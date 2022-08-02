RSI 기반의 트레이딩 시스템을 설계하는 방법 알아보기

소개



트레이딩 세계의 많은 사람들이 "추세는 여러분의 친구" 라는 말을 들어 본 적이 있을 것입니다. 이는 추세에 따라 거래해야 하며 추세에 반하여 거래하지 않아야 함을 의미합니다. 예, 때때로 조정 중에 추세와 반대로 거래할 수도 있습니다. 조정이 무엇인지 모르는 경우 걱정하지 마십시오 - 아래에서 추세와 조정에 대해 설명하겠습니다. 여러분이 알았으면 하는 것은 우리가 추세에 반하여 거래하더라도 이러한 종류의 거래는 더 위험하기 때문에 위험을 조심스럽고 엄격하게 관리해야 한다는 것입니다.



우리는 시장에 존재할 수 있는 추세에 대해 이야기할 것입니다. 저는 이미 다른 기사에서 그것들을 언급했고 다른 기사에서도 자주 반복하는 이유가 있습니다:

시장의 움직임을 파악하고 그에 따라 결정을 내리는 것이 중요합니다.

특히 무언가 다른 맥락과 다른 방식으로 다루어지는 글에서 반복하여 언급하게 되면 그에 대한 이해가 깊어지고 또 다른 통찰력을 얻을 수 있습니다.

저의 기사를 읽는 것이 처음일 수 있으므로 이 기사의 주제에 대해 다시 한번 말씀드리고자 합니다.

시장의 방향이나 추세를 파악하는 것이 필요합니다. 그 방법을 배우기 전에 각각이 의미하는 바를 명확하게 이해하고 있어야 합니다.

시장을 보면 가격의 행위 또는 가격 움직임에 따라 시장에는 세 가지의 방향이 존재 할수 있음을 알 수 있습니다: 상승 추세, 하락 추세와 횡보. 이들 각각의 시장의 추세는 시장 참가자에 따라 통제 상태를 갖습니다.

상승 추세:

상승추세에서는 매수자가 대부분의 시간 동안 시장을 장악하고 이로 인해 가격이 상승합니다. 따라서 가격은 더 높은 저점과 더 높은 고점을 만들며 상승합니다.

하락 추세:

하락추세에서는 매도자가 대부분의 시간 동안 시장을 장악하고 이로 인해 가격이 하락합니다. 따라서 가격은 고점을 낮추고 저점을 낮추어 내려갑니다.

추세 하락

횡보:

횡보하는 동안에는 어느 한쪽의 완전한 우세 없이 매수자와 매도자 사이에 균형이 있습니다. 상승추세와 하락추세를 제외한 모든 움직임입니다. 다음은 이러한 횡보의 몇 가지 형태입니다.

이러한 유형의 추세를 판별한 후에는 추세에 대해 더 자세히 알아봐야 합니다: 추세가 강한지 약한지를 알아봐야 하고 이는 모멘텀의 개념을 통해 알 수 있습니다. 모멘텀은 시장의 방향이나 추세의 속도를 측정할 수 있는 개념입니다. 이 모멘텀 개념은 거래와 시장의 움직임에서 매우 중요합니다. 이 개념을 기반으로 하는 많은 도구가 있습니다. 이 기사에서는 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나인 RSI(Relative Strength Index)를 고려할 것입니다. 우리는 RSI 전략을 사용하는 거래 시스템을 만들어 이 유용한 도구를 쉽고 효과적으로 사용하는 방법에 대해 알아 볼 것입니다. 이 기사에서는 다음의 토픽을 다룰 것입니다:

이 주제를 통해 우리는 이 유용한 도구에 대해 많은 것을 배우게 될 것입니다. RSI가 무엇이며 어떻게 계산되는지 살펴보겠습니다. 지표의 개념에 대한 몇 가지 통찰력과 새로운 아이디어는 RSI 정의 부분에서 다룰 것입니다. 그런 다음 거래에 유용할 수 있는 몇 가지 RSI 전략에 대해 알아볼 것입니다. RSI 청사진 부분에서는 프로그래밍을 준비하고 프로그램이 수행해야 하는 작업이 무엇인지를 분명히 하기 위해 언급된 RSI 전략의 청사진을 학습합니다. 마지막으로 쉽고 효과적으로 거래하고 거래와 관련한 결정을 개선하는 데 도움이 되는 RSI 기반의 프로그램을 작성하는 방법에 대해 살펴보겠습니다.

