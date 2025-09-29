КотировкиРазделы
Валюты / YHNAR
Назад в Рынок акций США

YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YHNAR за сегодня изменился на -9.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1537, а максимальная — 0.1537.

Следите за динамикой YHN Acquisition I Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YHNAR сегодня?

YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) сегодня оценивается на уровне 0.1537. Инструмент торгуется в пределах -9.59%, вчерашнее закрытие составило 0.1700, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YHNAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YHN Acquisition I Ltd?

YHN Acquisition I Ltd в настоящее время оценивается в 0.1537. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.08% и USD. Отслеживайте движения YHNAR на графике в реальном времени.

Как купить акции YHNAR?

Вы можете купить акции YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) по текущей цене 0.1537. Ордера обычно размещаются около 0.1537 или 0.1567, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YHNAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YHNAR?

Инвестирование в YHN Acquisition I Ltd предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.6645 и текущей цены 0.1537. Многие сравнивают 9.79% и -11.26% перед размещением ордеров на 0.1537 или 0.1567. Изучайте ежедневные изменения цены YHNAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YHN Acquisition I Ltd?

Самая высокая цена YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) за последний год составила 0.6645. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.6645, сравнение с 0.1700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YHN Acquisition I Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YHN Acquisition I Ltd?

Самая низкая цена YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1537 и 0.1100 - 0.6645 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YHNAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YHNAR?

В прошлом YHN Acquisition I Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1700 и 28.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1537 0.1537
Годовой диапазон
0.1100 0.6645
Предыдущее закрытие
0.1700
Open
0.1537
Bid
0.1537
Ask
0.1567
Low
0.1537
High
0.1537
Объем
1
Дневное изменение
-9.59%
Месячное изменение
9.79%
6-месячное изменение
-11.26%
Годовое изменение
28.08%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.