Scopriamo come creare un sistema di trading con l'indicatore RSI

Introduzione



Ritengo che la maggior parte di coloro che bazzicano il mondo del trading conoscano l’espressione "The trend is your friend". Il motto suggerisce che si dovrebbe fare trading seguendo la tendenza di mercato piuttosto che tentare di andarle contro. Certamente a volte è possibile o appropriato operare in controtendenza, durante le correzioni. Se non sapete ancora cosa sono le correzioni non preoccupatevi: le spiegherò qui brevemente, insieme con il concetto di tendenza. Quello che preme sappiate è che, anche quando operiamo contro la tendenza, dobbiamo essere accorti e gestire rigorosamente il rischio, dal momento che questo tipo di operatività è estremamente rischiosa.



Partiamo subito dalle diverse tipologie di tendenza che osserviamo sui mercati. Non a caso ne ho già parlato in diversi articoli. Le ragioni per cui insisto con la nozione di trend o tendenza sono le seguenti:

È fondamentale identificare come si muove il mercato perché è in base a questo che prenderemo le nostre decisioni.

La ripetizione aiuta ad accrescere la comprensione e a fornire spunti sempre nuovi, soprattutto quando lo stesso concetto viene chiamato in causa in contesti diversi.

Questo potrebbe essere il primo dei miei articoli che leggete, quindi vorrei dare una visione completa sull'argomento specifico trattato.

Diciamo subito che è necessario identificare la direzione o tendenza del mercato. Prima di imparare a farlo, andiamo ad alcune definizioni.

Osservando il mercato, vedrete che il mercato si muove in tre direzioni o tendenze diverse, definite dall'azione o andamento dei prezzi: trend rialzista, trend ribassista e laterale. Ciascun tipo di tendenza è caratterizzata da un diverso regime di controllo del mercato che spetta, a seconda dei casi, a una particolare classe di partecipanti.

Tendenza rialzista:

Durante un trend rialzista, gli acquirenti hanno il controllo del mercato per la maggior parte del tempo e questo determina la corsa al rialzo dei prezzi. I prezzi quindi salgono facendo minimi e massimi crescenti.

Trend ribassista:

In un trend ribassista, i venditori controllano il mercato per la maggior parte del tempo e questo fa scivolare i prezzi. Quindi, i prezzi scendono facendo massimi e minimi decrescenti.

Laterale:

Durante un trend laterale, c'è essenzialmente un equilibrio tra acquirenti e venditori, senza che nessuna delle due parti riesca ad assumere un controllo assoluto. Lo possiamo descrivere come qualsiasi trend che non rientri nella definizione di trend rialzista o ribassista. Di seguito sono riportate alcune forme di questi movimenti laterali

Una volta individuata la tipologia di trend, dovremmo cercare di saperne di più, ovvero capire cioè se è forte o debole. Questo si può scoprire attraverso il concetto di momentum. Il momentum è un concetto che permette di misurare la velocità della tendenza del mercato. Il momentum è molto importante nel trading, al fine di comprendere meglio i movimenti di mercato. Ci sono molti strumenti che si basano su questo concetto. In questo articolo, prenderemo in esame uno di questi, forse uno degli indicatori più comunemente usati cioè l'RSI (Relative Strength Index). Vedremo come utilizzare questo utile strumento in modo semplice ed efficace, creando un sistema di trading basato su alcune strategie RSI. In questo articolo approfondiremo i seguenti argomenti:

Attraverso questi argomenti, impareremo molto su questo utile strumento. Vedremo innanzitutto cos'è l'RSI e come viene calcolato. Alcuni spunti e nuove idee sulla logica dell’indicatore verranno proposti nella parte dedicata alla definizione dell'RSI. A seguire prenderemo in considerazione alcune strategie RSI che possono essere utili per il trading. Nella parte del progetto RSI, impareremo i le linee guida di alcune strategie RSI per renderci pronti a programmarle in modo corretto ed efficace. Infine, vedremo come scrivere un vero e proprio programma basato sull’RSI, che ci aiuterà a fare trading in modo semplice ed proficuo e ci aiuterà a migliorare le nostre decisioni operative.

In questo e in tutti gli altri articoli, utilizziamo la piattaforma di trading MetaTrader 5 e l'editor del linguaggio MetaQuotes MetaEditor, che è integrato in Meta Trader 5. Tutti i codici del programma verranno scritti utilizzando questo editor.

È possibile scaricare MetaTrader 5 dal seguente link: https://www.metatrader5.com/en/download

Per ulteriori informazioni su come farlo, consultate il mio articolo precedente: /it/articles/10293 Imparate perché e come progettare il vostro sistema di trading algoritmico

Disclaimer I contenuti di questo articolo sono stati realizzati a solo scopo educativo. Sarete quindi responsabili di qualsiasi azione intrapresa sulla base del contenuto di questo articolo, poiché il contenuto di questo articolo non garantisce alcun tipo di risultato.

Adesso addentriamoci in questo interessante articolo per aggiungere un altro importante tassello nel nostro viaggio verso un trading di successo.





Definizione RSI





L’RSI — Relative Strength Index — è un indicatore creato da Welles Wilder. L'obiettivo principale di questo indicatore è misurare la forza di uno strumento finanziario nel presente, rispetto alla sua storia. Per farlo, l'indicatore confronta le variazioni di prezzo dei giorni di rialzo con quelli di ribasso.

L'RSI è un indicatore di momentum in quanto mostra la velocità dell’andamento di mercato al rialzo o al ribasso. E’ un oscillatore. è limitato a movimenti fra i livelli 0 e 100. E’ inoltre un indicatore leading, in quanto può anticipare un potenziale movimento di mercato prima che si realizzi. L'RSI è progettato in modo da superare due limiti tipici degli indicatori di momentum, ovvero sono l’incapacità di filtrare movimenti improvvisi o irregolari e la mancanza di poiché varia da 0 a 100.

L’RSI può essere utile in quanto mostra:

Potenziali movimenti che non sono visibili osservando solamente il grafico.

Livelli di supporto e resistenza chiari.

Segnali di divergenza che possono anticipare inversioni di tendenza. La divergenza attiene al diverso andamento di RSI e prezzo.

Swing di esaurimento al di sopra del livello 70 e al di sotto del livello 30, indicazioni di potenziali inversioni.

Il calcolo e la costruzione dell'indicatore RSI prevedono i seguenti passaggi:

Rilevazione dei movimenti positivi o in rialzo di 14 chiusure Rilevazione dei movimenti negativi o al ribasso di 14 chiusure Media (AVG) dei 14 movimenti positivi = Somma dei movimenti positivi / 14 Media (AVG) dei 14 movimenti negativi = Somma dei movimenti negativi / 14 RS = AVG di 14 movimenti positivi / AVG di 14 movimenti negativi RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Facciamo un esempio per capire meglio.

Supponiamo di avere 14 chiusure (giorni di trading) come nell’esempio qui di seguito:

Giorni Costo 1 100 2 105 3 120 4 110 5 100 6 115 7 120 8 130 9 125 10 135 11 140 12 130 13 140 14 145





Con i dati alla mano, per calcolare l'RSI dovremo:

Per prima cosa, calcolare il movimento positivo e il movimento negativo sottraendo ogni giorno dal suo precedente:

Giorni Costo Movimenti positivi Movimenti negativi 1 100 0 0 2 105 5 0 3 120 15 0 4 110 0 10 5 100 0 10 6 115 15 0 7 120 5 0 8 130 10 0 9 125 0 5 10 135 10 0 11 140 5 0 12 130 0 10 13 140 10 0 14 145 5 0

Somma dei movimenti positivi = 80

Somma dei movimenti negativi = 35

Quindi, calcolare la media (AVG) a 14 periodi per i movimenti positivi e negativi: AVG a 14 dei Movimenti Positivi = Somma di Movimenti Positivi / 14



AVG a 14 dei Movimenti Positivi = 80 / 14 = 5,7

AVG a 14 dei Movimenti Negativi = Somma dei movimenti negativi / 14



AVG a 14 dei Movimenti Negativi = 35 / 14 = 2,5

E dunque, calcolare l’RS:

