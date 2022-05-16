MetaTrader 5 / Трейдинг
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Разработка торговой системы на основе индикатора RSI

Разработка торговой системы на основе индикатора RSI

MetaTrader 5Трейдинг |
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Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud

Введение


Думаю, все, кто как-то связан с миром трейдинга, хоть раз да слышали фразу "Тренд — твой друг" (Trend is your friend). Она означает, что нужно торговать по тренду и не нужно торговать против тренда. Все же иногда можно торговать против тренда, например, во время коррекций. Если не знаете, что такое коррекции, не переживайте — мы поговорим о них и о тренде в следующих строках. Но нужно понимать, что даже если торговать против тренда, необходимо соблюдать осторожность и строго управлять рисками, поскольку такие сделки будут более рискованными.

Здесь мы поговорим о трендах, которые могут существовать на рынках. Мы уже говорили о них в разных статьях, и вот почему я так часто об этом говорю:

  • Важно определить движение рынка, так как в соответствии с ним мы будем принимать наши решения.
  • Повторение помогает углубить понимание и разобраться в разных сторонах вопроса, особенно если рассматривать его в разных контекстах.
  • Возможно, вы впервые читаете мою статью. Поэтому я хотел бы дать полное представление о предмете этой конкретной статьи.

Необходимо определить направление рынка (направление тренда). Прежде чем научиться это делать, надо разобраться, что это означает.

Если посмотреть на рынок, можно увидеть, что на рынке может быть три различных направления в зависимости от ценового действия: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Каждый вид рыночного тренда характеризуется контролирующей деятельностью определенных участников рынка.

  • Восходящий тренд:

Во время такого тренда большую часть времени рынок контролируют покупатели, что и приводит к росту цен. На таком рынке цена движется вверх, образуя более высокие минимумы и более высокие максимумы.

Восходящий тренд

  • Нисходящий тренд:

Во время такого тренда большую часть времени рынок контролируют продавцы, что и приводит к снижению цен. На таком рынке цена движется вниз, образуя более низкие минимумы и более низкие максимумы.

Нисходящий тренд

  • Боковое движение:

Боковое движение обозначает баланс между покупателями и продавцами, никто из них явно не превалирует. Это любое движение, которое нельзя отнести ни к восходящему, ни к нисходящему тренду. Ниже приведены некоторые примеры таких боковых движений.

Боковое движение 1

Боковое движение 2

Боковое движение 3

Боковое движение 4

После определения тренда, нужно узнать сильный это тренд или слабый. Определить это можно с помощью импульса (моментума). Импульс — это концепция для измерения скорости движения рынка или тренда. Эта концепция импульса очень важна в торговле и анализе движения рынка. Есть много инструментов, основанных на этой концепции. В этой статье мы рассмотрим один из них — популярный и часто используемый индикатор Индекса относительной силы RSI. Научимся легко и эффективно использовать этот полезный инструмент, а также создадим торговую систему на основе стратегий RSI. Темы, которые мы рассмотрим в этой статье:

В этих разделах мы многое узнаем об этом полезном инструменте. Рассмотрим RSI и способы его расчета. Также познакомимся с идеями относительно концепции индикатора. Все это будет в разделе "Определение RSI". Затем рассмотрим стратегии по индикатору RSI, которые могут быть полезны в торговле. В части "Схема системы по стратегии RSI" мы изучим схемы стратегий RSI, чтобы подготовиться к дальнейшему написанию кода. Такая схема позволит визуально определить, что же должна делать программа. Наконец, мы увидим, как написать программу на основе RSI, которая поможет сделать торговле проще и эффективнее.

В этой и во всех других статьях мы используем торговую платформу MetaTrader 5 и встроенный в MetaTrader 5 редактор языка MetaQuotes Language Editor — весь программный код будет написан с использованием этого редактора.

Платформу MetaTrader 5 можно скачать по этой ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download

Дополнительную информацию можно найти в ранее опубликованной статье в этой серии: "Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли"

Примечание. Все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Теперь давайте приступим к изучению этой темы, еще одного блока знаний, который поможет нам стать лучше.


Определение RSI


RSI — индекс относительной силы — это индикатор, созданный Уэллсом Уайлдером. Основная цель индикатора — измерить текущую силу торгового инструмента в сравнении с его историей. Для этого индикатор сравнивает изменения цены в дни роста и дни падения.

