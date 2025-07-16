Währungen / WMG
WMG: Warner Music Group Corp - Class A
33.35 USD 0.46 (1.36%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WMG hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.17 bis zu einem Hoch von 33.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Warner Music Group Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMG News
Tagesspanne
33.17 33.86
Jahresspanne
25.56 36.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.81
- Eröffnung
- 33.81
- Bid
- 33.35
- Ask
- 33.65
- Tief
- 33.17
- Hoch
- 33.86
- Volumen
- 1.264 K
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- 0.91%
- 6-Monatsänderung
- 6.75%
- Jahresänderung
- 6.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K