이 기사와 다른 모든 기사에서 우리는 MetaTrader 5 거래 플랫폼과 MetaTrader 5에 내장된 MetaQuotes 언어 편집기 MetaEditor를 사용합니다. 모든 프로그램 코드는 이 편집기를 사용하여 작성됩니다.

이제 성공적인 거래의 여정이 되도록 거래와 관련한 또 다른 새로운 블록을 이해하고 구축하기 위해 이 흥미로운 기사를 따라갈 차례입니다.





RSI 정의





RSI(Relative Strength Index)는 Welles Wilder가 만든 지표입니다. 이 지표의 주요 목적은 과거와 비교한 거래 종목의 현재의 강도를 측정하는 것입니다. 이를 위해 지표는 상승일의 가격 변동을 하락일과 비교합니다.

RSI 지표는 시장의 상승 또는 하락의 속도를 나타내는 모멘텀이고, 0과 100 레벨 사이에서 경계를 유지하며 진동하는 오실레이터이며, 가격을 이끌며 가격의 잠재적인 움직임을 보여줄 수 있는 선행 지표입니다. RSI는 모멘텀 지표의 두 가지 문제점, 즉 갑작스럽거나 불규칙한 움직임에 둔한 단점과 0에서 100까지의 범위에서 경계를 가지게 되는 단점을 극복하도록 설계되었습니다.

RSI는 다음과 같이 유용할 수 있습니다:

차트만으로는 볼 수 없는 잠재적인 움직임.

명확한 지지 및 저항 수준.

RSI와 가격 사이에 표시될 수 있는 다이버전스에 의해 반전의 표시가 될 수 있는 다이버전스 신호.

70레벨 이상 및 30레벨 미만에서 되돌아 잠재적인 반전을 미리 알림.

RSI 지표의 계산 및 구성은 다음과 같은 단계를 통해 구현됩니다.

14 종가의 양 또는 상승의 움직임을 얻습니다. 14 종가의 음 또는 하락의 움직임을 얻습니다. 양의 움직임의 14개의 평균 = 양의 움직임의 합계 / 14 음의 움직임의 평균 14 = 음의 움직임의 합 / 14 RS = 14개의 양의 움직임의 AVG / 14개의 음의 움직임의 AVG RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

이해를 위해 예를 들어 보겠습니다.

다음과 같이 14일간의 종가가 있다고 가정합니다.

날 가격 1 100 2 105 3 120 4 110 5 100 6 115 7 120 8 130 9 125 10 135 11 140 12 130 13 140 14 145





이제 RSI를 계산은 다음과 같습니다.

먼저 매 이전일에서 당일을 빼서 양의 움직임과 음의 움직임을 계산합니다.

날 가격 양의 움직임 음의 움직임 1 100 0 0 2 105 5 0 3 120 15 0 4 110 0 10 5 100 0 10 6 115 15 0 7 120 5 0 8 130 10 0 9 125 0 5 10 135 10 0 11 140 5 0 12 130 0 10 13 140 10 0 14 145 5 0

양의 움직임의 합 = 80

음의 움직임의 합 = 35

그런 다음 양의 움직임과 음의 움직임에 대해 14 기간 평균을 계산합니다. 14개의 양의 움직임의 평균 = 양의 움직임의 합계 / 14



14개의 양의 움직임의 평균 = 80 / 14 = 5.7

14개의 음의 움직임의 평균 = 음의 움직임의 합계 / 14



14개의 음의 움직임의 평균 = 35 / 14 = 2.5

그런 다음 RS를 계산합니다:

RS = 14개의 양의 움직임의 AVG / 14개의 음의 움직임의 VG





RS = 5.7 / 2.5 = 2.29

그런 다음 RSI를 계산합니다:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]





RSI = 100 - [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

이제 결과는 다음과 같습니다: 이전 단계에서는 첫 번째 RSI 값을 계산합니다. 다음 단계에서는 첫 번째 계산된 값 이후에 RSI를 계산합니다: NEXT AVG 움직임 가져오기:

양의 움직임의 NEXT AVG = [{(양의 움직임의 이전 AVG * 13) + 당일의 양의 움직임(있는 경우)}/14]

음의 움직임의 NEXT AVG = [{(음의 움직임의 이전 AVG * 13) + 당일의 음의 움직임(존재하는 경우)}/14]

RS 받기:

RS = 양의 움직임의 NEXT AVG / 음의 움직임의 NEXT AVG

RSI 얻기:

RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

따라서 RSI 지표는 위의 단계를 사용하여 계산됩니다. 그러나 여러분이 직접 계산할 필요는 없습니다. 그러나 계산 방법은 RSI의 구성을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 거래에서 더 나은 결과를 얻기 위해서 지표를 어떻게 사용할지 결정하는 것에 효과적인 통찰력을 제공할 것입니다. MetaTrader 5 플랫폼은 바로 사용할 수 있는 내장 RSI 지표를 제공하므로 계산할 필요가 없습니다. 차트에서 지표를 실행하여 즉시 사용할 수 있습니다. 다음 이미지는 그 방법을 보여줍니다. Meta Trader 5 거래 터미널에서 몇 가지 단계를 따르십시오:







오실레이터 목록에서 상대 강도 지수(RSI)를 선택하면 지표의 매개변수와 관련한 다음과 같은 창이 나타납니다. RSI 기간



지표가 계산될 가격 유형



RSI 라인의 색상

RSI 라인의 스타일

RSI 선의 굵기



원하는 매개변수를 선택하고 확인을 클릭합니다. RSI 지표는 차트에 다음과 같이 표시됩니다.

RSI 지표는 기본 차트 아래에 별도 창에 표시됩니다. 이 창에는 네 가지의 가격 수준이 있으며 다음을 의미합니다: 0 레벨: 가능한 지표 값을 제한하는 지표 범위의 가장 낮은 값.



100 레벨: 가능한 지표 값을 제한하는 지표 범위의 가장 높은 값.



30레벨: 과매도 지역.



70 레벨: 과매수 영역.

표시되지 않는 또 다른 수준이 있습니다. 범위 중간에 있는 수준으로 50입니다. RSI 전략 이 부분에서는 RSI - 상대 강도 지수 - 지표를 사용하는 방법을 살펴보겠습니다. 이를 위해 우리는 다른 시장 방향에 따른 간단한 전략을 사용할 것입니다. 상승추세, 하락추세와 횡보 중에 RSI가 어떻게 사용될 수 있는지 알아보겠습니다. 용도는 과매수, 중간 범위와 과매도 영역과 직접 관련됩니다. 우리는 RSI가 추세 또는 움직임에 따라 다르게 움직인다는 것을 분명히 볼 수 있습니다. 그러므로 다른 추세나 다른 움직임 동안 RSI가 어떻게 움직이는지를 이해해야 합니다. 그런 다음 각 추세에서 사용할 수 있는 간단한 전략을 사용합니다. 주요 목표는 사용 방법을 배우고 새로운 통찰력을 얻고 거래에 유용한 새로운 아이디어에 눈을 뜨는 것입니다. 여기에서는 RSI가 각 추세 또는 움직임의 유형에 따라 어떻게 반응하는지 볼 것입니다. 그러나 이 전략은 시장 데이터 분석에 RSI를 적용하는 방법을 보여주기 위해 정보용으로만 제공된다는 점에 유의하십시오. 일부 전략은 특히 교육 목적의 전략은 귀하의 거래 스타일에 적합하지 않을 수 있으므로 거래에 사용하려는 모든 전략을 항상 테스트해야 합니다. 상승 추세 중: 이 경우 대부분의 경우 RSI 값은 중간 범위와 수준 70(과매수 수준) 사이에서 움직입니다.

상승 추세가 있는 가 있는 RSI



상승 추세에 대한 거래 전략은 다음과 같습니다: RSI 값 < 50 = 매수



RSI 값 > 70 = 이익 실현

하락 추세 동안: 하락 추세 동안 RSI는 대부분의 경우 중간 범위와 레벨 30(과매도 수준) 사이에서 움직입니다. 하락 추세가 있는 가 있는 RSI

거래 전략은 다음과 같습니다. RSI 값 > 50 = 매도





RSI 값 < 30 = 이익 실현

횡보시:

RSI는 수준 30(과매도 수준)과 70(과매도 수준) 사이에서 대부분의 시간을 보냅니다. 옆으로 있는 RSI

거래 전략은 다음과 같습니다. RSI 값 < 30 = 매수





RSI 값 > 50 = 이익 실현

RSI 값 > 70 = 매도





RSI 값 < 50 = 이익 실현



RSI 청사진 이 주제는 RSI에 기반한 전략으로 거래할 때 컴퓨터에 제공되어야 하는 것들을 보여줍니다. 우리는 이미 거래 시스템으로 구현되어야 하는 4가지의 전략을 가지고 있습니다: RSI 상승 추세 전략, RSI 하락 추세 전략 및 RSI 횡보 전략(매수, 매도). 다음 청사진은 각 전략에 사용 되는 내용을 보여줍니다. RSI 상승 추세 전략:

RSI 하락 추세 전략:

RSI 횡보 전략: 이들의 동작은 충분히 명확하다고 생각합니다. 이제 트레이딩 시스템에서 구현해야 하는 각 전략에 대한 청사진을 준비했으므로 프로그램 작성을 위한 단계로 넘어갈 차례입니다. 이제 거래 시스템 코드를 생성해 보겠습니다.

RSI 거래 시스템

위에서 고려한 RSI 거래 전략을 기반으로 거래 시스템의 코드를 작성하는 방법을 살펴보겠습니다. 먼저 MetaTrader 5 거래 터미널을 연 다음 IDE(MetaQuotes Language Editor)를 열어 F4 키를 누르거나 다음 그림에 표시된 단계를 따라 코드를 작성합니다.

또는 MetaTrader 5 도구 모음에서 IDE 버튼을 클릭할 수 있습니다.

새로 열린 MetaEditor IDE에 다음과 같은 창이 나타납니다. 거래 시스템의 코드를 작성할 새 파일을 만듭니다.

새 Expert Advisor 파일을 만들려면 첫 번째 옵션을 선택합니다. 이에 대해 더 알고 싶다면 제가 쓴 이전의 기사에서 찾아 볼 수 있습니다. 알고리즘 거래 시스템을 설계하는 이유와 방법 알아보기 먼저 순수한 RSI 시스템을 설계하는 방법을 이해하기 위해서 차트에 RSI 값을 나타내기 위한 간단한 RSI 기반의 Expert Advisor를 공유합니다:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); Comment ( "RSI Value is " ,RSIValue); }

그런 다음 14일 동안의 양의 움직임과 음의 움직임의 합계를 계산합니다.

생성된 프로그램을 실행하는 방법은 다음과 같습니다.









파일을 더블 클릭하거나 차트에 끌어다 놓으면 다음 창이 나타납니다.

확인을 클릭하면 차트에서 프로그램이 시작됩니다.





RSI 상승 추세 전략:

참고로 이 전략의 청사진은 다음과 같습니다.

코드는 다음과 같습니다: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Uptrend - BUY" ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Uptrend - TAKE PROFIT" ); } 아래 그림과 같이 탐색기 창에서 차트에 이 프로그램을 실행합니다. 오류나 경고가 없는지 확인하십시오:







차트에서 파일을 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하고 프로그램 창에서 확인을 클릭하면 차트에서 프로그램이 실행됩니다. 프로그램이 주는 신호는 다음과 같습니다: 매수 신호: 이익실현 신호: RSI 하락 추세 전략: 참고로 이 전략의 청사진은 다음과 같습니다: 코드는 다음과 같습니다: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Downtrend - SHORT" ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Downtrend - TAKE PROFIT" ); } 아래 그림과 같이 탐색기 창에서 차트에 이 프로그램을 실행합니다. 오류나 경고가 없는지 확인하십시오:



