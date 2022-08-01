Apprenez à concevoir un système de trading utilisant le RSI

Introduction



Je pense que beaucoup d’entre vous ont déjà entendu la phrase "La tendance est votre amie". Cela signifie que vous devez trader dans le sens de la tendance et ne pas aller contre elle. Il arrive parfois de faire des opérations contre la tendance pendant les corrections. Si vous ne savez pas ce que sont les corrections, ne vous inquiétez pas - je les expliquerai ainsi que les tendances dans les prochaines lignes. Ce qui est important à savoir, c'est que même si nous effectuons des transactions contre la tendance, nous devons faire attention et gérer le risque de manière stricte, car ce type de trading est plus risqué.



Nous allons parler ici des tendances qui existent sur les marchés. Je les ai déjà mentionnés dans différents articles. Voici pourquoi je le répète si souvent :

Il est important d'identifier le mouvement du marché car c'est en fonction de ce mouvement que nous prendrons nos décisions.

La répétition permet d'approfondir la compréhension. Elle permet aussi de donner des idées différentes, notamment si un élément est mentionné dans différents contextes et de différentes manières.

C'est peut-être la première fois que vous lisez mon article. Je voudrais donc vous donner une vue complète de cet article.

Il est nécessaire d'identifier la direction, ou la tendance, du marché. Avant d'apprendre à le faire, nous devons comprendre clairement leur signification.

Si vous observez le marché, vous verrez qu'il peut y avoir trois directions différentes, selon l'action ou les mouvements de prix : Tendance à la hausse, tendance à la baisse et pas de ou tendance latérale. Chacune de ces tendances est contrôlée par différents acteurs du marché.

Tendance haussière :

Au cours d’une tendance haussière, les acheteurs contrôlent le marché la plupart du temps. C'est ce qui fait la hausse des prix. Les prix montent donc en faisant des creux plus élevés et des sommets plus élevés.

Tendance baissière :

Pendant une tendance baissière, les vendeurs contrôlent le marché la plupart du temps. Cela fait chuter les prix. Les prix baissent donc en atteignant des sommets et des creux plus bas.

Mouvement latéral :

Au cours d'un mouvement latéral, il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, sans qu'il y ait un contrôle total de l'une des parties. Il s'agit de tout mouvement, exception faite de la tendance à la hausse et de la tendance à la baisse. Voici quelques représentations de ces mouvements latéraux

Après avoir identifié le type de la tendance, nous devons en savoir plus sur la tendance elle-même : est-elle forte ou faible ? Ceci peut être déterminé par le concept de Momentum. Le Momentum est un concept permettant de mesurer la vélocité de la direction, ou de la tendance, du marché. Ce concept de Momentum est très important dans le trading et dans les mouvements du marché. Il existe de nombreux outils basés sur ce concept. Dans cet article, nous allons examiner l'un d'entre eux, qui est également l'un des indicateurs les plus couramment utilisés : le RSI (Relative Strength Index). Nous allons voir comment utiliser cet outil de manière simple et efficace en créant un système de trading pour certaines des stratégies basées sur le RSI. Dans cet article, nous aborderons les points suivants :

Nous allons donc apprendre beaucoup de choses sur cet outil. Nous allons voir à quoi sert le RSI et comment il est calculé. Certaines idées autour du concept de cet indicateur seront abordées dans la partie sur la définition du RSI. Nous examinerons ensuite quelques stratégies basées sur le RSI, qui peuvent être utiles pour le trading. Dans la partie Plan d’action RSI, nous discuterons des plans des stratégies basées sur le RSI. Elles sont mentionnées afin d'être prêts du point de vue de la programmation et pour permettre d'identifier ce que le programme devra faire. Nous verrons enfin comment écrire un programme basé sur le RSI. Celui-ci nous aidera à trader facilement et efficacement, et à améliorer nos décisions de trading.

Dans cet article, comme dans tous les autres, nous utilisons la plateforme de trading MetaTrader 5 et le MetaQuotes Language Editor MetaEditor, intégré dans MetaTrader 5 - tous les codes du programme seront écrits avec cet éditeur.

Vous pouvez télécharger MetaTrader 5 à partir du lien suivant :https://www.metatrader5.com/fr/download.

Pour plus d'informations sur la manière de procéder, vous pouvez consulter mon article précédent : Apprenez Pourquoi et Comment Concevoir Votre Système de Trading Algorithmique

Avis de Non-Responsabilité : Cet article est uniquement publié dans un but éducatif. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base de cet article, car son contenu ne garantit aucun type de résultat.

Le RSI - Relative Strength Index (Indice de Force Relative) - est un indicateur créé par Welles Wilder. Son objectif est de mesurer la force actuelle d'un instrument par rapport à son historique. Pour cela, l'indicateur compare les variations de prix des jours de hausse aux jours de baisse.

