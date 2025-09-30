KurseKategorien
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YHNAR hat sich für heute um -9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1537 bis zu einem Hoch von 0.1537 gehandelt.

Verfolgen Sie die YHN Acquisition I Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von YHNAR heute?

Die Aktie von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) notiert heute bei 0.1537. Sie wird innerhalb einer Spanne von -9.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1700 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von YHNAR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie YHNAR Dividenden?

YHN Acquisition I Ltd wird derzeit mit 0.1537 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YHNAR zu verfolgen.

Wie kaufe ich YHNAR-Aktien?

Sie können Aktien von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) zum aktuellen Kurs von 0.1537 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1537 oder 0.1567 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YHNAR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in YHNAR-Aktien?

Bei einer Investition in YHN Acquisition I Ltd müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.6645 und der aktuelle Kurs 0.1537 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.79% und -11.26%, bevor sie Orders zu 0.1537 oder 0.1567 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YHNAR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von YHN Acquisition I Ltd?

Der höchste Kurs von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.6645. Innerhalb von 0.1100 - 0.6645 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von YHN Acquisition I Ltd mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von YHN Acquisition I Ltd?

Der niedrigste Kurs von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1537 und der Spanne 0.1100 - 0.6645 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YHNAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von YHNAR statt?

YHN Acquisition I Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1700 und 28.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.1537 0.1537
Jahresspanne
0.1100 0.6645
Vorheriger Schlusskurs
0.1700
Eröffnung
0.1537
Bid
0.1537
Ask
0.1567
Tief
0.1537
Hoch
0.1537
Volumen
1
Tagesänderung
-9.59%
Monatsänderung
9.79%
6-Monatsänderung
-11.26%
Jahresänderung
28.08%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4