Индикатор RSI — это импульс, он показывает скорость восходящего или нисходящего движения рынка. Это осциллятором, который ограничивается уровнями — его значения колеблются между уровнями 0 и 100. Это опережающий индикатор, поскольку он может опережать цены и показывать потенциальное движение до того, как оно происходит. RSI был разработан как решение двух основных проблем индикаторов импульса: способность поглощать внезапные или беспорядочные движения и возможность ограничить значения диапазоном от 0 до 100.

RSI показывает:

  • Потенциальные движения, которые нельзя увидеть, анализируя только график.
  • Четкие уровни поддержки и сопротивления.
  • Сигналы расхождения, которые могут указывать на развороты — это расхождения между значением RSI и ценой.
  • Колебания выше уровня 70 и ниже уровня 30, что может предупреждать о возможных разворотах.

Расчет и построение индикатора RSI состоит из следующих шагов:

  1. Находим положительные или восходящие движения из 14 закрытий
  2. Находим отрицательные или нисходящие движения из 14 закрытий
  3. Среднее (AVG) от 14 положительных движений = Сумма положительных движений / 14
  4. AVG от 14 отрицательных движений = Сумма отрицательных движений / 14
  5. RS = AVG от 14 положительных движений / Среднее от 14 отрицательных движений
  6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Рассмотрим пример расчета, чтобы лучше понять.

  • Предположим, у нас есть такие закрытия за 14 дней:

День Цена
1 100
2 105
3 120
4 110
5 100
6 115
7 120
8 130
9 125
10 135
11 140
12 130
13 140
14  145


Для таких данных расчет RSI будет следующим:

Сначала рассчитываем положительное движение и отрицательное движение, вычитая каждый день из предыдущего:

День Цена  Положительные значения Отрицательные движения 
1 100  0  0
2 105  5  0
3 120  15  0
4 110  0  10
5 100  0  10
6 115  15  0
7 120  5  0
8 130  10  0
9 125  0  5
10 135  10  0
11 140  5  0
12 130  0  10
13 140  10  0
14  145  5  0
    Затем рассчитываем сумму положительных и отрицательных движений за 14 дней:
        • Сумма положительных движений = 80
          • Сумма отрицательных движений = 35

            • Затем рассчитываем среднее значение за 14 дней для положительных и отрицательных движений:

                • AVG от 14 положительных движений = Сумма положительных движений / 14
                  • AVG от 14 положительных движений = 80 / 14 = 5.7
                      • AVG от 14 отрицательных движений = Сумма отрицательных движений / 14
                        • AVG от 14 отрицательных движений = 35 / 14 = 2.5

                          • Затем считаем RS (относительную силу):
                            • RS = AVG от 14 положительных движений / AVG от 14 отрицательных движений
                            • RS = 5.7 / 2.5 = 2.29

                          • Далее считаем сам RSI:
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

                          В итоге имеем:

                          8 - Пример расчета индикатора RSI

                          Это были шаги для расчета первого значения RSI. Ниже показано, как рассчитывается индикатор после первого расчета:

                          • Расчет следующего среднего движения:
                            • Следующее среднее положительное движение = [{(Предыдущее среднее положительное движение * 13) + Сегодняшнее положительное движение (если есть)}/14]

                            • Следующее среднее отрицательное движение = [{(Предыдущее среднее отрицательное движение * 13) + сегодняшнее отрицательное движение (если существует)}/14]
                          • Находим относительную силу RS:
                            • RS = Следующее среднее положительное движение / Следующее среднее отрицательное движение
                          • Находим RSI:
                            • RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

                          Это были шаги расчета индикатора RSI. Однако нам не нужно проводить все эти расчеты вручную — здесь эта информация приведена только для того, чтобы лучше понять суть RSI. Эта информация может дать более эффективное представление о том, как использовать индикатор для достижения лучших результатов в торговле. В платформе MetaTrader уже есть готовый к использованию встроенный индикатор RSI, поэтому не нужно его вычислять. Встроенный индикатор можно сразу запустить на графике и начать использовать. Ниже показано, как это сделать.

