XLB: Materials Select Sector SPDR
今日XLB汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点89.50和高点90.23进行交易。
关注Materials Select Sector SPDR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XLB新闻
常见问题解答
XLB股票今天的价格是多少？
Materials Select Sector SPDR股票今天的定价为89.91。它在89.50 - 90.23范围内交易，昨天的收盘价为89.41，交易量达到8440。XLB的实时价格图表显示了这些更新。
Materials Select Sector SPDR股票是否支付股息？
Materials Select Sector SPDR目前的价值为89.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.73%和USD。实时查看图表以跟踪XLB走势。
如何购买XLB股票？
您可以以89.91的当前价格购买Materials Select Sector SPDR股票。订单通常设置在89.91或90.21附近，而8440和0.19%显示市场活动。立即关注XLB的实时图表更新。
如何投资XLB股票？
投资Materials Select Sector SPDR需要考虑年度范围73.12 - 95.93和当前价格89.91。许多人在以89.91或90.21下订单之前，会比较0.59%和。实时查看XLB价格图表，了解每日变化。
The Materials Select Sector SPDR Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Materials Select Sector SPDR Fund的最高价格是95.93。在73.12 - 95.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Materials Select Sector SPDR的绩效。
The Materials Select Sector SPDR Fund股票的最低价格是多少？
The Materials Select Sector SPDR Fund（XLB）的最低价格为73.12。将其与当前的89.91和73.12 - 95.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLB股票是什么时候拆分的？
Materials Select Sector SPDR历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.41和-3.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.41
- 开盘价
- 89.74
- 卖价
- 89.91
- 买价
- 90.21
- 最低价
- 89.50
- 最高价
- 90.23
- 交易量
- 8.440 K
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 8.26%
- 年变化
- -3.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.651%