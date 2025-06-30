- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XLB: Materials Select Sector SPDR
XLBの今日の為替レートは、-1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり88.44の安値と90.43の高値で取引されました。
Materials Select Sector SPDRダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLB News
- バンク・オブ・アメリカ、大型株の疲れを警告、ETFは1月以来最大の資金流出
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Equity Dividend: Q3 Statistics And Observations (NYSEARCA:DIA)
- Timing The Bubble Top: Circular Spending And Powell's Warning (SP500)
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Another Strong Week For Stocks
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- XLB: Cost-Efficient Access To Inflation-Hedged Materials (NYSEARCA:XLB)
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- The Market Is Rotating Again (SPX)
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Oil Prices may have major impact on stocks soon
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Dow Stock: Expected 50% Dividend Cut, Now What? (NYSE:DOW)
- PEO: Energy And Materials Equities CEF (Rating Upgrade) (NYSE:PEO)
- Goldman Sachs ups S&P 500 targets on supportive policy, long-term earnings outlook
- Dow increases layoffs to more than 2,000 as demand for building materials remains weak
- XLB: Technicals Turn Weaker Despite A Softer Greenback (Rating Downgrade) (NYSEARCA:XLB)
- RBC upgrades Materials, cuts Discretionary in sector reshuffle
よくあるご質問
XLB株の現在の価格は？
Materials Select Sector SPDRの株価は本日88.68です。88.44 - 90.43内で取引され、前日の終値は89.91、取引量は10511に達しました。XLBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Materials Select Sector SPDRの株は配当を出しますか？
Materials Select Sector SPDRの現在の価格は88.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.04%やUSDにも注目します。XLBの動きはライブチャートで確認できます。
XLB株を買う方法は？
Materials Select Sector SPDRの株は現在88.68で購入可能です。注文は通常88.68または88.98付近で行われ、10511や-1.69%が市場の動きを示します。XLBの最新情報はライブチャートで確認できます。
XLB株に投資する方法は？
Materials Select Sector SPDRへの投資では、年間の値幅73.12 - 95.93と現在の88.68を考慮します。注文は多くの場合88.68や88.98で行われる前に、-0.78%や6.78%と比較されます。XLBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
The Materials Select Sector SPDR Fundの株の最高値は？
The Materials Select Sector SPDR Fundの過去1年の最高値は95.93でした。73.12 - 95.93内で株価は大きく変動し、89.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Materials Select Sector SPDRのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
The Materials Select Sector SPDR Fundの株の最低値は？
The Materials Select Sector SPDR Fund(XLB)の年間最安値は73.12でした。現在の88.68や73.12 - 95.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XLBの動きはライブチャートで確認できます。
XLBの株式分割はいつ行われましたか？
Materials Select Sector SPDRは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.91、-5.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 89.91
- 始値
- 90.20
- 買値
- 88.68
- 買値
- 88.98
- 安値
- 88.44
- 高値
- 90.43
- 出来高
- 10.511 K
- 1日の変化
- -1.37%
- 1ヶ月の変化
- -0.78%
- 6ヶ月の変化
- 6.78%
- 1年の変化
- -5.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%