования. Концепция наследования означает, что у нас будет класс, который имеет или сочетает в себе свойства своих родительских классов. Особенно полезен такой шаблон, когда нужно организовать совместную работу нескольких независимо разработанных классов.

Типы структурных шаблонов:

Адаптер (Adapter) — позволяет получить интерфейс, который ожидает клиентами, путем преобразования интерфейса класса.

Мост (Bridge) — позволяет разделять абстракцию и ее реализацию, чтобы они могли изменяться независимо.

Компоновщик (Composite) — объединяет объекты в древовидную структуру, чтобы представить иерархию от частного к целому. Кроме того, компоновщик позволяет клиентам одинаково обрабатывать отдельные объекты и их композиции.

Декоратор (Decorator) — его можно использовать для динамического подключения дополнительного поведения к текущим объектам, а также в качестве гибкой альтернативы практике создания подклассов с целью расширения функциональности.

Фасад (Facade) — позволяет получить унифицированный интерфейс для набора интерфейсов в подсистеме через определение одной точки взаимодействия с подсистемой.

Приспособленец (Flyweight) — используется для уменьшения затрат при работе с большим количеством мелких объектов.

Заместитель (Proxy) — предоставляет объект, который контролирует доступ к другому объекту, перехватывая все вызовы.

При рассмотрении этих паттернов, постараемся по каждому ответить на следующие вопросы:

Что делает шаблон?

Какую проблему решает шаблон?

Как его использовать в MQL5?





Адаптер (Adapter)

Разбираться с типами шаблонов структурного проектирования с самого первого — адаптера. Ключевое слово для понимания этой модели — адаптивность. Проще говоря, если у нас есть интерфейс, который можно использовать в определенных условиях, а затем в этих условиях происходят обновления, нужно вносить обновления в интерфейс, чтобы код мог адаптироваться и эффективно работать в этих новых условиях. Именно это и делает шаблон — он преобразует интерфейс нашего класса в другой, который клиент может использовать. Таким образом, шаблон адаптера позволяет классам работать вместе в случаях несовместимых интерфейсов. Паттерн также называют оболочкой (Wrapper), потому что он создает класс-оболочку с требуемым интерфейсом.

Что делает шаблон?

Шаблон можно использовать, когда спроектированный интерфейс не соответствует требованиям приложения к интерфейсу для конкретной предметной области. Он преобразует интерфейс этого класса в другой для обеспечения совместной работы классов.

На схемах ниже представлена структура шаблона Адаптер:





Как видно на схемах, благодаря поддержки множественного наследования, у нас есть адаптер класса и адаптер объекта. Также есть цель, которая идентифицирует конкретный для предметной области новый интерфейс, который использует клиент. Кроме того, есть клиент, который участвует с объектами, адаптируемыми к целевому интерфейсу, адаптируемый объект, который означает существующий старый интерфейс, который и нужно сделать адаптируемым, и адаптер, который делает интерфейс адаптируемого объекта адаптируемым к целевому интерфейсу.

Какую проблему решает шаблон?

Использование существующего класса с интерфейсом, который не соответствует требуемому интерфейсу.

Создание повторно используемых классов, которые могут работать с несвязанными классами, независимо от того, имеют ли эти классы совместимые или несовместимые интерфейсы.

Адаптация интерфейса родительского класса, когда нужно использовать множество существующих подклассов.

Как его использовать в MQL5?

Теперь посмотрим, как можно использовать этот шаблон (AdapterClass и ObjectClass) в MQL5. Итак, давайте по шагам разберем код:

Используем функцию пространства имен и объявляем область (AdapterClass), в которой определим функции, переменные и классы.

namespace AdapterClass

Используем функцию interface для объявления Target. Тем самым определим конкретную функциональность, которая может быть реализована позже классом.

interface Target { void Request(); };

Используем функцию class для определения интерфейса класса Adaptee, который определяет существующий интерфейс, который нужно адаптировать с помощью одного открытого члена (SpecificRequest()).

class Adaptee { public : void SpecificRequest(); };

Вывод сообщения при выполнении запроса интерфейсом класса Adaptee

void Adaptee::SpecificRequest( void ) { Print ( "A specific request is executing by the Adaptee" ); }

Объявляем класс Adapter, который адаптирует интерфейс адаптируемого объекта Adaptee к интерфейсам цели Target, которые наследуются от цели и адаптируемого объекта в виде множественного наследования.

class Adapter; class AdapterAsTarget: public Target { public : Adapter* asAdaptee; void Request(); }; void AdapterAsTarget::Request() { printf ( "The Adapter requested Operation" ); asAdaptee.SpecificRequest(); } class Adapter: public Adaptee { public : AdapterAsTarget* asTarget; Adapter(); ~Adapter(); }; void Adapter::Adapter( void ) { asTarget= new AdapterAsTarget; asTarget.asAdaptee=& this ; } void Adapter::~Adapter( void ) { delete asTarget; }