차트에서 파일을 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하고 프로그램 창에서 확인을 클릭하면 차트에서 프로그램이 실행됩니다. 실행 중인 프로그램은 다음과 같이 신호를 생성할 것입니다: 매도 신호: 이익실현 신호: RSI 횡보 전략: 참고로 이 전략의 청사진은 다음과 같습니다:

다음은 이 전략의 코드입니다. 더 나은 이해를 위해 전략을 두 개의 분리된 코드와 프로그램으로 나눌 것입니다. 하나는 매수 신호와 이익실현을 위한 것이고 다른 하나는 매도 신호와 이익실현을 위한 것이며 둘 다 횡보 중입니다: 매수 신호 #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Sideways - BUY" ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } 아래 그림과 같이 탐색기 창에서 차트에 이 프로그램을 실행합니다. 오류나 경고가 없는지 확인하십시오:



차트에서 파일을 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하고 프로그램 창에서 확인을 클릭하면 차트에서 프로그램이 실행됩니다. 프로그램을 실행하면 신호는 다음 그림에서 볼 수 있는 것과 같을 것입니다: 매수 신호: 이익실현 신호: 매도 신호 #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Sideways - SHORT" ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } 아래 그림과 같이 탐색기 창에서 차트에 이 프로그램을 실행합니다. 오류나 경고가 없는지 확인하십시오:





차트에서 파일을 더블 클릭하거나 드래그 앤 드롭하고 프로그램 창에서 확인을 클릭하면 차트에서 프로그램이 실행됩니다.

실행 중인 프로그램은 다음과 같이 신호를 생성할 것입니다: 매도 신호:

이익실현 신호: 이상 거래에서 일반적으로 사용되면서 가장 인기 있는 지표이기도 한 RSI(Relative Strength Index)를 기반으로 하는 간단한 전략을 만들고 사용하는 방법에 관한 글이었습니다. 다양한 시장 동향이나 움직임에 따라 지표를 어떻게 사용될 수 있는지 살펴보았습니다. 여기서 다시 확인하고자 하는 것은 이 기사는 교육의 목적으로만 작성되었으며 이 도구를 설명하는 것이 주요 목적입니다. 이 글에서 예시한 내용을 거래에 사용해야 하는 경우 누군가에게는 유용할 수 있지만 거래 전략이나 계획에 따라 유용하지 않을 수 있으므로 사용하기 전에 적절하게 테스트하십시오.



결론



이 기사에서 저는 거래와 기술적 분석에서 가장 강력한 도구 중 하나인 RSI를 여러분과 공유했습니다. 우리는 그것이 시장 움직임과 거래에서 가장 중요한 개념 중 하나인 모멘텀의 개념에 달려 있음을 보았습니다. 저는 지표를 적절하고 효과적이며 유익한 방식으로 사용하고 이해하기 위해 RSI의 구성과 그 계산의 세부 사항을 설명하려고 노력 했습니다.

또한 거래에서 사용할 수 있는 간단한 전략을 공유하고 다양한 시장 움직임과 추세에서 사용할 수 있는 방법에 대해 알아 보았습니다. 이제 여러분은 상승 추세, 하락 추세와 횡보 중에 이 지표를 사용하는 방법을 아셨을 것입니다. 이 지표를 효과적으로 사용할 수 있고 거래에 유용할 수 있는 많은 전략이 있으므로 이 RSI 지표 및 기타 여러 사항에 대해 계속 읽어 보고 배우시기 바랍니다.

우리는 또한 이러한 전략을 기반으로 한 트레이딩 시스템의 코드를 작성하는 방법을 배웠습니다. MQL5와 프로그래밍은 다양하고 유용한 분석 도구를 효과적이고 정확하며 쉽게 사용할 수 있도록 지원하며 균형 잡힌 삶을 달성하는 데 도움이 됩니다.

이 기사에서 배운 내용을 코딩하고 적용해 보시기 바랍니다. 그러한 연습은 여기서 배운 것들에 대한 이해와 인식을 향상시키고 더 많은 통찰력과 새로운 아이디어를 줄 수 있습니다. 이 기사가 도움이 되었기를 바라며 여기서 다룬 아이디어를 통해 거래에서 더 나은 결과를 얻는 데 도움이 되기를 바랍니다.