L'indicateur RSI est un Momentum : il montre la vitesse du mouvement du marché, à la hausse ou à la baisse. C’est aussi un oscillateur car il est borné et oscille entre les niveaux 0 et 100. C’est enfin également un indicateur avancé car il peut guider les prix et montrer un mouvement potentiel avant qu'il ne se produise. Le RSI est conçu de manière à surmonter deux problèmes des indicateurs de Momentum: la capacité à absorber des mouvements soudains ou erratiques et la capacité à être borné puisqu'il se situe entre 0 et 100.

Le RSI est utile car il montre :

Des mouvements potentiels qui ne sont pas visibles sur le graphique des prix.

Des niveaux de support et de résistance clairs.

Des signaux de divergence avec les prix, qui peuvent être une indication de retournement.

Des échecs d’oscillations au-dessus du niveau 70 et en dessous du niveau 30, qui peuvent être de potentiels renversements.

Le calcul et la construction du RSI s'effectuent de la façon suivante :

Récupération des clôtures à la hausse des 14 dernières barres Récupération des clôtures à la baisse des 14 dernières barres MOYENNE des 14 mouvements positifs = Somme des mouvements positifs / 14 MOYENNE des 14 mouvements négatifs = Somme des mouvements négatifs / 14 RS = MOYENNE des 14 mouvements positifs / MOYENNE des 14 mouvements négatifs RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Illustrons ces calculs avec un exemple.

Supposons que nous ayons 14 barres comme suit :

Nous allons tout d'abord déterminer les mouvements positifs et les mouvements négatifs en soustrayant chaque jour du précédent :

Jour Prix Mouvement positif Mouvement négatif 1 100 0 0 2 105 5 0 3 120 15 0 4 110 0 10 5 100 0 10 6 115 15 0 7 120 5 0 8 130 10 0 9 125 0 5 10 135 10 0 11 140 5 0 12 130 0 10 13 140 10 0 14 145 5 0

Somme des mouvements positifs = 80

Somme des mouvements négatifs = 35

MOYENNE des 14 mouvements positifs = 80 / 14 = 5,7

MOYENNE des 14 mouvements négatifs = 35 / 14 = 2,5

Nous calculons ensuite le RS :

RS = 5,7 / 2,5 = 2,29

Nous pouvons finalement calculer le RSI :

RSI = 100 - [100 / (1 + 2,29)] = 69,57

Les résultats sont donc les suivants : Les étapes précédentes permettent de calculer la première valeur du RSI. Les étapes suivantes calculent le RSI après sa première valeur calculée : Récupération du mouvement suivant de la MOYENNE :

Prochaine MOYENNE des mouvements positifs = [{(MOYENNE précédente des mouvements positifs * 13) + mouvements positifs d'aujourd'hui (s'il y en a )}/14].

Prochaine MOYENNE des mouvements négatifs = [{(MOYENNE précédente des mouvements négatifs * 13) + mouvements négatifs d'aujourd'hui (s'il y en a)}/14].

Calcul du RS :

RS = Prochaine MOYENNE des mouvements positifs / Prochain MOYENNE des mouvements négatifs

Calcul du RSI :

RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

L'indicateur RSI est calculé en utilisant les étapes ci-dessus. Vous n’aurez bien sûr pas à le calculer manuellement. Les détails du calcul sont fournis ici uniquement pour vous aider à comprendre la construction du RSI. Cela permet de donner des indications plus efficaces sur la façon de l'utiliser pour obtenir de meilleurs résultats de trading. La plateforme MetaTrader 5 fournit un indicateur RSI intégré et prêt à l'emploi, vous n'avez donc pas besoin de le calculer. Vous pouvez l’utiliser immédiatement en exécutant l'indicateur sur le graphique. L'image ci-dessous montre comment procéder. Suivez les étapes suivantes dans le terminal de trading MetaTrader 5 :







Une fois que vous avez choisi le Relative Strength Index (RSI) dans la liste des oscillateurs, la fenêtre suivante apparaît avec ses paramètres : La période du RSI



Le type de prix sur lequel l'indicateur sera calculé.



La couleur de la ligne du RSI

Le style de la ligne du RSI

L'épaisseur de la ligne du RSI



Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquez sur OK. L'indicateur RSI est affiché sur le graphique comme suit :

L'indicateur RSI est affiché dans une fenêtre séparée, sous le graphique principal. La fenêtre a quatre niveaux de prix, désignant les éléments suivants : Niveau 0 : la valeur la plus basse possible de l'indicateur.



Niveau 100 : la valeur la plus élevée possible de l'indicateur.



Niveau 30 : zone de sur-vente.



Niveau 70 : zone de sur-achat.

