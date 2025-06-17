KurseKategorien
XLB: Materials Select Sector SPDR

88.68 USD 1.23 (1.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XLB hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.44 bis zu einem Hoch von 90.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Materials Select Sector SPDR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XLB heute?

Die Aktie von Materials Select Sector SPDR (XLB) notiert heute bei 88.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von 88.44 - 90.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.91 und das Handelsvolumen erreichte 10511. Das Live-Chart von XLB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XLB Dividenden?

Materials Select Sector SPDR wird derzeit mit 88.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XLB zu verfolgen.

Wie kaufe ich XLB-Aktien?

Sie können Aktien von Materials Select Sector SPDR (XLB) zum aktuellen Kurs von 88.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.68 oder 88.98 platziert, während 10511 und -1.69% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XLB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XLB-Aktien?

Bei einer Investition in Materials Select Sector SPDR müssen die jährliche Spanne 73.12 - 95.93 und der aktuelle Kurs 88.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.78% und 6.78%, bevor sie Orders zu 88.68 oder 88.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XLB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von The Materials Select Sector SPDR Fund?

Der höchste Kurs von The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) im vergangenen Jahr lag bei 95.93. Innerhalb von 73.12 - 95.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Materials Select Sector SPDR mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von The Materials Select Sector SPDR Fund?

Der niedrigste Kurs von The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) im Laufe des Jahres betrug 73.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.68 und der Spanne 73.12 - 95.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XLB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XLB statt?

Materials Select Sector SPDR hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.91 und -5.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
88.44 90.43
Jahresspanne
73.12 95.93
Vorheriger Schlusskurs
89.91
Eröffnung
90.20
Bid
88.68
Ask
88.98
Tief
88.44
Hoch
90.43
Volumen
10.511 K
Tagesänderung
-1.37%
Monatsänderung
-0.78%
6-Monatsänderung
6.78%
Jahresänderung
-5.04%