Объявление класса клиента Client

class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output() { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run() { Adapter adapter; Target* target=adapter.asTarget; target.Request(); }

Ниже приведен полный MQL5-код класса Adaptor одним блоком.

namespace AdapterClass { interface Target { void Request(); }; class Adaptee { public : void SpecificRequest(); }; void Adaptee::SpecificRequest( void ) { Print ( "A specific request is executing by the Adaptee" ); } class Adapter; class AdapterAsTarget: public Target { public : Adapter* asAdaptee; void Request(); }; void AdapterAsTarget::Request() { printf ( "The Adapter requested Operation" ); asAdaptee.SpecificRequest(); } class Adapter: public Adaptee { public : AdapterAsTarget* asTarget; Adapter(); ~Adapter(); }; void Adapter::Adapter( void ) { asTarget= new AdapterAsTarget; asTarget.asAdaptee=& this ; } void Adapter::~Adapter( void ) { delete asTarget; } class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output() { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run() { Adapter adapter; Target* target=adapter.asTarget; target.Request(); } }

Ниже показано, как использовать адаптер объекта в MQL5:

Используем функцию namespace, и объявляем область, в которой определим функции, переменные и классы AdapterObject.

namespace AdapterObject

Используем interface для определения Target (целевой объект интерфейса).

interface Target { void Request(); };

Создаем класса Adaptee для определения существующего интерфейса, который нужно адаптировать.

class Adaptee { public : void SpecificRequest(); }; void Adaptee::SpecificRequest( void ) { Print ( "The specific Request" ); } class Adapter: public Target { public : void Request(); protected : Adaptee adaptee; }; void Adapter::Request( void ) { Print ( "The request of Operation requested" ); adaptee.SpecificRequest(); }

Объявление класса клиента Client

class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output() { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента, когда клиенты инициируют операции на экземпляре адаптера

void Client::Run() { Target* target= new Adapter; target.Request(); delete target; }

Полный код выглядит так:

namespace AdapterObject { interface Target { void Request(); }; class Adaptee { public : void SpecificRequest(); }; void Adaptee::SpecificRequest( void ) { Print ( "The specific Request" ); } class Adapter: public Target { public : void Request(); protected : Adaptee adaptee; }; void Adapter::Request( void ) { Print ( "The request of Operation requested" ); adaptee.SpecificRequest(); } class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output() { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run() { Target* target= new Adapter; target.Request(); delete target; } }





Мост (Bridge)

В этой части познакомимся с другим структурным шаблоном проектирования — Bridge (мост). Основная идея использования этого шаблона — отделить абстракцию от ее реализаций, чтобы избежать любых конфликтов в будущем, которые могут возникнуть в случае обновлений или изменений в одной из них. Также его называют Handle или Body.

Что делает шаблон?

Шаблон Bridge (мост) используется в случаях, когда есть абстракция, которая имеет множество возможных реализаций. Вместо использования обычного наследования, которое всегда связывает реализацию с абстракцией, можно использовать этот шаблон и отделить абстракцию от ее реализаций, чтобы избежать проблемы в случае изменений или обновлений. Такое разделение может помочь создавать чистый код, который можно повторно использовать, расширять и удобно тестировать.

Структура шаблона "Мост" (Bridge) показана на схеме ниже:

На схеме Моста, показанной выше, есть следующие элементы:

Abstraction — абстракция, определяет интерфейс абстракции и поддерживает ссылку на объект-реализатора.

RefinedAbstraction — расширяет интерфейс абстракции.

Implementor — реализация, идентифицирует интерфейс классов реализации.

ConcreteImplementor — реализует интерфейс разработчика и идентифицирует конкретную реализацию этого интерфейса.

Какую проблему решает шаблон?

Шаблон моста можно использовать, когда нам нужно:

Уйти от постоянной связи между абстракцией и ее реализацией (разделить их с помощью шаблона).

Объединить различные абстракции и реализации и независимо расширять каждую из них без каких-либо конфликтов.

Избежать влияния на клиентов при изменении реализации абстракции.

Полностью скрыть реализацию абстракции от клиентов.

Как его использовать в MQL5?

В этой части мы узнаем, как использовать этот шаблон в MQL5 и создавать с его помощью более эффективные приложения с точки зрения написания кода. Ниже показано, как реализовать структуру шаблона Bridge в коде на MQL5:

Сначала создаем область объявления для определения переменных, функций и классов шаблона.

namespace Bridge

Далее создаем интерфейс Implementor — здесь используем ключевое слово interface, позволяющее определить функциональность, реализуемую классом.

interface Implementor { void OperationImp(); };

Во фрагменте ниже мы создаем класс абстракции с открытыми и защищенными членами и сохраняем референс (ссылку) на объект разработчика.

