报价部分
货币 / XLB
回到股票

XLB: Materials Select Sector SPDR

89.91 USD 0.50 (0.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XLB汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点89.50和高点90.23进行交易。

关注Materials Select Sector SPDR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLB新闻

常见问题解答

XLB股票今天的价格是多少？

Materials Select Sector SPDR股票今天的定价为89.91。它在89.50 - 90.23范围内交易，昨天的收盘价为89.41，交易量达到8440。XLB的实时价格图表显示了这些更新。

Materials Select Sector SPDR股票是否支付股息？

Materials Select Sector SPDR目前的价值为89.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.73%和USD。实时查看图表以跟踪XLB走势。

如何购买XLB股票？

您可以以89.91的当前价格购买Materials Select Sector SPDR股票。订单通常设置在89.91或90.21附近，而8440和0.19%显示市场活动。立即关注XLB的实时图表更新。

如何投资XLB股票？

投资Materials Select Sector SPDR需要考虑年度范围73.12 - 95.93和当前价格89.91。许多人在以89.91或90.21下订单之前，会比较0.59%和。实时查看XLB价格图表，了解每日变化。

The Materials Select Sector SPDR Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Materials Select Sector SPDR Fund的最高价格是95.93。在73.12 - 95.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Materials Select Sector SPDR的绩效。

The Materials Select Sector SPDR Fund股票的最低价格是多少？

The Materials Select Sector SPDR Fund（XLB）的最低价格为73.12。将其与当前的89.91和73.12 - 95.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLB股票是什么时候拆分的？

Materials Select Sector SPDR历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.41和-3.73%中可见。

日范围
89.50 90.23
年范围
73.12 95.93
前一天收盘价
89.41
开盘价
89.74
卖价
89.91
买价
90.21
最低价
89.50
最高价
90.23
交易量
8.440 K
日变化
0.56%
月变化
0.59%
6个月变化
8.26%
年变化
-3.73%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值