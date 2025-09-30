- Visão do mercado
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
A taxa do YHNAR para hoje mudou para -9.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1537 e o mais alto foi 0.1537.
Veja a dinâmica do par de moedas YHN Acquisition I Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de YHNAR hoje?
Hoje YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) está avaliado em 0.1537. O instrumento é negociado dentro de -9.59%, o fechamento de ontem foi 0.1700, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de YHNAR em tempo real.
As ações de YHN Acquisition I Ltd pagam dividendos?
Atualmente YHN Acquisition I Ltd está avaliado em 0.1537. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.08% e USD. Monitore os movimentos de YHNAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de YHNAR?
Você pode comprar ações de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) pelo preço atual 0.1537. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1537 ou 0.1567, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de YHNAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de YHNAR?
Investir em YHN Acquisition I Ltd envolve considerar a faixa anual 0.1100 - 0.6645 e o preço atual 0.1537. Muitos comparam 9.79% e -11.26% antes de enviar ordens em 0.1537 ou 0.1567. Estude as mudanças diárias de preço de YHNAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações YHN Acquisition I Ltd?
O maior preço de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) no último ano foi 0.6645. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1100 - 0.6645, e a comparação com 0.1700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de YHN Acquisition I Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações YHN Acquisition I Ltd?
O menor preço de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) no ano foi 0.1100. A comparação com o preço atual 0.1537 e 0.1100 - 0.6645 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de YHNAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de YHNAR?
No passado YHN Acquisition I Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1700 e 28.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1700
- Open
- 0.1537
- Bid
- 0.1537
- Ask
- 0.1567
- Low
- 0.1537
- High
- 0.1537
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -9.59%
- Mudança mensal
- 9.79%
- Mudança de 6 meses
- -11.26%
- Mudança anual
- 28.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4