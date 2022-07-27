RSI göstergesine dayalı bir ticaret sistemi nasıl geliştirilir?

Giriş



Sanırım ticaret dünyasıyla bir şekilde bağlantılı olan herkes en az bir kez "trend arkadaşınızdır" ifadesini duymuştur. Bu, trend yönünde ticaret yapmanız, trende karşı ticaret yapmamanız gerektiği anlamına gelir. Evet, bazen düzeltmeler sırasında trende karşı işlem gerçekleştirebiliriz. Düzeltmelerin ne olduğunu bilmiyorsanız endişelenmeyin - onları ve trendleri önümüzdeki satırlarda açıklayacağım. Bilmenizi istediğim şey şu ki, trende karşı işlem yapıyorsanız dikkatli olmalısınız ve riskleri sıkı bir şekilde yönetmelisiniz çünkü bu tür işlemler daha riskli olacaktır.



Burada piyasalarda var olabilecek piyasa yönleri hakkında konuşacağız. Onlardan daha önce çeşitli makalelerde bahsetmiştim, işte şu nedenlerle onları farklı alanlarda bu kadar sık tekrarlıyorum:

Kararlarımızı ona göre vereceğimiz için piyasanın hareketini belirlemek önemlidir.

Tekrar etmek, özellikle farklı açılardan incelendiğinde, konuya olan anlayışı derinleştirebilir ve konu hakkında farklı içgörüler sağlayabilir.

Yazımı ilk kez okuyor olabilirsiniz, bu nedenle bu spesifik konu hakkında size tam bir fikir sunmak istiyorum.

Piyasanın yönünü veya trendi belirlemek gereklidir. Bunu nasıl yapacağımızı öğrenmeden önce, piyasadaki yönlerin her birinin ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamalıyız.

Piyasaya bakarsanız, fiyat hareketine bağlı olarak piyasada üç farklı yön olabileceğini görebilirsiniz: Yükseliş trendi, düşüş trendi ve yatay hareket. Bu piyasa yönlerinin her biri piyasa katılımcılarına dayalı olarak kontrol edici statüye sahiptir.

Yükseliş trendi:

Yükseliş trendi sırasında, alıcılar çoğu zaman piyasayı kontrol eder ve bu da fiyatların yükselmesine yol açar. Böylece, fiyatlar daha yüksek pikler ve daha yüksek çukurlar yaparak yukarı doğru hareket eder.

Düşüş trendi:

Düşüş trendi sırasında, satıcılar çoğu zaman piyasayı kontrol eder ve bu da fiyatların düşmesine yol açar. Böylece, fiyatlar daha düşük dipler ve daha düşük çukurlar yaparak aşağı doğru hareket eder.

Yatay hareket:

Yatay hareket sırasında, taraflardan herhangi birinin tam kontrolü olmaksızın alıcılar ve satıcılar arasında bir denge söz konusudur. Bu, yükseliş trendi veya düşüş trendi ile ilişkilendirilemeyen herhangi bir harekettir. Aşağıda yatay hareketlerin farklı biçimleri verilmiştir.

Piyasa yönünü belirledikten sonra, onun güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu belirlememiz gerekir. Bunu momentum kavramı yardımıyla öğrenebiliriz. Momentum, piyasa yönünün veya trendinin hızını ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Bu momentum kavramı ticarette ve piyasa hareketlerini analiz etmede çok önemlidir. Bu konsepte dayanan birçok araç vardır. Bu makalede, bu konseptte en yaygın olarak kullanılan göstergelerden biri olan RSI'ı (Relative Strength Index) ele alacağız. Bu kullanışlı aracı kolay ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz ve bir RSI stratejisine dayalı ticaret sistemi oluşturacağız. Bu makalede şu konuları ele alacağız:

Bu konular aracılığıyla, bu faydalı araç hakkında çok şey öğreneceğiz. RSI'ın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını göreceğiz. Göstergeyle ilgili bakış açıları ve yeni fikirler “RSI göstergesinin tanımı” bölümünde ele alınacak. Ardından, ticaret için faydalı olabilecek bir RSI stratejisini inceleyeceğiz. “RSI göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı” bölümünde, programlamaya hazır olmak ve oluşturacağımız programın neler yapması gerektiğini belirlemek adına ilgili RSI stratejisiyle ilişkili bir plan hazırlayacağız. Son olarak, ticareti daha kolay ve etkili hale getirmemize ve ticaret kararlarımızı geliştirmemize yardımcı olacak RSI tabanlı bir programın nasıl yazılacağını öğreneceğiz.

Bu ve diğer tüm makalelerde, MetaTrader 5 işlem platformunu ve MetaTrader 5'te yerleşik olan MetaEditor’ı (MetaQuotes Language Düzenleyicisi) kullanıyoruz - tüm program kodları bu düzenleyici kullanılarak yazılacaktır.

MetaTrader 5'i şu linkten indirebilirsiniz: https://www.metatrader5.com/en/download

Daha fazla bilgi için bu makale serisinin ilk makalesini okuyabilirsiniz: Algoritmik Ticaret Sisteminizi Neden ve Nasıl Tasarlayacağınızı Öğrenin

Sorumluluk reddi: Bu makalenin tüm içeriği yalnızca eğitim amaçlıdır, başka herhangi bir amaca yönelik değildir.

Şimdi, ticaretteki başarı yolculuğumuzda yeni bir blok daha oluşturmak için bu konuyu öğrenmeye başlayalım.





RSI göstergesinin tanımı





RSI - Relative Strength Index - Welles Wilder tarafından oluşturulmuş bir göstergedir. Bu göstergenin temel amacı, ticaret enstrümanının geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak şu anki gücünü ölçmektir. Bunu yapmak için gösterge, yükselişle kapanan günlerdeki fiyat değişimlerini düşüşle kapanan günlerdeki fiyat değişimleriyle karşılaştırır.

RSI göstergesi, yukarı veya aşağı piyasa hareketinin hızını gösterdiği için bir momentumdur. Sınırlara sahip bir osilatördür, değerleri 0 ile 100 seviyeleri arasında salınır. Ve gerçekleşmeden önce potansiyel hareketi gösterebildiği için öncü bir göstergedir. RSI, momentum göstergelerindeki iki ana sorunun üstesinden gelecek şekilde şu yeteneklerle donatılarak tasarlanmıştır; ani veya düzensiz hareketleri absorbe etme yeteneği ve 0 ile 100 seviyeleri arasında salındığı için sınırlandırma yeteneği.

RSI şunları ortaya çıkarır:

Grafiği analiz ederek görülemeyecek potansiyel hareketler

Net destek ve direnç seviyeleri

Geri dönüşleri işaret edebilecek diverjans sinyalleri - bu gibi bir sinyal, RSI ile fiyat arasındaki diverjans sonucu oluşur

70 seviyesinin üzerine ve 30 seviyesinin altına olan başarısız RSI hareketleri, ki bunlar da potansiyel geri dönüşler için uyarı niteliğinde olabilir

RSI göstergesinin hesaplanması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

14 kapanışın pozitif/yukarı yönlü olanlarını al 14 kapanışın negatif/aşağı yönlü olanlarını al Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Pozitif hareketlerin toplamı / 14 Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Negatif hareketlerin toplamı / 14 RS = Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması / Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Bunun nasıl yapılacağını daha iyi anlamak adına bir örnek verelim.

Aşağıdaki gibi 14 günlük kapanışlara sahip olduğumuzu varsayalım:

Gün Fiyat 1 100 2 105 3 120 4 110 5 100 6 115 7 120 8 130 9 125 10 135 11 140 12 130 13 140 14 145





Bu veriler için RSI hesaplaması şu şekilde olacaktır:

İlk olarak, her günü bir öncekinden çıkararak pozitif ve negatif hareketleri hesaplayacağız:

Gün Fiyat Pozitif hareketler Negatif hareketler 1 100 0 0 2 105 5 0 3 120 15 0 4 110 0 10 5 100 0 10 6 115 15 0 7 120 5 0 8 130 10 0 9 125 0 5 10 135 10 0 11 140 5 0 12 130 0 10 13 140 10 0 14 145 5 0

Pozitif hareketlerin toplamı = 80

Negatif hareketlerin toplamı = 35

Ardından, pozitif ve negatif hareketlerin toplamının 14 üzerinden ortalamalarını hesaplayacağız: Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Pozitif hareketlerin toplamı / 14



Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = 80 / 14 = 5,7

Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Negatif hareketlerin toplamı / 14



Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = 35 / 14 = 2,5

Sonrasında RS'i hesaplayacağız:

RS = Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması / Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması





RS = 5.7 / 2.5 = 2.29

Devamında da RSI'ı hesaplayacağız:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]





RSI = 100 - [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

Böylece, sonuçlar şu şekilde olacaktır: Bu adımlar ilk RSI değerini hesaplar. Aşağıdaki adımlar da, son olarak elde edilecek RSI değerini hesaplar: İlk ortalama ve bugünün hareketi kullanılarak son ortalama hesaplanır:

Pozitif hareketlerin son ortalaması = [{(Pozitif hareketlerin ilk ortalaması * 13) + Bugünün pozitif hareketi (varsa)}/14]

Negatif hareketlerin son ortalaması = [{(Negatif hareketlerin ilk ortalaması * 13) + Bugünün negatif hareketi (varsa)}/14]

RS hesaplanır:

RS = Pozitif hareketlerin son ortalaması / Negatif hareketlerin son ortalaması

RSI hesaplanır:

RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

Böylece, RSI göstergesi yukarıdaki adımlar kullanılarak hesaplanmış olur. Ancak, tüm bu hesaplamaları manuel olarak yapmanız gerekmeyecek - hesaplama ayrıntıları burada yalnızca RSI'ın özünü daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için verilmiştir. Bu bilgiler, daha iyi ticaret sonuçları için göstergeyi nasıl kullanacağınız konusunda size daha iyi fikirler sağlayabilir. MetaTrader 5 platformu halihazırda kullanıma hazır yerleşik RSI göstergesine sahiptir, dolayısıyla onu manuel olarak hesaplamanıza gerek yoktur. Göstergeyi grafik üzerinde çalıştırarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aşağıda bunun nasıl yapılacağı gösterilmektedir. MetaTrader 5 ticaret terminalinde şu birkaç adımı izleyin:







Osilatörler listesinden Relative Strength Index’i (RSI) seçtiğinizde, gösterge parametreleri için şu pencere açılacaktır: RSI’ın periyodu



Göstergenin hesaplanacağı fiyat türü



RSI çizgisinin rengi

RSI çizgisinin stili

RSI çizgisinin kalınlığı



Tercih ettiğiniz parametreleri seçin ve Tamama tıklayın. RSI göstergesi grafikte şu şekilde görüntülenecektir:

RSI göstergesi, ana grafiğin altında ayrı bir pencerede görüntülenir. Pencerede aşağıdakileri ifade eden dört fiyat seviyesi mevcuttur: 0 seviyesi: Olası gösterge değerlerini sınırlayan gösterge aralığının minimum değeri.



100 seviyesi: Olası gösterge değerlerini sınırlayan gösterge aralığının maksimum değeri.



30 seviyesi: Aşırı satış bölgesi.



70 seviyesi: Aşırı alış bölgesi.

Varsayılan olarak görüntülenmeyen bir seviye daha vardır: bu, aralığın ortasındaki 50 seviyedir. RSI göstergesi stratejisi Bu bölümde, RSI - Relative Strength Index - göstergesinin nasıl kullanılacağını göreceğiz. Bu amaçla, farklı piyasa yönlerine göre farklı olacak basit bir strateji kullanacağız. RSI'ın yükseliş trendi, düşüş trendi ve yatay hareket sırasında nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Spesifik kullanımı doğrudan aşırı alış, orta aralık ve aşırı satış alanlarıyla ilgilidir. Öncelikle, davranışının piyasa yönüne bağlı olarak değiştiği açık olduğundan, farklı piyasa yönleri sırasında RSI'ın nasıl davrandığını anlamanız gerekir. Ardından, her bir piyasa yönü sırasında kullanılabilecek basit bir strateji kullanacağız - buradaki asıl amaç, böyle bir stratejinin nasıl kullanılacağını öğrenmek ve ticaretimizde faydalı olabilecek yeni içgörülere ve fikirlere gözlerimizi açmaktır. Bu bölümde, RSI'ın her bir piyasa yönüne nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Bununla birlikte, stratejilerin yalnızca RSI'ın piyasa verilerini analiz etmek adına nasıl uygulanabileceğini göstermek için bilgi amaçlı sunulduğunu lütfen unutmayın. Ticaretinizde kullanmadan önce her bir stratejiyi her zaman test ettiğinizden emin olun - bazı stratejiler, özellikle eğitim için sağlanan stratejiler söz konusu olduğunda, ticaret tarzınıza uygun olmayabilirler. Yükseliş trendi sırasında Yükseliş trendi sırasında RSI çoğu zaman orta aralık ile 70 seviyesi (aşırı alış seviyesi) arasında hareket eder.





