WMG: Warner Music Group Corp - Class A
33.81 USD 0.60 (1.81%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WMG para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.08 e o mais alto foi 34.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Warner Music Group Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
33.08 34.23
Faixa anual
25.56 36.65
- Fechamento anterior
- 33.21
- Open
- 33.21
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Low
- 33.08
- High
- 34.23
- Volume
- 4.749 K
- Mudança diária
- 1.81%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 8.23%
- Mudança anual
- 7.61%