RS = AVG a 14 dei Movimenti Positivi / AVG a 14 dei Movimenti Negativi





RS = 5.7 / 2.5 = 2.29

Infine, possiamo calcolare l’RSI:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]





RSI = 100 - [100 / (1 + 2,29)] = 69,57

I risultati sono i seguenti: I passaggi precedenti calcolano il primo valore dell’RSI. I seguenti passaggi calcolano l'RSI dopo il primo valore calcolato: Calcoliamo adesso il successivo movimento AVG:

AVG successiva dei Movimenti Positivi = [{(AVG precedente dei Movimenti Positivi * 13) + Movimenti Positivi Odierni (se esistenti)}/14]

AVG successiva dei Movimenti Negativi = [{(Media precedente dei Movimenti Negativi * 13) + Movimenti Negativi Odierni (se esistente)}/14]

Calcoliamo l’RS:

RS = AVG successiva dei Movimenti Positivi / AVG successiva dei Movimenti Negativi

E quindi l’RSI:

RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

L'indicatore RSI viene calcolato utilizzando i passaggi precedenti. Per fortuna, non dovrete calcolarlo manualmente: i dettagli del calcolo sono forniti qui solo per aiutarvi a comprendere la logica di costruzione dell'RSI. In questo modo potete avere spunti più efficaci su come utilizzarlo per ottenere risultati migliori nel trading. La piattaforma MetaTrader 5 fornisce un indicatore RSI integrato pronto all'uso, quindi non è necessario calcolarlo. Potete quindi iniziare a usarlo da subito, caricando l'indicatore sul grafico. L'immagine seguente mostra come farlo. Seguite questi pochi passaggi nel terminale di trading di Meta Trader 5:







Una volta selezionato il Relative Strength Index (RSI) dall'elenco degli oscillatori, apparirà la seguente finestra per definire i parametri dell'indicatore: Il periodo dell’RSI



Il tipo di prezzo in base al quale verrà calcolato l'indicatore



Il colore della linea RSI

Lo stile della linea RSI

Lo spessore della linea RSI



Selezionate i parametri desiderati e fate clic su OK. L'indicatore RSI verrà visualizzato sul grafico come segue:

L'indicatore RSI viene visualizzato in una finestra separata, sotto il grafico principale. La finestra ha quattro livelli di prezzo, che indicano quanto segue: Livello 0: il valore più basso dell'intervallo dell'indicatore, che limita i possibili valori dell'indicatore.



Livello 100: il valore più alto dell'intervallo dell'indicatore, che limita i possibili valori dell'indicatore.



Livello 30: zona di ipervenduto.



Livello 70: zona di ipercomprato.

C'è un altro livello che non viene visualizzato per impostazione predefinita: è il livello al centro dell'intervallo, che è pari a 50. Strategia RSI In questa parte vedremo come utilizzare l'indicatore RSI - Relative Strength Index. Per farlo utilizzeremo una strategia semplice, che sarà diversa in base alla tendenza di mercato. Vedremo come utilizzare l'RSI durante un trend rialzista, ribassista e laterale. L'utilizzo specifico è direttamente correlato all'area di ipercomprato, alla fascia media e all'area di ipervenduto. Per prima cosa andremo a vedere come si muove l'RSI nell'ambito dei singoli trend. E' evidente che l'RSI si muove in modo diverso a seconda del tipo di andamento del mercato. Quindi utilizzeremo una semplice strategia, che può essere impiegata per le diverse tipologie di trend. L'obiettivo principale è quello di imparare a usarla e di prendere spunti utili per il nostro trading. In questa parte vedremo come reagisce l'RSI a ciascun trend o tipologia di tendenza. Siete però pregati di tenere presente che le strategie sono proposte solo a titolo informativo, per mostrare come l'RSI può essere impiegato per analizzare i dati di mercato. E' opportuno testare sempre ogni strategia che si vuole utilizzare nel proprio trading, poiché alcune strategie potrebbero non essere adatte uno specifico stile di trading, specialmente quando si tratta di strategie a scopo educativo. Durante un Trend Rialzista In questo caso, la maggior parte delle volte i valori dell'RSI oscillano tra la fascia media e il livello 70 (livello di ipercomprato).





La strategia di trading per il trend rialzista è: Valore RSI < 50 = Acquista
Valore RSI > 70 = Prendi profitto



Valore RSI > 70 = Prendi profitto

Durante un Trend Ribassista: Durante un trend ribassista, l'RSI si muove per la maggior parte del tempo tra la fascia media e il livello 30 (livello di ipervenduto).

La strategia di trading sarà la seguente: Valore RSI > 50 = Vendi





Valore RSI < 30 = Prendi profitto

Durante un Trend Laterale

L’RSI trascorre la maggior parte del tempo tra i livelli 30 (livello di ipervenduto) e 70 (livello di ipercomprato).

La strategia di trading sarà la seguente: Valore RSI < 30 = Acquista





Valore RSI > 50 = Prendi profitto

Valore RSI > 70 = Vendi





Valore RSI < 50 = Prendi profitto



Progetto RSI Questa parte mostra le istruzioni che devono essere fornite al computer quando si fa trading con una strategia basata sull'RSI. Abbiamo già vagliato 4 strategie che potrebbero essere usate come sistemi di trading: Strategia RSI Rialzista, Strategia RSI Ribassista e Strategia RSI Laterale (Buy, Short). I seguenti progetti mostrano le istruzioni per ciascuna delle strategie. Strategia RSI Rialzista:

Strategia RSI Ribassista:

Strategia RSI Laterale: Penso che siano abbastanza chiari. Ora che abbiamo preparato i progetti relativi ad ogni singola strategia da usare come sistema di trading, possiamo passare alla scrittura di un programma. Passiamo quindi alla parte successiva di questo articolo e creiamo il codice del sistema di trading.

Sistema di trading RSI

Vediamo ora come scrivere il codice di un sistema di trading basato sulle strategie RSI viste in precedenza. Innanzitutto, aprite il terminale di trading MetaTrader 5, quindi aprite IDE (MetaQuotes Language Editor) per scrivere i codici, premendo F4 o seguendo i passaggi mostrati nelle immagini seguenti:

Oppure potete fare clic sul pulsante IDE sulla barra degli strumenti di MetaTrader 5:

La seguente finestra apparirà nel MetaEditor IDE appena aperto: Create un nuovo file in cui scriverete il codice del sistema di trading:

Selezionate la prima opzione per creare un nuovo file Expert Advisor. Se volete saperne di più, potete leggere i miei articoli precedenti: Imparate perché e come progettare il vostro sistema di trading algoritmico Per prima cosa vorrei condividere un semplice Expert Advisor basato sull’RSI. Questo ci darà la possibilità di commentare i valori RSI sul grafico e di capire come progettare un semplice sistema RSI puro:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); Comment ( "RSI Value is " ,RSIValue); }

Quindi, calcolare la somma dei movimenti positivi e negativi di 14 giorni:

Ecco come possiamo eseguire il programma creato:









Fate doppio clic sul file o trascinatelo e rilasciatelo sul grafico. Dopodiché apparirà la seguente finestra:

Fate clic su Ok e il programma verrà lanciato sul grafico:





Strategia RSI Rialzista:

Vi ricordo che quanto segue era il progetto di questa strategia:

Ecco il codice: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Uptrend - BUY" ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Uptrend - TAKE PROFIT" ); } Eseguite questo programma sul grafico dalla finestra del Navigatore come mostrato di seguito. Assicuratevi che non ci siano errori o avvisi:



Finestra della strategia rialzista



Fate doppio clic o trascinate e rilasciate il file sul grafico, fate clic su OK nella finestra del programma e questo verrà avviato sul grafico: I segnali del programma saranno i seguenti: Segnale d’acquisto: Segnale di presa di profitto: Strategia RSI Ribassista: Vi ricordo che quanto segue era il progetto di questa strategia: Il codice è: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Downtrend - SHORT" ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Downtrend - TAKE PROFIT" ); } Eseguite questo programma sul grafico dalla finestra del Navigatore come mostrato di seguito. Assicuratevi che non ci siano errori o avvisi:



Fare doppio clic o trascinare e rilasciare il file sul grafico, fare clic su OK nella finestra del programma e il programma verrà avviato sul grafico: Il programma in esecuzione genererà segnali come mostrato di seguito: Segnale di vendita Segnale di presa di profitto: Strategia RSI Laterale: Vi ricordo che quanto segue era il progetto di questa strategia:

E quello che segue è il codice di questa strategia. Dividerò la strategia in due codici e programmi separati per una migliore comprensione: uno sarà per il segnale Acquista e il suo take profit e l'altro sarà per il segnale Vendi e il suo take profit. Entrambi sono riferiti al trend laterale: Segnale d’acquisto: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Sideways - BUY" ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Eseguite questo programma sul grafico dalla finestra del Navigatore come mostrato di seguito. Assicuratevi che non ci siano errori o avvisi:



Fare doppio clic o trascinare e rilasciare il file sul grafico, fare clic su OK nella finestra del programma e il programma verrà avviato sul grafico: Dopo l'esecuzione per il programma il segnale sarà lo stesso di quello che puoi vedere nella seguente immagine: Segnale d'acquisto: Segnale di presa di profitto: Segnale corto #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Sideways - SHORT" ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Eseguite questo programma sul grafico dalla finestra del Navigatore come mostrato di seguito. Assicuratevi che non ci siano errori o avvisi:





Fate doppio clic o trascinate e rilasciate il file sul grafico, fate clic su OK nella finestra del programma e questo verrà avviato sul grafico:

Il programma in esecuzione genererà segnali come mostrato di seguito: Segnale di vendita

Segnale di presa di profitto: Oggi abbiamo parlato di come possiamo creare e utilizzare strategie semplici basate sull'RSI - Relative Strength Index - uno degli indicatori più popolari e comunemente usati nel trading. Abbiamo visto come può essere utilizzato nell’ambito delle diverse tipologie di trend. Ci tengo a ribadire ancora una volta qui che questo articolo è solo a scopo didattico e che il suo obiettivo principale è spiegare questi utili strumenti. Se volete usare il contenuto di questo articolo per il vostro trading, assicuratevi di testarlo correttamente prima di usarlo, poiché potrebbe essere utile per qualcuno ma non per altri, per via delle diverse strategie o piani di trading di ciascuno.



Conclusione



In questo articolo ho cercato di condividere con voi uno degli strumenti più potenti nel trading e nell'analisi tecnica, l'RSI. Abbiamo visto che deriva dal concetto di momentum, uno dei più importanti per interpretare i movimenti di mercato. Ho cercato di spiegare la costruzione dell'RSI e i dettagli di calcolo solo per farvi capire come l'indicatore può essere utilizzato in modo adeguato, efficace e vantaggioso.

Inoltre, ho condiviso una semplice strategia e ho chiarito come può essere utilizzata durante i diversi trend di mercato. Quindi, ora sapete come usarlo durante i trend rialzisti, ribassisti e laterali. Esistono molte strategie che possono essere utilizzate in modo efficace e possono essere utili nel trading, quindi spero che continuiate a documentarvi e a conoscere sempre meglio questo indicatore RSI e altri.

Abbiamo anche imparato a scrivere il codice di un sistema di trading basato su queste strategie. MQL5 e la programmazione in generale aiutano a utilizzare in modo efficace, accurato e facile vari strumenti di trading e analitici e ci aiutano a vivere la nostra vita senza intoppi e in modo equilibrato.

Vi consiglio di provare a programmare e applicare ciò che avete imparato da questo articolo. La pratica può migliorare la vostra comprensione e consapevolezza di ciò che avete imparato e può darvi nuovi spunti e idee. Spero che abbiate trovato questo articolo utile e che alcune delle idee proposte vi aiuteranno a ottenere risultati migliori nel vostro trading.








