XLB: Materials Select Sector SPDR
A taxa do XLB para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.50 e o mais alto foi 90.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Materials Select Sector SPDR. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XLB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XLB hoje?
Hoje Materials Select Sector SPDR (XLB) está avaliado em 89.91. O instrumento é negociado dentro de 89.50 - 90.23, o fechamento de ontem foi 89.41, e o volume de negociação atingiu 8440. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XLB em tempo real.
As ações de Materials Select Sector SPDR pagam dividendos?
Atualmente Materials Select Sector SPDR está avaliado em 89.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.73% e USD. Monitore os movimentos de XLB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XLB?
Você pode comprar ações de Materials Select Sector SPDR (XLB) pelo preço atual 89.91. Ordens geralmente são executadas perto de 89.91 ou 90.21, enquanto 8440 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XLB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XLB?
Investir em Materials Select Sector SPDR envolve considerar a faixa anual 73.12 - 95.93 e o preço atual 89.91. Muitos comparam 0.59% e 8.26% antes de enviar ordens em 89.91 ou 90.21. Estude as mudanças diárias de preço de XLB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações The Materials Select Sector SPDR Fund?
O maior preço de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) no último ano foi 95.93. As ações oscilaram bastante dentro de 73.12 - 95.93, e a comparação com 89.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Materials Select Sector SPDR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações The Materials Select Sector SPDR Fund?
O menor preço de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) no ano foi 73.12. A comparação com o preço atual 89.91 e 73.12 - 95.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XLB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XLB?
No passado Materials Select Sector SPDR passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.41 e -3.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 89.41
- Open
- 89.74
- Bid
- 89.91
- Ask
- 90.21
- Low
- 89.50
- High
- 90.23
- Volume
- 8.440 K
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- 8.26%
- Mudança anual
- -3.73%
