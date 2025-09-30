- Aperçu
YHNAR: YHN Acquisition I Ltd
Le taux de change de YHNAR a changé de -9.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1537 et à un maximum de 0.1537.
Suivez la dynamique YHN Acquisition I Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action YHNAR aujourd'hui ?
L'action YHN Acquisition I Ltd est cotée à 0.1537 aujourd'hui. Elle se négocie dans -9.59%, a clôturé hier à 0.1700 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de YHNAR présente ces mises à jour.
L'action YHN Acquisition I Ltd verse-t-elle des dividendes ?
YHN Acquisition I Ltd est actuellement valorisé à 0.1537. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de YHNAR.
Comment acheter des actions YHNAR ?
Vous pouvez acheter des actions YHN Acquisition I Ltd au cours actuel de 0.1537. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1537 ou de 0.1567, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de YHNAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action YHNAR ?
Investir dans YHN Acquisition I Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1100 - 0.6645 et le prix actuel 0.1537. Beaucoup comparent 9.79% et -11.26% avant de passer des ordres à 0.1537 ou 0.1567. Consultez le graphique du cours de YHNAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action YHN Acquisition I Ltd ?
Le cours le plus élevé de YHN Acquisition I Ltd l'année dernière était 0.6645. Au cours de 0.1100 - 0.6645, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de YHN Acquisition I Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action YHN Acquisition I Ltd ?
Le cours le plus bas de YHN Acquisition I Ltd (YHNAR) sur l'année a été 0.1100. Sa comparaison avec 0.1537 et 0.1100 - 0.6645 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de YHNAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action YHNAR a-t-elle été divisée ?
YHN Acquisition I Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1700 et 28.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1700
- Ouverture
- 0.1537
- Bid
- 0.1537
- Ask
- 0.1567
- Plus Bas
- 0.1537
- Plus Haut
- 0.1537
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -9.59%
- Changement Mensuel
- 9.79%
- Changement à 6 Mois
- -11.26%
- Changement Annuel
- 28.08%
