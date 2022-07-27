MetaTrader 5 / Alım-satım
RSI göstergesine dayalı bir ticaret sistemi nasıl geliştirilir?

Mohamed Abdelmaaboud

Giriş


Sanırım ticaret dünyasıyla bir şekilde bağlantılı olan herkes en az bir kez "trend arkadaşınızdır" ifadesini duymuştur. Bu, trend yönünde ticaret yapmanız, trende karşı ticaret yapmamanız gerektiği anlamına gelir. Evet, bazen düzeltmeler sırasında trende karşı işlem gerçekleştirebiliriz. Düzeltmelerin ne olduğunu bilmiyorsanız endişelenmeyin - onları ve trendleri önümüzdeki satırlarda açıklayacağım. Bilmenizi istediğim şey şu ki, trende karşı işlem yapıyorsanız dikkatli olmalısınız ve riskleri sıkı bir şekilde yönetmelisiniz çünkü bu tür işlemler daha riskli olacaktır.

Burada piyasalarda var olabilecek piyasa yönleri hakkında konuşacağız. Onlardan daha önce çeşitli makalelerde bahsetmiştim, işte şu nedenlerle onları farklı alanlarda bu kadar sık tekrarlıyorum:

  • Kararlarımızı ona göre vereceğimiz için piyasanın hareketini belirlemek önemlidir.
  • Tekrar etmek, özellikle farklı açılardan incelendiğinde, konuya olan anlayışı derinleştirebilir ve konu hakkında farklı içgörüler sağlayabilir.
  • Yazımı ilk kez okuyor olabilirsiniz, bu nedenle bu spesifik konu hakkında size tam bir fikir sunmak istiyorum.

Piyasanın yönünü veya trendi belirlemek gereklidir. Bunu nasıl yapacağımızı öğrenmeden önce, piyasadaki yönlerin her birinin ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamalıyız.

Piyasaya bakarsanız, fiyat hareketine bağlı olarak piyasada üç farklı yön olabileceğini görebilirsiniz: Yükseliş trendi, düşüş trendi ve yatay hareket. Bu piyasa yönlerinin her biri piyasa katılımcılarına dayalı olarak kontrol edici statüye sahiptir.

  • Yükseliş trendi:

Yükseliş trendi sırasında, alıcılar çoğu zaman piyasayı kontrol eder ve bu da fiyatların yükselmesine yol açar. Böylece, fiyatlar daha yüksek pikler ve daha yüksek çukurlar yaparak yukarı doğru hareket eder.

Yükseliş trendi

  • Düşüş trendi:

Düşüş trendi sırasında, satıcılar çoğu zaman piyasayı kontrol eder ve bu da fiyatların düşmesine yol açar. Böylece, fiyatlar daha düşük dipler ve daha düşük çukurlar yaparak aşağı doğru hareket eder.

Düşüş trendi

  • Yatay hareket:

Yatay hareket sırasında, taraflardan herhangi birinin tam kontrolü olmaksızın alıcılar ve satıcılar arasında bir denge söz konusudur. Bu, yükseliş trendi veya düşüş trendi ile ilişkilendirilemeyen herhangi bir harekettir. Aşağıda yatay hareketlerin farklı biçimleri verilmiştir.

Yatay hareket

Yatay hareket

Yatay hareket

Yatay hareket

Piyasa yönünü belirledikten sonra, onun güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu belirlememiz gerekir. Bunu momentum kavramı yardımıyla öğrenebiliriz. Momentum, piyasa yönünün veya trendinin hızını ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Bu momentum kavramı ticarette ve piyasa hareketlerini analiz etmede çok önemlidir. Bu konsepte dayanan birçok araç vardır. Bu makalede, bu konseptte en yaygın olarak kullanılan göstergelerden biri olan RSI'ı (Relative Strength Index) ele alacağız. Bu kullanışlı aracı kolay ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz ve bir RSI stratejisine dayalı ticaret sistemi oluşturacağız. Bu makalede şu konuları ele alacağız:

Bu konular aracılığıyla, bu faydalı araç hakkında çok şey öğreneceğiz. RSI'ın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını göreceğiz. Göstergeyle ilgili bakış açıları ve yeni fikirler “RSI göstergesinin tanımı” bölümünde ele alınacak. Ardından, ticaret için faydalı olabilecek bir RSI stratejisini inceleyeceğiz. “RSI göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı” bölümünde, programlamaya hazır olmak ve oluşturacağımız programın neler yapması gerektiğini belirlemek adına ilgili RSI stratejisiyle ilişkili bir plan hazırlayacağız.  Son olarak, ticareti daha kolay ve etkili hale getirmemize ve ticaret kararlarımızı geliştirmemize yardımcı olacak RSI tabanlı bir programın nasıl yazılacağını öğreneceğiz.

Bu ve diğer tüm makalelerde, MetaTrader 5 işlem platformunu ve MetaTrader 5'te yerleşik olan MetaEditor’ı (MetaQuotes Language Düzenleyicisi) kullanıyoruz - tüm program kodları bu düzenleyici kullanılarak yazılacaktır.

MetaTrader 5'i şu linkten indirebilirsiniz: https://www.metatrader5.com/en/download

Daha fazla bilgi için bu makale serisinin ilk makalesini okuyabilirsiniz: Algoritmik Ticaret Sisteminizi Neden ve Nasıl Tasarlayacağınızı Öğrenin

Sorumluluk reddi: Bu makalenin tüm içeriği yalnızca eğitim amaçlıdır, başka herhangi bir amaca yönelik değildir. Dolayısıyla, bu makalenin içeriğine dayalı olarak gerçekleştireceğiniz her şey, yalnızca kendi sorumluluğunuzda ve riskinizde olacaktır, bu makalenin içeriği herhangi bir sonucu garanti etmemektedir.

Şimdi, ticaretteki başarı yolculuğumuzda yeni bir blok daha oluşturmak için bu konuyu öğrenmeye başlayalım.


RSI göstergesinin tanımı


RSI - Relative Strength Index - Welles Wilder tarafından oluşturulmuş bir göstergedir. Bu göstergenin temel amacı, ticaret enstrümanının geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak şu anki gücünü ölçmektir. Bunu yapmak için gösterge, yükselişle kapanan günlerdeki fiyat değişimlerini düşüşle kapanan günlerdeki fiyat değişimleriyle karşılaştırır.

RSI göstergesi, yukarı veya aşağı piyasa hareketinin hızını gösterdiği için bir momentumdur. Sınırlara sahip bir osilatördür, değerleri 0 ile 100 seviyeleri arasında salınır. Ve gerçekleşmeden önce potansiyel hareketi gösterebildiği için öncü bir göstergedir. RSI, momentum göstergelerindeki iki ana sorunun üstesinden gelecek şekilde şu yeteneklerle donatılarak tasarlanmıştır; ani veya düzensiz hareketleri absorbe etme yeteneği ve 0 ile 100 seviyeleri arasında salındığı için sınırlandırma yeteneği.

RSI şunları ortaya çıkarır:

  • Grafiği analiz ederek görülemeyecek potansiyel hareketler
  • Net destek ve direnç seviyeleri
  • Geri dönüşleri işaret edebilecek diverjans sinyalleri - bu gibi bir sinyal, RSI ile fiyat arasındaki diverjans sonucu oluşur
  • 70 seviyesinin üzerine ve 30 seviyesinin altına olan başarısız RSI hareketleri, ki bunlar da potansiyel geri dönüşler için uyarı niteliğinde olabilir

RSI göstergesinin hesaplanması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

  1. 14 kapanışın pozitif/yukarı yönlü olanlarını al
  2. 14 kapanışın negatif/aşağı yönlü olanlarını al
  3. Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Pozitif hareketlerin toplamı / 14
  4. Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Negatif hareketlerin toplamı / 14
  5. RS = Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması / Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması
  6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Bunun nasıl yapılacağını daha iyi anlamak adına bir örnek verelim.

  • Aşağıdaki gibi 14 günlük kapanışlara sahip olduğumuzu varsayalım:

Gün Fiyat
1 100
2 105
3 120
4 110
5 100
6 115
7 120
8 130
9 125
10 135
11 140
12 130
13 140
14  145


Bu veriler için RSI hesaplaması şu şekilde olacaktır:

İlk olarak, her günü bir öncekinden çıkararak pozitif ve negatif hareketleri hesaplayacağız:

Gün Fiyat  Pozitif hareketler Negatif hareketler 
1 100  0  0
2 105  5  0
3 120  15  0
4 110  0  10
5 100  0  10
6 115  15  0
7 120  5  0
8 130  10  0
9 125  0  5
10 135  10  0
11 140  5  0
12 130  0  10
13 140  10  0
14  145  5  0
    Ardından, 14 gün boyuncaki pozitif hareketlerin ve negatif hareketlerin toplamını hesaplayacağız:
        • Pozitif hareketlerin toplamı = 80
          • Negatif hareketlerin toplamı = 35

            • Ardından, pozitif ve negatif hareketlerin toplamının 14 üzerinden ortalamalarını hesaplayacağız:

                • Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Pozitif hareketlerin toplamı / 14
                  • Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = 80 / 14 = 5,7
                      • Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = Negatif hareketlerin toplamı / 14
                        • Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması = 35 / 14 = 2,5

                          • Sonrasında RS'i hesaplayacağız:
                            • RS = Pozitif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması / Negatif hareketlerin 14 üzerinden ortalaması
                            • RS = 5.7 / 2.5 = 2.29

                          • Devamında da RSI'ı hesaplayacağız:
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
                            • RSI = 100 - [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

                          Böylece, sonuçlar şu şekilde olacaktır:

                          RSI hesaplaması örneği sonuçları

                          Bu adımlar ilk RSI değerini hesaplar. Aşağıdaki adımlar da, son olarak elde edilecek RSI değerini hesaplar:

                          • İlk ortalama ve bugünün hareketi kullanılarak son ortalama hesaplanır:
                            • Pozitif hareketlerin son ortalaması = [{(Pozitif hareketlerin ilk ortalaması * 13) + Bugünün pozitif hareketi (varsa)}/14]

                            • Negatif hareketlerin son ortalaması = [{(Negatif hareketlerin ilk ortalaması * 13) + Bugünün negatif hareketi (varsa)}/14]
                          • RS hesaplanır:
                            • RS = Pozitif hareketlerin son ortalaması / Negatif hareketlerin son ortalaması
                          • RSI hesaplanır:
                            • RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

                          Böylece, RSI göstergesi yukarıdaki adımlar kullanılarak hesaplanmış olur. Ancak, tüm bu hesaplamaları manuel olarak yapmanız gerekmeyecek - hesaplama ayrıntıları burada yalnızca RSI'ın özünü daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için verilmiştir. Bu bilgiler, daha iyi ticaret sonuçları için göstergeyi nasıl kullanacağınız konusunda size daha iyi fikirler sağlayabilir. MetaTrader 5 platformu halihazırda kullanıma hazır yerleşik RSI göstergesine sahiptir, dolayısıyla onu manuel olarak hesaplamanıza gerek yoktur. Göstergeyi grafik üzerinde çalıştırarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aşağıda bunun nasıl yapılacağı gösterilmektedir.

                          MetaTrader 5 ticaret terminalinde şu birkaç adımı izleyin:

                          RSI göstergesini ekleme



                          RSI göstergesini ekleme

                          Osilatörler listesinden Relative Strength Index’i (RSI) seçtiğinizde, gösterge parametreleri için şu pencere açılacaktır:

                          RSI göstergesi parametreleri

                          1. RSI’ın periyodu
                          2. Göstergenin hesaplanacağı fiyat türü
                          3. RSI çizgisinin rengi
                          4. RSI çizgisinin stili
                          5. RSI çizgisinin kalınlığı


                          Tercih ettiğiniz parametreleri seçin ve Tamama tıklayın. RSI göstergesi grafikte şu şekilde görüntülenecektir:

                          Grafikte RSI göstergesi

                          RSI göstergesi, ana grafiğin altında ayrı bir pencerede görüntülenir. Pencerede aşağıdakileri ifade eden dört fiyat seviyesi mevcuttur:

                          • 0 seviyesi: Olası gösterge değerlerini sınırlayan gösterge aralığının minimum değeri.
                          • 100 seviyesi: Olası gösterge değerlerini sınırlayan gösterge aralığının maksimum değeri.
                          • 30 seviyesi: Aşırı satış bölgesi.
                          • 70 seviyesi: Aşırı alış bölgesi.

