YHNAR: YHN Acquisition I Ltd

0.1537 USD 0.0163 (9.59%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YHNARの今日の為替レートは、-9.59%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1537の安値と0.1537の高値で取引されました。

YHN Acquisition I Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

YHNAR株の現在の価格は？

YHN Acquisition I Ltdの株価は本日0.1537です。-9.59%内で取引され、前日の終値は0.1700、取引量は1に達しました。YHNARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

YHN Acquisition I Ltdの株は配当を出しますか？

YHN Acquisition I Ltdの現在の価格は0.1537です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.08%やUSDにも注目します。YHNARの動きはライブチャートで確認できます。

YHNAR株を買う方法は？

YHN Acquisition I Ltdの株は現在0.1537で購入可能です。注文は通常0.1537または0.1567付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。YHNARの最新情報はライブチャートで確認できます。

YHNAR株に投資する方法は？

YHN Acquisition I Ltdへの投資では、年間の値幅0.1100 - 0.6645と現在の0.1537を考慮します。注文は多くの場合0.1537や0.1567で行われる前に、9.79%や-11.26%と比較されます。YHNARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

YHN Acquisition I Ltdの株の最高値は？

YHN Acquisition I Ltdの過去1年の最高値は0.6645でした。0.1100 - 0.6645内で株価は大きく変動し、0.1700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。YHN Acquisition I Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

YHN Acquisition I Ltdの株の最低値は？

YHN Acquisition I Ltd(YHNAR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1537や0.1100 - 0.6645と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。YHNARの動きはライブチャートで確認できます。

YHNARの株式分割はいつ行われましたか？

YHN Acquisition I Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1700、28.08%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1537 0.1537
1年のレンジ
0.1100 0.6645
以前の終値
0.1700
始値
0.1537
買値
0.1537
買値
0.1567
安値
0.1537
高値
0.1537
出来高
1
1日の変化
-9.59%
1ヶ月の変化
9.79%
6ヶ月の変化
-11.26%
1年の変化
28.08%