class Abstraction { public : virtual void Operation(); Abstraction(Implementor*); Abstraction(); ~Abstraction(); protected : Implementor* implementor; }; void Abstraction::Abstraction( void ) {} void Abstraction::Abstraction(Implementor*i):implementor(i) {} void Abstraction::~Abstraction() { delete implementor; } void Abstraction::Operation() { implementor.OperationImp(); }

Затем мы создаем класс RefinedAbstraction — он в данном примере будет участником

class RefinedAbstraction: public Abstraction { public : RefinedAbstraction(Implementor*); void Operation(); }; void RefinedAbstraction::RefinedAbstraction(Implementor*i):Abstraction(i) {} void RefinedAbstraction::Operation() { Abstraction::Operation(); }

Создаем классы ConcreteImplementorA и ConcreteImplementorB

class ConcreteImplementorA: public Implementor { public : void OperationImp(); }; void ConcreteImplementorA::OperationImp( void ) { Print ( "The implementor A" ); } class ConcreteImplementorB: public Implementor { public : void OperationImp(); }; void ConcreteImplementorB::OperationImp( void ) { Print ( "The implementor B" ); }

Создаем класс клиента Client

class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { Abstraction* abstraction; abstraction= new RefinedAbstraction( new ConcreteImplementorA); abstraction.Operation(); delete abstraction; abstraction= new RefinedAbstraction( new ConcreteImplementorB); abstraction.Operation(); delete abstraction; }

Ниже представлен код для структуры шаблона Мост (Bridge) целиком в одном блоке.

namespace Bridge { interface Implementor { void OperationImp(); }; class Abstraction { public : virtual void Operation(); Abstraction(Implementor*); Abstraction(); ~Abstraction(); protected : Implementor* implementor; }; void Abstraction::Abstraction( void ) {} void Abstraction::Abstraction(Implementor*i):implementor(i) {} void Abstraction::~Abstraction() { delete implementor; } void Abstraction::Operation() { implementor.OperationImp(); } class RefinedAbstraction: public Abstraction { public : RefinedAbstraction(Implementor*); void Operation(); }; void RefinedAbstraction::RefinedAbstraction(Implementor*i):Abstraction(i) {} void RefinedAbstraction::Operation() { Abstraction::Operation(); } class ConcreteImplementorA: public Implementor { public : void OperationImp(); }; void ConcreteImplementorA::OperationImp( void ) { Print ( "The implementor A" ); } class ConcreteImplementorB: public Implementor { public : void OperationImp(); }; void ConcreteImplementorB::OperationImp( void ) { Print ( "The implementor B" ); } class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run( void ) { Abstraction* abstraction; abstraction= new RefinedAbstraction( new ConcreteImplementorA); abstraction.Operation(); delete abstraction; abstraction= new RefinedAbstraction( new ConcreteImplementorB); abstraction.Operation(); delete abstraction; } }





Компоновщик (Composite)

Компоновщик (Composite) — еще один тип структурного шаблона проектирования. Этот шаблон позволяет объединять объекты в дерево как структуру и тем самым обеспечивать единообразную обработку клиентами отдельных объектов и композиций.

Что делает шаблон?

Шаблон Компоновщик/Composite используется, когда нам нужно скомпоновать объекты в древовидные структуры. Поэтому дерево является основным элементом в этом шаблоне. При этом, если у нас есть компонент, который представлен в виде древовидной структуры, в этом компоненте по шаблону у нас есть два элемента: лист Leaf, который в данном случае выполняет только операции, и компонент самого компоновщика Composite, который выполняет набор операций, таких как добавление, удаление и вызов дочернего элемента.

Ниже приведена схема структуры шаблона проектирования "Компоновщик":





Рассмотрим элементы, присутствующие на схеме выше:

Component — компонент; он объявляет интерфейс объектов и реализует поведение интерфейса по умолчанию для классов, обеспечивает доступ и управление объявленными для этого компонентами интерфейса.

Leaf — лист; представляет объекты листа в композиции, и этот лист не имеет дочерних элементов, определяет поведение объектов, которые можно считать примитивными в композиции.

Composite — компоновщик идентифицирует поведение компонентов с дочерними элементами, сохраняет эти дочерние элементы компонентов и реализует операции дочерних элементов в интерфейсе компонентов.

Client — через интерфейс компонента клиент манипулирует объектами.

Какую проблему решает шаблон?

Данный шаблон Composite можно использовать, когда нам нужно:

Представление объектов в иерархии от частного к целому.

Обеспечить одинаковую обработку клиентом для всех объектов в композиции.

Как его использовать в MQL5?

Теперь посмотрим, как можно использовать шаблон компоновщика в MQL5. Итак, давайте по шагам разберем код:

Создадим область Composite, в которой будем объявлять все функции, переменные и классы. Область создаем с помощью ключевого слова namespace.

namespace Composite

Создадим класс Component с открытыми и защищенными членами и доступом к родительскому элементу компонента.

class Component { public : virtual void Operation( void )= 0 ; virtual void Add(Component*)= 0 ; virtual void Remove(Component*)= 0 ; virtual Component* GetChild( int )= 0 ; Component( void ); Component( string ); protected : string name; }; Component::Component( void ) {} Component::Component( string a_name):name(a_name) {}

Далее во фрагменте я решил показать ошибку пользователя при добавлении в лист и удалении из листа или при создании класса Leaf

#define ERR_INVALID_OPERATION_EXCEPTION 1 class Leaf: public Component { public : void Operation( void ); void Add(Component*); void Remove(Component*); Component* GetChild( int ); Leaf( string ); }; void Leaf::Leaf( string a_name):Component(a_name) {} void Leaf::Operation( void ) { Print (name); } void Leaf::Add(Component*) { SetUserError (ERR_INVALID_OPERATION_EXCEPTION); } void Leaf::Remove(Component*) { SetUserError (ERR_INVALID_OPERATION_EXCEPTION); } Component* Leaf::GetChild( int ) { SetUserError (ERR_INVALID_OPERATION_EXCEPTION); return NULL ; }

Создание класса Composite в качестве участника. Работа, добавление, удаление компонентов и GetChild(int)

class Composite: public Component { public : void Operation( void ); void Add(Component*); void Remove(Component*); Component* GetChild( int ); Composite( string ); ~Composite( void ); protected : Component* nodes[]; }; Composite::Composite( string a_name):Component(a_name) {} Composite::~Composite( void ) { int total= ArraySize (nodes); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { Component* i_node=nodes[i]; if ( CheckPointer (i_node)== 1 ) { delete i_node; } } } void Composite::Operation( void ) { Print (name); int total= ArraySize (nodes); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { nodes[i].Operation(); } } void Composite::Add(Component *src) { int size= ArraySize (nodes); ArrayResize (nodes,size+ 1 ); nodes[size]=src; } void Composite::Remove(Component *src) { int find=- 1 ; int total= ArraySize (nodes); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (nodes[i]==src) { find=i; break ; } } if (find>- 1 ) { ArrayRemove (nodes,find, 1 ); } } Component* Composite::GetChild( int i) { return nodes[i]; }

Создание класса Client в качестве участника

class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ;}

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { Component* root= new Composite( "root" ); Component* branch1= new Composite( "The branch 1" ); Component* branch2= new Composite( "The branch 2" ); Component* leaf1= new Leaf( "The leaf 1" ); Component* leaf2= new Leaf( "The leaf 2" ); root.Add(branch1); root.Add(branch2); branch1.Add(leaf1); branch1.Add(leaf2); branch2.Add(leaf2); branch2.Add( new Leaf( "The leaf 3" )); Print ( "The tree" ); root.Operation(); root.Remove(branch1); Print ( "Removing one branch" ); root.Operation(); delete root; delete branch1; }





Декоратор (Decorator)

Структурный шаблон проектирования Decorator (Декоратор) позволяет формировать более крупные структуры для созданных или существующих объектов. Этот шаблон можно использовать для добавления дополнительных функций, поведения или возможностей к объекту в динамическом методе во время выполнения. Таким образом, шаблон представляет собой гибкую альтернативу созданию подклассов. Также класс этот шаблон называют Wrapper (обертка).

Что делает шаблон?

Итак, шаблон позволяет добавлять обязанности к любому отдельному объекту, не делая этого во всем классе. Для этого используется обертка вместо использования метода создания подклассов.

Ниже приведена схема структуры шаблона проектирования "Декоратор":





На схеме видно, что в данном шаблоне участвуют следующие элементы:

Component (Компонент) — определяет интерфейс объектов и то, что они имеют дополнительные роли динамическим образом.

ConcreteComponent (конкретный компонент) — определяет, какой объект может налагать на него дополнительные обязанности.

Decorator (Декоратор) — позволяет сохранить ссылку на объект компонента и определить интерфейс, соответствующий интерфейсу компонента.

ConcreteDecorator (конкретный декоратор) — отвечает за добавление обязанностей к компоненту.

Какую проблему решает шаблон?

Шаблон декоратор можно использовать, когда нам нужно:

Динамически и прозрачно добавлять дополнительные обязанности к отдельным объектам и при этом не влиять на другие объекты.

Снимать обязанности с объектов.

Когда использование метода создания подклассов нецелесообразно для расширения.

Как его использовать в MQL5?