                          Varsayılan olarak görüntülenmeyen bir seviye daha vardır: bu, aralığın ortasındaki 50 seviyedir.

                           

                          RSI göstergesi stratejisi

                          Bu bölümde, RSI - Relative Strength Index - göstergesinin nasıl kullanılacağını göreceğiz. Bu amaçla, farklı piyasa yönlerine göre farklı olacak basit bir strateji kullanacağız.

                          RSI'ın yükseliş trendi, düşüş trendi ve yatay hareket sırasında nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Spesifik kullanımı doğrudan aşırı alış, orta aralık ve aşırı satış alanlarıyla ilgilidir. Öncelikle, davranışının piyasa yönüne bağlı olarak değiştiği açık olduğundan, farklı piyasa yönleri sırasında RSI'ın nasıl davrandığını anlamanız gerekir. Ardından, her bir piyasa yönü sırasında kullanılabilecek basit bir strateji kullanacağız - buradaki asıl amaç, böyle bir stratejinin nasıl kullanılacağını öğrenmek ve ticaretimizde faydalı olabilecek yeni içgörülere ve fikirlere gözlerimizi açmaktır. Bu bölümde, RSI'ın her bir piyasa yönüne nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Bununla birlikte, stratejilerin yalnızca RSI'ın piyasa verilerini analiz etmek adına nasıl uygulanabileceğini göstermek için bilgi amaçlı sunulduğunu lütfen unutmayın. Ticaretinizde kullanmadan önce her bir stratejiyi her zaman test ettiğinizden emin olun - bazı stratejiler, özellikle eğitim için sağlanan stratejiler söz konusu olduğunda, ticaret tarzınıza uygun olmayabilirler.

                            Yükseliş trendi sırasında

                              Yükseliş trendi sırasında RSI çoğu zaman orta aralık ile 70 seviyesi (aşırı alış seviyesi) arasında hareket eder.


                              Yükseliş trendinde RSI


                              Yükseliş trendi için ticaret stratejisi şu şekildedir:

                                • RSI değeri < 50 = Alış
                                  • RSI değeri > 70 = Kârı al

                                      Düşüş trendi sırasında

                                        Düşüş trendi sırasında RSI çoğu zaman orta aralık ile 30 seviyesi (aşırı satış seviyesi) arasında hareket eder.

                                        Düşüş trendinde RSI


                                        Düşüş trendi için ticaret stratejisi şu şekildedir:

                                          • RSI değeri > 50 = Satış
                                          • RSI değeri < 30 = Kârı al

                                        • Yatay hareket sırasında

                                        Yatay hareket sırasında RSI zamanının çoğunu 30 (aşırı satış seviyesi) ve 70 (aşırı alış seviyesi) seviyeleri arasında geçirir.

                                        Yatay harekette RSI


                                        Yatay hareket için ticaret stratejisi şu şekildedir:

                                          • RSI değeri < 30 = Alış
                                          • RSI değeri > 50 = Kârı Al
                                          • RSI değeri > 70 = Satış
                                          • RSI değeri < 50 = Kârı al

                                         

                                        RSI göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı

                                        Bu bölümde, RSI göstergesine dayalı bir stratejiyle ticaret yaparken bilgisayara verilmesi gereken talimatlara bakacağız.

                                        Ticaret sistemi şeklinde uygulayabileceğimiz, piyasa yönüne dayalı olarak 4 alt stratejimiz mevcut: RSI yükseliş trendi stratejisi, RSI düşüş trendi stratejisi ve RSI yatay hareket stratejisi (alış ve satış). Aşağıdaki planlar her bir strateji için talimatları göstermektedir.

