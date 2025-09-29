报价部分
货币 / YHNAR
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日YHNAR汇率已更改-9.59%。当日，交易品种以低点0.1537和高点0.1537进行交易。

关注YHN Acquisition I Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

YHNAR股票今天的价格是多少？

YHN Acquisition I Ltd股票今天的定价为0.1537。它在-9.59%范围内交易，昨天的收盘价为0.1700，交易量达到1。YHNAR的实时价格图表显示了这些更新。

YHN Acquisition I Ltd股票是否支付股息？

YHN Acquisition I Ltd目前的价值为0.1537。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.08%和USD。实时查看图表以跟踪YHNAR走势。

如何购买YHNAR股票？

您可以以0.1537的当前价格购买YHN Acquisition I Ltd股票。订单通常设置在0.1537或0.1567附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注YHNAR的实时图表更新。

如何投资YHNAR股票？

投资YHN Acquisition I Ltd需要考虑年度范围0.1100 - 0.6645和当前价格0.1537。许多人在以0.1537或0.1567下订单之前，会比较9.79%和。实时查看YHNAR价格图表，了解每日变化。

YHN Acquisition I Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YHN Acquisition I Ltd的最高价格是0.6645。在0.1100 - 0.6645内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YHN Acquisition I Ltd的绩效。

YHN Acquisition I Ltd股票的最低价格是多少？

YHN Acquisition I Ltd（YHNAR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1537和0.1100 - 0.6645进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YHNAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YHNAR股票是什么时候拆分的？

YHN Acquisition I Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1700和28.08%中可见。

日范围
0.1537 0.1537
年范围
0.1100 0.6645
前一天收盘价
0.1700
开盘价
0.1537
卖价
0.1537
买价
0.1567
最低价
0.1537
最高价
0.1537
交易量
1
日变化
-9.59%
月变化
9.79%
6个月变化
-11.26%
年变化
28.08%