Чтобы реализовать шаблон Декоратора в коде на MQL5 и затем использовать его для написания программ, выполним следующие шаги:

Снова начинаем создания области объявления нашего Декоратора, внутри которого будем объявлять все, что нам нужно.

namespace Decorator

Создадим класс Component с открытым членом для определения интерфейса объектов.

class Component { public : virtual void Operation( void )= 0 ; };

Создадим класс Decorator в качестве участника

class Decorator: public Component { public : Component* component; void Operation( void ); }; void Decorator::Operation( void ) { if ( CheckPointer (component)> 0 ) { component.Operation(); } }

Создадим класс ConcreteComponent в качестве участника

class ConcreteComponent: public Component { public : void Operation( void ); }; void ConcreteComponent::Operation( void ) { Print ( "The concrete operation" ); }

Создание ConcreteDecoratorA и ConcreteDecoratorB

class ConcreteDecoratorA: public Decorator { protected : string added_state; public : ConcreteDecoratorA( void ); void Operation( void ); }; ConcreteDecoratorA::ConcreteDecoratorA( void ): added_state( "The added state()" ) { } void ConcreteDecoratorA::Operation( void ) { Decorator::Operation(); Print (added_state); } class ConcreteDecoratorB: public Decorator { public : void AddedBehavior( void ); void Operation( void ); }; void ConcreteDecoratorB::AddedBehavior( void ) { Print ( "The added behavior()" ); } void ConcreteDecoratorB::Operation( void ) { Decorator::Operation(); AddedBehavior(); }

Создаем класс клиента Client

class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { Component* component= new ConcreteComponent(); Decorator* decorator_a= new ConcreteDecoratorA(); Decorator* decorator_b= new ConcreteDecoratorB(); decorator_a.component=component; decorator_b.component=decorator_a; decorator_b.Operation(); delete component; delete decorator_a; delete decorator_b; }

Ниже я собрал весь код шаблона целиком в одном блоке

namespace Decorator { class Component { public : virtual void Operation( void )= 0 ; }; class Decorator: public Component { public : Component* component; void Operation( void ); }; void Decorator::Operation( void ) { if ( CheckPointer (component)> 0 ) { component.Operation(); } } class ConcreteComponent: public Component { public : void Operation( void ); }; void ConcreteComponent::Operation( void ) { Print ( "The concrete operation" ); } class ConcreteDecoratorA: public Decorator { protected : string added_state; public : ConcreteDecoratorA( void ); void Operation( void ); }; ConcreteDecoratorA::ConcreteDecoratorA( void ): added_state( "The added state()" ) { } void ConcreteDecoratorA::Operation( void ) { Decorator::Operation(); Print (added_state); } class ConcreteDecoratorB: public Decorator { public : void AddedBehavior( void ); void Operation( void ); }; void ConcreteDecoratorB::AddedBehavior( void ) { Print ( "The added behavior()" ); } void ConcreteDecoratorB::Operation( void ) { Decorator::Operation(); AddedBehavior(); } class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run( void ) { Component* component= new ConcreteComponent(); Decorator* decorator_a= new ConcreteDecoratorA(); Decorator* decorator_b= new ConcreteDecoratorB(); decorator_a.component=component; decorator_b.component=decorator_a; decorator_b.Operation(); delete component; delete decorator_a; delete decorator_b; } }





Фасад (Facade)

Фасад — еще один структурный шаблон, который можно использовать при разработке программного обеспечения для создания других более крупных структур. Он идентифицирует интерфейс более высокого уровня, делая использование подсистем более плавным и простым.

Что делает шаблон?

использование шаблона Фасада можно рассматривать как способ скрыть сложность подсистемы от Клиента, поскольку он предоставляет унифицированный интерфейс для набора интерфейсов подсистемы. Таким образом, клиент будет взаимодействовать с этим унифицированным интерфейсом, чтобы получить то, что он запрашивает, и при этом сам этот интерфейс будет взаимодействовать с подсистемой, чтобы вернуть то, что запросил клиент.

Посмотрите на блок-схему, показывающую структуру работы паттерна проектирования Facade (Фасад):





Как видно на схеме, структура паттерна состоит из следующих элементов:

Facade (Фасад) — знает, какая подсистема может запрашивать, и делегирует запросы клиента подходящим объектам подсистемы.

Классы подсистемы — выполняют функции подсистемы, при получении запроса от Фасада обрабатывают его, не имеют ссылок на Фасад.

Какую проблему решает шаблон?

Шаблон Фасад можно использовать, когда нужно:

Упростить сложность подсистемы за счет предоставления простого интерфейса.

Отделить подсистему от клиентов и других подсистем для изменения существующих зависимостей между клиентами и реализациями классов абстракции и при это сделать подсистему независимой и переносимой.

Определить точки входа на каждый уровень подсистемы путем их иерархического представления.

Как его использовать в MQL5?

