クォートセクション
通貨 / XLB
XLB: Materials Select Sector SPDR

88.68 USD 1.23 (1.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLBの今日の為替レートは、-1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり88.44の安値と90.43の高値で取引されました。

Materials Select Sector SPDRダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XLB株の現在の価格は？

Materials Select Sector SPDRの株価は本日88.68です。88.44 - 90.43内で取引され、前日の終値は89.91、取引量は10511に達しました。XLBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Materials Select Sector SPDRの株は配当を出しますか？

Materials Select Sector SPDRの現在の価格は88.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.04%やUSDにも注目します。XLBの動きはライブチャートで確認できます。

XLB株を買う方法は？

Materials Select Sector SPDRの株は現在88.68で購入可能です。注文は通常88.68または88.98付近で行われ、10511や-1.69%が市場の動きを示します。XLBの最新情報はライブチャートで確認できます。

XLB株に投資する方法は？

Materials Select Sector SPDRへの投資では、年間の値幅73.12 - 95.93と現在の88.68を考慮します。注文は多くの場合88.68や88.98で行われる前に、-0.78%や6.78%と比較されます。XLBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

The Materials Select Sector SPDR Fundの株の最高値は？

The Materials Select Sector SPDR Fundの過去1年の最高値は95.93でした。73.12 - 95.93内で株価は大きく変動し、89.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Materials Select Sector SPDRのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

The Materials Select Sector SPDR Fundの株の最低値は？

The Materials Select Sector SPDR Fund(XLB)の年間最安値は73.12でした。現在の88.68や73.12 - 95.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XLBの動きはライブチャートで確認できます。

XLBの株式分割はいつ行われましたか？

Materials Select Sector SPDRは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.91、-5.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
88.44 90.43
1年のレンジ
73.12 95.93
以前の終値
89.91
始値
90.20
買値
88.68
買値
88.98
安値
88.44
高値
90.43
出来高
10.511 K
1日の変化
-1.37%
1ヶ月の変化
-0.78%
6ヶ月の変化
6.78%
1年の変化
-5.04%
