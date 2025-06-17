CotationsSections
Devises / XLB
Retour à Actions

XLB: Materials Select Sector SPDR

89.91 USD 0.50 (0.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XLB a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.50 et à un maximum de 90.23.

Suivez la dynamique Materials Select Sector SPDR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLB Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XLB aujourd'hui ?

L'action Materials Select Sector SPDR est cotée à 89.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.50 - 90.23, a clôturé hier à 89.41 et son volume d'échange a atteint 8440. Le graphique en temps réel du cours de XLB présente ces mises à jour.

L'action Materials Select Sector SPDR verse-t-elle des dividendes ?

Materials Select Sector SPDR est actuellement valorisé à 89.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XLB.

Comment acheter des actions XLB ?

Vous pouvez acheter des actions Materials Select Sector SPDR au cours actuel de 89.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.91 ou de 90.21, le 8440 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XLB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XLB ?

Investir dans Materials Select Sector SPDR implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.12 - 95.93 et le prix actuel 89.91. Beaucoup comparent 0.59% et 8.26% avant de passer des ordres à 89.91 ou 90.21. Consultez le graphique du cours de XLB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action The Materials Select Sector SPDR Fund ?

Le cours le plus élevé de The Materials Select Sector SPDR Fund l'année dernière était 95.93. Au cours de 73.12 - 95.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Materials Select Sector SPDR sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action The Materials Select Sector SPDR Fund ?

Le cours le plus bas de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) sur l'année a été 73.12. Sa comparaison avec 89.91 et 73.12 - 95.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XLB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XLB a-t-elle été divisée ?

Materials Select Sector SPDR a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.41 et -3.73% après les opérations sur titres.

Range quotidien
89.50 90.23
Range Annuel
73.12 95.93
Clôture Précédente
89.41
Ouverture
89.74
Bid
89.91
Ask
90.21
Plus Bas
89.50
Plus Haut
90.23
Volume
8.440 K
Changement quotidien
0.56%
Changement Mensuel
0.59%
Changement à 6 Mois
8.26%
Changement Annuel
-3.73%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev