XLB: Materials Select Sector SPDR

88.68 USD 1.23 (1.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XLB de hoy ha cambiado un -1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.44, mientras que el máximo ha alcanzado 90.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Materials Select Sector SPDR. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XLB hoy?

Materials Select Sector SPDR (XLB) se evalúa hoy en 88.68. El instrumento se negocia dentro de 88.44 - 90.43; el cierre de ayer ha sido 89.91 y el volumen comercial ha alcanzado 10511. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XLB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Materials Select Sector SPDR?

Materials Select Sector SPDR se evalúa actualmente en 88.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.04% y USD. Monitoree los movimientos de XLB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XLB?

Puede comprar acciones de Materials Select Sector SPDR (XLB) al precio actual de 88.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 88.68 o 88.98, mientras que 10511 y -1.69% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XLB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XLB?

Invertir en Materials Select Sector SPDR implica tener en cuenta el rango anual 73.12 - 95.93 y el precio actual 88.68. Muchos comparan -0.78% y 6.78% antes de colocar órdenes en 88.68 o 88.98. Estudie los cambios diarios de precios de XLB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de The Materials Select Sector SPDR Fund?

El precio más alto de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) en el último año ha sido 95.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 73.12 - 95.93, una comparación con 89.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Materials Select Sector SPDR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de The Materials Select Sector SPDR Fund?

El precio más bajo de The Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) para el año ha sido 73.12. La comparación con los actuales 88.68 y 73.12 - 95.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XLB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XLB?

En el pasado, Materials Select Sector SPDR ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.91 y -5.04% después de las acciones corporativas.

Rango diario
88.44 90.43
Rango anual
73.12 95.93
Cierres anteriores
89.91
Open
90.20
Bid
88.68
Ask
88.98
Low
88.44
High
90.43
Volumen
10.511 K
Cambio diario
-1.37%
Cambio mensual
-0.78%
Cambio a 6 meses
6.78%
Cambio anual
-5.04%