Чтобы реализовать шаблон Фасада в коде на MQL5 и затем использовать его для написания программ, выполним следующие шаги:

Создадим пространство Facade для объявления всего, что нам нужно.

namespace Facade

Declaring the SubSystemA, SubSystemB, and SubSystemC classes

class SubSystemA { public : void Operation( void ); }; void SubSystemA::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem A" ); } class SubSystemB { public : void Operation( void ); }; void SubSystemB::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem B" ); } class SubSystemC { public : void Operation( void ); }; void SubSystemC::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem C" ); }

Объявление класса фасада Facade

class Facade { public : void Operation_A_B( void ); void Operation_B_C( void ); protected : SubSystemA subsystem_a; SubSystemB subsystem_b; SubSystemC subsystem_c; }; void Facade::Operation_A_B( void ) { Print ( "The facade of the operation of A & B" ); Print ( "The request of the facade of the subsystem A operation" ); subsystem_a.Operation(); Print ( "The request of the facade of the subsystem B operation" ); subsystem_b.Operation(); } void Facade::Operation_B_C( void ) { Print ( "The facade of the operation of B & C" ); Print ( "The request of the facade of the subsystem B operation" ); subsystem_b.Operation(); Print ( "The request of the facade of the subsystem C operation" ); subsystem_c.Operation(); }

Объявление класса клиента Client

class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { Facade facade; Print ( "The request of client of the facade operation A & B" ); facade.Operation_A_B(); Print ( "The request of client of the facade operation B & C" ); facade.Operation_B_C(); }

Ниже приведен весь код в одном блоке:

namespace Facade { class SubSystemA { public : void Operation( void ); }; void SubSystemA::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem A" ); } class SubSystemB { public : void Operation( void ); }; void SubSystemB::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem B" ); } class SubSystemC { public : void Operation( void ); }; void SubSystemC::Operation( void ) { Print ( "The operation of the subsystem C" ); } class Facade { public : void Operation_A_B( void ); void Operation_B_C( void ); protected : SubSystemA subsystem_a; SubSystemB subsystem_b; SubSystemC subsystem_c; }; void Facade::Operation_A_B( void ) { Print ( "The facade of the operation of A & B" ); Print ( "The request of the facade of the subsystem A operation" ); subsystem_a.Operation(); Print ( "The request of the facade of the subsystem B operation" ); subsystem_b.Operation(); } void Facade::Operation_B_C( void ) { Print ( "The facade of the operation of B & C" ); Print ( "The request of the facade of the subsystem B operation" ); subsystem_b.Operation(); Print ( "The request of the facade of the subsystem C operation" ); subsystem_c.Operation(); } class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run( void ) { Facade facade; Print ( "The request of client of the facade operation A & B" ); facade.Operation_A_B(); Print ( "The request of client of the facade operation B & C" ); facade.Operation_B_C(); } }





Приспособленец (Flyweight)

Структурный шаблон Приспособленец (Flyweight) используется для уменьшения затрат при работе с большим количеством мелких объектов, поскольку в этом случае для его поддержки используется совместное использование.

Что делает шаблон?

Совместное использование для поддержки может быть полезно также с точки зрения памяти, и именно поэтому он в оригинале называется Flyweight ("легкий").

Структура шаблона "Приспособленец" (Flyweight) показана на схеме ниже:





Рассмотрим элементы, присутствующие на схеме выше:

Flyweight.

ConcreteFlyweight.

UnsharedConcreteFlyweight.

FlyweightFactory.

Client.

Какую проблему решает шаблон?

Этот шаблон можно использовать, когда:

В приложении используется большое количество объектов.

Нам необходимо сократить дорогостоящие затраты на хранение.

Большую часть состояния объекта можно сделать внешним.

Если мы удалим внешнее состояние, многие группы объектов могут быть заменены меньшим количеством общих объектов.

Идентичность объекта не так важна для приложения с точки зрения зависимости.

Как его использовать в MQL5?

Давайте теперь напишем MQL5-код этого шаблона:

Начинаем создания области объявления нашего шаблона Flyweight, внутри которого будем объявлять все, что нам нужно.

namespace Flyweight

Для этого используем ключевое слово interface и объявляем Flyweight

interface Flyweight;

Создадим класс Pair с защищенными и открытыми членами в качестве участника

class Pair { protected : string key; Flyweight* value ; public : Pair( void ); Pair( string ,Flyweight*); ~Pair( void ); Flyweight* Value( void ); string Key( void ); }; Pair::Pair( void ){} Pair::Pair( string a_key,Flyweight *a_value): key(a_key), value (a_value){} Pair::~Pair( void ) { delete value ; } string Pair::Key( void ) { return key; } Flyweight* Pair::Value( void ) { return value ; }

Создадим класс Reference и определим его конструктор и деструктор.

class Reference { protected : Pair* pairs[]; public : Reference( void ); ~Reference( void ); void Add( string ,Flyweight*); bool Has( string ); Flyweight* operator []( string ); protected : int Find( string ); }; Reference::Reference( void ){} Reference::~Reference( void ) { int total= ArraySize (pairs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { Pair* ipair=pairs[i]; if ( CheckPointer (ipair)) { delete ipair; } } } int Reference::Find( string key) { int total= ArraySize (pairs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { Pair* ipair=pairs[i]; if (ipair.Key()==key) { return i; } } return - 1 ; } bool Reference::Has( string key) { return (Find(key)>- 1 )? true : false ; } void Reference::Add( string key,Flyweight *value) { int size= ArraySize (pairs); ArrayResize (pairs,size+ 1 ); pairs[size]= new Pair(key,value); } Flyweight* Reference:: operator []( string key) { int find=Find(key); return (find>- 1 )?pairs[find].Value(): NULL ; }