                          Выполните несколько шагов в торговом терминале MetaTrader 5:

                          9- Запуск RSI



                          10- Запуск RSI 1

                          Как только вы выберете Индекс относительной силы (RSI) из списка осцилляторов, появится следующее окно параметров индикатора:

                          11- Запуск RSI 2

                          1. Период RSI
                          2. Тип цены, на основе которой будет рассчитываться индикатор
                          3. Цвет линии RSI
                          4. Стиль линии RSI
                          5. Толщина линии RSI


                          Выбираем предпочтительные параметры и нажимаем OK. Индикатор RSI отобразится на графике:

                          12- Запуск RSI 3

                          Индикатор RSI отображается в отдельном окне под основным графиком. В этом окне показаны четыре ценовых уровня, которые обозначают следующее:

                          • Уровень 0 — минимальное значения диапазона показателей индикатора.
                          • Уровень 100 — максимальное значения диапазона показателей индикатора.
                          • Уровень 30 — зона перепроданности.
                          • Уровень 70 — зона перекупленности.

                          Есть еще один уровень, который по умолчанию не отображается — уровень середины диапазона, равен 50.

                           

                          Стратегия RSI

                          В этой части посмотрим, как использовать индикатор RSI — индекс относительной силы. Для этого воспользуемся простой стратегией, которая будет отличаться в зависимости от направления рынка.

                          Увидим, как можно использовать RSI во время восходящего, нисходящего и бокового тренда. Конкретное использование напрямую связано с зоной перекупленности, средним диапазоном и зоной перепроданности. Сначала нужно понять, как ведет себя RSI во время разных типов тренда на рынке, поскольку очевидно, что поведение его отличается в зависимости от движения рынка. После этого можно определить простые стратегии для каждого из трендов. Главная цель — научиться использовать такую стратегию и находить новые идеи, которые могут быть полезны для торговли. В этой части мы увидим, как RSI реагирует на каждый тренд или тип движения. Однако обратите внимание, что стратегии представлены только в целях обучения, чтобы показать, как можно применять RSI для анализа рыночных данных. Обязательно всегда тестируйте каждую стратегию перед использованием в своей торговле — некоторые стратегии могут не подходить для вашего стиля торговли, особенно когда речь идет об образовательных стратегиях.

                            При растущем тренде

                              На таком рынке большую часть времени значения RSI движутся между серединой диапазона и уровнем 70 (уровень перекупленности).


                              RSI на восходящем тренде


                              Торговая стратегия при растущем тренде:

                                • Значение RSI < 50 = Покупка
                                  • Значение RSI > 70 = тейк-профит

                                      При нисходящем тренде

                                        На таком рынке большую часть времени значения RSI движутся между серединой диапазона и уровнем 30 (уровень перепроданности).

                                        RSI на падающем тренде


                                        Торговая стратегия будет такой:

                                          • Значение RSI > 50 = короткая сделка
                                          • Значение RSI < 30 = тейк-профит

                                        • Во время бокового движения:

                                        RSI большую часть времени движется между уровнями 30 и 70.

                                        RSI на боковом тренде


                                        Торговая стратегия будет такой:

                                          • Значение RSI < 30 = покупка
                                          • Значение RSI > 50 = тейк-профит
                                          • Значение RSI > 70 = короткая сделка
                                          • Значение RSI < 50 = тейк-профит

                                         

                                        Схема системы по стратегии RSI

                                        В этой части мы рассмотрим, какие инструкции будем давать компьютеру при торговле по стратегии на основе RSI.

                                        Мы уже рассмотрели 4 стратегии, которые можем реализовать в виде торговых систем: покупка при растущем тренде, короткая продажа при падающем, длинная и короткая сделка при боковом. Подробные схемы для каждой стратегии показаны ниже.

                                        • Стратегия RSI для восходящего тренда

                                        Схема стратегии восходящего тренда

                                        • Стратегия RSI для нисходящего тренда

                                        Схема стратегии нисходящего тренда

                                        • Стратегия RSI для бокового тренда

                                        Схема стратегии для бокового тренда

                                        Думаю, тут все понятно. Теперь, когда мы подготовили схемы для каждой стратегии, которую хотим реализовать в торговой системе, можно переходить к написанию программы. Перейдем к следующей части этой статьи и напишем код торговой системы.


