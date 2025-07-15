КотировкиРазделы
WMG: Warner Music Group Corp - Class A

33.36 USD 0.16 (0.48%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WMG за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.22, а максимальная — 33.52.

Следите за динамикой Warner Music Group Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WMG

Дневной диапазон
33.22 33.52
Годовой диапазон
25.56 36.65
Предыдущее закрытие
33.52
Open
33.41
Bid
33.36
Ask
33.66
Low
33.22
High
33.52
Объем
1.969 K
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
6.79%
Годовое изменение
6.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.