Объявим интерфейс Flyweight для воздействия на внешнее состояние

interface Flyweight { void Operation( int extrinsic_state); };

Объявим класс ConcreteFlyweight

class ConcreteFlyweight: public Flyweight { public : void Operation( int extrinsic_state); protected : int intrinsic_state; }; void ConcreteFlyweight::Operation( int extrinsic_state) { intrinsic_state=extrinsic_state; printf ( "The intrinsic state - %d" ,intrinsic_state); }

Объявим класс UnsharedConcreteFlyweight

class UnsharedConcreteFlyweight: public Flyweight { protected : int all_state; public : void Operation( int extrinsic_state); }; void UnsharedConcreteFlyweight::Operation( int extrinsic_state) { all_state=extrinsic_state; Print ( "all state - %d" ,all_state); }

Объявим класс FlyweightFactory

class FlyweightFactory { protected : Reference pool; public : FlyweightFactory( void ); Flyweight* Flyweight( string key); }; FlyweightFactory::FlyweightFactory( void ) { pool.Add( "1" , new ConcreteFlyweight); pool.Add( "2" , new ConcreteFlyweight); pool.Add( "3" , new ConcreteFlyweight); } Flyweight* FlyweightFactory::Flyweight( string key) { if (!pool.Has(key)) { pool.Add(key, new ConcreteFlyweight()); } return pool[key]; }

Объявление класса клиента Client

class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { int extrinsic_state= 7 ; Flyweight* flyweight; FlyweightFactory factory; flyweight=factory.Flyweight( "1" ); flyweight.Operation(extrinsic_state); flyweight=factory.Flyweight( "10" ); flyweight.Operation(extrinsic_state); flyweight= new UnsharedConcreteFlyweight(); flyweight.Operation(extrinsic_state); delete flyweight; }

Ниже приведен полный код в одном блоке:

namespace Flyweight { interface Flyweight; class Pair { protected : string key; Flyweight* value; public : Pair( void ); Pair( string ,Flyweight*); ~Pair( void ); Flyweight* Value( void ); string Key( void ); }; Pair::Pair( void ){} Pair::Pair( string a_key,Flyweight *a_value): key(a_key), value(a_value){} Pair::~Pair( void ) { delete value; } string Pair::Key( void ) { return key; } Flyweight* Pair::Value( void ) { return value; } class Reference { protected : Pair* pairs[]; public : Reference( void ); ~Reference( void ); void Add( string ,Flyweight*); bool Has( string ); Flyweight* operator []( string ); protected : int Find( string ); }; Reference::Reference( void ){} Reference::~Reference( void ) { int total= ArraySize (pairs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { Pair* ipair=pairs[i]; if ( CheckPointer (ipair)) { delete ipair; } } } int Reference::Find( string key) { int total= ArraySize (pairs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { Pair* ipair=pairs[i]; if (ipair.Key()==key) { return i; } } return - 1 ; } bool Reference::Has( string key) { return (Find(key)>- 1 )? true : false ; } void Reference::Add( string key,Flyweight *value) { int size= ArraySize (pairs); ArrayResize (pairs,size+ 1 ); pairs[size]= new Pair(key,value); } Flyweight* Reference:: operator []( string key) { int find=Find(key); return (find>- 1 )?pairs[find].Value(): NULL ; } interface Flyweight { void Operation( int extrinsic_state); }; class ConcreteFlyweight: public Flyweight { public : void Operation( int extrinsic_state); protected : int intrinsic_state; }; void ConcreteFlyweight::Operation( int extrinsic_state) { intrinsic_state=extrinsic_state; Print ( "The intrinsic state - %d" ,intrinsic_state); } class UnsharedConcreteFlyweight: public Flyweight { protected : int all_state; public : void Operation( int extrinsic_state); }; void UnsharedConcreteFlyweight::Operation( int extrinsic_state) { all_state=extrinsic_state; Print ( "all state - %d" ,all_state); } class FlyweightFactory { protected : Reference pool; public : FlyweightFactory( void ); Flyweight* Flyweight( string key); }; FlyweightFactory::FlyweightFactory( void ) { pool.Add( "1" , new ConcreteFlyweight); pool.Add( "2" , new ConcreteFlyweight); pool.Add( "3" , new ConcreteFlyweight); } Flyweight* FlyweightFactory::Flyweight( string key) { if (!pool.Has(key)) { pool.Add(key, new ConcreteFlyweight()); } return pool[key]; } class Client { public : string Output(); void Run(); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run( void ) { int extrinsic_state= 7 ; Flyweight* flyweight; FlyweightFactory factory; flyweight=factory.Flyweight( "1" ); flyweight.Operation(extrinsic_state); flyweight=factory.Flyweight( "10" ); flyweight.Operation(extrinsic_state); flyweight= new UnsharedConcreteFlyweight(); flyweight.Operation(extrinsic_state); delete flyweight; } }





Заместитель (Proxy)

Мы подошли к последнему паттерну из типов структурных шаблонов проектирования Proxy (заместитель). Этот шаблон имеет много типов с точки зрения репрезентативности. В целом, можно сказать, что Proxy можно использовать для представления альтернативы или заместителя для другого объекта для полного контроля с точки зрения доступа к этому объекту. Также класс этот шаблон называют Surrogate.

