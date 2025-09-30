QuotazioniSezioni
Valute / YHNAR
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YHNAR ha avuto una variazione del -9.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1537 e ad un massimo di 0.1537.

Segui le dinamiche di YHN Acquisition I Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni YHNAR oggi?

Oggi le azioni YHN Acquisition I Ltd sono prezzate a 0.1537. Viene scambiato all'interno di -9.59%, la chiusura di ieri è stata 0.1700 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di YHNAR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni YHN Acquisition I Ltd pagano dividendi?

YHN Acquisition I Ltd è attualmente valutato a 0.1537. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di YHNAR.

Come acquistare azioni YHNAR?

Puoi acquistare azioni YHN Acquisition I Ltd al prezzo attuale di 0.1537. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1537 o 0.1567, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di YHNAR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni YHNAR?

Investire in YHN Acquisition I Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.1100 - 0.6645 e il prezzo attuale 0.1537. Molti confrontano 9.79% e -11.26% prima di effettuare ordini su 0.1537 o 0.1567. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di YHNAR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni YHN Acquisition I Ltd?

Il prezzo massimo di YHN Acquisition I Ltd nell'ultimo anno è stato 0.6645. All'interno di 0.1100 - 0.6645, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di YHN Acquisition I Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni YHN Acquisition I Ltd?

Il prezzo più basso di YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) nel corso dell'anno è stato 0.1100. Confrontandolo con gli attuali 0.1537 e 0.1100 - 0.6645 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda YHNAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di YHNAR?

YHN Acquisition I Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1700 e 28.08%.

Intervallo Giornaliero
0.1537 0.1537
Intervallo Annuale
0.1100 0.6645
Chiusura Precedente
0.1700
Apertura
0.1537
Bid
0.1537
Ask
0.1567
Minimo
0.1537
Massimo
0.1537
Volume
1
Variazione giornaliera
-9.59%
Variazione Mensile
9.79%
Variazione Semestrale
-11.26%
Variazione Annuale
28.08%
