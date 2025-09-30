- Übersicht
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
Der Wechselkurs von YHNAR hat sich für heute um -9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1537 bis zu einem Hoch von 0.1537 gehandelt.
Verfolgen Sie die YHN Acquisition I Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von YHNAR heute?
Die Aktie von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) notiert heute bei 0.1537. Sie wird innerhalb einer Spanne von -9.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1700 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von YHNAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie YHNAR Dividenden?
YHN Acquisition I Ltd wird derzeit mit 0.1537 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YHNAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich YHNAR-Aktien?
Sie können Aktien von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) zum aktuellen Kurs von 0.1537 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1537 oder 0.1567 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YHNAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in YHNAR-Aktien?
Bei einer Investition in YHN Acquisition I Ltd müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.6645 und der aktuelle Kurs 0.1537 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.79% und -11.26%, bevor sie Orders zu 0.1537 oder 0.1567 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YHNAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von YHN Acquisition I Ltd?
Der höchste Kurs von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.6645. Innerhalb von 0.1100 - 0.6645 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von YHN Acquisition I Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von YHN Acquisition I Ltd?
Der niedrigste Kurs von YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1537 und der Spanne 0.1100 - 0.6645 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YHNAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von YHNAR statt?
YHN Acquisition I Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1700 und 28.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1700
- Eröffnung
- 0.1537
- Bid
- 0.1537
- Ask
- 0.1567
- Tief
- 0.1537
- Hoch
- 0.1537
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -9.59%
- Monatsänderung
- 9.79%
- 6-Monatsänderung
- -11.26%
- Jahresänderung
- 28.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4