YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
YHNARの今日の為替レートは、-9.59%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1537の安値と0.1537の高値で取引されました。
YHN Acquisition I Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
YHNAR株の現在の価格は？
YHN Acquisition I Ltdの株価は本日0.1537です。-9.59%内で取引され、前日の終値は0.1700、取引量は1に達しました。YHNARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
YHN Acquisition I Ltdの株は配当を出しますか？
YHN Acquisition I Ltdの現在の価格は0.1537です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.08%やUSDにも注目します。YHNARの動きはライブチャートで確認できます。
YHNAR株を買う方法は？
YHN Acquisition I Ltdの株は現在0.1537で購入可能です。注文は通常0.1537または0.1567付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。YHNARの最新情報はライブチャートで確認できます。
YHNAR株に投資する方法は？
YHN Acquisition I Ltdへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.6645と現在の0.1537を考慮します。注文は多くの場合0.1537や0.1567で行われる前に、9.79%や-11.26%と比較されます。YHNARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
YHN Acquisition I Ltdの株の最高値は？
YHN Acquisition I Ltdの過去1年の最高値は0.6645でした。0.1100 - 0.6645内で株価は大きく変動し、0.1700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。YHN Acquisition I Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
YHN Acquisition I Ltdの株の最低値は？
YHN Acquisition I Ltd(YHNAR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1537や0.1100 - 0.6645と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。YHNARの動きはライブチャートで確認できます。
YHNARの株式分割はいつ行われましたか？
YHN Acquisition I Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1700、28.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1700
- 始値
- 0.1537
- 買値
- 0.1537
- 買値
- 0.1567
- 安値
- 0.1537
- 高値
- 0.1537
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -9.59%
- 1ヶ月の変化
- 9.79%
- 6ヶ月の変化
- -11.26%
- 1年の変化
- 28.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4