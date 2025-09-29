YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
今日YHNAR汇率已更改-9.59%。当日，交易品种以低点0.1537和高点0.1537进行交易。
关注YHN Acquisition I Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YHNAR股票今天的价格是多少？
YHN Acquisition I Ltd股票今天的定价为0.1537。它在-9.59%范围内交易，昨天的收盘价为0.1700，交易量达到1。YHNAR的实时价格图表显示了这些更新。
YHN Acquisition I Ltd股票是否支付股息？
YHN Acquisition I Ltd目前的价值为0.1537。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.08%和USD。实时查看图表以跟踪YHNAR走势。
如何购买YHNAR股票？
您可以以0.1537的当前价格购买YHN Acquisition I Ltd股票。订单通常设置在0.1537或0.1567附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注YHNAR的实时图表更新。
如何投资YHNAR股票？
投资YHN Acquisition I Ltd需要考虑年度范围0.1100 - 0.6645和当前价格0.1537。许多人在以0.1537或0.1567下订单之前，会比较9.79%和。实时查看YHNAR价格图表，了解每日变化。
YHN Acquisition I Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YHN Acquisition I Ltd的最高价格是0.6645。在0.1100 - 0.6645内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YHN Acquisition I Ltd的绩效。
YHN Acquisition I Ltd股票的最低价格是多少？
YHN Acquisition I Ltd（YHNAR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1537和0.1100 - 0.6645进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YHNAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YHNAR股票是什么时候拆分的？
YHN Acquisition I Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1700和28.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1700
- 开盘价
- 0.1537
- 卖价
- 0.1537
- 买价
- 0.1567
- 最低价
- 0.1537
- 最高价
- 0.1537
- 交易量
- 1
- 日变化
- -9.59%
- 月变化
- 9.79%
- 6个月变化
- -11.26%
- 年变化
- 28.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值