                                        Торговая система по RSI

                                        Теперь посмотрим, как написать код торговой системы на основе рассмотренных выше торговых стратегий RSI. Для начала открываем торговый терминал MetaTrader 5, затем IDE (MetaQuotes Language Editor) для написания кодов, нажав F4 или любым другим способом:


                                        Запуск Metaeditor 1

                                        Or you can click on the IDE button on the MetaTrader 5 toolbar:


                                        MetaEditor способ 2

                                        The following window will appear in the newly opened MetaEditor IDE:

                                        Окно редактора MetaEditor

                                        Create a new file, in which you will write the code of the trading system:

                                        Окно редактора MetaEditor


                                        MetaEditor - новый файл

                                        Выберите первый вариант, чтобы создать новый файл советника. Дополнительную информацию можно найти в ранее опубликованной статье в этой серии: "Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли"

                                        Ниже представлен код простого советника на основе RSI, который выводит значения RSI в виде комментариев на графике:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Simple RSI System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Тиковая функция эксперта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Создаем массив цен
   double RSIArray[];
   
   //Идентификация свойств RSI
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Сортировка массива цен
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Идентификация советника
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Расчет советника
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //комментарий со значением RSI на графике
   Comment("RSI Value is ",RSIValue);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Теперь запустим созданную программу:

                                        Навигатор - Простой RSI


                                        Запускаем двойным кликом на файле и перетаскиваем на график, после чего появится следующее окно:

                                        Окно SRSI 1

                                        Нажимаем Ok, и программа запустится на графике:

                                        SRSI 1 в работе

                                        Простая стратегия RSI


                                        • Стратегия RSI для восходящего тренда
                                        Напомним, что план этой стратегии был таким:

                                        Схема стратегии восходящего тренда

                                        Вот как выглядит код:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                       RSI - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Тиковая функция эксперта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Создаем массив цен
   double RSIArray[];
   
   //Идентификация свойств RSI
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Сортировка массива цен
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Идентификация советника
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Расчет советника
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Генерация сигнала на основе значения RSI
   if(RSIValue<50) 
   Comment ("Uptrend - BUY");
   
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Uptrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                                        Навигатор - RSI - восходящий тренд


                                        Окно восходящей стратегии


                                        Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                                        Стратегия RSI Uptrend на графике

                                        Генерирует такие сигналы:

                                        • Сигнал на покупку:

                                        Стратегия RSI Uptrend - Buy

                                        • Сигнал тейк-профита:

                                        Стратегия RSI Uptrend - TP

                                        • Стратегия RSI для нисходящего тренда
                                        Напомним, что план этой стратегии был таким:

                                        Схема стратегии нисходящего тренда

                                        Код:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                     RSI - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Тиковая функция эксперта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Создаем массив цен
   double RSIArray[];
   
   //Идентификация свойств RSI
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Сортировка массива цен
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Идентификация советника
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Расчет советника
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Генерация сигнала на основе значения RSI
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Downtrend - SHORT");
   
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Downtrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                                        Навигатор - RSI - нисходящий тренд


                                        Окно нисходящей стратегии

                                        Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                                        Стратегия RSI Downtrend на графике

                                        Работающая программа будет генерировать сигналы:

                                        • Короткий сигнал:

                                        Стратегия RSI Downtrend - Short

                                        • Сигнал тейк-профита:

                                        Стратегия RSI Downtrend - TP

                                        • Стратегия RSI для бокового тренда
                                        Напомним, что план этой стратегии был таким:


                                        Схема стратегии для бокового тренда

                                        А ниже код этой стратегии. Я разделю стратегию на два отдельных кода для лучшего понимания: одна программа будет для сигнала на покупку и тейк-профит, а другая — для сигнала на продажу и тейк-профит, и обе они будут работать во время бокового движения:

                                        • Сигнал на покупку
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                RSI - Sideways Strategy - Buy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Тиковая функция эксперта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Создаем массив цен
   double RSIArray[];
   
   //Идентификация свойств RSI
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Сортировка массива цен
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);   
   
   //Идентификация советника
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Расчет советника
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Генерация сигнала на основе значения RSI
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Sideways - BUY");
   
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                                        Навигатор - RSI - боковой тренд - покупка


                                        Стратегия RSI Sideways - Buy

                                        Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                                        Стратегия RSI Sideways - Buy на графике

                                        Работающая программа будет генерировать сигналы как показано ниже:

                                        • Сигнал на покупку:

                                        Боковая стратегия - покупка

                                        • Сигнал тейк-профита:

                                        Боковая стратегия - TP для сделки на покупку

                                        • Короткий сигнал
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                              RSI - Sideways Strategy - Short.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Тиковая функция эксперта                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Создаем массив цен
   double RSIArray[];
   
   //Идентификация свойств RSI
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);

   //Сортировка массива цен
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Идентификация советника
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Расчет советника
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Генерация сигнала на основе значения RSI
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Sideways - SHORT");
   
   if(RSIValue<50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                                        Навигатор - RSI - боковой тренд - продажа


                                        Стратегия RSI Sideways - окно продажи

                                        Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                                        Стратегия RSI Sideways - Short на графике

                                        Работающая программа будет генерировать сигналы:

                                        • Короткий сигнал:

                                        Стратегия RSI Sideways - короткая сделка


                                        • Сигнал тейк-профита:

                                        Боковая стратегия - TP коротких позиций

                                        Пожалуй, это все о том, как создавать и использовать простые стратегии на основе индекса относительной силы RSI, одного из самых популярных индикаторов в трейдинге. Мы узнали, как использовать этот индикатор для различных рыночных трендов.