Что делает шаблон?

Этот шаблон предоставляет суррогат для управления доступом к объекту.

Ниже приведена схема структуры шаблона проектирования "Заместитель/Proxy":





Рассмотрим элементы, присутствующие на схеме выше:

Proxy.

Subject.

Real subject.

Какую проблему решает шаблон?

Шаблон Proxy подходит для использования в следующих ситуациях:

Если нужен локальный представитель объекта в другом адресном пространстве, можно использовать удаленный прокси (Proxy), который его предоставляет.

Если нужен очень требовательный и дорогой объект, можно использовать виртуальный прокси, который создает эти объекты.

Если нужно контролировать доступ к основному или исходному объекту, можно использовать защитный прокси.

Если нужна замена простого указателя, можно использовать интеллектуальную ссылку.

Как его использовать в MQL5?

Чтобы реализовать шаблон Proxy в коде на MQL5 и затем использовать его для написания программ, выполним следующие шаги:

Объявим пространство Proxy для объявления в нем всего, что нам нужно, с точки зрения переменных, функций, классов и т. д.

namespace Proxy

Объявляем класс субъекта в качестве участника

class Subject { public : virtual void Request( void )= 0 ; };

Создание класса RealSubject

class RealSubject: public Subject { public : void Request( void ); }; void RealSubject::Request( void ) { Print ( "The real subject" ); }

Создание класса Proxy в качестве участника

class Proxy: public Subject { protected : RealSubject* real_subject; public : ~Proxy( void ); void Request( void ); }; Proxy::~Proxy( void ) { delete real_subject; } void Proxy::Request( void ) { if (! CheckPointer (real_subject)) { real_subject= new RealSubject; } real_subject.Request(); }

Объявление класса клиента Client

class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; }

Запуск клиента

void Client::Run( void ) { Subject* subject= new Proxy; subject.Request(); delete subject; }

Ниже приведен полный код в одном блоке:

namespace Proxy { class Subject { public : virtual void Request( void )= 0 ; }; class RealSubject: public Subject { public : void Request( void ); }; void RealSubject::Request( void ) { Print ( "The real subject" ); } class Proxy: public Subject { protected : RealSubject* real_subject; public : ~Proxy( void ); void Request( void ); }; Proxy::~Proxy( void ) { delete real_subject; } void Proxy::Request( void ) { if (! CheckPointer (real_subject)) { real_subject= new RealSubject; } real_subject.Request(); } class Client { public : string Output( void ); void Run( void ); }; string Client::Output( void ) { return __FUNCTION__ ; } void Client::Run( void ) { Subject* subject= new Proxy; subject.Request(); delete subject; } }





Заключение

Итак, в этой статье мы представили простое введение и информацию по теме шаблонов структурного проектирования. В данной статье мы определили типы структурных шаблонов и научились писать чистый код, который можно многократно использовать, расширять и тестировать. Для каждого шаблона мы поняли основные моменты: суть шаблона, назначение, структура и какие проблемы проектирования он решает.

Мы рассмотрели следующие шаблоны структурного проектирования:

Адаптер (Adapter)

Мост (Bridge)

Компоновщик (Composite)

Декоратор (Decorator)

Фасад (Facade)

Приспособленец (Flyweight)

Заместитель (Proxy)

Как уже говорилось ранее в первой части, разработчикам будет полезно познакомиться с дизайн-паттернами, поскольку они позволяют сэкономить много времени и избавляют от необходимости изобретать велосипед. Для этого они используют заранее определенные, проверенные и практические решений для конкретных проблем. При достаточном знании объектно-ориентированного программирования можно эффективно начать работать с шаблонами проектирования.

Чтобы узнать еще больше по теме паттернов, рекомендую прочитать следующие материалы:

Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software by Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides

Design Patterns for Dummies by Steve Holzner

Head First Design Patterns by Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, and Kathy Sierra

Надеюсь, статья оказалась для вас полезной и вы нашли в ней для себя что-то новое в сфере написания программ. Возможно, эти знания помогут вам создавать более эффективные программы на MQL5. Если статья вам понравилась, почитайте и другие материалы. По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с другими моими статьями. В частности, вы можете найти серию статей о создании торговых систем на основе самых популярных технических индикаторов, таких как RSI, MACD, Bollinger Bands, Moving averages, Stochastics и другие. Надеюсь, для кого-нибудь они окажутся полезными и помогут поднять разработку программного обеспечения и торговлю на новый уровень.