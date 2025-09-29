CotizacionesSecciones
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de YHNAR de hoy ha cambiado un -9.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1537, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1537.

Siga la dinámica de la pareja de divisas YHN Acquisition I Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de YHNAR hoy?

YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) se evalúa hoy en 0.1537. El instrumento se negocia dentro de -9.59%; el cierre de ayer ha sido 0.1700 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios YHNAR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de YHN Acquisition I Ltd?

YHN Acquisition I Ltd se evalúa actualmente en 0.1537. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.08% y USD. Monitoree los movimientos de YHNAR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de YHNAR?

Puede comprar acciones de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) al precio actual de 0.1537. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1537 o 0.1567, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de YHNAR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de YHNAR?

Invertir en YHN Acquisition I Ltd implica tener en cuenta el rango anual 0.1100 - 0.6645 y el precio actual 0.1537. Muchos comparan 9.79% y -11.26% antes de colocar órdenes en 0.1537 o 0.1567. Estudie los cambios diarios de precios de YHNAR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de YHN Acquisition I Ltd?

El precio más alto de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) en el último año ha sido 0.6645. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1100 - 0.6645, una comparación con 0.1700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de YHN Acquisition I Ltd en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de YHN Acquisition I Ltd?

El precio más bajo de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) para el año ha sido 0.1100. La comparación con los actuales 0.1537 y 0.1100 - 0.6645 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de YHNAR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de YHNAR?

En el pasado, YHN Acquisition I Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1700 y 28.08% después de las acciones corporativas.

Rango diario
0.1537 0.1537
Rango anual
0.1100 0.6645
Cierres anteriores
0.1700
Open
0.1537
Bid
0.1537
Ask
0.1567
Low
0.1537
High
0.1537
Volumen
1
Cambio diario
-9.59%
Cambio mensual
9.79%
Cambio a 6 meses
-11.26%
Cambio anual
28.08%
