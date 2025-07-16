KurseKategorien
WMG: Warner Music Group Corp - Class A

33.35 USD 0.46 (1.36%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WMG hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.17 bis zu einem Hoch von 33.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Warner Music Group Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.17 33.86
Jahresspanne
25.56 36.65
Vorheriger Schlusskurs
33.81
Eröffnung
33.81
Bid
33.35
Ask
33.65
Tief
33.17
Hoch
33.86
Volumen
1.264 K
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
0.91%
6-Monatsänderung
6.75%
Jahresänderung
6.14%
