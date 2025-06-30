CotaçõesSeções
XLB: Materials Select Sector SPDR

89.91 USD 0.50 (0.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XLB para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.50 e o mais alto foi 90.23.

Veja a dinâmica do par de moedas Materials Select Sector SPDR. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLB Notícias

Faixa diária
89.50 90.23
Faixa anual
73.12 95.93
Fechamento anterior
89.41
Open
89.74
Bid
89.91
Ask
90.21
Low
89.50
High
90.23
Volume
8.440 K
Mudança diária
0.56%
Mudança mensal
0.59%
Mudança de 6 meses
8.26%
Mudança anual
-3.73%