                                        • RSI yükseliş trendi stratejisi:

                                        Yükseliş trendi stratejisi planı

                                        • RSI düşüş trendi stratejisi:

                                        Düşüş trendi stratejisi planı

                                        • RSI yatay hareket stratejisi:

                                        Yatay hareket stratejisi planı

                                        Bence yeterince netler. Artık ticaret sisteminde uygulamak istediğimiz her strateji için planlar hazırladığımıza göre, programı yazmaya başlayabiliriz. Makalenin bir sonraki bölümüne geçelim ve ticaret sistemi kodunu yazalım.


                                        RSI göstergesine dayalı ticaret sistemi

                                        Şimdi yukarıda bahsettiğimiz RSI ticaret stratejisine dayalı bir ticaret sisteminin kodunun nasıl yazılacağını görelim. İlk olarak, MetaTrader 5 işlem terminalini açın, ardından kodları yazmak için F4 tuşuna basarak veya aşağıdaki görüntülerde gösterilen adımları izleyerek IDE'yi (MetaQuotes Language Düzenleyicisi) açın:


                                        Metaeditor açılışı

                                        Veya MetaTrader 5 araç çubuğundaki IDE düğmesine tıklayabilirsiniz:


                                        Metaeditor açılışı

                                        Yeni açılan MetaEditor IDE'de aşağıdaki görüntüdeki gibi ana pencere görünecektir:

                                        MetaEditor penceresi

                                        Ticaret sisteminin kodunu yazacağınız yeni bir dosya oluşturun:

                                        MetaEditor penceresi


                                        MetaEditor - Yeni dosya

                                        Yeni bir Uzman Danışman dosyası oluşturmak için ilk seçeneği seçin. Diğer seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu makale serisinin ilk makalesini okuyabilirsiniz:  Algoritmik Ticaret Sisteminizi Neden ve Nasıl Tasarlayacağınızı Öğrenin

                                        Öncelikle, basit bir saf RSI sisteminin nasıl tasarlanacağını anlamak adına RSI değerlerini grafik üzerinde yorum olarak yazan basit bir RSI tabanlı Uzman Danışmanı paylaşmak istiyorum:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Simple RSI System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //comment with RSI value on the chart
   Comment("RSI Value is ",RSIValue);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Oluşturulan programı şu şekilde çalıştırabiliriz:

                                        Kılavuz - Simple RSI System


                                        Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, ardından aşağıdaki pencere görünecektir:

                                        Simple RSI System penceresi

                                        Tamama tıkladığınızda program grafik üzerinde başlatılacaktır:

                                        Grafiğe eklenmiş Simple RSI System

                                        Simple RSI System


                                        • RSI yükseliş trendi stratejisi:
                                        Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir:

                                        Yükseliş trendi stratejisi planı

                                        Kod şu şekildedir:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                       RSI - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<50) 
   Comment ("Uptrend - BUY");
   
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Uptrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:

                                        Kılavuz - RSI - Uptrend Strategy


                                        RSI - Uptrend Strategy penceresi


                                        Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır:

                                        Grafiğe eklenmiş RSI - Uptrend Strategy

                                        Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır:

                                        • Alış sinyali:

                                        RSI - Uptrend Strategy - Alış

                                        • Kârı Al sinyali:

                                        RSI - Uptrend Strategy - TP

                                        • RSI düşüş trendi stratejisi:
                                        Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir:

                                        Düşüş trendi stratejisi planı

                                        Kod şu şekildedir:

                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                     RSI - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Downtrend - SHORT");
   
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Downtrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:

                                        Kılavuz - RSI - Downtrend Strategy


                                        RSI - Downtrend Strategy penceresi

                                        Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır:

                                        Grafiğe eklenmiş RSI - Downtrend Strategy

                                        Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır:

                                        • Satış sinyali:

                                        RSI - Downtrend Strategy - Satış

                                        • Kârı Al sinyali:

                                        RSI - Downtrend Strategy - TP

                                        • RSI yatay hareket stratejisi:
                                        Hatırlatma olarak, bu stratejinin planı aşağıdaki gibidir:


                                        Yatay hareket stratejisi planı

                                        Aşağıda bu stratejinin kodu yer almaktadır. Daha iyi anlaşılması için stratejiyi iki ayrı koda böleceğim: biri alış ve kârı al sinyali, diğeri satış ve kârı al sinyali için olacak ve her ikisi de yatay hareket sırasında çalışacak:

