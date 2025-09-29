- Обзор рынка
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
Курс YHNAR за сегодня изменился на -9.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1537, а максимальная — 0.1537.
Следите за динамикой YHN Acquisition I Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YHNAR сегодня?
YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) сегодня оценивается на уровне 0.1537. Инструмент торгуется в пределах -9.59%, вчерашнее закрытие составило 0.1700, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YHNAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YHN Acquisition I Ltd?
YHN Acquisition I Ltd в настоящее время оценивается в 0.1537. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.08% и USD. Отслеживайте движения YHNAR на графике в реальном времени.
Как купить акции YHNAR?
Вы можете купить акции YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) по текущей цене 0.1537. Ордера обычно размещаются около 0.1537 или 0.1567, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YHNAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YHNAR?
Инвестирование в YHN Acquisition I Ltd предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.6645 и текущей цены 0.1537. Многие сравнивают 9.79% и -11.26% перед размещением ордеров на 0.1537 или 0.1567. Изучайте ежедневные изменения цены YHNAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YHN Acquisition I Ltd?
Самая высокая цена YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) за последний год составила 0.6645. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.6645, сравнение с 0.1700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YHN Acquisition I Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YHN Acquisition I Ltd?
Самая низкая цена YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1537 и 0.1100 - 0.6645 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YHNAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YHNAR?
В прошлом YHN Acquisition I Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1700 и 28.08% после корпоративных действий.