Il existe également un autre niveau, qui n'est pas affiché par défaut : il s'agit du niveau situé au milieu de la fourchette, 50. Stratégie RSI Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser l'indicateur RSI - Relative Strength Index. Pour cela, nous utiliserons une stratégie simple en fonction de la direction du marché. Nous verrons comment le RSI peut être utilisé pendant une tendance haussière, une tendance baissière ou un mouvement latéral. L'utilisation spécifique est directement liée à la zone de sur-achat, à la zone intermédiaire et à la zone de sur-vente. Nous devons tout d'abord comprendre comment le RSI évolue au cours des différentes tendances ou des mouvements, car il est évident que la valeur du RSI change avec chaque tendance ou mouvement. Nous utiliserons ensuite une stratégie simple qui peut être utilisée pendant chacune des tendances. L’objectif principal est d'apprendre à l'utiliser et de donner de nouvelles perspectives. Cela nous ouvrira les yeux à de nouvelles idées qui peuvent être utiles pour notre trading. Dans cette partie, nous allons voir comment le RSI réagit pour chaque type de tendance ou de mouvement. Attention,veuillez noter que les stratégies sont fournies à titre d'information uniquement, pour montrer comment le RSI peut être appliqué pour analyser les données du marché. Vous devez toujours tester chaque stratégie que vous souhaitez utiliser dans votre trading. Certaines stratégies peuvent ne pas convenir à votre style de trading, surtout lorsqu'il s'agit de stratégies éducatives. Pendant une tendance haussière : Dans ce cas, les valeurs du RSI se situent la plupart du temps entre le milieu de la fourchette et le niveau 70 (niveau de sur-achat).





La stratégie de trading pour une tendance haussière est la suivante : Valeur RSI < 50 = Achat



Valeur RSI > 70 = Take Profit

Pendant une tendance baissière : Pendant une tendance baissière, le RSI se déplace la plupart du temps entre le milieu de la fourchette et le niveau 30 (niveau de sur-vente).

La stratégie de trading sera la suivante : Valeur RSI > 50 = Short





Valeur RSI < 30 = Take profit

Pendant un mouvement latéral :

Le RSI passe la plupart du temps entre les niveaux 30 (niveau de sur-vente) et 70 (niveau de sur-achat).

La stratégie de trading sera la suivante : Valeur RSI < 30 = Achat





Valeur RSI > 50 = Take Profit

Valeur RSI > 70 = Short





Valeur RSI < 50 = Take profit



Schéma directeur du RSI Cette rubrique présente les instructions à donner à l'ordinateur lors de l’utilisation d'une stratégie basée sur le RSI. Nous avons déjà discuté de 4 stratégies qui devraient être mises en œuvre en tant que systèmes de trading : Stratégie RSI à la hausse, stratégie RSI à la baisse et stratégie RSI latéral (achat, vente). Les schémas suivants montrent les instructions pour chacune de ces stratégies. Stratégie RSI en tendance haussière :

Stratégie RSI en tendance baissière :

Stratégie RSI en mouvement latéral : Je pense que ces schémas sont suffisamment clairs. Maintenant que nous avons préparé des plans pour chaque stratégie, nous pouvons passer à l'écriture d'un programme pour implémenter notre système de trading. Passons à la partie suivante de cet article et créons ensemble le code du système de trading.

Système de trading RSI

Voyons maintenant comment écrire le code d'un système de trading basé sur les stratégies de trading RSI dont nous avons parlé ci-dessus. Tout d'abord, ouvrez le terminal de trading MetaTrader 5. Puis ouvrez l'IDE (MetaQuotes Language Editor) pour écrire le code en appuyant sur a touche F4, ou en suivant les étapes indiquées dans les images suivantes :

Vous pouvez également cliquer sur le bouton IDE de la barre d'outils de MetaTrader 5 :

La fenêtre de MetaEditor est alors ouverte : Créez un nouveau fichier dans lequel vous écrirez le code du système de trading :

Sélectionnez la première option pour créer un nouvel Expert Advisor. Vous pouvez lire mes articles précédents pour en savoir plus : Apprenez Pourquoi et Comment Concevoir Votre Système de Trading Algorithmique Tout d'abord, je voudrais partager avec vous un Expert Advisor simple basé pour commenter les valeurs du RSI sur le graphique pour comprendre comment concevoir un simple système RSI pur :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); Comment ( "RSI Value is " ,RSIValue); }

Nous calculons ensuite la somme des mouvements positifs et des mouvements négatifs pendant 14 jours :

Voici comment nous pouvons exécuter le programme nouvellement créé :









Double-cliquez sur le fichier, ou faites-le glisser et déposez-le sur le graphique. La fenêtre suivante apparaîtra :

Cliquez sur Ok et le programme sera exécuté sur le graphique :