                                        • Alış sinyali:
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                RSI - Sideways Strategy - Buy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);   
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Sideways - BUY");
   
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:

                                        Kılavuz - RSI - Sideways Strategy - Buy


                                        RSI - Sideways Strategy - Buy penceresi

                                        Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır:

                                        Grafiğe eklenmiş RSI - Sideways Strategy - Buy

                                        Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır:

                                        • Alış sinyali:

                                        RSI - Sideways Strategy - Buy - Alış

                                        • Kârı Al sinyali:

                                        RSI - Sideways Strategy - Buy - Alış - TP

                                        • Satış sinyali
                                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                              RSI - Sideways Strategy - Short.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);

   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Sideways - SHORT");
   
   if(RSIValue<50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                                        Bu programı aşağıda gösterildiği gibi Kılavuz penceresinden grafik üzerinde çalıştırın. Herhangi bir hata veya uyarı olmadığından emin olun:

                                        Kılavuz - RSI - Sideways Strategy - Short


                                        Kılavuz - RSI - Sideways Strategy - Short penceresi

                                        Dosyaya çift tıklayın veya sürükleyip grafiğin üzerine bırakın, program penceresinde tamama tıklayın ve böylece program grafik üzerinde başlatılacaktır:

                                        Grafiğe eklenmiş RSI - Sideways Strategy - Short

                                        Programın sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır:

                                        • Satış sinyali:

                                        RSI - Sideways Strategy - Short - Satış


                                        • Kârı Al sinyali:

                                        RSI - Sideways Strategy - Short- TP

                                        Tüm bu bilgiler, ticaretteki en popüler göstergelerden biri olan RSI'a (Relative Strength Index) dayalı basit stratejilerin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağıyla ilgiliydi. RSI’ın farklı piyasa yönleri veya trendler için nasıl kullanılabileceğini gördük.

                                        Ve burada tekrar vurgulamak istiyorum ki, bu makale sadece eğitim amaçlıdır ve asıl amacı bu yararlı bilgileri size sunmaktır. Bu makaleden herhangi bir şeyi ticaretiniz için kullanacaksanız, kullanmadan önce tam anlamıyla test ettiğinizden emin olun: bir kişi için fayda sağlayabilen şey, ticaret stratejiniz veya planınıza göre sizin için fayda sağlamayabilir.

                                        Sonuç

                                        Bu makalede, ticarette ve teknik analizde en güçlü araçlardan biri olan RSI'ı sizlerle paylaştım. Onun piyasa yönleri ve ticarette en önemli kavramlardan biri olan momentum kavramına dayalı olduğunu gördük. Göstergenin uygun, etkili ve yararlı bir şekilde nasıl kullanılabileceğini anlamanız adına RSI'ın yapısını ve hesaplama ayrıntılarını açıklamaya çalıştım.

                                        Ayrıca, ticarette kullanılabilecek basit bir strateji paylaştım ve bu stratejinin farklı piyasa yönleri sırasında nasıl kullanılabileceğinden bahsettim. Artık yükseliş trendleri, düşüş trendleri ve yatay hareketler sırasında bu stratejinin nasıl kullanılacağını biliyorsunuz. Etkili bir şekilde kullanılabilecek ve ticarette faydalı olabilecek birçok strateji vardır, dolayısıyla umarım RSI ve diğer göstergeler hakkında okumaya ve öğrenmeye devam edersiniz.

                                        Ek olarak bu stratejiye dayalı bir ticaret sisteminin nasıl kodlanacağını da öğrendik. MQL5 ve genel olarak programlama, çeşitli yararlı ticaret ve analiz araçların etkili, doğru ve kolay kullanımına yardımcı olur, böylece hayatımızı sorunsuz hale getirerek dengeli bir yaşam elde etmemize olanak sağlar. 

                                        Bu makaleden öğrendiklerinizi kendiniz kodlamaya ve uygulamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yaptığınız bu pratik, öğrendikleriniz hakkındaki anlamanızı ve farkındalığınızı artırabilir ve size daha fazla içgörü ve yeni fikirler verebilir. Umarım bu makale sizin için faydalı olur ve ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardım sağlar.



