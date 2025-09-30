- Panoramica
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
Il tasso di cambio YHNAR ha avuto una variazione del -9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1537 e ad un massimo di 0.1537.
Segui le dinamiche di YHN Acquisition I Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni YHNAR oggi?
Oggi le azioni YHN Acquisition I Ltd sono prezzate a 0.1537. Viene scambiato all'interno di -9.59%, la chiusura di ieri è stata 0.1700 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di YHNAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni YHN Acquisition I Ltd pagano dividendi?
YHN Acquisition I Ltd è attualmente valutato a 0.1537. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di YHNAR.
Come acquistare azioni YHNAR?
Puoi acquistare azioni YHN Acquisition I Ltd al prezzo attuale di 0.1537. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1537 o 0.1567, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di YHNAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni YHNAR?
Investire in YHN Acquisition I Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.1100 - 0.6645 e il prezzo attuale 0.1537. Molti confrontano 9.79% e -11.26% prima di effettuare ordini su 0.1537 o 0.1567. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di YHNAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni YHN Acquisition I Ltd?
Il prezzo massimo di YHN Acquisition I Ltd nell'ultimo anno è stato 0.6645. All'interno di 0.1100 - 0.6645, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di YHN Acquisition I Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni YHN Acquisition I Ltd?
Il prezzo più basso di YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) nel corso dell'anno è stato 0.1100. Confrontandolo con gli attuali 0.1537 e 0.1100 - 0.6645 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda YHNAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di YHNAR?
YHN Acquisition I Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1700 e 28.08%.
- Chiusura Precedente
- 0.1700
- Apertura
- 0.1537
- Bid
- 0.1537
- Ask
- 0.1567
- Minimo
- 0.1537
- Massimo
- 0.1537
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -9.59%
- Variazione Mensile
- 9.79%
- Variazione Semestrale
- -11.26%
- Variazione Annuale
- 28.08%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4