Stratégie RSI en tendance haussière :

Pour mémoire, le schéma de cette stratégie est le suivant :

Voici le code : #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Uptrend - BUY" ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Uptrend - TAKE PROFIT" ); } Exécutez ce programme sur le graphique à partir de la fenêtre du Navigateur comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'avertissements :







Double-cliquez, ou glissez-déposez le fichier sur le graphique, et cliquez sur ok dans la fenêtre du programme pour lancer le programme sur le graphique : Les signaux du programme seront les suivants : Signal d'achat : Signal de prise de profit : Stratégie RSI en tendance baissière : Pour mémoire, le schéma de cette stratégie est le suivant : Le code est le suivant : #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Downtrend - SHORT" ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Downtrend - TAKE PROFIT" ); } Exécutez ce programme sur le graphique à partir de la fenêtre du Navigateur comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'avertissements :



Double-cliquez, ou glissez-déposez le fichier sur le graphique, et cliquez sur ok dans la fenêtre du programme pour lancer le programme sur le graphique : Le programme en cours d'exécution génère des signaux comme indiqué ci-dessous : Signal court : Signal de prise de profit : Stratégie RSI en mouvement latéral : Pour mémoire, le schéma de cette stratégie est le suivant :

Le code de cette stratégie est ci-dessous. Je vais diviser la stratégie en deux pour une meilleure compréhension : l'un sera pour le signal d'achat et sa prise de profit et l'autre sera pour le signal de vente et sa prise de profit. Les deux stratégies sont utilisables aussi pendant les tendances latérales : Signal d'achat : #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Sideways - BUY" ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Exécutez ce programme sur le graphique à partir de la fenêtre du Navigateur comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'avertissements :



Double-cliquez, ou glissez-déposez le fichier sur le graphique, et cliquez sur ok dans la fenêtre du programme pour lancer le programme sur le graphique : Après l'exécution du programme, le signal sera identique à celui que vous pouvez voir dans l'image suivante : Signal d'achat : Signal de prise de profit : Signal court #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Sideways - SHORT" ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Exécutez ce programme sur le graphique à partir de la fenêtre du Navigateur comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'avertissements :





Double-cliquez, ou glissez-déposez le fichier sur le graphique, et cliquez sur ok dans la fenêtre du programme pour lancer le programme sur le graphique :

Le programme en cours d'exécution génère des signaux comme indiqué ci-dessous : Signal court :

Signal de prise de profit : Il s'agissait de savoir comment créer et comment utiliser des stratégies simples basées sur le RSI (Relative Strength Index), l'un des indicateurs les plus populaires et les plus utilisés dans le domaine du trading. Nous avons vu comment cet indicateur peut être utilisé pour différentes tendances ou mouvements de marché. Et ce que je tiens à dire ici encore, c'est que cet article est uniquement destiné à des fins éducatives et que son objectif principal est uniquement d'expliquer cet outil. Si vous avez besoin d'utiliser quoi que ce soit d'écrit dans cet article pour votre trading, assurez-vous de le tester correctement avant de l'utiliser. Il peut être utile pour quelqu'un mais pas pour vous selon votre stratégie ou votre plan de trading.



Conclusion



Dans cet article, j'ai essayé de partager avec vous l'un des outils les plus puissants du trading et de l'analyse technique, le RSI. Nous avons vu qu'il dépend du concept de Momentum, qui est l'un des concepts les plus importants dans les mouvements du marché et dans le trading. J'ai essayé d'expliquer la construction du RSI et les détails de son calcul, juste pour que vous compreniez comment l'indicateur peut être utilisé d'une manière appropriée, efficace et bénéfique.

J'ai également partagé une stratégie simple pouvant être utilisée dans le trading et pendant les différents mouvements et tendances du marché. Vous savez donc maintenant comment l'utiliser pendant les tendances à la hausse, à la baisse et pendant les mouvements latéraux. Il existe de nombreuses stratégies qui peuvent être utilisées efficacement et être utiles dans le trading. J'espère donc que vous continuerez à en apprendre plus sur cet indicateur RSI et sur d'autres.

Nous avons également appris à écrire du code pour représenter un système de trading basé sur ces stratégies. MQL5, et la programmation en général, contribuent à l'utilisation efficace, précise et facile de divers outils d’analyse et de trading. Ils nous aident à vivre notre vie en douceur et à atteindre une vie équilibrée.

Je vous recommande d'essayer de coder. Il faut aussi essayer d'appliquer ce que vous avez appris dans cet article. Cette habitude peut améliorer votre compréhension et votre conscience de ce que vous avez appris et peut vous donner plus de perspectives ainsi que de nouvelles idées. J'espère que cet article vous a été utile et que certaines de ces idées vous aideront à obtenir de meilleurs résultats.







