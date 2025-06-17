- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XLB: Materials Select Sector SPDR
Le taux de change de XLB a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.50 et à un maximum de 90.23.
Suivez la dynamique Materials Select Sector SPDR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLB Nouvelles
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Equity Dividend: Q3 Statistics And Observations (NYSEARCA:DIA)
- Timing The Bubble Top: Circular Spending And Powell's Warning (SP500)
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Another Strong Week For Stocks
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- XLB: Cost-Efficient Access To Inflation-Hedged Materials (NYSEARCA:XLB)
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- The Market Is Rotating Again (SPX)
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Oil Prices may have major impact on stocks soon
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Dow Stock: Expected 50% Dividend Cut, Now What? (NYSE:DOW)
- PEO: Energy And Materials Equities CEF (Rating Upgrade) (NYSE:PEO)
- Goldman Sachs ups S&P 500 targets on supportive policy, long-term earnings outlook
- Dow increases layoffs to more than 2,000 as demand for building materials remains weak
- XLB: Technicals Turn Weaker Despite A Softer Greenback (Rating Downgrade) (NYSEARCA:XLB)
- RBC upgrades Materials, cuts Discretionary in sector reshuffle
- Industrials Take The Lead For U.S. Equity Sectors This Year
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XLB aujourd'hui ?
L'action Materials Select Sector SPDR est cotée à 89.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.50 - 90.23, a clôturé hier à 89.41 et son volume d'échange a atteint 8440. Le graphique en temps réel du cours de XLB présente ces mises à jour.
L'action Materials Select Sector SPDR verse-t-elle des dividendes ?
Materials Select Sector SPDR est actuellement valorisé à 89.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XLB.
Comment acheter des actions XLB ?
Vous pouvez acheter des actions Materials Select Sector SPDR au cours actuel de 89.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.91 ou de 90.21, le 8440 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XLB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XLB ?
Investir dans Materials Select Sector SPDR implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.12 - 95.93 et le prix actuel 89.91. Beaucoup comparent 0.59% et 8.26% avant de passer des ordres à 89.91 ou 90.21. Consultez le graphique du cours de XLB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action The Materials Select Sector SPDR Fund ?
Le cours le plus élevé de The Materials Select Sector SPDR Fund l'année dernière était 95.93. Au cours de 73.12 - 95.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Materials Select Sector SPDR sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action The Materials Select Sector SPDR Fund ?
Le cours le plus bas de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) sur l'année a été 73.12. Sa comparaison avec 89.91 et 73.12 - 95.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XLB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XLB a-t-elle été divisée ?
Materials Select Sector SPDR a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.41 et -3.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 89.41
- Ouverture
- 89.74
- Bid
- 89.91
- Ask
- 90.21
- Plus Bas
- 89.50
- Plus Haut
- 90.23
- Volume
- 8.440 K
- Changement quotidien
- 0.56%
- Changement Mensuel
- 0.59%
- Changement à 6 Mois
- 8.26%
- Changement Annuel
- -3.73%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev