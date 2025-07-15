Валюты / WMG
WMG: Warner Music Group Corp - Class A
33.36 USD 0.16 (0.48%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WMG за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.22, а максимальная — 33.52.
Следите за динамикой Warner Music Group Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.22 33.52
Годовой диапазон
25.56 36.65
- Предыдущее закрытие
- 33.52
- Open
- 33.41
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Low
- 33.22
- High
- 33.52
- Объем
- 1.969 K
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 6.79%
- Годовое изменение
- 6.17%
