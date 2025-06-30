КотировкиРазделы
XLB: Materials Select Sector SPDR

89.91 USD 0.50 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLB за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.50, а максимальная — 90.23.

Следите за динамикой Materials Select Sector SPDR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XLB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XLB сегодня?

Materials Select Sector SPDR (XLB) сегодня оценивается на уровне 89.91. Инструмент торгуется в пределах 89.50 - 90.23, вчерашнее закрытие составило 89.41, а торговый объем достиг 8440. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XLB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Materials Select Sector SPDR?

Materials Select Sector SPDR в настоящее время оценивается в 89.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.73% и USD. Отслеживайте движения XLB на графике в реальном времени.

Как купить акции XLB?

Вы можете купить акции Materials Select Sector SPDR (XLB) по текущей цене 89.91. Ордера обычно размещаются около 89.91 или 90.21, тогда как 8440 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XLB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XLB?

Инвестирование в Materials Select Sector SPDR предполагает учет годового диапазона 73.12 - 95.93 и текущей цены 89.91. Многие сравнивают 0.59% и 8.26% перед размещением ордеров на 89.91 или 90.21. Изучайте ежедневные изменения цены XLB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Materials Select Sector SPDR Fund?

Самая высокая цена The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) за последний год составила 95.93. Акции заметно колебались в пределах 73.12 - 95.93, сравнение с 89.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Materials Select Sector SPDR на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Materials Select Sector SPDR Fund?

Самая низкая цена The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) за год составила 73.12. Сравнение с текущими 89.91 и 73.12 - 95.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XLB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XLB?

В прошлом Materials Select Sector SPDR проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.41 и -3.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.50 90.23
Годовой диапазон
73.12 95.93
Предыдущее закрытие
89.41
Open
89.74
Bid
89.91
Ask
90.21
Low
89.50
High
90.23
Объем
8.440 K
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
8.26%
Годовое изменение
-3.73%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.