XLB: Materials Select Sector SPDR

89.91 USD 0.50 (0.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XLB ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.50 e ad un massimo di 90.23.

Segui le dinamiche di Materials Select Sector SPDR. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

XLB News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XLB oggi?

Oggi le azioni Materials Select Sector SPDR sono prezzate a 89.91. Viene scambiato all'interno di 89.50 - 90.23, la chiusura di ieri è stata 89.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 8440. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XLB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Materials Select Sector SPDR pagano dividendi?

Materials Select Sector SPDR è attualmente valutato a 89.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XLB.

Come acquistare azioni XLB?

Puoi acquistare azioni Materials Select Sector SPDR al prezzo attuale di 89.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.91 o 90.21, mentre 8440 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XLB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XLB?

Investire in Materials Select Sector SPDR implica considerare l'intervallo annuale 73.12 - 95.93 e il prezzo attuale 89.91. Molti confrontano 0.59% e 8.26% prima di effettuare ordini su 89.91 o 90.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XLB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni The Materials Select Sector SPDR Fund?

Il prezzo massimo di The Materials Select Sector SPDR Fund nell'ultimo anno è stato 95.93. All'interno di 73.12 - 95.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Materials Select Sector SPDR utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni The Materials Select Sector SPDR Fund?

Il prezzo più basso di The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) nel corso dell'anno è stato 73.12. Confrontandolo con gli attuali 89.91 e 73.12 - 95.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XLB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XLB?

Materials Select Sector SPDR ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.41 e -3.73%.

Intervallo Giornaliero
89.50 90.23
Intervallo Annuale
73.12 95.93
Chiusura Precedente
89.41
Apertura
89.74
Bid
89.91
Ask
90.21
Minimo
89.50
Massimo
90.23
Volume
8.440 K
Variazione giornaliera
0.56%
Variazione Mensile
0.59%
Variazione Semestrale
8.26%
Variazione Annuale
-3.73%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev