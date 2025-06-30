- Genel bakış
XLB: Materials Select Sector SPDR
XLB fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.50 ve Yüksek fiyatı olarak 90.23 aralığında işlem gördü.
Materials Select Sector SPDR hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XLB haberleri
Sıkça sorulan sorular
XLB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Materials Select Sector SPDR hisse senedi 89.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.50 - 90.23 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8440 değerine ulaştı. XLB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Materials Select Sector SPDR hisse senedi temettü ödüyor mu?
Materials Select Sector SPDR hisse senedi şu anda 89.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.73% ve USD değerlerini izler. XLB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XLB hisse senedi nasıl alınır?
Materials Select Sector SPDR hisselerini şu anki 89.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.91 ve Ask 90.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8440 ve günlük değişim oranı 0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XLB fiyat hareketlerini takip edin.
XLB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Materials Select Sector SPDR hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 73.12 - 95.93 ve mevcut fiyatı 89.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.91 veya Ask 90.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.59% ve 6 aylık değişim oranı 8.26% değerlerini karşılaştırır. XLB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
The Materials Select Sector SPDR Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
The Materials Select Sector SPDR Fund hisse senedi yıllık olarak 95.93 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 73.12 - 95.93). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Materials Select Sector SPDR performansını takip edin.
The Materials Select Sector SPDR Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 73.12 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 73.12 - 95.93 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XLB fiyat hareketlerini izleyin.
XLB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Materials Select Sector SPDR geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 89.41 ve yıllık değişim oranı -3.73% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 89.41
- Açılış
- 89.74
- Satış
- 89.91
- Alış
- 90.21
- Düşük
- 89.50
- Yüksek
- 90.23
- Hacim
- 8.440 K
- Günlük değişim
- 0.56%
- Aylık değişim
- 0.59%
- 6 aylık değişim
- 8.26%
- Yıllık değişim
- -3.73%