Yükseliş trendi için ticaret stratejisi şu şekildedir: RSI değeri < 50 = Alış



RSI değeri > 70 = Kârı al

Düşüş trendi sırasında Düşüş trendi sırasında RSI çoğu zaman orta aralık ile 30 seviyesi (aşırı satış seviyesi) arasında hareket eder.

Düşüş trendi için ticaret stratejisi şu şekildedir: RSI değeri > 50 = Satış





RSI değeri < 30 = Kârı al

Yatay hareket sırasında

Yatay hareket sırasında RSI zamanının çoğunu 30 (aşırı satış seviyesi) ve 70 (aşırı alış seviyesi) seviyeleri arasında geçirir.

Yatay hareket için ticaret stratejisi şu şekildedir: RSI değeri < 30 = Alış





RSI değeri > 50 = Kârı Al

RSI değeri > 70 = Satış





RSI değeri < 50 = Kârı al



RSI göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı Bu bölümde, RSI göstergesine dayalı bir stratejiyle ticaret yaparken bilgisayara verilmesi gereken talimatlara bakacağız. Ticaret sistemi şeklinde uygulayabileceğimiz, piyasa yönüne dayalı olarak 4 alt stratejimiz mevcut: RSI yükseliş trendi stratejisi, RSI düşüş trendi stratejisi ve RSI yatay hareket stratejisi (alış ve satış). Aşağıdaki planlar her bir strateji için talimatları göstermektedir. RSI yükseliş trendi stratejisi:

RSI düşüş trendi stratejisi:

RSI yatay hareket stratejisi: Bence yeterince netler. Artık ticaret sisteminde uygulamak istediğimiz her strateji için planlar hazırladığımıza göre, programı yazmaya başlayabiliriz. Makalenin bir sonraki bölümüne geçelim ve ticaret sistemi kodunu yazalım.

RSI göstergesine dayalı ticaret sistemi

Şimdi yukarıda bahsettiğimiz RSI ticaret stratejisine dayalı bir ticaret sisteminin kodunun nasıl yazılacağını görelim. İlk olarak, MetaTrader 5 işlem terminalini açın, ardından kodları yazmak için F4 tuşuna basarak veya aşağıdaki görüntülerde gösterilen adımları izleyerek IDE'yi (MetaQuotes Language Düzenleyicisi) açın:

Veya MetaTrader 5 araç çubuğundaki IDE düğmesine tıklayabilirsiniz:

Yeni açılan MetaEditor IDE'de aşağıdaki görüntüdeki gibi ana pencere görünecektir: Ticaret sisteminin kodunu yazacağınız yeni bir dosya oluşturun:

Yeni bir Uzman Danışman dosyası oluşturmak için ilk seçeneği seçin. Diğer seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu makale serisinin ilk makalesini okuyabilirsiniz: Algoritmik Ticaret Sisteminizi Neden ve Nasıl Tasarlayacağınızı Öğrenin Öncelikle, basit bir saf RSI sisteminin nasıl tasarlanacağını anlamak adına RSI değerlerini grafik üzerinde yorum olarak yazan basit bir RSI tabanlı Uzman Danışmanı paylaşmak istiyorum:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); Comment ( "RSI Value is " ,RSIValue); }

Ardından, 14 gün boyuncaki pozitif hareketlerin ve negatif hareketlerin toplamını hesaplayacağız:

Oluşturulan programı şu şekilde çalıştırabiliriz:









Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, ardından aşağıdaki pencere görünecektir:

Tamama tıkladığınızda program grafik üzerinde başlatılacaktır:





RSI yükseliş trendi stratejisi:

Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir:

Kod şu şekildedir: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Uptrend - BUY" ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Uptrend - TAKE PROFIT" ); } Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:







Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır: Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır: Alış sinyali: Kârı Al sinyali: RSI düşüş trendi stratejisi: Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir: Kod şu şekildedir: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Downtrend - SHORT" ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Downtrend - TAKE PROFIT" ); } Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:



Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır: Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır: Satış sinyali: Kârı Al sinyali: RSI yatay hareket stratejisi: Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir:

Aşağıda bu stratejinin kodu yer almaktadır. Daha iyi anlaşılması için stratejiyi iki ayrı koda böleceğim: biri alış ve kârı al sinyali, diğeri satış ve kârı al sinyali için olacak ve her ikisi de yatay hareket sırasında çalışacak: Alış sinyali: #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue< 30 ) Comment ( "Sideways - BUY" ); if (RSIValue> 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:



Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır: Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır: Alış sinyali: Kârı Al sinyali: Satış sinyali #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double RSIArray[]; int RSIDef = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (RSIArray, true ); CopyBuffer (RSIDef, 0 , 0 , 1 ,RSIArray); double RSIValue = NormalizeDouble (RSIArray[ 0 ], 2 ); if (RSIValue> 70 ) Comment ( "Sideways - SHORT" ); if (RSIValue< 50 ) Comment ( "Sideways - TAKE PROFIT" ); } Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:





Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır:

Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır: Satış sinyali:

Kârı Al sinyali: Tüm bu bilgiler, ticaretteki en popüler göstergelerden biri olan RSI'a (Relative Strength Index) dayalı basit stratejilerin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağıyla ilgiliydi. RSI’ın farklı piyasa yönleri veya trendler için nasıl kullanılabileceğini gördük. Ve burada tekrar vurgulamak istiyorum ki, bu makale sadece eğitim amaçlıdır ve asıl amacı bu yararlı bilgileri size sunmaktır. Bu makaleden herhangi bir şeyi ticaretiniz için kullanacaksanız, kullanmadan önce tam anlamıyla test ettiğinizden emin olun: bir kişi için fayda sağlayabilen şey, ticaret stratejiniz veya planınıza göre sizin için fayda sağlamayabilir.



Sonuç



Bu makalede, ticarette ve teknik analizde en güçlü araçlardan biri olan RSI'ı sizlerle paylaştım. Onun piyasa yönleri ve ticarette en önemli kavramlardan biri olan momentum kavramına dayalı olduğunu gördük. Göstergenin uygun, etkili ve yararlı bir şekilde nasıl kullanılabileceğini anlamanız adına RSI'ın yapısını ve hesaplama ayrıntılarını açıklamaya çalıştım.

Ayrıca, ticarette kullanılabilecek basit bir strateji paylaştım ve bu stratejinin farklı piyasa yönleri sırasında nasıl kullanılabileceğinden bahsettim. Artık yükseliş trendleri, düşüş trendleri ve yatay hareketler sırasında bu stratejinin nasıl kullanılacağını biliyorsunuz. Etkili bir şekilde kullanılabilecek ve ticarette faydalı olabilecek birçok strateji vardır, dolayısıyla umarım RSI ve diğer göstergeler hakkında okumaya ve öğrenmeye devam edersiniz.

Ek olarak bu stratejiye dayalı bir ticaret sisteminin nasıl kodlanacağını da öğrendik. MQL5 ve genel olarak programlama, çeşitli yararlı ticaret ve analiz araçların etkili, doğru ve kolay kullanımına yardımcı olur, böylece hayatımızı sorunsuz hale getirerek dengeli bir yaşam elde etmemize olanak sağlar.

Bu makaleden öğrendiklerinizi kendiniz kodlamaya ve uygulamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yaptığınız bu pratik, öğrendikleriniz hakkındaki anlamanızı ve farkındalığınızı artırabilir ve size daha fazla içgörü ve yeni fikirler verebilir. Umarım bu makale sizin için faydalı olur ve ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardım sağlar.