                                        Еще раз подчеркну, что статья предназначена только для образовательных целей — она рассказывает об очередном полезном инструменте технического анализа. Если же вы собираетесь использовать что-либо из этой статьи для собственной торговли, обязательно протестируйте перед использованием: то, что может быть полезно для кого-то, может оказаться бесполезным для вас, вашей торговой стратегии или плана.

                                        Заключение

                                        В этой статье я попытался рассказать об одном из самых мощных инструментов в торговле и техническом анализе — RSI. Мы узнали, что он связан с концепцией импульса, которая является одной из самых важных концепций в рыночных движениях и трейдинге. Я попытался объяснить построение RSI и детали расчета только для того, чтобы стало понятнее как можно использовать этот индикатор.

                                        Кроме того, статья содержит простую стратегией, которую можно использовать в торговле, а также ее варианты для различных рыночных движений и тенденций. Итак, теперь вы знаете, как использовать его во время восходящего, нисходящего и бокового тренда. Есть много разных стратегий, которые можно эффективно использовать и которые могут оказаться полезными в торговле. Поэтому рекомендую продолжать читать об RSI и других индикаторах.

                                        Мы также научились писать код торговой системы на основе этих стратегий. MQL5 и программирование в целом помогают эффективно, точно и легко использовать различные полезные торговые и аналитические инструменты, делая нашу жизнь проще. 

                                        Рекомендую читателям самим пробовать написать код и применять на практике то, что узнали из этой статьи. Такая практика может улучшить понимание и осознание того, что вы узнали, и может дать хорошую базу для новых идей. Надеюсь, статья будет для вас полезной и поможет вам в достижении торговых целей.



                                      Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
                                      Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/10528

                                      Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

                                      Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

                                      Mohamed Abdelmaaboud
                                      Mohamed Abdelmaaboud
                                    • https://mhassanhub.com
                                      • ✅ I am Mohamed Hassan Abdel Maaboud, a financial market analyst and systematic investment and trading strategist with experience in the financial markets field since 2012.
                                      ✅ Certified Financial Technician® (CFTe®) holder from IFTA (International Federation of Technical Analysts).
                                      ✅ Certified ESTA Technical Analyst (CETA ) holder from ESTA (The Egyptian Society of Technical Analysts).
                                      👉 Check out the website through the link: https://mhassanhub.com/
                                      ✅ I am passionate about what I do and interested in adding more value using my experience in the field.
                                      ✅ I am the author of many articles here on the MQL5 website about algorithmic trading and how to create a trading system based on the most popular technical indicators.
                                      You can find them through the following link:

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                                      Aliaksandr Hryshyn
                                      Aliaksandr Hryshyn | 21 мая 2022 в 07:38
                                      Evgeny Zhivoglyadov #:

                                      Поддерживаю. Бессмысленная трата денег администрацией MQL5. Кто вообще эти статьи читает?

                                      Если интересно, то можно в профиле автора ещё с десяток таких статей почитать :)
                                      John Winsome Munar
                                      John Winsome Munar | 21 мая 2022 в 16:46
                                      Очень информативно, спасибо, что поделились.
                                      Mohamed Abdelmaaboud
                                      Mohamed Abdelmaaboud | 21 мая 2022 в 23:45
                                      John Winsome Munar #:
                                      Очень информативно, спасибо, что поделились.
                                      Спасибо за ваш комментарий.
                                      Rafael Vieira
                                      Rafael Vieira | 5 июл. 2022 в 16:37
                                      Вау, отличная статья. Очень полезно
                                      [Удален] | 20 дек. 2023 в 12:12
                                      Комментарии, не относящиеся к данной теме, были перемещены в раздел"Оффтопик".
                                      Нейросети — это просто (Часть 14): Кластеризация данных Нейросети — это просто (Часть 14): Кластеризация данных
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